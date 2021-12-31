Türk teknoloji girişimleri CES sahnesine çıkıyor

Robotikten yapay zekâya, eğitimden sanal ve artırılmış gerçeklik platformlarına kadar 27 Türk teknoloji girişimi CES 2022 Eurkapark etkinliğinde İSTKA desteğiyle küresel sahneye çıkacak

Pandemi döneminin henüz başında ilk milyar dolarlık girişimi (Unicorn) çıkaran Türkiye girişim ekosistemi şimdi küresel etkinliklere özgüvenle katılıyor. Dünyanın en büyük tüketici elektroniği fuarı CES aynı dönemde düzenlenen dünyanın en büyük girişim ekosistemi buluşması CES Eurkapark'a ev sahipliği yapıyor. Türkiye'den 27 girişim ISTKA desteğiyle küresel sahneye çıkacak. ABD'nin Las Vegas şehrinde 5-8 Ocak 2022 tarihleri arasında düzenlenecek olan dünyanın en büyük teknoloji fuarı CES'te, Türk teknoloji girişimcileri için ilk kez Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda çalışan İstanbul Kalkınma Ajansı'nın desteğiyle (İSTKA) bir pavilyon kurulacak. 159 ülkeden 2 bin 100'den fazla teknoloji şirketinin katılacağı fuarda, 27 Türk teknoloji girişimcisi yeni ürün ve teknolojilerini ilk kez tanıtacak.



İSTANBUL PAVİLYONU

İstanbul Pavilyonu'nda tanıtılacak Türk teknoloji girişimleri arasında taşınabilir nefes analiz cihazından kullanıcılara robotik, veri bilimi ve yapay zeka kodlama eğitimi platformu sunan yerli girişime; sahte ürün satan firmaları ve e-ticaret sitelerini tespit etmeye yönelik girişimden oyunseverleri tek dijital VR evreninde birleştirmeyi hedefleyen yerli girişime kadar 27 farklı proje yer alıyor. Girişimler bu yıl ilk kez Türkiye'ye özel İstanbul Pavilyonu'nda, ülkemizde ürettikleri ürünlerini tüm dünyaya tanıtma ve müşteri, yatırımcı görüşmeleri yapma imkanı bulacak.







OYUN STÜDYOSU ŞEHRİ

Milyar dolarlık ilk teknoloji girişiminin Peak Games olması oyun geliştiricilere stüdyo ve yeni girişimler için müthiş bir güven verdi. Bu yatırımcıya da yansıyınca İstanbul ve Anadolu'da yeni oyun girişimleri için stüdyolar kuruldu. İstanbul Londra'nın ardından en çok oyun stüdyosu olan ikinci şehir oldu.



YURTDIŞINDA BÜYÜYECEK GİRİŞİMLER SEÇİLDİ

CES 2022'ye katılacak olan start-upların seçim ve değerlendirme sürecinde kuluçka-girişimcilik merkezleri, teknoparklar ve hızlandırma programları ile işbirliği yapan İSTKA küresel başarı şansı olan girişimleri küresel arenaya taşıyor. CES Eurekapark şartlarını taşıyan startup adaylarını belirleyerek, müşteri temini, yenilikçi ürün geliştirme, yatırım çekme vb. hususlarda azami fayda sağlayacak girişimler seçildi. Bu fuara katılım ile teknoloji girişimlerinin birer global marka olma yolunda ilerlemelerine ve teknoloji ihracatı yapmalarına fayda sağlamanın yanında İstanbul'un girişimcilik imkân ve potansiyelinin global düzeyde tanıtılmasına hizmet edilmesi amaçlanıyor.

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FİBER HIZIN EKONOMİK BÜYÜMEYE ETKİSİ POZİTİF

İnternet altyapısı gelişmiş ülkelerin veri ekonomisi de olumlu etkileniyor. Türkiye'de fiber altyapının artması dijital ekonominin büyümesine pozitif katkı sağlıyor

İNTERNET hızındaki artışın ekonomiye pozitif etki yarattığı tüm dünyada ortaya konuyor. Fiber altyapıya yapılan yatırımlar kısa sürede verimlilik ve veri ekonomisine pozitif yansıyor. Argela ve Netsia ile birlikte, 5G, şebeke dilimleme, fiber optik ağlar, blockzincir, veri analizi ve radyo erişim şebekesini kapsayan alanlarda dünyaca kabul görmüş 56 adet patentleri olduğunu bildiren Türk Telekom CEO'su Ümit Önal, "Ayrıca kısa süre önce dünyanın önde gelen teknoloji çözümleri şirketlerinden Net Insight ile 5G'de çığır açacak bir iş birliğine imza attık. Bu iş birliği ile mobil operatörler, 5G'nin ihtiyaç duyduğu, yatırım maliyetlerini önemli oranda düşürecek ve servis sürekliliğini artıracak bir 'zaman ve frekans senkronizasyonu çözümü' elde edecekler. Türk Telekom olarak dünyaya teknoloji ihraç etme konusundaki kararlığımızı sürdürüyoruz." ifadelerini kullandı.







KALICI DÖNÜŞÜM OLDU

Telekom sektörünün yılı nasıl geçirdiğine de değinen Önal, geride bırakmakta olduğumuz 2021 ve yaklaşan 2022 için şu değerlendirmelerde bulundu: "2021, dijitalleşmenin hızlanarak sürdüğü, 5G ve yeni nesil teknolojilerin konuşulduğu bir yıl oldu. 2020 yılının olağanüstü özelliklerinden sonra, 2021 yılında çocuklar için eğitim fiziksel olarak başlasa da evlerde bağlantı ihtiyacı sürdü. Yazlık mekanlardaki yeni bağlantı taleplerinin yanı sıra giderek daha fazla şirketin benimsediği hibrit çalışma modeli de bağlantı ihtiyacının devamlılığını destekledi. Dijitalleşme, teknoloji ve iletişim hizmetlerine olan talebi körükleyerek, tüketici davranışlarında kalıcı bir dönüşüme yol açtı."



"5G AKILLI BAĞLANTI ÇAĞININ TEMEL DİREĞİ"

ÜMİT Önal, 2022 yılında sektörün önündeki en önemli konuların, akıllı bağlantı çağının temel direği 5G ve onu destekleyecek fiber altyapıyı yaygınlaştırmak, siber güvenlik ve sürdürülebilirlik olduğunu söyledi. Yakın dönemde hayata girmesi beklenen 5G ve beraberindeki yeni teknolojilerin, daha fazla sayıda cihazın birbirine bağlanmasını, daha yüksek hız sayesinde bugüne göre milyonlarca kat büyük verinin üretilmesini ve işlenmesini sağlayacağını anımsatan Önal, şunları söyledi: "4G'den yaklaşık 20 kat hızlı olan 5G'ye geçişle birlikte iletişim servis sağlayıcılarının rolü daha da önem kazanacak. Bilişim teknolojilerindeki yenilikler, ekonomik büyümeyi destekleme, işletmeleri dönüştürme ve yenilikçi hizmetler sunma anlamında fark yaratacak bir dönemi de beraberinde getirecek. Tüm bu teknolojik dönüşüm süreci, üretkenliği, sürdürülebilirliği, verimliliği ve genel refah seviyesini artırarak sosyoekonomik düzeyi güçlendirmede önemli bir rol oynayacak. 5G, akıllı bağlantı çağının temel direği olacak. Türkiye'nin en fazla yatırım yapan teknoloji şirketlerinden biri olarak ülke ekonomisine ve istihdama katkıda bulunmayı sürdürecek, 51 milyonu aşan abonelerimizin her birini 'değerli hissettirmek' için çalışacağız."