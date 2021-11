Yazılımcılar hep el üstünde tutuluyor

Talentmelon ile Endeavor Türkiye’nin “Girişimci şirketlere özel ücret ve yan haklar raporu” yayımlandı. Rapora göre en yüksek ücreti veri bilimci, yapay zeka mühendisi, kalite kontrol mühendisi ve mobil geliştiriciler kazanıyor

Teknoloji girişimlerinin en önemli ihtiyacı insan kaynağı. Girişimler büyüme aşamasında yeterli insan kaynağı bulabilirlerse sağlıklı büyümelerine devam edebiliyor. Türkiye'nin yapay zeka mühendisi, veri bilimci, mobil uygulama geliştirici gibi yeni nesil meslekler konusundaki yol haritasını ve mevcut durumu ortaya koyacak araştırmalara ihtiyacı var. Yeni nesil insan kaynağı girişimi Talentmelon ve Endeavor Türkiye'nin birlikte hazırladığı "Girişimci Şirketlere Özel Ücret ve Yan Haklar Raporu" yayınlandı. Rapora göre geçen sene de olduğu gibi, şirketler en yüksek maaşı yazılım geliştiricilere veriyor. Tüm yazılım geliştirme rolleri arasında ise en yüksek maaşlar sırasıyla; Veri Bilimci, Yapay Zeka Mühendisi, Kalite Kontrol Mühendisi ve Mobil Geliştirici rollerine veriliyor.



DENEYİM FARK YARATIYOR

Yazılım geliştirme tarafında seviyeler arasında da ciddi maaş farkları mevcut. Giriş seviyesinden 3 yıl deneyimli, orta seviyeye geçişte maaşlarda yaklaşık iki kat artış görülüyor. Giriş ve kıdemli seviyeleri arasında aynı rollerde yaklaşık iki buçuk hatta üç kat artış olabiliyor. Eticaret sektörü Trendyol, Yemeksepeti, Getir gibi milyar dolarlık şirketleriyle yazılım geliştiricilere büyük miktarda yatırım yapıyor. Yine milyar dolarlık oyun şirketleri de yazılım geliştiricilere olan ihtiyacı her geçen gün artıyor. Eticaret ve oyun girişimlerinin ihtiyaç duydukları yazılım geliştiriciler için yüksek ücret politikası uygulaması piyasada çok farklı seviyede ücret oluşmasına sebep oluyor.



MAAŞ ARTIŞI YÜZDE 29

2022'deki tahmini maaş artışı, 2021 Kasım ayı itibariyle, ara zamlarla birlikte yüzde 29 olarak öne çıkıyor. Yine rapora göre şirketlerin büyük çoğunluğunun 2022'de enflasyon oranının üzerinde maaş zammı uygulayacağı öngörülüyor. Rapordaki verilere göre çalışanların yarısından fazlası tamamen uzaktan çalışmayı istediğini belirtiyor. İş verenler, ofiste ya da evden çalışmanın üretkenliği etkilemediğini de düşünüyor. Hatta iş verenlerin yüzde 94'ü, evden çalışmanın ofisten çalışmaya kıyasla aynı ya da daha yüksek olduğu görüşünü de paylaşıyor.



ÇALIŞAN BAĞLILIĞI AZALIYOR

YENI nesil girişimlerinde şirket kültürü oluşturma ve çalışan bağlılığı konusunda sıkıntılar artıyor. Şirket kültürü oluşturmamanın önemli sebebi olarak da uzaktan çalışma zorunluluğu olduğu ifade ediliyor. Rapora göre pek çok şirket, çalışanlarının performansını, maaş artırma sürecinde göz önüne aldıklarını belirtse de çok az sayıda şirket performans değerlendirme sürecine sahip. Şirketlerin yüzde 88'i maaş artışlarının bireysel performansa göre ayrıştığını belirtirken, yalnızca yüzde 57'si performansı şirket veya takım hedeflerine göre değerlendiriyor. Hibrit çalışma modelinin çalışan bağlılığı konusunda kısmen ya da tamamen bir düşüşe sebep olacağını düşünen şirketlerin oranı yüzde 46. Her iki şirketten biri hibrit çalışmanın çalışan bağlılığını düşüreceğine inanıyor. Bunun en önemli sebebi de şirket kültürünün olumsuz etkileneceğini düşünmeleri olabilir. Araştırmaya katılan şirketlerin yüzde 82'sinin ücretlendirme stratejilerini güncelleme planı bulunuyor.



EKİP KURMAK KOLAY DEĞİL

TALENTMELON Kurucusu Sure Köse Ulutaş, pandemi ile birlikte, şirketlerin yetenek ajandasındaki konuların her geçen gün değişmeye devam ettiğini belirterek, "Doğru ekibi nasıl kurarım? Her gün ekibimin en motive haliyle başarıya katkıda bulunmasını nasıl sağlarım? Uzaktan ya da hibrit calışma dünyasında, ekip bağlılığını, motivasyonunu ve enerjisini nasıl korurum? Ve tüm bunları yaparken, yüksek enflasyon ortamında ve daha da rekabetçi hale gelen global teknoloji pazarıyla, yetenek kazanımı savaşında nasıl rekabet ederim? gibi soruları soruyorlar" dedi. Bu raporun son üç yıldır, Talentmelon ve Endeavor Türkiye iş birliğiyle, tüm bu sorulara ışık tutmak amacıyla hazırlandığını anlatan Ulutaş, "Katılımın her geçen gün genişledigi araştırmaya bu sene, 60 sirket katıldı. 41 şirket ise, araştırmanın ikinci kısmı olan 'Maaş Araştırması' araştırmasına rol ve maaş verileri sağlayarak katıldılar" ifadelerini kullandı.