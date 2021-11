Eski köye yeni dijital bulut alışkanlığı geldi

Pandemi tüm alışkanlıkları değiştirdi. Hayatında ilk kez online alışveriş ve satış yapanların bulut yeni evleri hatta ofisleri oldu. Kısacası eski köylerde yeni dijital alışkanlıklar gelişti

Tam 20 ay önce kimse pandeminin etkisiyle hayatımızın bu denli değişeceğini düşünemezdi. Gerçekten pandeminin başından bu yana 2 yıl bile olmamasına rağmen sanki 4-5 yıl yaşamış gibiyiz. Bu hissi veren belki de daha önce yaşamadığımız pek çok deneyimi yaşamak zorunda kalmamız. Online alışveriş ve satış yapanlar, daha önce kredi kartı bile kabul etmeyen esnaf, şimdi WhatsApp üzerinden sipariş kabul ediyor. Dijital çek bile kullanılıyor. Böylece alınan hizmet zaman kaybetmeden kullanabiliyor. Yani bulut tüketicinin ve esnafın yeni ofisi veya evi oldu.







BUGÜN BAŞLIYOR

Yazılım geliştiricilerin buluştuğu en önemli toplantıların başında Amazon Web Services re-Invent etkinliği geliyor. Geleceğin teknolojilerinin 1 hafta boyunca konuşulduğu etkinlik Las Vegas'ta en son 2019'da 65 bin kişi ile yapılmıştı. Şimdi bir yıl online yapıldıktan sonra, sınırlı sayıda kişi, aşı kartları, PCR test sonuçları ve maskelerle yeniden buluşuyor. 29 Kasım'da başlayan etkinlikler hafta sonuna kadar devam ediyor. Peki sıkça adını duyduğumuz "Bulut Teknolojisi" nedir? Hayatımıza aslında yıllar önce giren ama pandemide herkesin fark ettiği bulut bilişimi bu mimariyi geliştiren Amazon Web Services'in tarifiyle anlatalım: Bilişim teknolojisi kaynaklarının internet üzerinden, istek üzerine ve kullandıkça ödeme fiyatlandırmasıyla sunulmasıdır. Fiziksel veri merkezleri ve sunucuları satın almak, bunlara sahip olmak ve sürekliliklerini sağlamak yerine, Amazon Web Services (AWS) gibi bir bulut sağlayıcının sunduğu işlem gücü, depolama ve veritabanları gibi teknoloji hizmetlerine ihtiyaç duyduğunuzda erişebileceğiniz altyapı anlamına geliyor. Önce kurumların ihtiyacından yola çıkan Amazon Web Services (AWS), aslında tüketicilerin her gün milyonlarca ürün aradığı Amazon'un teknoloji ihtiyacı için kuruluyor.



HERKES KULLANIYOR

Büyük küçük her şirket ya da bireyler bulut hizmetini kullanıyor. Her türden, boyuttan ve sektörden kurum, bulutu veri yedekleme, olağanüstü durum kurtarma, e-posta, sanal masaüstleri, yazılım geliştirme, test etme, büyük veri analizi ve müşterilere dönük web uygulamaları gibi çok çeşitli alanlarda kullanıyor. Örneğin, sağlık hizmetleri şirketleri, bulutu hastalar için daha kişiselleştirilmiş tedaviler geliştirmek için kullanıyor.







TEKNOLOJİYE KOLAY ERİŞİM

BULUT, daha hızlı yenilik yapabilmeniz ve hayal edebildiğiniz neredeyse her şeyi yapabilmeniz için çok çeşitli teknolojilere kolayca erişmenizi sağlıyor. İhtiyaç duyduğunuzda veritabanı gibi altyapı hizmetlerinden yeni nesil tüm teknolojilere, makine öğrenimi, veri havuzları, analiz ve daha fazlasına kadar kaynaklarınızı hızla kullanmaya başlayabiliyorsunuz. Teknoloji hizmetlerini dakikalar içinde dağıtabiliyor ve fikir aşamasından uygulama aşamasına, öncekine göre birkaç kat daha hızlı bir şekilde geçebiliyorsunuz. Bu da size yeni fikirleri farklı müşteri deneyimlerinde test etme ve işletmenizi dönüştürme özgürlüğü veriyor.



ESNEK ALTYAPI VE KÜRESEL İŞ

BULUT teknoloji ile yeni coğrafi bölgeleri kapsayacak şekilde genişletme yaparak dakikalar içinde küresel olarak dağıtım yapabiliyorsunuz. Örneğin, AWS'nin altyapısı, uygulamanızı birkaç tıklamayla birden fazla fiziksel konumda dağıtabilmeniz için dünyanın her yerini kapsıyor.



KULLANDIĞIN KADAR ÖDE

ARTIK satın almalarla değil, kullandığın kadar öde mantığıyla iş yapmaya başlıyorsunuz. Bulut, yatırım harcamaları (veri merkezleri ve fiziksel sunucular gibi) yerine değişken giderlere kaynak ayırmanızı ve yalnızca kullandığınız BT hizmetleri için ödeme yapmanızı sağlıyor.