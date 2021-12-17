Biyoteknoloji girişimi 12 milyon dolar yatırım aldı

Gen İlaç liderliğinde OneLife Ventures ve Eczacıbaşı Momentum’un da dahil olduğu Türkiye’deki yatırım şirketlerinden 12 milyon dolar A serisi yatırım alan RS Research, biyoteknoloji ve derin teknoloji girişimlerine ilham kaynağı olmayı başardı

Türkiye'de oyun, eticaret, fintek girişimlerinden sonra derin teknoloji ve biyoteknoloji alanında bir girişim de başarı hikâyesi haline geliyor. Prof. Dr. Rana Sanyal ve Sena Nomak tarafından kurulan RS Research, kemoterapinin etkisini artırırken yan etkilerini azaltabilen ilaç adayları geliştirme hedefi ile çalışmalarını sürdürüyor. Akamisyen kimliğinden gelerek benzer girişimlere de harika örnek haline gelen RS Research, 12 milyon dolarlık yatırım turu GEN İlaç liderliğinde gerçekleşti. Yatırım turuna, GEN İlaç dışında Eczacıbaşı Momentum OneLife Ventures (İstanbul Portföy Yönetimi) yatırım turuna katıldı.



TÜRKİYE'DEN YATIRIMCILAR

RS Research'ün portföyünde toplam 5 ilaç adayı bulunuyor. Sağlık Bakanlığı'ndan klinik araştırma onayı alan yeni ilaç adayı da küçük hücreli akciğer kanseri hastalarına yönelik Faz-1 klinik çalışması iki merkezde devam ediyor. RS Research İsviçre'de 2020 yılında kurduğu PDC Therapeutics adlı şirketi kurdu. Yaklaşık 2 yıldır devam eden pandemi döneminde biyoteknoloji şirketlerine yönelik artan ilginin Türkiye'de de dinamikleri değiştirdiğini belirten RS Research Kurucu Ortağı Sena Nomak, İsviçre'de kurdukları şirket ve iş birlikleri ile dünyaya açılırken, bu yatırım turunu tamamen Türk yatırımcılarla kapatmanın gururunu yaşadıklarını vurguladı.







KÜRESEL ADIMLAR

SABAH'a yaptığı açıklamada ilk yatırımı 2017 yılında teknoloji temelli risk sermayesi fonu ACT'den aldıklarını ifade eden Sena Nomak, "Kuruluşumuzdan bugüne olan finansman ihtiyacımızı bu yatırımla ve yaklaşık 2 milyon euro değerinde hibe ile karşıladık. Bugün portföyümüzde 5 ilaç adayımız var ve bunlardan birinin küçük hücreli dişi akciğer kanseri (KHDAK) hastalarına yönelik klinik çalışması Türkiye'de iki merkezde devam ediyor. Yani aslında start-up modeli, tabu kabul edilen birçok olanaksızlığın karşısına çıkıyor. İlaç geliştirmek maliyetli olduğu kadar zaman gerektiren bir alan ve yüksek risk&yüksek getiri denkleminin bir örneği. İlk etapta portföyümüzdeki ilaç adaylarımızla iki yeni Faz I daha başlatmayı, şu anda Faz I klinik çalışması süren ilaç adayımızı Faz II'ye taşımayı hedefliyoruz. Ayrıca 2020 sonunda İsviçre'de şirketleşmesini tamamladığımız iştirakimiz PDC Therapeutics ile küresel bir oyuncu olma yolunda ilerlemeye devam edeceğiz. GEN İlaç liderliğinde, OneLife Ventures (İstanbul Portföy) ve Eczacıbaşı Momentum'un katılımıyla aldığımız 12 milyon dolar yatırım bu faaliyetleri finanse edecek. Öte yandan aldığımız bu yatırım, hayalleri olan iki genç girişimciye aktarılan bir finansmanın çok ötesinde. Bu birlikteliği sadece finansal bir kaynak olarak görerek azımsamak doğru olmaz" dedi.







BÜYÜK BİR EMEK VE BİLGİ BİRİKİMİ

DERİN teknoloji ve biyoteknoloji girişimlerinin yolunun uzun ve zorlu olduğunun altını çizen Sena Nomak sözlerine şöyle devam etti: "Bugün biz, dünya trendleri paralelinde bir yatırıma Türk yatırımcılarla imza atmanın gururunu yaşıyoruz. Portföyümüzdeki ilaçlarla kanserin yeni tedavilere en çok ihtiyaç duyulan türleri için çözüm üretiyoruz. 2020 yılında, bizim ilaç adaylarımızın hedeflediği kanser türlerinde dünyada maalesef 6 milyon yeni hastaya daha teşhis kondu. Ancak bir ilacı tek başınıza hastalara ulaştırmanız mümkün değil. Bu yüzden öğrendiklerimizle ve paydaşlarımızın bu süreçte edindiği deneyimlerle, araştırmacıların önündeki engelleri ortadan kaldıran bir ekosistem inşa ediyoruz. Kurucu ortağım Prof. Dr. Rana Sanyal'ın doktora eğitiminden sonra, Kaliforniya'da Amgen'de edindiği endüstri deneyiminden sonra Türkiye'ye gelip öğrendiklerini burada uygulamak motivasyonu da bundan kaynaklanıyor. Çalışmalarındaki umut veren sonuçları incelediğimizde, RS Research'ü kurarak geliştirdiğimiz ilaç adaylarını kliniğe start-up modeli ile ulaştırabileceğimizi gördük. Erken aşama çalışmalarımızda kurduğumuz işbirliği ile Boğaziçi Üniversitesi Yaşam Bilimleri ve Teknolojileri Merkezi'nin altyapısından güç alıyoruz."



2021'DE UMUT VEREN İLK 10 TEKNOLOJİ GİRİŞİMİ

Startups.Watch 2021 yılında Türkiye'den çıkan, en çok yatırım alan 10 girişimi açıkladı. Listenin en başında yaklaşık 1 milyar dolar yatırım alan Getir ve 10'uncu sırada RS Research yer alıyor. Türkiye girişim ekosistemi 2021 yılını milyar dolarlık umut veren girişimlerle geride bırakıyor. Listede ikinci sırada 205 milyon dolar yatırımla Dream Games, üçüncü sırada 65 milyon dolar yatırımla Tiko bulunuyor. 10'uncu sırada ise 12 milyon dolar yatırımla kanser tedavisi için nano ilaç geliştiren biyoteknoloji ve derin teknoloji girişimi RS Research yer alıyor.