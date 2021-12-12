Girişimciye özel banka şubesi

İş Bankası, teknoloji girişimlerine özel şube açtı. Farklı tasarımıyla gelenekselleşen banka şubesinden ayrışan Girişimcilik Şubesi, startup’lara ve girişimcilere hizmet verecek. Genel Müdür Aran, “Kapımız tüm girişimcilere açık” dedi

Teknoloji girişimlerinin başarı hikayeleri banka şubelerinin tasarımlarını ve hizmet modellerini de etkiledi. Türkiye girişim ekosisteminde başarı hikâyelerinin artması için kurumlar da özel hazırlıklar yapıyor. Girişim hızlandırma programı Workup, girişim sermayesi şirketi Maxis ile teknoloji girişimlerini destekleyen İş Bankası şimdi şube yapısıyla da girişimcilere özel hizmetlere hazırlanıyor. Son olarak Türkiye İş Bankası, Levent'te bulunan İş Kuleleri'nde girişimcilere özel İstanbul Girişimcilik Şubesi'ni hayata geçirdi. Şubenin açılışı, İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran ve girişimcilik ekosisteminden paydaşların katıldığı bir törenle gerçekleştirildi.



ŞUBEYLE SINIRLI DEĞİL

Farklı şube tasarımı ve özelleştirilmiş hizmet modeliyle geleneksel banka şubesinden ayrışan Girişimcilik Şubesi, startup'lara ve girişimcilere hizmet verecek. Şubenin hedef müşteri kitlesini teknoloji tabanlı yeni nesil girişimler, yatırım fonları, melek yatırımcılar ve ekosistemin diğer paydaşları oluşturuyor. Şube, teknoloji tabanlı girişimlerle birebir ilgilenecek ve geleneksel bankacılıktan farklı olarak onların ihtiyaçlarına yönelik kişiselleştirilmiş ürün ve hizmetler sunacak.

Yine şubenin yanı başında yer alan; mobil ödemede Moka, pazar yeri desteği için Pazarama gibi kurumlar da girişimcilere destek olacak. Sadece bankacılık ürün ve hizmetleriyle sınırlı olmayan şubede, muhasebe ve finans yönetimi, yatırım süreçleri, insan kaynakları ve hukuki konularda işbirliği imkânlarının yanı sıra girişimcilik ekosistemine yönelik network desteği de sağlanacak.







BÜYÜMEYE DESTEK OLUYORUZ

İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran, açılışta yaptığı konuşmada, odaklandıkları alanlardan biri olan girişimcilikle ilgili kapsayıcı ve bütünleşik bir yaklaşımla hareket ettiklerini vurguladı.

Ekonomik ve teknolojik koşullar neyi mümkün kılıyorsa, bunları girişimcilerin kullanımına sunduklarını belirten Aran, "Girişimcilerin desteklenmesiyle esasında ülke büyümesini desteklemiş oluyoruz. Geleneksel bir sermayeye göre girişim sermayesine ayrılan tutarın büyümeye katkısı yaklaşık 10 kat daha fazla. Biz de ülkemizin iktisadi kalkınmasında finansör olarak rol oynamanın yanında girişim hızlandırma programlarından fon sağlamaya, kadın girişimcilerden tarımda girişimciliğe kadar ekosistemin tüm kesimlerine dokunuyoruz" dedi.



5 TANESİ 3.13 MİLYON DOLAR YATIRIM ALDI

Bankanın girişimcilik konusundaki yolculuğunun Mayıs 2015'te girişimcilik ekosisteminin doğduğu Silikon Vadisi'ni ziyaret etmeleriyle başladığını ifade eden Aran, şöyle konuştu: "Ziyaretimiz süresince oradaki girişimleri dünya ölçeğinde başarılı kılan özellikleri, keşfetmeye, görmeye ve anlamaya çalıştık. Bunu ülkemize getirip tekrarlamaya, kopyalamaya özen gösterdik ve inanıyoruz ki son 5-6 yıllık süre içinde çok önemli mesafe kat ettik. Türkiye'ye geldiğimizde ilk attığımız adım Workup Hızlandırma Programı'nı başlatmak oldu. Bu sayede 13 bin girişimci adayımızın başvurusunu alıp değerlendirme imkanı bulduk. Ekim ayındaki 8. dönem mezunlarımızla birlikte toplamda 81 girişimimizi bu programdan mezun ettik. İş Bankası olarak 5 girişime 3.13 milyon dolarlık yatırım yaparken toplam mezunlarımız arasında da 30 girişimimiz 7.2 milyon dolar yatırım aldı. Bu programı, Silikon Vadisi ve Çin'de açtığımız İnovasyon Merkezleri, girişimcileri desteklemek için kurduğumuz Maxis Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi A.Ş. ve onun altındaki fonlar, Türkiye Girişimcilik Vakfı ve Arya Kadın Yatırım Platformu ile olan ortaklıklarımız, sosyal girişimcilik konusunda Koç Üniversitesi'nin KWorks programıyla olan iş birliğimiz, kurum içi girişimcilik konusunu canlandırmak ve teşvik etmek için kurduğumuz Softtech Ventures takip etti."



'KAPIMIZ TÜM GİRİŞİMCİLERE AÇIK'

İstanbul Girişimcilik Şubesi'ni açarak bu alanda eksik olan son parçayı da tamamladıklarını belirten Aran, "Bu şubeyle girişimcilik ekosisteminin olgunlaşmasını sağlamayı ve ülkemizdeki girişimcilik kültürünün doğru bir şekilde yeşermesine imkân vermeyi amaçlıyoruz. Girişimcilerimizin burada kendilerini evlerinde, ofislerinde gibi hissetmeleri, onları anlayan onlarla aynı dili konuşan, destekleyen, teşvik eden bir bankanın olduğunu bilmeleri, toplantılarını bu mekanda yapabilmeleri ve tüm finansman ihtiyaçlarını şubeden karşılayabilmeleri çok önemli. Kapımızı tüm girişimcilere açıyor, onlara İş Bankası'nın gücünü yanlarında hissetmelerini gerektiğini söylüyoruz" dedi.