Yapay zekayı oyunlarla eğitmek eğlenceli ve hızlı

Günlük hayatın her yerinde artık yapay zeka teknolojileri var. Ancak bu teknolojinin eğitimi bazen sıkıcı ve zaman alıcı olabiliyor. Co-one girişimi, yapay zekanın sıkıcılığını oyunlaştırarak ortadan kaldırıyor

Yapay zeka teknolojisi hayret verici gelişmelere sebep olsa da konunun eğitimi sıkıcı ve uzun zaman alıyor. Bu süreci daha hızlı ve eğlenceli yapma fikri ise yeni girişimlerin ortaya çıkmasına neden oluyor. Co-one girişimi de bunlardan biri... Co-one kurucu ortakları Ataberk Arman Kayhan ve Mert Menekşe, sıkıcı ve uzun zaman alan yapay zeka eğitim sürecini nasıl eğlenceli hale getirdiklerini şöyle anlatıyor: "Binlerce görsel, metin veya ses tabanlı verilerin içindeki nesnelerin tek tek insanlar tarafından belirlenmesi, başka bir deyişle etiketlenmesi gerekiyor. Biz yaptığımız saha çalışmalarının sonucunda bu teknolojinin en sıkıcı parçasının daha hızlı, hata oranını daha az, eğlenceli bir şekilde tasarlanabileceğini fark ettik. Co-one, yapay zeka geliştiricilerinin yapmak istemediği veri etiketleme işlemini oyunlaştırma tabanlı bir mobil uygulama aracılığıyla ek gelir elde etmek isteyen mobil uygulama kullanıcıları ile paylaşıyor. Böylece insanların hayatlarını kolaylaştırmak için tasarlanan algoritmalar, yardım edecekleri insanlar tarafından eğitiliyor."



VERİ ETİKETLEME FARKI

Co-one ekibi, veri etiketlemeyi bir oyun gibi kurgulayarak, insanın sadece iki parmağı ve bir mobil uygulama ile gerçekleştirebileceği süreci şöyle anlatıyor: "Binlerce kişi günde 15 dakikalarını ayırarak diledikleri yerden veri etiketleyerek hem kendilerine hem de yapay zeka ekosistemine katkı sağlıyor. Kitle kaynağı bu uygulama ile veri etiketlerken veri kalitesi, gelişmiş yapay zeka tabanlı algoritmalarımızca denetlenip doğruluğu garanti altına alınıyor. İnsan ve yapay zeka tüm bu süreçlerde birlikte çalışıp en doğru etiketlemeyi minimum sürede yapıyor. Bütün etiketleme süreçleri anlık olarak veri sahibi tarafından kontrol ediliyor ve gereken durumda veri sahibine müdahale imkânı sağlanıyor. Böylece talep edilen etiketlenmiş veri şeffaf bir şekilde takip edilebiliyor."



EKİP ARKADAŞI BULMAK ZOR

Fikri hayata geçirirken yaşanan zorlukları da anlatan Co-one kurucu ortakları, şunları söylüyor: "Fikirden ürüne geçiş aşaması bizim için gayet hızlıydı. Fikirden ürün aşamasına geçerken çok fazla potansiyel müşteri ile görüşüp en doğru başlangıç noktasını bulmakta zorlandık. Kabul edilebilir ürünü oluşturduktan sonra geliştirdiğimiz doğru iş modeliyle sonunda yatırım almayı başardık. Ancak, takımımızı büyütecek uygun takım arkadaşlarını bulmakta zorlandık. Fırsatları ve doğru yöntemleri aramaya hep devam ediyoruz."



YENİ BAĞLANTILARA İHTİYACIMIZ VAR

Yapay zeka konusunda veri etiketi denildiğinde Türkiye'de akla gelen ilk isim olmayı istediklerini belirten Co-one ekibi, hedefleri şöyle özetliyor: "Hızlı bir genişleme planı ile Co-one servislerini Avrupa yapay zeka pazarına sunmayı hedefliyoruz. Bu hedefimize ulaşabilmek için bize yol gösterecek ve yeni bağlantılar kurmamıza destek olacak bir program ihtiyacımız vardı. Bu ihtiyaç ile İş Bankası'nın ana destekçisi olduğu Workup Girişimcilik Programı'na başvurduk, dokuzuncu dönem girişimleri arasına seçildik. Co-one'ı Workup Programı mentorları ve bize sağlayacağı iletişim ağıyla çok daha hızlı büyütebiliriz. Nihai hedefimiz Co-one'ı veri yönetimi için tekil bir platforma dönüştürmek ve toplumdaki bireylerin yapay zekaya sadece iki parmak ile mobil uygulama üzerinden katkı verebilmesini sağlamak."

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MOBİL UYGULAMALAR DİŞLERE DOKUNUYOR

Diş fırçalarındaki inovasyon mobil uygulamalara dönüştü. Telefonunuzdaki uygulamalarla dişlerinizi sağlıklı bir şekilde fırçalayıp fırçalamadığımızı ölçmeniz mümkün

DİŞ sağlığını korumanın en önemli yolu dişlerinizi iyi ve etkili fırçalamak... Teknoloji o kadar ilerledi ki, artık elinizdeki fırçalarla dişinizi iyi fırçalayıp fırçalamadığınızı dahi ölçebiliyorsunuz. Nasıl mı? Telefona yüklediğiniz bir uygulamayla... Oral-B iO diş fırçası mobil uygulama ile ağız içindeki tüm alanları algılıyor ve fırçalamanın yüzde 100 tamamlanmasını sağlamak için kullanıcıyı, ağzında, fırçaladığı ve kaçırdığı alanları göstererek yönlendiriyor.



1.800'DEN FAZLA KİŞİ FİKİR VERDİ

Oral-B'nin mevcut teknolojisinden farklı olarak, Oral-B iO'da bulunan sürtünmesiz manyetik sürücü, enerjiyi doğrudan kıl uçlarına aktarıyor. Bu da yumuşak ve etkili temizlik sağlıyor. iO teknolojisi, bin 800'den fazla tüketicinin geri dönüşlerinden ilham alarak tasarlandı. Kullanıcıların beğendiği ve üstün ağız bakımını teşvik edip daha kişiselleştirilmiş fırçalama deneyimi sunmaya yardımcı olan özellikler arasında şunlar yer alıyor: 'İnteraktif Ekran' fırça özellikleri ve kişiselleştirme arasında kolay gezinmeyi sağlıyor. Burada karşılama mesajları, fırçalama modları seçimi, dil ayarları ve fırça başlığını değiştirmek için hatırlatıcılar bulunuyor.







BASINÇ UYGULAMA SENSÖRÜ

'Akıllı Basınç Sensörü' kullanıcıları optimum temizleme basıncını uygulamaları konusunda yönlendiriyor. Sensör, aşırı basınç durumunda kırmızı bir ışıkla uyarı veriyor ve kullanıcılar optimum temizleme basıncını uyguladığında sensör yeşil renkte yanıyor. Böylece Oral-B iO'nun diş hekimi araçlarından ilham alan ikonik yuvarlak fırça başlığı en etkin düzeye çıkıyor. Şarj cihazı, neredeyse üç saate yakın bir hızda tam şarj sağlıyor. Fırça ekranında takibi kolay bir pil gücü göstergesi bulunuyor. Oral-B iO, mobil uygulamasında 3 boyutlu grafikler ve fırçadaki yapay zekayla desteklenen AI Brushing Recognition teknolojisine sahip. Böylelikle mobil uygulama, ağız içindeki tüm alanları algılıyor ve fırçalamanın yüzde 100 tamamlanmasını sağlamak için kullanıcıyı, ağzında, fırçaladığı ve kaçırdığı alanları göstererek yönlendiriyor.



ZAMANLAYICI BELİRLEYİN

Görsel Zamanlayıcı' kullanıcıların şimdiye kadarki en iyi temizliğe ulaşması için kişiselleştirilmiş bir rehber görevi görüyor. Zamanlayıcı, her fırçalama seansının süresini takip ediyor. Böylece kullanıcılar, dişlerini diş hekimleri tarafından önerilen süre olan iki dakika boyunca fırçalayıp fırçalamadıklarını biliyor. Ekranda beliren gülen yüz simgeleri sayesinde kullanıcılar, hedefe ulaşıp ulaşmadıklarını anlayabiliyor.

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İKİ AYDA YEDİ GİRİŞİME 475 MİLYON LİRALIK YATIRIM

Yatırımcıların derin teknoloji girişimlerine ilgisi artıyor. Son iki ayda 7 derin teknolojiye sahip Cube Incubation girişimcisi toplamda 475 milyon TL değerleme üzerinden yatırım aldı

Derin teknoloji girişimleri sahip oldukları birikimi iş dünyasının sorunlarını çözmeye ve rekabet avantajı kazandırmaya devam ettikçe yatırımcıların da ilgisini çekiyor. Eylül ayında 100 milyon TL'lik dev yatırımla açtığı yeni merkezinde özellikle derin teknoloji girişimlerinin yatırım almasına ve uluslararasılaşmasına katkı sunmayı hedefleyen Teknopark İstanbul'un Kuluçka merkezi Cube Incubation'da faaliyet gösteren 7 derin teknoloji girişimi, eylül ve ekim aylarında toplamda 475 milyon TL değerleme üzerinden yatırım almayı başardı.



FİNANSMAN SORUNU

Türkiye'de derin teknoloji girişimcilerine ev sahipliği yapan tek kuluçka merkezi olarak öne çıkan Cube Incubation "Derin Teknolojiye Derin Bakış" başlıklı raporunda önemli analizler ortaya koydu. Raporda, derin teknoloji girişimcilerinin en önemli ihtiyacının yüzde 77 oranla finansman olduğuna dikkat çekildi. Bunu yüzde 58'le pazara ulaşma, yüzde 35'le nitelikli insan kaynağı, yüzde 25'le ortak bulma konusu takip etti.



MENTÖRLÜK PROGRAMI SUNUYOR

Raporda, girişimlerin satış ve pazarlama konularında nitelikli iş gücüne erişmeleri ve Ar-Ge dışı alanlarda deneyimli ortaklarla eşleşmeleri durumunda pazara ulaşma konusunda yaşadıkları problemlerin ortadan kalkabileceği vurgulandı. Cube Incubation bu rapordan elde ettiği bilgiler çerçevesinde derin teknoloji girişimlerine yönelik sunduğu çalışmaları genişleterek, girişimlerin yaşadıkları problemleri en aza indirmeye çalışıyor. Bu kapsamda mentorluk programlarını genişleten merkez, girişimcileri daha fazla yatırımcıyla bir araya getirerek sermaye ihtiyaçlarını gidermeye odaklanıyor. Öte yandan derin teknoloji girişimcilerinin satış ve iş geliştirme konuşlarında yaşadıkları problemleri ortadan kaldırarak onlara yol gösterici olmayı isteyen Cube Incubation, destek ofisleriyle ekosisteme yeni bir bakış açısı kazandırıyor.



GİRİŞIMCİLERE DESTEĞE DEVAM EDECEĞİZ

startups.watch'un hazırladığı, Türkiye Girişim Ekosistemi üçüncü çeyrek raporuna göre, fonlanan dikeyler arasında derin teknoloji girişimlerinin ikinci sıraya yükseldiğini görmekten ve son 2 ayda Cube Incubation girişimcilerinin aldığı yatırımlardan dolayı gururlandıklarını ifade eden Teknopark İstanbul Genel Müdürü Bilal Topçu, "Teknopark İstanbul olarak girişimciliği ilerlemenin ve kalkınmanın lokomotifi olarak görüyoruz. Bu sebeple büyük bir heyecan ve tutkuyla girişimcileri desteklemeye, onları anlamaya, ihtiyaçlarını gidermeye odaklanıyoruz. Derin teknoloji raporumuzla mevcut durumu tespit edip gerekli altyapıları kurmaya odaklandık. Bugün 7 girişimcimizin elde ettiği yatırımda katkımızın olmasından büyük bir gurur duyuyoruz. Çünkü biliyoruz ki, derin teknoloji girişimcileri zaten halihazırda sunduğumuz teknik altyapı, atölye ve laboratuvarlar sayesinde ürünlerini rahatlıkla geliştiriyorlar. Girişimcilerin finansmana erişim ihtiyaçlarını çözmeye devam edeceğiz."