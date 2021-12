Zaman makinesi ile goller kaçmaz

Türk Telekom’un 5G’de gecikmeyi önleyen, maliyeti düşüren ve GPS uydularına bağımlılığı ortadan kaldıran senkronizasyon yani ‘zaman makinesi’, futbol yayınında gollerde, finans sektöründe al-satma emrinde, sağlıkta uzaktan müdahalede gecikmeyi önleyecek

Yayıncılık, telekom, finans, enerji, sağlık, oyun ve daha pek çok alanda internetteki gecikmeyi önleyecek her nano saniye 5G'de daha önemli hale geliyor. Her veri iletiminde gecikmeyi önleyen Türk Telekom mühendislerinin patentlediği ve Netinsigt ile birlikte ürünleştirdikleri senkronizasyon çözümüne bir tür 'Zaman Makinesi' diyebiliyoruz.

Zaman Makinesi kutusu mobil operatörler, 5G'nin ihtiyaç duyduğu, yatırım maliyetlerini önemli oranda düşürecek ve servis sürekliliğini artıracak bir 'zaman ve frekans senkronizasyonu çözümü' elde edecek. Milyarlarca dolarlık endüstrilerin rekabet gücünü belirleyen hızı değiştirecek.

Senktronizasyon çözümü veya bir başka deyişle 'Zaman Makinesi' çözümü aslında internetten izleyenlerin gecikme problemini de minimuma indirecek. Komşusundan saniyeler sonra gol olduğunu izleyen talihsiz internet izleyicisi de bundan kurtulacak. Belki de daha erken yayının iletilmesi mümkün olacak. Yani zaman makinesi izleyicilerin rollerini değiştirecek. Bu sadece yayıncılıkta değil, finans sektöründe hisse alım satım kararının nano saniyelerle daha hızlı yapılmasını, yani nano saniyelerin bile değerini bilen her sektörde fark yaratacağını söylemek mümkün.







ALIM SATIM EMRİ

Bu sistem Türkiye dahil tüm dünyaya pazarlanacak. 5G'nin senkronizasyon ihtiyacı için gereken 1.500 nano saniye keskinliğin çok altında bir değere sahip olan ürünle, tüm bu ihtiyaçları karşılayabilecek.

5G ağ altyapısıyla 140 ile 50 nanosaniye arası hızları görmek mümkün hale geliyor. Böyle olunca lojistik sektöründe sürücüsüz araç uygulamaları hatasız çalışması ve herhangi kazayı önlemek mümkün hale gelecek. Finans sektöründe yatırım yapan robotlar daha hızlı alım satım kararını verip iletebilecek.

Böyle bakınca çözümün sağlıktan lojistiğe, bulut tabanlı çok kulllanıcılı oyunlardan finans sektörüne kadar çok farklı çözümlerde kullanmak mümkün olacak. Yani düşük gecikmenin rekabet avantajı sağladığı her sektör gecikmeyi önleyen bu 'Zaman Makinesi' çözümüne sahip olmak isteyecek.







GPS BAĞIMLILIĞI ORTADAN KALKIYOR

Senkronizasyon çözümü, haberleşme sektöründe 5G ve ötesi teknolojiler ile bu ürüne ihtiyaç duyan diğer sektörler için GPS bağımlılığı olmadan, mevcut şebeke ekipmanlarının da değiştirilmesine gerek kalmadan, zaman ve frekans senkronizasyonunun şebeke üzerinden iletiminde benzersiz bir yöntem sunuyor. Bu teknoloji sayesinde 5G'ye geçen operatörlerin karşılaştığı en büyük sorunlardan biri olan GPS sinyali kesintilerine bağlı olarak yaşanabilecek servis kayıplarını önlemek için öncü bir çözüm üretiliyor. Bu yenilikçi çözümün, sadece Türk Telekom şebekesinde değil, tüm dünyadaki mobil operatörlerin ve senkronizasyon gereksinimi bulunan sektörlerin kullanımına sunulması, önemli zaman ve maliyet tasarrufu sağlamasının yanı sıra hizmet sürekliliğini de artıracak.