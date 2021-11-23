Yapay zekâ hata yaptırmıyor

Akıllı telefon kameraları yapay zekâ teknolojisiyle artık kullanıcılara basit hatalar yaptırmıyor. Ters ışıkta, düşük ışıkta, çekilen fotoğraflardan en iyisini yapay zekâ seçiyor. Video çekimlerinde el titremesinin izini ortadan kaldırıyor

Akıllı telefon reklamlarında, mobil uygulamalarda yapay zekâ teknolojisi kullanan cihazlar ve uygulamalar öne çıkmaya başladı. Yapay zekâ neredeyse sihirli bir asistan gibi hayatımızı değiştiriyor. Bu yüzden reklamlarda da daha çok kullanılmaya başladı. Artık akıllı telefon kameralarının yetersiz kaldığı durumlarda yazılım öne çıkmaya başladı. Profesyonel fotoğraf veya video çeker gibi iyi sonuçların ortaya çıkması, arka planı flulaştıran fotoğraf ve videolar, el titreme hatasını ortadan kaldıran detayların hepsi yapay zekâ sayesinde oluyor. Böylece "Yapay zekâ işler el övünür" demek mümkün oldu.



UYGULAMALAR VE İŞLEMCİDE

Yapay zekâ teknolojisi sadece kamera değil, pil tüketiminden işlemciye akıllı telefonun pek çok özelliğinin mükemmelleştirilmesinde kullanılıyor. Ayrıca tek tek uygulamalarda, işlemcide ve pil tüketiminde bile yapay zekâ etkili oluyor. Uygulamalar yapay zekâyı müşteri alışkanlıklarını keşfederek öneriler sunacak algoritmalar, akıllı asistanlar oluştururken kullanıyor. Başta bankacılık uygulamaları başta olmak üzere pek çok uygulama yapay zekâ teknolojisini sonuna kadar kullanıyor. Böylece müşteri memnuniyeti artıyor. Akıllı telefonlarda pek çok anten, yüksek çözünürlüklü ekran, işlemci performansını kullanan onlarca uygulama var. Bu uygulamalar arasında tercih yaparken işletim sistemi de işlemci de kullanıcıların önceliklerine göre karar verilmesini sağlıyor. Bu da pil tüketiminin azalmasını sağlıyor.



SİNEMATİK MOD VE İŞLEMCİ PERFORMANSI COŞTU

EĞER iPhone 13 ailesinin yıllar içinde nasıl geliştiğini anlatmak istersek işlemcinin performansı ve sinematik mod gibi özelliklerden söz etmek gerek. Aslında kameradan, uzun pil ömründen bile söz ederken mutlaka A15 Bionic işlemciden söz etmek zorundayız. Sonuçta mercekler ve kameralar kadar işlemci ve yazılım yetenekleri fotoğraf ve videoda fark yaratıyor. Bu yüzden işlemcinin hakkı işlemciye. Yapay zekâ katkısıyla hem işlemci performansı hem de çok özel video görüntülerin kalitesi artıyor. Baştan aşağı yeniden tasarlanan her iki modelde de 120 Hz uyarlamalı yenileme hızıyla dokunma deneyimini daha hızlı ve duyarlı hale getiren, ProMotion özelliğine sahip, tamamen yeni bir Super Retina XDR ekran bulunuyor. Apple, Pro kamera sisteminin fotoğraflar ve videolar çekerken, gücünü A15 Bionic'in performansından alan, önde gelen rakiplerinden çok daha güçlü yeni Ultra Geniş, Geniş ve Telefoto kameralarla şimdiye kadarki en büyük ilerlemeyi kaydettiğini iddia ediyor. Ayrıca gönül rahatlığıyla çiçeklerin arasına dalıp makro fotoğraflar çekmek mümkün. Bu teknolojilerin, yeni Ultra Geniş kamerada makro fotoğrafçılık ve 2.2 kata kadar daha iyi loş ışık performansı gibi etkileyici yeni fotoğraf özelliklerini mümkün kıldığı belirtiliyor. Bu durumu deneyimledikçe göreceğiz.



GECELERİ BİLE HER ANI YAKALAYIN

YAPAY zekâ teknolojisinin akıllı telefonların kameralarının performansını doğrudan nasıl etkilediğini Huawei'nin son tanıttığı nova 9 ailesinde görüyoruz. Yeni akıllı telefon, yüksek kaliteli fotoğraflar çekmek için yüksek ışık hassasiyeti sağlayan 1/1,56 inç sensöre sahip 50MP RYYB Ultra Vision ana kamera, 8MP ultra geniş açılı kamera, 2MP derinlik kamerası, 4cm makro kamera ve 32MP ön kamera ile donatıldı. Artık günün hangi saatinde olursa olsun, istenildiği anda yüksek çözünürlüklü fotoğraflar çekilebilir. Süper Gece Selfie algoritması ile fotoğraflardaki dijital gürültüyü azaltan ve arka planı yeniden oluşturan Gece Portre Modu eklendiğinde, karşımıza gece fotoğrafçılığı için mükemmel bir kamera çıkıyor. Gece manzara çekimleri veya gece portreleri olsun, görüntüler parlak ancak aşırı pozlanmış olmuyor; görüntünün daha karanlık alanlarında gizlenmiş ayrıntılar da ön plana çıkıyor. Huawei nova 9, geceleri fotoğraf çekerken olduğu kadar video çekerken de iyi performans gösteriyor. Extreme Night Shoot ve Night Selfie Video özellikleri ile karanlıkta hem ön hem de arka kamera ile 4K çözünürlükte çekim yapılabiliyor. Üstelik hem ön hem de arka kameralarda bulunan AIS Video Stabilization teknolojisi sayesinde el titremesi artık bir sorun olmaktan çıkıyor. Huawei nova 9 arka kamera, Ağır Çekim ve Hızlandırılmış videoların çekilmesini de destekleyerek videolarını oluşturanlar için eğlenceli ve ilginç seçenekler sunuyor.