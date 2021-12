Finans ve teknoloji devlerinden işbirliği

Bulut teknolojisi uzmanı Amazon Web Services, finansal veri analizlerini güçlendiren Goldman Sachs Financial Cloud ortaklığını reInvent 2021 etkinliğinde ilk kez duyurdu

Pandemi döneminde tüm kurumlar verimli, düşük maliyetli, çevik bir bilişim altyapısıyla iş yapmaya odaklandı. Teknoloji platformları da bu ihtiyaca göre hizmetlerini kurumlara özel hale getirmeye başladı. 10'uncu yılını kutlayan Amazon Web Services (AWS), reInvent etkinliğinde işbirliği ve ortaklıklar dikkat çekti. Bulut teknolojisi, büyük veri, yapay zekâ konusundaki uzmanlığını sağlıktan, eğitime, ulaşımdan, finans teknolojilerine uzanan alanlarda işbirliklerini reInvent 2021 etkinliğinde ilk kez tanıtan Amazon Web Services (AWS), Goldman Sachs ile finansal veri analitiği hizmetlerini yeni bir ortaklıkla piyasaya sunacağını açıkladı.



DERİNLEŞME DÖNEMİ

Firma, Goldman Sachs ortaklığı ile birlikte yeni finansal servisler sunmaya hazırlanıyor. İşletmelerin yalnızca yüzde 5 ile 15'inin buluta geçtiğinin altını çizen AWS CEO'su Adam Selipsky, şirketin dikey sektörlerdeki stratejisinin detaylarını etkinlikte şöyle anlattı: "Bulutun dokunmadığı hiçbir sektör yok. Bulut hizmetlerini sektöre özgü kullanım durumlarına göre uyarlıyoruz. Geniş bir endüstri yelpazesinde hedeflenen hizmetleri başlattık. Finansal verileri hazırlamak için örnek olarak Amazon FinSpace'i hayata geçirdik. Amaç, yeni müşteri deneyimlerini güçlendirmek." Goldman Sachs dışında 50'inci yılını kutlayan Teknoloji Borsası Nasdaq ile yapılan bulut teknolojisinin daha çok kurumun kullanması için yapılan işbirliği de dikkat çekti. Yine ulaşım sektöründe United Airlines, 5G ve telekom sektöründe de Dish Wireless ile yapılan iş birliği ve bulut kullanım örnekleri dikkat çekti.







ÖNCELİK FİNANSTA

SOFİSTİKE veri yönetimi ve analitiği gerçekleştirmek finansal piyasalarda kritik bir avantaj sağlayabilir, ancak bunu hız ve ölçekle yapmak önemli ölçüde zaman ve kaynak gerektiriyor. Goldman Sachs Financial Cloud hizmetinin detaylarını Goldman Sachs Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO'su David Solomon şöyle anlattı: "Bugün, geliştiricilerin müşterileri için finansal çözümler oluşturmaya odaklanmalarını sağlarken, finansal hizmetler için bulutun geleceğini yeniden tanımlıyoruz. Finansal hizmetler ve bulut bilişimde önde gelen iki şirketi finansal veri yönetimi ve analitik için bir çözümde bir araya getirerek, sektörümüzde artan bilgi zenginliğinden değer elde etme biçiminde devrim yaratacak olmaktan heyecan duyuyoruz."



GÜÇLÜ FINANS ANALITIĞI BULUTLA BULUŞUYOR

150 yıllık finans 15 yıllık bulut teknolojisi uzmanlığı olan Goldman Sachs ve AWS arasındaki ortaklık oldukça önemli. Goldman Sachs Financial Cloud hizmetiyle yatırım firmalarının temel veri entegrasyon teknolojisini geliştirme ve sürdürme ihtiyacını önemli ölçüde azaltacak ve küresel pazarlarda gelişmiş nicel analitiklere erişimin önündeki engelleri kaldıracak. Goldman Sachs'ın kurumsal müşterileri, finansal uygulamalar için pazara çıkış süresini hızlandırabilecek, portföy getirilerine odaklanmak için kaynaklarını optimize edebilecek ve daha hızlı yenilik yapabilecek. Goldman Sachs Financial Cloud veri analitiği kullanıcıları, Goldman Sachs'ın sınıfının en iyisi finansal verilerine daha düzenli ve güvenli erişimden de yararlanacak.







NASDAQ BULUT TABANLI YAZILIM DESTEĞİ VERİYOR

DÜNYANIN en büyük teknoloji borsası Nasdaq'ın CEO'su Adena Friedman, hisse senetleri, türevler, kripto ve hatta spor bahislerine odaklanan ekosistem için bulut yazılım hizmetleri sağlayıcısı olduklarını söyledi. Nasdaq'ın dünya çapında 130'dan fazla pazara uzandığını belirten Adena Friedman, "2008'den beri bir AWS iş ortağıyız. Hızı, güvenilirliği artırmak ve düşük gecikme süresi sağlamak için hizmet kullanımını genişletiyoruz. Nasdaq bugüne kadar veri dağıtımını, gelir yönetimini, düzenleyici raporlamayı ve piyasa operasyonlarını AWS'ye taşıdı. Yüzde 100 bulut özellikli ilk pazar sağlayıcısı olacağız" diye konuştu.



5G AĞI BULUTA TAŞINIYOR

AKILLI şehirlerde ağ teknolojisi sürücüsüz araçlardan nesnelerin interneti Dish Wireless'ın ağ teknolojileri yöneticisi Marc Rouanne, tamamen bulutta yerleşik yeni bir 5G ağı kurulacağına dikkat çekerek, "Dish Wireless 5G altyapısıyla oyun alanı akıllı telefonların ötesinde makinelere geçmek için kullanılacak. Dish Wireless, altyapısı olarak AWS'yi kullanarak geniş ölçekte veri ve otomasyon sağlamayı hedefliyor" diye konuştu.



3M ÜRÜNLERI DAHA AKILLI OLDU

3M'DE dijital dönüşümden sorumlu Kıdemli Başkan Yardımcısı Shaun Braun, malzeme ve fizik bilimi hakkında bilgi birikimini yeni yollarda ilerletmek istediğini söyledi. Braun, "AWS, geleceğin dijital şirketi olmamıza yardımcı oluyor. 3M veri merkezlerini AWS'ye taşımaya başladı" dedi. Şimdi şirketi gelecekteki ürünler için bir ortak olarak gördüğünü de sözlerine ekleyen Braun, "3M'in 200 fabrika, 51 teknoloji platformu ve 27 ülkeyi kapsayan üretim operasyonları için AWS'yi kullanıyor. 3M, tesis adına kadar malzemeleri dakikalar içinde arayabiliyor. Üretimimiz artık daha akıllı. Bu yetenekleri şimdi oluşturuyoruz" diye konuştu.