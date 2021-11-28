Kurumlara “anadili gibi” makine çevirisi yapıyor

Lugath girişimi ihracat yapan üretici firmaların satış ve pazarlama için döküman, fotoğraf, video, ses, ürün klavuzları veya web sitesi içeriklerinin hazırlanmasında yapay zeka ve bulut tabanlı çeviri hizmeti sunuyor

Üretim ve ihracat yapan KOBİ'ler yabancı dil bariyerini aşacak eleman bulmakta zorlanıyor. Oysa bu sorunu yapay zeka ve bulut tabanlı teknolojilerle çözen girişimler var. Lugath, ihracat yapan üretici firmaların ya da KOBİ'lerin, her yeni ürünü için hazırlamak istediği döküman, fotoğraf, ses ya da video satış-pazarlama materyalleri, ürün kılavuzları ya da web sayfası içeriklerinin yapay zeka ve bulut tabanlı teknolojiyle çözen bir platform. Yüksek hacim ve sıklıkta salt makine çevirisi ihtiyacı olan üretici firmalara ve dijital platformlara en kaliteli çeviri hizmetini sunuyor.







DEVLERE RAKİP OLMADI

Lugath kurucu ortakları ve ekibin büyük çoğunluğu Sony'nin bireysel ve kurumsal tüketicileri için 80 farklı ülkede hizmet verdiği marketing platformlarında özellikle çeviri ve yerelleştirme projelerinin geliştirilmesinde görev alanlardan oluşuyor. Lugath'ın iş fikrinin çıkış noktasının da bu projelerde tecrübe edilen sorunlar olduğunu belirten Kurucu Ortak Yasin Arslan, "Makine çevirisi denince akla ilk gelen platform Google Translate. Ancak ona rakip olarak geliştirilen ve en az onun kadar başarılı onlarca alternatif de bulunuyor. Ama ne yazık ki, şimdiye kadar geliştirilen hiçbir makine çevirisi sistemi tüm sektör ve dil çiftleri için tek başına en iyi çeviri sonuçlarını üretemedi. Buna Google Translate de dahil. Peki biz bunu nasıl başardık? Tabiki onlara rakip olmayarak" dedi.







DÜŞÜK MALİYETE EN İYİSİ

Arslan, en önemli farkın ne olduğunu şöyle anlatıyor: "Lugath, onlarca sektör ve yüzlerce dil çiftinin söz konusu olduğu tüm senaryolar için, en iyi makine çevirisi sistemini yapay zeka ile tespit edebiliyor. Doğal dil işleme ve makine öğrenmesi teknikleri sayesinde yüksek hacim ve sıklıkta makine çevirisi ihtiyacı olan dijital platformlar, artık geliştirilmiş en iyi makine çevirisi sistemini kullandığından emin oluyor. Üstelik, geliştirdiğimiz smart memory ile bu deneyimi 4'te 1'i fiyata sunabiliyoruz."

Yasin Arslan, trendleri iyi analiz etmenin önemine dikkat çekerek karşılaştıkları en büyük zorlukları şöyle özetledi: "Olgun bir pazarda iş yapmak birçok oyuncu ile rekabet anlamına geliyor. Rekabeti iyi yönetebilmek için pazarın tüm dinamiklerini iyi anlamak ve trendleri çok iyi analiz etmek gerekiyor. Bu sebeple pazar araştırması için gerçekten önemli oranda vakit harcadık, bizi en çok zorlayan aşamalardan birisi buydu."







DÜŞÜK MALİYETE EN İYİ ÇEVİRİ

Çeviri endüstrinin ana trendinin artık kendi uzmanlıkları olan makine çevirisi sistemleri olduğunu ve artık yakın gelecekte çevirmenler yerine makine çevirisi kullanımının giderek artacağını belirten Arslan, "Biz de makine çevirisi sistemlerine odaklanmak istedik. Tabi ki bu durum beraberinde farklı zorlukları ortaya çıkardı. Hangi sistem ile nasıl entegre olabiliriz? Bütün sistemlerin belirli kabiliyetleri ve kısıtlamaları var, bu farklılıklara nasıl adapte olabiliriz? Çeviri kalitesini yüzlerce dil çifti ve onlarca sektör için nasıl ölçümleyebiliriz? Tüm bunları yaparken maliyetleri nasıl düşürebiliriz? Bu sorulara cevap üretebilmek de tahmin edebileceğiniz üzere çok kolay değildi" dedi.







300 MİLYON KARAKTERLİK ÇEVİRİ YAPMAK

İstanbul Teknopark'ta TÜBİTAK 1512 Teknogirişim sermayesi ile şirketleşmiş bir Ar-Ge şirketi olduklarını ve ürünün ilk versiyonunu tamamladıklarını kaydeden Arslan, "Şu an BETA müşterilerimiz ile ürünümüzü geliştirmeye devam ediyoruz. En yakın hedefimiz önümüzdeki yılın ilk çeyreğine kadar BETA sürecini tamamlamak ve ilk versiyonumuzu yayına almak. Bu kapsamda hızlı ölçeklenmek adına İş Bankası'nın Workup Programı'na başvurduk ve gelecek planlarımıza inanarak bizi programa kabul ettiler. Program ekibi ve çok kıymetli mentorlarımız ile Lugath'ı 10-20 kat nasıl büyütebileceğimiz üzerinde çalışıyoruz. En yakın hedefimiz ilk versiyonu yayına aldıktan sonra minimum 300 milyon karakterlik çeviri yapabilir hale gelmek. Daha sonrasında Kuzey Amerika'da şirketleşmek, satış-pazarlama operasyonunu oradan yürütmek ve yeni yatırım turlarını da yine Kuzey Amerika'dan yürütmek istiyoruz" diye konuştu.