Türk girişimler gözünü ABD pazarına dikti

Oyun girişimlerinden sonra Getir ve Vispera da gözünü ABD pazarına dikti. Getir, New York’ta hizmet vermeye başladı. 25 ülkede hizmet veren Vispera ise ABD ofisini açtığını açıkladı

Türkiye'deki girişimler ABD pazarında yatırımlarını hızlandırıyor. Oyun şirketleri mobil oyunlarla en çok indirilen oyunlarda ilk sıralara yerleşirken, Getir geçtiğimiz hafta küresel yolculuğunu ABD pazarına taşımıştı. Yapay görme ve makine öğrenmesi alanında geliştirdiği teknolojileri 25 ülkede hızlı tüketim ve perakende sektörlerine çözüm olarak sunan Vispera da Vispera Corp.'u geliştirme ve güçlendirme kararı aldı. Şirket ayrıca 2021'de oluşturduğu güçlü iş ortaklıklarını ve ürün geliştirmelerini daha ileriye taşımayı planlıyor.



YENİ YATIRIM TURUNDA

2022'nin ilk aylarında yeni bir yatırım turunu tamamlayacaklarını açıklayan Vispera, bu yıl ABD'de kurduğu Vispera Corp. ile bu ülkedeki faaliyetlerini önemli ölçüde artıracak. Vispera ayrıca 2021'de NVIDIA, Zebra, HP, Crossmark, Cap Gemini gibi firmalarla başlattığı stratejik iş ortaklıklarını daha da ileriye taşımayı hedefliyor. Şirketin popüler ürünü Storesense 25 ülkede kullanılıyor. Shelfsight ürünü de Türkiye dışında Almanya ve Şili'deki mağaza ortamlarında deneme aşamasında bulunuyor. Şirketin yeni ürünü Vispera Core ise 2021'de sahada kullanılmaya başlandı. Öncü perakende çözümleri şirketi ve Vispera Core'un da öncü müşterisi olan Smollan ile özellikle APAC ve Hindistan pazarında büyüme hedefleniyor.



İŞ ORTAKLIĞI ARTTI

Son 3 senedir Türkiye'de en fazla Ar-Ge harcaması yapan 250 şirket arasında yer aldıklarını hatırlatan Vispera Eş CEO'su Aytül Erçil, Türkiye'de elde ettikleri başarılarla yurtdışına da güvenle adım attıklarını dile getirdi. Erçil sözlerine şöyle devam etti: "2022 planlarımızdaki en önemli konular yeni bir yatırım alma ve Amerika açılımı. Amerika açılımı için ekibimize çok deneyimli bir ülke yöneticisini dahil ettik, perakende sektöründe çok yaygın hizmet veren Zebra Retail, HP Retail, Crossmark, Cap Gemini gibi firmalarla iş ortaklığımızı geliştiriyoruz. Güney Amerika'da da çok iyi bir iş ortağıyla birlikte faaliyetlere başladık. Önümüzdeki yıllarda özellikle Shelfsight ürünümüz ile Amerika'daki faaliyetlerimizi arttırmayı, Avrupa, MEA ve CIS bölgelerindeki iş ortağı ağımızı genişletmeyi hedefliyoruz. Yatırımın tamamlanması ile birlikte Amerika'da satış, satış sonrası destek ve müşteri memnuniyet ekipleri kurarak Amerika pazarında hızlıca yol almak istiyoruz."







TEKNOLOJİK ÇÖZÜM SAĞLAYICI

Geliştirdikleri yapay zekâ tabanlı görüntü tanıma teknolojisi sayesinde perakende sektörüne çok daha hızlı, güvenilir ve uygun maliyetli çözümler ulaştırdıklarının altını çizen Vispera Eş CEO'su Ceyhun Burak Akgül de, "Son olarak resimlerden ürettiğimiz büyük veriye daha fazla anlam katmak, bu verinin üzerine kuracağımız yapay zeka modelleriyle müşterilerimizin operasyonlarının geleceğini tahmin etmek ve buradan hareketle onlara stratejik içgörüler sunma yönündeki Ar-Ge çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Kuruluş amacımız, Vispera'yı önümüzdeki yıllarda dünyanın en önemli teknolojik çözüm sağlayıcılarından birisi haline getirmek. Her yıl bu hedefi gerçekliğe daha da yaklaştırıyoruz" dedi.



2014 YILINDA KURULDU

VISPERA, sektörde hali hazırda kullanılan insana dayalı ve hataya açık geleneksel yöntemlerden çok daha hızlı, güvenilir ve maliyet avantajlı perakende uygulama ve denetim çözümleri sunuyor. Vispera, Prof. Dr. Aytül Erçil ve Dr. Ceyhun Burak Akgül tarafından 2014 yılında yüzde 100 Türk sermayesi ile kuruldu. Firma, geliştirdiği VisperaGörüntü Tanıma Servisi sayesinde mağazada çekilen raf fotoğraflarından hareketle, raftaki ürünleri pozisyonları ve adetleriyle birlikte tanıyor. Bu sayede raftaki ürün bulunurluğu, önyüz sayısı, rakiplere göre raf payı veplanogram9; uyumunu kontrol ederek SKU düzeyinde detaylı ve aksiyona dönüştürülebilir raporlar üretiyor. Söz konusu hizmet; insan gözünün ayırt edebildiği her ürünü, yüzde 96'nın üzerinde kesinlik ile tanıyor. Vispera, manuel uygulamaların 1 aya ulaşabilen raporlama sürelerine karşın çok daha hızlı, dolayısıyla uygulanabilir ve çok daha ekonomik çözümler sunuyor.



HEDEF DAHA ÇOK ÜLKEDE HİZMET

2022 yılının kendileri için en önemli temasının hizmetleri güvenilir ve sürdürülebilir şekilde ölçeklemek olacağını belirten Burak Akgül, "Ürün tanıma performansı ve yanıt zamanı bağlamında alanının en iyi çözümü olan Shelfsight ürünümüzü yüzlerce mağazada kurup işletmeyi, mobil uygulama tabanlı Storesense ürünümüzü ise dünya üzerinde çok daha fazla kurumsal müşteriye ulaştırmayı hedefliyoruz. İnovasyon gündemimizi her zaman aktif tutuyoruz. Örnek vermek gerekirse, önümüzdeki sene Shelfsight çözümümüze paketli ürün tanımanın yanı sıra taze gıda tanıma özelliklerini de getireceğiz. Buna ek olarak 2021 yılında geliştirdiğimiz cihaz üzerinde resim tanıma prototipini Storesense ürünümüze ekleyeceğiz" dedi.



GETIR NEW YORK'TA SİPARİŞ ALMAYA BAŞLADI

"10 dakikada market ürünleri teslimatı" modelini dünyada ilk kez 6 yıl önce başlatan Getir'in global yolculuğu Amerika kıtasında hızlanarak devam ediyor. Türkiye'den çıkan orijinal iş modeliyle 2021 yılında 7 Avrupa ülkesine ulaşan Getir, geçtiğimiz ay Şikago'da hizmet vermeye başlayarak ABD pazarına adım atmıştı. Faaliyet alanını 3 kıtada toplam 9 ülkeye genişleten Getir, geçtiğimiz hafta ABD'nin en kalabalık şehri olan New York'ta sipariş almaya başladı.