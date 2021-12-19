Veri ile finansın buluştuğu yerde sayısız fırsat var

Veri ile finansın buluştuğu yerde büyük fırsatların olduğunu aktaran Norma girişiminin kurucusu Hakan Ali Gonca, “Küçük ve ortaboy şirketlere bu fırsatlardan faydalanabilecekleri, akıllı, kolay kullanılabilen araçları sunmak gerekiyor” diyor

Aralık ayının ilk günü finans dünyasının devi Goldman Sachs ile bulut dünyasının buluşcusu Amazon Web Services, yeni bir bulut hizmeti vermek için el sıkıştı. 150 yıllık birikime dayanan finansal yeteneklerle Amazon bulut ve veri analitiği yeteneği bir araya gelince müthiş bir kültür bir araya geldi. Şimdi yeni girişimler bu fırsatı KOBİ'lerle ilişkisinde denemeye çalışıyor.

Hem bireysel hem kurumsal bazda finans sisteminden beklentilerin değiştiğini aktaran Norma girişiminin kurucusu Hakan Ali Gonca, kurumların şirket büyüklükleri ve faaliyet gösterdikleri sektöre göre ihtiyaçlarının farklılaşabileceğini belirtti. Yeni dünya düzeninde kullanıcıların önceliğinin zaman ve maliyet avantajı sağlamak olduğunu belirten Gonca, "Bu noktada veri ve finansal çözümler için büyük fırsatlar var. Gerek dünyada gerek ülkemizde, bankacılık ürünleri hem bireysel hem de büyük şirketlerin ihtiyaçlarına odaklanırken, en çok ihtiyacı olan küçük şirketler biraz göz ardı kalıyor ve mevcut ürünlerde segmentasyon ve fiyatlama değişirken, yaşadıkları deneyimde değişiklik olmuyor. Biz odağımıza bu grubu alarak, onların beklenti ve ihtiyaçlarına yönelik özel çözümler geliştirmeye karar verdik" dedi.







İHTİYAÇLAR DEĞİŞMİYOR

Amaçlarının kendi işini kurmuş ya da kurmakta olan işletmelerin finansal süreçlerini kolaylaştırmak olduğunu kaydeden Gonca, şöyle devam etti: "Yurtdışındaki küçük ve ortaboy işletmelere yönelik bankacılık örneklerini inceledik. Türkiye'deki mikro işletmelerin de benzer çözümlere ihtiyacı olduğunu gördük. Kendi işini yönetenlerle yapılan görüşmeler sonucunda en sık karşılaştıkları ve destek ihtiyacı duydukları sorunların tespiti ile Norma'yı geliştirmeye başladık. Kurumsal hesap ve finansal servislerle entegre çalışan ön-muhasebe, iş yönetimi ve finansal danışmanlık hizmetlerini tek bir platformda birleştirdik. Ortaya koyduğumuz bu müşteri odaklı vizyonumuzla küçük işletmeler için bankacılık alanında fark yaratacağımızı, büyük ve uluslararası yatırımcıların ilgisini görünce daha da iyi anladık. Dört kişi olarak başladığımız yolculuğumuzda şu an 30 kişilik bir ekibe ulaştık."







YENİ NESİL BANKA

Norma ile kullanıcılara yeni nesil bir bankacılık deneyimi sunduklarını ifade eden Hakan Ali Gonca, "Bütün şirket finans ve muhasebe bilgilerini tek platformda toplayıp, geleneksel bankacılık anlayışından farklılaşarak, bir bankanın sunduğu hizmetin kapsamını Norma ile genişletiyoruz. Kullanıcının ihtiyacı olan ürünleri aslında tek çatı içinden sunarak üyelik, ödeme ve entegrasyon gerektirmeden bir deneyim sunuyoruz. Böylece kullanıcılara zaman ve maliyet tasarrufu sağlıyoruz" dedi. Norma ile kullanıcıların ücretsiz hesap ve para transferi, anında hesap açılışı, e-imza, e-dönüşüm ve şirket kurma gibi hizmetlerin hızlıca yapılmasını sağladıklarını anlatan Gonca, "Kısacası para ile alakalı bütün konularda, şirket sahiplerinin operasyonel işlerini azaltıyoruz ki onlar işlerine odaklansınlar" diye diye konuştu.



2022'DE GLOBAL AÇILIM YAPACAK

Başlangıç aşamasında, Türkiye'den aralarında bankacılık, finans ve teknoloji sektöründe uzun yıllar çalışmış melek yatırımcıların bulunduğu 10 melek yatırımcıdan yatırım aldıklarını aktaran Hakan Ali Gonca, "Son olarak A serisi yatırım turunda, liderliğini Global Founders Capital'in gerçekleştirdiği, Fibabank yatırım fonu Finberg ve Hanzade Doğan'ın Londra'da kurduğu teknoloji yatırımları platformu D4 Ventures'ın da aralarında yer aldığı fon grubundan toplam 2 milyon dolar yatırım aldık" dedi. Yeni yatırım turu ile beraber iki hedeflerinin olduğunu aktaran Gonca, şöyle devam etti: "Birincisi ürünümüzü aralık ayı içinde hayata geçirip kullanıcıyla buluşturmak ve ocak ayında yurtdışı açılımımızı gerçekleştirmek. Bu ay içinde ürünü hayata geçirip, hızlıca farklı kitlelere ulaşmak istiyoruz. Hem büyümek hem de Norma'nın üyelerimizin işlerini nasıl çözdüğünü daha derin anlatmak istiyoruz. 2022'nin ikinci yarısından önce global açılımımızı tamamlamayı hedefliyoruz. İş Bankası'nın desteklediği Workup Programı da hem Türkiye hem de yurtdışında bize birçok alanda fayda sağladı. Ekibin büyüme odağı ile beraber performansımızı çok daha yakından anlayıp iyileştirebileceğiz."