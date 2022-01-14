Teknoloji şirketleri devleri geçti

Veri şirketeri, bankalar, sanayi kuruluşları ve telekom devlerinin önüne geçti. Startups.Watch verilerine göre Trendyol 16.5 milyar dolar değerleme ile listenin ilk sırasında yer alırken, Getir 12 milyar dolarla ikinci sıraya oturdu

Türkiye, pandemi döneminde dünyadaki gelişmelere paralel veri ekonomisi şirketlerinin yükseldiği ülkelerden biri oldu. Önceki yıllarda sanayi kuruluşları, bankalar ve telekom şirketlerinin yer aldığı en değerli şirketler listesinin tepesine veri şirketleri oturdu. Türkiye girişim ekosistemi 2021 rakamlarını 19 Ocak'ta açıklayacak olan Startups.Watch verilerine göre 2021 önceki yıllara göre büyük değişim ve dönüşümün yaşandığı bir yıl oldu. Buna göre henüz 2010 yılında kurulan Trendyol ilk sırada yer alırken ikinci sıraya ise 2015 yılında kurulan Getir yerleşti. Aldıkları yatırım ve satın almalardan sonra Trendyol'un değerlemesi 16.5 milyar dolara ulaşırken, Getir de 12 milyar dolar değerleme ile ikinci sıraya yükseldi.







ÇOĞUNLUK KURUCULARDA

Trendyol'un en büyük hissedarı Çinli Alibaba olurken, Getir'de çoğunluk hisse halen kurucu ortaklarda. Bu yönüyle Getir küresel yolculuğa açılış hikâyesi ile pek çok teknoloji girişimine örnek oldu. Sahip oldukları veri yönetim paneli ile Türkiye'de e-ticaretin eşsiz bir pazara dönüşmesini sağlayan iki şirketin sıralamada ilk iki sırada olması şaşırtıcı değil. Sonuçta bu iki girişim teknolojiyle kullanıcı davranışları ve taleplerini yakından ve hızlı takip ederek rakiplerinden sıyrılıyor.







SIRA KÜRESEL YOLCULUKTA

Türkiye'den sonra Avrupa ve son olarak Amerika'da büyümeye devam eden Getir, Türkiye'deki iş modelini de geliştiriyor. Hem yurtiçinde hem de yurtdışında hızlı büyümesini sürdüren Getir, geçtiğimiz yılın ağustos ayında n11 için ortaklık görüşmelerini başlatmıştı. Geçtiğimiz haftalarda ise Rekabet Kurumu, n11 hisselerinin bir kısmının sermaye artırımıyla satın alınması işlemine onay vermesiyle iş modeli farklı bir kanala uzandı. 20 milyondan fazla ürün ve 270 binden fazla kayıtlı iş ortağını 23 milyondan fazla kullanıcıyla buluşturan n11'e yapılan yatırım, Getir'in şimdiye kadar Türkiye'de hayata geçirdiği en büyük satınalma yatırımı oldu.



7 YILLIK ŞİRKET 90 YILLIK DEVLERİ GERİDE BIRAKIYOR

YAŞANAN değişimin ne kadar önemli olduğunu ilk 10'da yer alan şirketlerin kuruluş tarihi gösteriyor. Turkcell sıralamada 93 yılında kurulan en genç, Şişamcam ise 90 yıla yaklaşan kuruluş yılıyla en eski şirket. Turkcell'in de değerlemesini internet kullanıcı sayısını artırarak elde eden şirket olduğunu unutmamak gerek. Artık dönüşüm kaçınılmaz bir gerçek. Veri dönüşümünü sağlamayan her şirketin sıralamada yerini kaybedeceği ortaya çıktı. Sonuçta Getir ve Trendyol teknolojiyi tüketici davranışlarını analiz ederek en doğru teklifi vermek ve müşteri deneyimini mükemmelleştirmek için kullanıyor. Kısacası başarısını veri madenciliğine dolayısıyla veri ekonomisine borçlu.