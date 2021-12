Sağlık teknolojisi girişimleri G4A Turkey ile sahneye çıkıyor

Bayer’in, ‘yaşam bilimleri’ şirketi olarak, dijital girişimleri desteklemek amacıyla yürüttüğü Girişim Hızlandırma Programı’nın Türkiye ayağı G4A Turkey, ekosisteme dört yılda 3 milyon TL’ye yakın katkı yaptı

Pandemiyle birlikte sağlık sektöründe dijital dönüşüm çalışmaları hızlandı. G4A Turkey 2021'e sağlık, tarım, radyoloji ve çevre sağlığı alanında inovatif çözümler sunan ve fikir aşamasını geçen, yalın bir ürüne, prototipe sahip girişimciler başvurdu.

Pandemi nedeniyle dijital ortamda gerçekleştirilen programa Bayer'in üst düzey yöneticilerinin yer aldığı jüri tarafından yedi girişim seçildi. Sağlık teknolojisi girişimleri sahip oldukları yapay zekâ, yapay öğrenme ve bulut teknolojisi konusunda ileri teknoloji yetenekleriyle dikkatleri üzerine çekiyor. Dört girişimin 60'ar bin TL hibe ile desteklendiği programda seçilen tüm girişimler; mentorluk, iş birlikleri ve 100 günlük online eğitim programı ile desteklendi. Bayer; girişimcilere sunduğu bu imkânlar ile Türkiye'deki girişimcilik ekosistemine dört yılda toplam 3 milyon TL'ye yakın değerde katkı sağladı. 2020 yılının seçilen girişimlerinden Albert Health; Bayer ile iş birliğine giderek pandemi döneminde hastaneye gidemeyen bin kadına ve 400 onkoloji hastasına uzaktan tedavilerini tamamlayıcı telesağlık hizmeti verilmesine olanak sağlayacak ücretsiz bir çalışmaya imza attı.

Program süreci boyunca ilerleme kaydeden yedi girişimden bazıları satışlarını arttırdı, ilk yatırımlarını ve ihracatlarını gerçekleştirdi ayrıca yurt dışına açılma kararı aldı. Sifted verilerine göre sağlık teknolojisi girişimleri 2016 yılında 8 milyar dolarlık yatırım alırken 2021 yılınd 41 milyar dolara ulaşması bekleniyor. Türkiye'de sağlık girişimleri Türk Telekom'un girişim sermayesi şirketi TT Ventures gibi yatırımcıların da dikkatini çekiyor. TT Ventures aracılığıyla sağlık girişimlerine büyüme aşamasında yatırım yapıyor.







SAĞLIKLI EMBRİYOYU ALGORİTMA SEÇİYOR

Tüp bebek kliniklerinin transfer etmek için en iyi embriyoyu seçmelerine yardımcı olmak amacıyla nesnel, otomatik, sağlam bir Derin Öğrenme Algoritması geliştiren Auctifera Scientific girişimi; embriyo kalitesini derecelendirmede yüzde 95 doğruluk ve tarafsız tutarlılık elde ediyor. G4A Turkey Programı'na seçilen Auctifera Scientific Kurucusu Dr. T. Koray Yozgatlı programın katkılarını ve gelecek hedeflerini ise şöyle belirtti: "G4A Turkey, bilimsel çalışmalar yapan bir araştırma ekibi olarak girişimcilik sürecimizde, ilerlemelerimize eleştirel bir gözle yaklaşabilmemizi sağladı. Bizim için özellikle Bayer tarafından katılım gösteren mentorlar tarafından verilen klinik çalışmalar ve tıbbi cihaz kurumu süreçleriyle ilgili eğitimler çok faydalıydı. Gelecek süreçte ulaşmak istediğimiz hedefimiz klinik alandaki çalışmalarımızı hızlandırıp alınan kararların gerçek zamanlı olarak değerlendirilmesi adına algoritmalarımızın kullanılmaya başlanması. Uzun vadeli hedefimiz de bu teknolojiyi yalnızca ülkemizde değil dünyada da ulaşılabilir hale getirmek."



TÜMÖRDE TEDAVİ SONUÇLARINI ÖNGÖRÜYOR

Artinton, karaciğer tümörü bulunan hastaların klinik özelliklerini ve radyoloji bulgularını değerlendirerek yapay zekâ algoritmaları ile en doğru tanı, en uygun tedavi seçiminin gerçekleştirilmesine ve tedavi sonuçlarının erkenden ortaya konulmasına yardımcı oluyor. Artinton'un başarısının 1000'in üzerinde hasta ile gerçekleştirilen hasta deneyimlerine ve mühendis ekibine borçlu olduğunu belirten Artinton Kurucu Ortağı Doç. Dr. Tuğsan Ballı, G4A Turkey programı ile ilgili süreci şöyle anlattı: "G4A Turkey sayesinde şirketleşmeyi, yasal zorunluluklarımızı ve sahip olduğumuz hakları öğrendik. Diğer yandan pazarda yer almak için organizasyonumuzun nasıl düzenlenmesi gerektiğini ve markalaşmanın önemini keşfettik. Yanı sıra eğitim sürecinde yeni ortaklar bulduk. Şimdi, ürünümüzün başarılarını akademik olarak ortaya koymayı ve yurt dışı pazarında uygun yatırımcılar bulmayı hedefliyoruz."







HASTALIK VE ZARARLILARA KARŞI AKILLI ERKEN UYARI

Feromon kamerası ve mücadele zamanı saptama algoritması ile hiçbir personele ihtiyaç duymadan mücadele zamanını doğru saptayarak üreticilere para, zaman ve enerji tasarrufu sağlayan erken uyarı sistemi olan GÖRSENTAM Tarım Teknolojileri; bu yıl G4A Turkey 2021'e seçilen 7 girişim arasında yer aldı. Girişim, araziden topladığı sıcaklık, nem, yağış, rüzgar ve feromon kamerasından alınan tuzak verileri ile mücadele zamanına yapay zekâ ile karar vererek üreticiyi bilgilendiriyor. Alınan veriminin artmasını sağlıyor. G4A Turkey programı sürecindeki deneyimlerini aktaran GÖRSENTAM Tarım Teknolojileri Kurucu Ortağı Mert Demirel: "G4A Turkey programı süresince yaptığımız mentorluk görüşmeleri sayesinde en büyük desteği fiyatlandırma ve gelir modelimizi belirleme konusunda aldık. Bayer mentorları ile farklı müşteri kitlelerine farklı satış modelleri oluşturduk. Hatta program boyunca bu modelleri kullanarak birkaç satış gerçekleştirdik. Girişimimizi, zeytinin yanı sıra bağ, elma ve mısır bitkisine entegre bir hale getirdik. Program süresinde Bayer'in gerçekleştirdiği tanıtım çalışmaları sayesinde Kahire'de şeker pancarı yetiştirmek isteyen bir firma ile anlaşarak ilk ihracat sözleşmemizi imzaladık. Satışlarımızda yüzde 40'lık bir artış elde ettik" dedi.







EKRANSIZ ÇOCUK BİLGİSAYARI TOLKİDO

0-6 yaş arası çocukların dilkonuşma, soyut düşünce ve motor becerilerini geliştirmek amacıyla yola çıkan Tolkido; çocuklara gerçek dünya etkileşimi sağlayan, sağlıklı ve eğlenceli bir oyun ekosistemi sunuyor. Yüksek teknoloji ile donatılmış Tolkido, yapay zekâ destekli Mio cihazı ve uzmanlar tarafından geliştirilmiş 50'den fazla oyun setiyle birlikte çalışıyor. Mio, dokunduğu her nesneyi anne/baba sesiyle sesli hale getiren, soru soran, işitsel hafızayı ve öz disiplin becerileri geliştiren etkileşim temelli onlarca oyuna sahip ekransız bir çocuk bilgisayarı. Tolkido Kurucu Ortağı Can Yıldız girişiminin gelişim sürecini ve G4A Turkey'in sağladığı yararları paylaştı: "Tolkido olarak yola ilk çıktığımızda otizmli çocukların eğitim süreçlerini iyileştirme ve onları bağımsız bir birey olabilmeleri için destekleme amacımız bulunuyordu. Otizmli çocuklar üzerinde gözlemlediğimiz olumlu etkiyi program sürecinde tüm çocuklar için yaratmaya, bu amaç doğrultusunda girişimimizi dönüştürmeye karar verdik. Program süresince satışlarımız aylık yüzde 15-20 aralığında büyüme gösterdi. G4A Turkey ile Tolkido'nun aileleri daha etkili şekilde desteklemesi için bir eğitim müfredatı geliştirmesine karar verdik. Hedefimiz 2022'nin ikinci çeyreğine kadar bu çocuk gelişim platformunu yayına almak ve birçok yatırımcıyla bir araya gelerek Tolkido'nun yurt dışı açılım sürecini hızlandırmak."



DRONELAR İLE ÇİFTÇİLERİN VERİMİ ARTIYOR

Çiftçilerin tasarruf ederken verimliliklerini artırmasını amaçlayan Amanos Endüstriyel İHA Hizmetleri; çiftçilere drone ve lisanslı pilotları ile multispektral görüntüleme hizmeti sunuyor. Alan sınırı olmaksızın, arazinin detaylı haritalarını oluşturarak üreticiye besin ve stres durumu, klorofil miktarı gibi bilgiler sağlıyor. Amanos Endüstriyel İHA Hizmetleri Kurucu Ortağı Cem Özkan G4A Turkey programından ve gelecek hedeflerinden bahsetti: "G4A Turkey programı ile alanında uzman isimlerle görüşmeler sağlayarak yeni bilgiler edindik. Doğru bildiğimiz yanlışları düzeltme şansımız oldu. Özellikle Bayer ile gerçekleştirdiğimiz PoC çalışmaları sayesinde, çiftçilerimize sağladığımız bilgilerin doğru sonuçlar verdiğini hem kendimize hem de çiftçilerimize tekrar kanıtlamış olduk. Önümüzdeki süreçte Türkiye'de bu alanda öncü olmayı hedefliyoruz."



GÖRME KAYBINI ÖNLEME AMAÇLI ERKEN TEŞHİS

Dünya nüfusunun yüzde 1'i ağır görme kaybı veya körlük problemiyle karşı karşıya. Dünya Sağlık Örgütü'nün verilerine göre tüm bu vakaların yüzde 80'i erken teşhis ile önlenebilir. Diğer yandan göz doktoru başına düşen 15 bin hasta ile rutin göz kontrolünün yapılması giderek zorlaşıyor. EyeCheckup, yapay zekâ sayesinde göz taraması yapıp rutin göz kontrolünü yaygınlaştırarak diyabetik retinopati, ven oklüzyonu, sarı nokta hastalığı, glokom gibi görmeyi tehdit eden hastalıkları erken teşhis etme imkânı sunuyor. EyeCheckup Kurucu Ortağı Rim Khazhin G4A Turkey programı boyunca girişiminin gelişim süreci ve geleceği hakkında şöyle konuştu: "G4A Turkey programı bizi sağlık sektöründeki ve Bayer'deki uzmanlarla bir araya getirdi. Böylece klinik çalışma, SGK, tıbbi cihazların pazarlanması ve mevzuatı konusunda paha biçilemez eğitimler ve mentorluklar aldık. Gelecek dönemde CE belgesini ve Amerika'da FDA onayını alıp Türkiye ve Amerika'da pazarlamaya başlamayı hedefliyoruz. Amacımız; sağlık ocakları dahil olmak üzere daha fazla göz taraması imkânı sağlayarak birçok kişinin hayatını erken teşhis sayesinde değiştirmek."



GÜÇLÜ YENİ NESİL ECZANE

VRFARMA girişimi, sahip olduğu teknolojilerle eczanelerin dijitalleşmesini ve sağlık hizmetlerinin uzaktan sunulmasını sağlıyor. OTC pazarı dünyada ve Türkiye'de her yıl büyümeye devam ediyor. Eczaneler bu pazarın sahibi olmak isterken bazı engellerle karşılaşabiliyor. VRFARMA bu engelleri ortadan kaldırmayı amaçlayarak "Güçlü Yeni Nesil Eczaneler" yaratmayı hedefliyor. VRFARMA Kurucu Ortağı Uğur Tuncel girişiminin G4A Turkey programındaki gelişimini anlattı: "G4A Türkiye programına katıldığımızda eczaneler ve eczacılık fakültelerine yönelik eğitim odaklı FARMAVR adı altında sanal gerçeklik platformu girişimiydik. Şu anda 3 ana kolda çözüm sunan dijital bir platformuz. Eczaneler için Danışan Kazanımı, Dijitalleşme ve Yetkinlik Kazanımı için çözümler sunuyoruz. Bu platformumuzun ismini VRFARMA olarak değiştirdik. G4A Turkey Programı sonunda ilk büyük yatırımımızı aldık. 2022 sonunda 2 bin eczaneye hizmet vermeyi ve 1.5 milyon dolar gelire ulaşmayı hedefliyoruz. Diğer yandan yurt dışına açılmayı da planlıyoruz."