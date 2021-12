Geleceğin Unicorn’larına 450 milyon TL destek

Türkiye'nin dünya çapında kuluçka merkezlerinden biri olan İTÜ Çekirdek'in yatırımcı ve paydaşlarla buluştuğu Big Bang Start-up Challenge etkinliği bu yıl 10'uncu yılını kutladı.

İTÜ ARI Teknokent'in Kuluçka Merkezi İTÜ Çekirdek'in her yıl desteklediği girişimlerin en iyilerinin belirlendiği Big Bang Start-up Challenge etkinliğine girişimlerin aldığı 458 milyon liralık ödül, nakit ve yatırıma şahitlik etti. Big Bang 2021'de 36 girişim 7 milyon 780 bin TL'lik nakit ve ödüle kavuşurken; 10 girişim aldıkları toplam 26 milyon 251 bin TL'lik yatırımı ilk defa Big Bang sahnesinde açıkladı. 2021 yılı içerisinde yatırım alan 41 İTÜ Çekirdek girişiminin aldığı 424 milyon 78 bin 180 TL'lik yatırım ise Big Bang'de topluca anons edilerek kutlandı. Sahneye çıkan öncü 20 finalist arasından alınan ödül, nakit ve yatırımlarla belirlenen ilk üç girişim; Evodice, DeepSport ve Kozalak oldu.



TEKNOLOJİ ÖNCÜLERİ

Her yıl İTÜ Çekirdek'e başvuran girişimlerden en iyilerinin belirlediği Big Bang Start-up Challenge etkinliği, bu sene "Öncüler" mottosuyla gerçekleştirildi. Big Bang Start-up Challenge, bu yıl da online olarak gerçekleştirilerek benzersiz bir deneyime ev sahipliği yaptı. Big Bang'de izleyiciler birçok eğlenceli ana da şahitlik etti.

Big Bang'de konuşan İTÜ ARI Teknokent Genel Müdürü Prof. Dr. Attila Dikbaş, "Dünyada ilk 5'te yer alan İTÜ Çekirdek olarak; her yıl gelişerek, evirilerek, dikey alan ve paydaşlarımızla büyümeye devam ediyoruz. İTÜ ARI Teknokent olarak hem ülkemizde hem de bölgemizde fark yaratmak çok önem verdiğimiz konulardan biri. Bu amaçla Teknokentler arası işbirlikleri; uluslararası işbirlikleri bu yılki odak noktamızı oluşturdu ve bundan sonraki süreçte de oluşturmaya devam edecek. Ayrıca bugün sizlerle de paylaşmak istediğim bir yeniliğimiz bulunuyor. 2022'de Türkiye dışından startup'ları İTÜ Çekirdek'e çekmeye odaklanarak, global bir iletişim sürdüreceğiz. Bu çalışmamız 'İTÜ Seed' çatısı altında hayata geçirilecek. Projeyle ülkemizin ve bölgemizin yabancı girişimciler için bir hub olması için çalışacağız; yerli yabancı tüm startupları hem ekosistemimizde büyütmek hem de dünyaya açmak için kaynaklarımızı seferber edeceğiz" dedi.







KÜRESEL ADIMLAR GELİYOR

2022'in ilk aylarında İTÜ Seed'in global web sitesinin de lansmanını yapacağını duyuran Atilla Dikbaş şöyle konuştu: "Biz, ülkemizin teknolojik alanda daha çok atılımlar yapması için Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız ve İstanbul Teknik Üniversitemizin de destekleriyle elimizden gelen çabayı göstermeye devam edeceğiz. Bu yolda bizlere destek olan İTÜ ARI Teknokent Yönetim Kurulu'na, çalışanlarımıza, çok değerli paydaşlarımıza, yatırımcılarımıza, mentorlarımıza ve Türkiye'nin geleceği için çabalayan girişimlerimize sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum."



83 TEKNOLOJİ GİRİŞİMİ BİG BANG'E KATILDI

Türkiye'nin her şehrinden binlerce başvuru alan İTÜ Çekirdek'in 83 yarı finalistinin sanal stantları ziyaretçiler tarafından gezilirken; bu girişimler arasından sahneye çıkmaya hak kazanan 20 girişim ise görkemli Big Bang sahnesinde sunumlarını gerçekleştirdi. Üniversitelerin girişimcilik kuluçka merkezleri arasında dünyada ilk 5'te yer alan İTÜ Çekirdek Kuluçka Merkezi, fikirlerini ticarileşebilir ürün ya da hizmete dönüştürmek isteyen girişimciler için çalışıyor.

***



ALGORİTMALARIN VASAT ÖNERİLERİNE KARŞI WİSER KEŞİF PLATFORMU OLDU

Wiser, YouTube, Spotify ve Medium gibi platformlarda ne izleyeceğini, okuyacağını ve dinleyeceğini bilemeyenlere yeni keşifler yapmasını sağlıyor

YouTube, Spotify veya Medium gibi yazı, video, müzik ve sesli yeni nesil içerikler algoritmaların popüler saldırısı altında. Kullanıcılar aradığını bulmakta zorlanıyor. Wiser gibi teknoloji girşimleri içerik dünyasını vasatların elinden kurtararak farklı yelpazede içeriklerin keşfedilmesini sağlıyor.

Stokholm'de bir podcast keşif platformu olarak doğan Wiser, yeni medya kaynaklarının daha farklı düşüncelere ve içeriklere açılmasını sağlıyor. Wiser kurucu ortakları Emre Çubukçu ve Nilsu Derici, hikâyelerini şöyle anlatıyor: "Popüler platformlardaki algoritmalar sadece daha önce gördüklerimize benzer içerikler önermeye programlı olduklarından yeni şeyler öğrenmek isteyen kullanıcıyı kısıtlıyorlar. Özellikle podcast dikeyinde keşfin yüzde 80-90'ı ağızdan ağıza gerçekleşiyor ve öğrenim amaçlı tüketilen içeriklerde insan önerisine ihtiyaç duyuyor. Bilgininin dağınıklığından dolayı zaman geçirmeye değer, güvenilir içerik bulmakta zorlanılıyor. Wiser'da oluşturduğumuz kolektif bir medya tecrübesiyle bu sorunları çözmeye çalışıyoruz."







ALGORİTMAYA BAĞLI DEĞİL

Wiser'in herhangi bir algoritmaya bağlı kalmaksızın, fikrine güvendiğiniz ve platformda takip ettiğiniz kişilerin önerdikleri içerikleri izlemenizi sağladığını belirten Nilsu Derici, farklılıklarını şöyle anlattı:

"Özgür Mumcu, Berrak Yurdakul, Pelin Dilara Çolak aktif Wiser'lar arasında. Bu kolektif medya tecrübesiyle algoritmik öneriye insan merkezli bir alternatif sunuyoruz. Örneğin Pelin Dilara Çolak, Yapay Zeka ve Sanat diye bir liste (bizim tabirimizle 'kürasyon') yapıyor. Bu alanda dinlenmesini önerdiği podcast'leri, izlenmesini önerdiği videoları, okunmasını önerdiği makaleleri derliyor. Bu kürasyonları Spotify'daki playlist'ler gibi de düşünebiliriz; aradaki fark içerikler şarkılar değil de podcast'ler, videolar, makaleler olabiliyor." Fikri hayata geçirirken yaşadıkları zorlukları anlatan Emre Çubukçu da "Ağ etkilerinden dolayı sosyal platformların başlangıç aşaması çetrefilli olur. Platformun istediğiniz şekilde çalışması, istediğiniz değeri üretmesi için belli bir üye sayısına gelmesi gerekiyor. Wiser'ların listeleri çok ilgi gördüğünden etkileşimi bu sayede yüksek tutabiliyoruz, anlamlı üye sayısına da 1 yılda ulaşmayı hedefliyoruz" dedi.



HEDEFLERİNDE AVRUPALI TÜKETİCİ VAR

Emre Çubukçu önümüzdeki birkaç ay içinde İngiltere'de operasyonlara başlamayı planladıklarını söyleyerek sözlerine şöyle devam etti: "Önümüzdeki 1 yıl içinde de üye sayısının yüzde 80'inin İngiltere ve Anglosakson pazarlardan gelmesini hedefliyoruz. Diğer taraftan da platformdaki monetizasyon altyapısıyla platformda etkileşim yaratan entelektüel influencer'ların, yani Wiser'ların gelir elde edebilmesini amaçlıyoruz. Bu süreçte gerek ürün, gerek büyüme anlamında bulunduğumuz sektörde tecrübesi olan seri girişimciler ve yatırımcılardan gelen geri bildirimler ve yönlendirmeler bizim için çok önemli. Workup Programına da aslında bu yüzden dahil olmak istedik. İş Bankası ve Kolektif House ekiplerine teşekkürler."

***



OTOMOBİLİN GELECEĞİ BULUT VE AKILLI VERİ TÜKETİMİNDE

Elektrikli otomobillerde veriyi efektif şekilde toplamanın önemine dikkat çeken Amazon Web Services Otomotiv Genel Müdürü Mike Tzamaloukas, otomobillerin geleceğinin veriden geçtiğini söyledi

Otomotiv dünyasında rekabet her geçen gün daha karmaşık hal aldı. Geleneksel otomobil üreticileri, teknoloji platformları, elektrikli araçlara dönüşüm derken otomotiv endüstrisinde her marka adımlarını daha dikkatli atmaya başladı.

Otomotiv şirketlerinin veri ekonomisine dönüşüm sürecini reInvent etkinliğinde Amazon Web Services (AWS) Otomotiv Genel Müdürü Mike Tzamaloukas şöyle anlatttı: "Bugün elektrikli bir aracın 2000 ile 8000 arası pil hücresi bulunuyor. Diyelim ki pil hücreleri paketler halinde kontrol cihazlarını oluşturuyor, Kendimize şunu sorduk: Otomobil üreticilerinin yeterli bilgi toplamalarını sağlamanın en kolay yolu ne olurdu?" Çok az bilgi değil, çok fazla bilgi de değil çünkü düşünün, hücrelerinizin durumu hakkında bilgi topluyorsunuz, diyelim ki 8.000 hücre, çarpı 10 özellik, çarpı saniyede 10 kere sıklığında olacak şekilde elinize veri geçiyor. Bu tür bir bilgi topluyorsanız günde otomobil başına gigabaytlarca veri elde edersiniz. Yani, bunu yapamazsınız. Bu, tonlarca veri demek ve bütün bu veriyi toplamanın sınırlı değeri var. Otomobil üreticisi olarak filonuza gönderdiğiniz konfigürasyon güncellemeleri olarak düşünebilirsiniz."







İHTİYACIN OLANI TOPLA

Tzamaloukas otomotiv dünyasına sundukları yenilikleri şöyle anlattı: "BMW'siniz ve yeni bir E serisi veya Daimler EQS oluşturuyorsunuz. Pilinizi denetlemek istediğinizde 'Eğer pilin boşalması veya fazla ısınması ya da devre kesilmesi gibi bir durum gerçekleşirse spesifik olarak bu ara hakkında daha fazla bilgi sahibi olmak isterim çünkü ilgilenmem gereken bazı arızaların olduğunu görüyorum' diyebilme esnekliğini istersiniz. Ancak bu esnekliğe bugün sahip olamazsınız. Bugün sıklıkla araçlardan veri toplama işlemleri 'alakart' şeklinde yapılıyor. Basit bir şekilde 'Her şeyi toplamak istiyorum' diyorsunuz. Her şey de düzenli bir şekilde size geliyor. AWS IoT FleetWise'la ise zaman odaklı, durum odaklı veri toplama yapabilir ve siz, yine müşteri olarak, görünmez bir şekilde değer katmayan veri miktarını azaltabilirsiniz. Örneğin, diyelim ki arabanız 10 dakika boyunca aynı yerde hareket etmeden duruyor. Diyelim ki, trafik ışıklarında durdunuz; o 10 dakika boyunca veri toplamanın pek bir değeri yok. Bu yüzden akıllı bir şekilde bu tür toparlama işlerini yapıyoruz, buna veri toplama modelleri de diyebiliriz, ve bu sayede arka uç veri gölünüzdeki, gerçekten ihtiyacınız olmayan gereksiz veri miktarını minimuma indiriyoruz."