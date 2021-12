Elektrikli aracınla gaza basma tasarruf et

Elektrikli araçlar ve mobilite kavramı fosil yakıtlı araçların gazlama kültürü yerine tasarruf kültürünün gelişmesine katkı sağlıyor. Türkiye TOGG ile sadece elektrikli araç geliştirmeye değil, yeni tasarruflu sürüş kültürüne de yatırım yapabilir. 2030 yılı elektrikli araç yılı olacak

Mobilite kavramı sadece elektrik dönüşümüne değil, yeni nesil sürüş kültürü için de dönüşüme sebep olabilir. Sarı ışıkta gazlayan sürüş kültürü yerini sarı ışıkta elektrikli araçların yavaşlayarak tasarruf etmesini sağlıyor. Sonuçta elektrikli araçlarla yeni nesil yetişecek. Mobil oyunlar da tasarruf dönüşümüne büyük katkı sağlayabilir. Ancak karmaşık bu dönüşüm konusunda bulut ve nesnelerin interneti teknolojisi de kullanılıyor.



KARMAŞIK DÖNÜŞÜM

AWS IoT FleetWise'ı tam olarak araçtaki çok karmaşık bir sistem olan elektrik araç pili gibi sorunlar için oluşturduklarını belirten Amazon Web Services (AWS) Otomotiv Genel Müdürü Mike Tzamaloukas, şunları anlattı: "AWS IoT FleetWise'ı aralarında kamera, LiDAR ve radar gibi en karmaşık santrallerin de bulunduğu noktalar da dahil olmak üzere aracın her köşesine erişebilecek şekilde tasarladık. Burada verinin sadece sıklığına değil, aynı zamanda hacmine de bakıyoruz. Eğer bir otomobil üreticisiyseniz ve kamera verisi toplamak istiyorsanız güvenliğin kritik olduğu durumlarda kameranın doğru çalıştığından emin olmak istersiniz. Örneğin, ön kameranız bir gölge görür ve orada hiçbir şey yokken birdenbire freni harekete geçirir. Buna yanlış pozitif denir ve sonucunda hayali fren denen durum oluşabilir. Diğer bir deyişle arabanız durmaya teşebbüs eder ve o sırada siz 'Neden? Ne oldu ki burada?' dersiniz. O zaman, otomotiv üreticileri AI'larının ön kamerada olduğunu nasıl anlayacaklar? Ya da sürüş sırasında bu gibi sorunların ortaya çıktığını, bu sorunlar büyük sorunlar haline gelmeden ve ürünlerin toplanması gibi durumlara yol açmadan önce nasıl bilecekler? AWS IoT FleetWise onlara bu problemleri çözme konusunda da yardımcı olabilir."







2030 ELEKTRİKLİ OLACAK

2030'da araç modellerinin büyük kısmının sadece elektronik araç (EV) veya hibrid/EV olarak piyasaya sunulacağını vurgulayan Tzamaloukas, "Otonom araçların da giderek artacağını düşünüyorum. Genel olarak her otomobil üreticisinin sürüş deneyimini geliştirmek için sürdürülebilirlik ve otomasyon konularına odaklanacağına inanıyorum. Çünkü günün sonunda birisi aracının emisyonu, gürültüsü ve ömrü konusunda mutluysa ve 'Bakın, aracımın pili milyonlarca kilometre dayanabiliyor' diyebiliyorsa bu güzel bir şey değil mi? Kim araçlarında daha sürdürülebilir parçaların olmasını istemez ki? O yüzden bu tür şeylerin önümüzdeki on yılda daha çok gerçekleşeceğini düşünüyorum" diye konuştu.



"DÖNÜŞÜMDE SÜRÜCÜ VE YOLCULAR KAZANACAK"

"Umuyorum ki şoför ve yolcular kazanır" diyen Mike Tzamaloukas, sözlerine şöyle devam etti: "Çünkü iyi bir araba ve şahane bir araba arasında seçim yapma şansları olacak. Ancak günün sonunda trendler daha fazla sürdürülebilirlik ve otonomluğa doğru ilerliyor. O yüzden eninde sonunda hepimizin kazanacağını düşünüyorum. Bir örnek vereyim. Ben yaşlandıkça Yunanistan'a ya da Türkiye'ye dönmemi daha kolay kılacak bir araba arıyorum. Atina veya İstanbul'da araba kullanmak için oldukça yetenekli bir sürücü olmanız gerekiyor değil mi? Ya da oralarda park edebilmek için? Şimdi, araba daha otonom ise bazı şeyleri benim yerime yapabilir. Yaşlandığım için bu hoşuma gider. Bu yüzden araç içi teknolojiler ile AWS IoT Fleetwise gibi bulut hizmetlerinin kesişmesinin yolculara yardımcı olacağını, yolcu ve sürücüleri daha mutlu edeceğini düşünüyorum. Bunun yanı sıra daha güvenli ve belki de daha verimli olacaklar çünkü trafikte otururken başka şeyler yapabileceksiniz."