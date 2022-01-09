Eureka Park 2022’de 28 Türk girişimi sahneye çıktı

CES 2022’de 159 ülkeden yaklaşık 2.100’den fazla teknoloji girişimi Eureka Park etkinliğinde yer aldı. İstanbul Kalkınma Ajansı’nın İstanbul Pavilyonu’nda da 28 Türk girişimi yeni nesil teknolojilerle sahneye çıktı

CES 2022'ye katılan teknoloji girişimleri ülke pavilyonlarında farklı teknoloji trendlerine göre uzmanlaşıyor. Oyundan enerjiye, blok zincirinden akıllı üretime, e-ticaretten mobiliti çözümlerine kadar farklı alanlarda girişimler yer alıyor. Fransa, İtalya, Almanya, İsrail, Brezilya, Tayvan gibi onlarca ülkeden girişimlere ek olarak İstanbul Kalkınma Ajansı desteğiyle küresel sahneye açılan Türkiye'den girişimler de CES 2022'ye katıldı. 159 ülkeden yaklaşık 2.100'den fazla teknoloji girişiminin yer aldığı Eureka Park etkinliğinde dijital sağlıktan sürücüsüz araçlara, sanal ve artırılmış gerçeklik uygularından yapay zekaya yeni nesil teknoloji ürünleri sergileniyor.



İSTANBUL PAVİLYONU'NDA TANITILDI

CES 2022'ye katılan girişimler teknopark, hızlandırma programları, kuluçka ve girişimcilik merkezleri iş birliği ile belirlendi. İstanbul Kalkınma Ajansı'nın İstanbul Pavilyonu'nda tanıtılan Türk teknoloji girişimleri arasında taşınabilir nefes analiz cihazından kullanıcılara robotik, veri bilimi ve yapay zeka kodlama eğitimi platformu sunan yerli girişime, sahte ürün satan firmaları ve e-ticaret sitelerini tespit etmeye yönelik girişimden oyunseverleri tek dijital VR evreninde birleştirmeyi hedefleyen yerli girişime kadar 28 startup yer alıyor.







KÜRESEL ARENAYA ÇIKTILAR

Dünyanın en büyük 500 şirketinin listelendiği Fortune Global 500 şirketinden 195'i de CES Fuarı'nda yer alıyor. Dünyanın en büyük tüketici elektroniği fuarı CES etkinliğine paralel düzenlenen Eureka Park'ta enerji dönüşümünden metaverse platformuna, perakende çözümlerinden sağlığa 28 girişim İstanbul Kalkınma Ajansı desteğiyle küresel arenaya çıktı. İTÜ Arı Teknokent, Teknopark İstanbul farklı kurumların hızlandırma programlarından gelen küresel büyüme aşamasında girişimler potansiyel yatırımcı ve işbirliği yapacakları firmaların yöneticileriyle tanışma fırsatı yakaladı.



OYUNLARA METAVERSE SAHNESİ

SANAL gerçeklik oyunlarına hareket katmak isteyen yetenekli girişimler hemen Metaverse sahnesine uyum sağladı. İTÜ Çekirdek'ten çıkan ve etkinlikleri sanal gerçeklik ortamına taşıyan Teleporter girişimi şimdi Metaverse'de eğlenceli oyunlara imza atıyor. Bu oyunlarda hareket sorununu çözen Walk OVR yeni nesil oyunlarda kullanılıyor.



YENİLENEBİLİR ENERJİ ÇÖZÜMLERİ

HAVADAKİ nem değişimini yenilenebilir enerji ile elektrik üretimine dönüştüren RP PC girişimi, evlerde ve ofislerde yeni nesil enerjiyi hayata geçiriyor. Kayserili Batron Enerji girişimi de bulut tabanlı bir çözümle pil tasarımı ve yönetimini geliştiriyor. Yani enerji sektörüne bulut aklı sunmayı başarıyor.

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YENİ NESİL DİJİTAL EKRANLAR OTOMOBİLLERİ DEĞİŞTİRECEK

CES 2022 fuarına katılarak otomotiv sektörü için geliştirdiği 3D Artırılmış Gerçeklik yeni nesil ekran teknolojisini tanıttı

CES 2022'ye katılan CY Vision'ın otomotiv sektörüne yönelik 3D Artırılmış Gerçeklik Ön Cam Yansıtma teknolojisi 3D AR-HUD ziyaretçilerden büyük ilgi gördü. Küresel teknoloji sektörünün en büyük markalarını buluşturan fuarda CY Vision teknolojileri ziyaretçilerin ve sektör temsilcilerinin beğenisini topladı. Merkezi California'da teknoloji şirketlerinin kümelendiği ünlü Silikon Vadisi'nde bulunan CY Vision zorlu araç ortamlarının güçlüklerine yönelik artırılmış gerçeklik (AR) deneyimleri sunan holografik üç boyutlu görüntü teknolojileri geliştiriyor.







HER HAVA KOŞULUNDA

CY Vision tarafından geliştirilen 3D AR-HUD her türlü hava koşulunda ve mesafede sürücüye en geniş görüş açısını veren ve gerçek anlamda derinlik ve üç boyutlu görüntü ile artırılmış gerçeklik deneyimi sunan piyasadaki tek ön cama yansıtma teknolojisi olarak nitelendiriliyor. İşlemci kapasitesinin yetersiz olması ve görüş alanıyla ilgili kısıtlamaların uzun süreden beri otomotiv sektöründe artırılmış gerçeklik deneyimi sunan uygulamaların geliştirilmesini önlediğini vurgulayan CY Vision CEO'su Orkun Oğuz, "Biz yeni bir holografik yansıtma yaklaşımı geliştirdik. Yeni nesil araçlara sürekli derinliği olan gerçek anlamda artırılmış gerçeklik deneyimi sunarken, işlemci ihtiyacı ve kapladığı yer açısından gereksinimleri de azaltıyoruz. CY Vision bu teknolojiyle mobilitede ve diğer birçok alanda artırılmış gerçeklik deneyimleri yaşatacak bir konuma ulaştı" ifadelerini kullandı.

Holografik görüntü: Görsel derinliğin bütün unsurlarını algılayan gerçek 3D yetkinliği. İki gözün nesneye bakış açısındaki perspektif farkını hesaba katan 3D görüntüleme yetkinliğiyle parlak gün ışığından az ışıklı ve fırtınalı koşullara kadar farklı ortamda özgün 3D holografik görüntü sağlıyor. Aynı anda karşınızda: Göze yakın olanlardan çok uzakta olanlara kadar birden çok görsel nesneyi yerleştirebilen artırılmış gerçeklik teknolojisidir. Sürücüye uyum sağlıyor: Bilgisayar tarafından yaratılan, gerçek zamanlı ve insan görüşünü taklit edebilen hologram. Bakışları ve göz hareketlerini takip eden optik gelişmeler sayesinde sürücünün koltuğuna, başına ve görsel algılama ihtiyaçlarına dinamik bir şekilde uyum sağlıyor. Görüş alanı genişliyor: Artırılmış yansıtmada en büyük görüş alanını sunar. Görüş alanı endüstri standartlarından yüzde 100 daha büyük. Yağmurlu ortamlardan parlak gün ışığına veya karlı havaya kadar farklı ortamlarda göz için 10.000 nits üzeri parlaklık sunuyor.

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METAVERSE GÖZÜMÜZE DE GİRDİ

Göz hastalarını hem hastane hem de evde takip etmelerini sağlayan Oculera, hastaneden 'Metaverse'e hayatın her alanında yer alıyor

HAYATIMIZIN içine giren Metaverse kavramı, CES 2022'nin de popüler teknoloji kelimelerinden biri oldu. Emre Bülbül, Mert Keleş, Kağan Özaslan, Hande Güleç tarafından kurulan Oculera girişimi göz sağlığında kullanılan test ve tedavi yöntemlerini sanal gerçeklik gözlükleri üzerinde çalışan yazılımlara dönüştürüyor. Mert Keleş hastanelerde kullanılan cihazları taşınabilir bir pakete sığdırarak hastaların hem hastanede hem de evlerinde göz sağlıklarını takip etmelerini sağladıklarını belirterek, "Ürettiğimiz çözümler sanal gerçeklik altyapısında çalıştığı için hastaneden 'Metaverse'e hayatın her alanında hastaların ve doktorların hayatını kolaylaştırıyor. Bu ulaşılabilirlik sayesinde toplum sağlığı seviyesinde fark yaratmak istiyoruz. Sonuçta, gören toplum, eğitim alan, okuyan, sosyalleşen, iletişime geçen toplumdur. Klinik faydaların yanında bu tarz toplumsal faydalar da şirket vizyonumuz içerisinde yer alıyor" dedi.







YIKICI TEKNOLOJİ KOLAY DEĞİL

Göz muayenesi alanında kullanılan teknolojilerin eskiliğini gidermek için kurulan Oculera girişimi 2020'nin henüz başında kuruluyor. Mert Keleş, ekibe katılan doktor ortaklarla birlikte göz sağlığı alanında yeni bir çağın öncüsü olmak için yola çıktıklarını söyledi. Keleş, bu yolda karşılaştıkları zorlukları ise şöyle anlattı: "Bir sağlık ürünü geliştirdiğimiz için ağır bir denetim ve belgelendirme sürecinden geçtik. Bu sürecin ardından ürünümüz pazara çıktı. Sunduğumuz altyapı yıllardır kullanılan geleneksel eş değerlerine kıyasla göz sağlığı sürecini çok daha farklı ele alıyor. Bu farklılık hem sektörün farklı bileşenleri yani hekim, doktor, işletme sahibi tarafında bir alışma süreci doğuruyor hem de bizim doğru ürün-pazar uyumunu yakalamamızı zorlaştırıyor. Açıkçası, bu tarz yıkıcı bir teknolojiyi geliştirmek, pazarda doğru konumlandırmaktan daha kolay olabiliyor."



DOKTOR HASTA BULUŞMASI

Ürüne hem Türkiye'de hem de yurtdışında ciddi bir talep oluştuğunu ifade eden Mert Keleş, "İlerleyen süreçte global satışlara odaklanmak ve Avrupa Birliği başta olmak üzere dünyanın farklı bölgelerinde hizmet vermeye başlamak istiyoruz. Şu anda parçası olmaktan büyük mutluluk duyduğumuz İş Bankası Workup Programı'nın da yardımıyla globale yayılırken farklı iş modelleri geliştirmek istiyoruz" diye konuştu. Salt tıbbi cihaz üreticisi olmak yerine insanların metaverse'te ziyaret edebilecekleri bir kliniğe dönüşmek istediklerini aktaran Keleş, fiziksel hastanelerin yanında burada doktor- hasta buluşmalarını sağlamayı da hayal ettiklerini sözlerine ekledi.