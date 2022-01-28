Oyunda altın yıl başlıyor

Oyun sektörü 2021’de 52 turda 265 milyon $ yatırım aldı. 2022’nin ilk ayı ise adeta rekor kırdı. Oyun girişimleri üç yatırım turunda 315 milyon $ yatırım almayı başardı

Girişim ekosistemi 2022'ye hızlı başladı. Yılın ilk ayında oyun girişimlerine gelen yatırım haberleri moral verdi. Startups.Watch verilerine göre geçen yılı 52 yatırım turu ve 265 milyon dolar yatırımla geride bırakan oyun sektöründe, ocak ayında üç girişim 315 milyon dolar yatırım almayı başardı. Spyke Games 55 milyon dolarlık tohum yatırım anlaşması yaptı. Dream Games, 255 milyon dolar yatırım aldı. Son olarak 5 milyon dolarlık tohum yatırım haberi de Fomo Games'ten geldi. Böylece 2022 oyun girişimleri için altın yıl haline geldi.



TEK İŞLEM GEÇEN YILI YAKALADI

Startups.Watch verilerine göre, 2021'de tohum aşamasında en büyük yatırım alan 10 girişimin 4'ü Hadi, Ace Games, Brew Games ve Fomo Games gibi oyun girişimlerinden oluşuyordu. 2022 yılı da özellikle Dream Games'in Seri C turunda aldığı 255 milyon dolarlık yatırım turuyla geçen yılın tamamına yakın rakamı yakalamıştı. Yine öncesinde Spyke Games'in tohum aşamada aldığı 55 milyon dolarlık yatırım anlaşması yapması rakamı daha da yukarı taşıdı.







FOMO GAMES'E YATIRIM

2021 yılında 17 milyon TL yatırım alan Bulmaca türünde oyunlar geliştiren Fomo Games, bu kez 5 milyon dolarlık tohum yatırım anlaşmasıyla 2022'de anlaşma yapan oyun girişimlerine katıldı. 5 milyon dolarlık tohum yatırımın Libertus Capital tarafından yapıldığı belirtiliyor. Yunus Güvenen, Emre Teksöz ve Yusuf Ceylan tarafından 2019'da kurulan mobil oyun stüdyosu Fomo Games, bulmaca türüne odaklanıyor.



SIRADA YENİ GİRİŞİMLER VAR

PEAK'IN pandeminin başında milyar dolarlık Unicorn olarak ortaya çıkması oyun girişimlerine büyük moral vermişti. O yüzden oyun girişimleri hem yurtiçinde hem de yurtdışında yatırım bulmakta zorlanmıyor. Brew Games, Hakan Baş'ın kurucuları arasında yer aldığı Ace Games, Bigger Games, Hadi ve Mevlüt Dinç'in kurucuları arasında yer aldığı blokzinciri tabanlı oyunlar geliştiren Inventuna Games'in yapacakları anlaşmalarla rakamı daha da yukarı taşıyacaklarına kesin gözüyle bakılıyor.







LOKOMOTİF GİRİŞIM DREAM GAMES

2022'DE 255 milyon dolarlık yatırım anlaşmasıyla başlayan ve 2.75 milyar dolarlık değerlemeye ulaşan Dream Games, bu yılın lokomotif girişimi olmaya aday. İki yıl gibi kısa bir sürede dünyanın en değerli ve en çok yatırım alan mobil oyun şirketlerinden biri olan Dream Games, aldığı yeni yatırımla değerini katladı. Böylece Dream Games, altı ay gibi kısa bir sürede değerini yaklaşık üç katına çıkarmayı başardı. 2019'da kurulan İstanbul merkezli mobil oyun şirketi, bugüne kadar toplam 468 milyon dolar yatırım aldı. Şimdi sırada yeni oyun girişimleri var. Şirketin son bir yılda gerçekleştirdiği üçüncü yatırım turu olan Seri C turuna Index Ventures liderlik etti. Yatırım turuna Makers Fund, BlackRock, IVP, Kora ve Balderton Capital gibi önemli fonlar da katıldı.

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GELECEĞİN TEKNOLOJİLERİNE DİJİTALLEŞME ADIMI ATILIYOR

Burgan Yatırım, NGN işbirliği ile geleceğin teknolojilerine hazır yeni nesil BT altyapısına geçiş yaptı. Şirket, "Dijitalleşme Projesi" yüksek verimliliğe odaklandı

SERMAYE piyasalarında aracılık, kurumsal finansman ve yatırım danışmanlığı alanlarında Türkiye'nin önde gelen kuruluşları arasında yer alan Burgan Yatırım, imza attığı işbirlikleri ile katma değerli hizmetlerini genişletmeye devam ediyor. Burgan Yatırım, oluşan teknoloji ihtiyaçları doğrultusunda bilgi teknolojileri ekibinin yönetiminde ve NGN'in öncülüğünde yeni bir proje başlattı.







KATMA DEĞERLİ HİZMET SUNUYOR

Dijitalleşme projesinin temellerini, yeni nesil teknolojiye uyumlu bir altyapıya duyulan ihtiyaç ve mevcut sistemin yönetim zorluğu nedeniyle BT ekiplerinin iş yüklerinde meydana gelen artış oluşturdu. Burgan Yatırım, gerçekleştirilen proje kapsamında mevcut altyapısının hiper bütünleşik mimariye taşınmasıyla modern, ölçeklenebilen ve geleceğin teknolojileri için hazır güçlü bir altyapıya sahip oldu. İşbirliği hakkında bilgi veren Burgan Yatırım Genel Müdürü Serhan Taylan, "Burgan Yatırım olarak her geçen gün artan müşteri beklentileri ve teknoloji ihtiyacı karşısında yatırımlarımızı hız kesmeden sürdürüyoruz. Güçlü stratejimiz ve vizyonumuzu teknoloji alanında öne çıkan projelerimizle birleştirerek kusursuz bir BT altyapısında müşterilerimize katma değerli hizmetler sunmaya devam ediyoruz" dedi. Taylan, "Teknoloji iş ortağımız NGN ile gerçekleştirdiğimiz başarılı 'Dijitalleşme Projeleri' kapsamında kurumumuzu kısa sürede geleceğin teknolojilerine hazır hale getirdik. Bundan sonraki süreçte de BT alanında gerçekleştirdiğimiz her projeye verimlilik, yüksek performans ve kusursuz deneyim odağından bakmaya ve bu doğrultuda öncü adımlar atmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

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USTASINDAN EĞİTİM ALDI 100 KİŞİ İŞE GİRDİ

Ustasından Telekomünikasyon Sertifika Programı'nın 6'ncı yılı tamamlandı. Şu ana kadar programdan mezun olan 100'e yakın kişi Türk Telekom'da çalışmaya başladı

TÜRK Telekom, telekomünikasyon sektöründe çalışmayı hedefleyen Meslek Yüksek Okulu öğrencilerinin kariyer gelişimini desteklemek ve sektöre nitelikli insan kaynağı kazandırmak amacıyla hayata geçirdiği 'Ustasından Telekomünikasyon Sertifika Programı'nın 6'ncı yılını tamamladı. Şu ana kadar programdan mezun olan 100'e yakın kişi Türk Telekom bölge müdürlüklerinde çalışmaya başladı. Türk Telekom'un üniversite-sanayi işbirliğine öncü bir model olarak hayata geçirdiği 'Ustasından Telekomünikasyon Sertifika Programı'ndan 6 yılda mezun olan öğrenci sayısı 2 bin 685'e ulaştı.







NİTELİKLİ İNSAN KAYNAĞI

Türk Telekom İnsan Kaynakları Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Emre Vural, 'Ustasından Telekomünikasyon Sertifika Programı'nın telekomünikasyon sektöründeki nitelikli ara eleman ihtiyacı konusundaki araştırmalar ve üniversitelerle yapılan birebir çalışmalarla elde edilen bilgiler ışığında hayata geçirildiğini ifade etti. Vural, "Ülkemizde istikrarlı bir şekilde büyüyen sektörlerin başında gelen telekomünikasyon sektörünün en önemli ihtiyacı nitelikli insan gücüdür. Türk Telekom olarak sektörümüzde Türkiye'nin en büyük istihdam sağlayan şirketi olmanın gururunu yaşarken, ülkemizde teknolojik uzmanlıkların gelişimi ve eğitim adına üniversitesanayi iş birliklerini stratejik önceliklerimiz arasında görüyoruz" dedi. Gençlerin arzu ettikleri gelecekle buluşmaları için çalıştıklarını anlatan Vural, "Üniversitelerle birlikte gerçekleştirdiğimiz 'Ustasından Telekomünikasyon Sertifika Programı' sayesinde, pratik, çözüm odaklı kalifiye iş gücünü sektörümüze kazandırıyoruz. Eğitimlerle sektörümüze yönelik kapsamlı ve profesyonel bir deneyim elde eden mezun öğrencilerimizden 100'e yakını İstanbul, Adana, Kayseri, Trabzon, Antalya, Erzurum, Bursa ve İzmir Bölge Müdürlükleri'nde Türk Telekom ailesine katıldı" diye konuştu.



TELEKOM AKADEMİSİ

TÜRK Telekom'un üniversite-sanayi iş birliğine örnek bir model olarak Türk Telekom Akademi çatısı altında sürdürdüğü ve 14 üniversitede devam eden program kapsamında söz konusu üniversitelerde uçtan uca 'Telekomünikasyon Teknolojileri Uygulamalı Laboratuvarı' kuruluyor. Öğrencilere haberleşme teknolojileri, network sistemleri ve yeni nesil erişim teknolojileri başta olmak üzere 23 farklı ders başlığında 350 saat eğitim veriliyor. Sertifika programı kapsamındaki derslerin sonunda başarılı olan öğrenciler, Ustasından Telekomünikasyon Sertifika Programı Başarı Belgesi almaya hak kazanıyor.

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MOBİLUS LABS 2.7 MİLYON $ YATIRIM ALDI

VİNCİ Girişim Sermayesi'nin yatırımcısı olduğu Mobilus Labs, sesli iletişim platformunun gelişimini ve uluslararası dağıtımını ölçeklendirmek için 2.7 milyon dolarlık yatırım aldı. İngiltere merkezli şirket, aldığı yatırımı özellikle ABD ve Avrupa'da enerji, inşaat, kimya ve imalat sektörlerinde büyümek için kullanacak. Vinci'nin yatırımcısı olduğu Mobilus Labs şirketinin başlıca ürünü, kemik titreşimi teknolojisini kullanarak emniyet baretlerine entegre halde çift yönlü iletişim sağlayan ve el telsizlerine alternatif ve/veya bunların etkinliğini artıran patentli bir iletişim cihazı. Eller-serbest şekilde, kulaklıksız ve mikrofonsuz çalışan cihaz, aşırı gürültülü ve tehlikeli ortamlarda net ve güvenli sesli iletişim sağlıyor. Cihaza ek olarak geliştirilen sesli iletişim yazılım platformu ile Mobilus Labs çevrimiçi/çevrimdışı yazılım tanımlı telsiz iletişiminde kesintisiz bir çözüm sunuyor.







İŞÇİ GÜVENLİĞİNİ ARTIRMA

Chevron İnovasyondan Sorumlu Başkan Yardımcısı ve Teknoloji Girişimleri Başkanı Barbara Burger yaptığı açıklamada, "Net sesli iletişim, tehlike arz eden sahalarda özellikle önem kazanmaktadır. Mobilus cihazının özellikle yüksek gürültülü endüstriyel ortamlarda işçi güvenliğini artırma potansiyelini deneyimleme fırsatı bulduk. Geleneksel petrol ve doğalgaz tesislerimizde performansımızı artırma potansiyeline sahip teknolojilere odaklanan 'Core Energy' fonumuzun bu son yatırımı bizi heyecanlandırıyor" diye konuştu.



KEMİK İLETİM TEKNOLOJİSİ

Vinci Yatırım Komitesi Başkanı Şelale Zaim Gorton ise "Mobilus, saha çalışanlarının iletişim deneyimini 21. Yüzyıla taşıyan benzersiz ve çok yönlü bir teknolojiye sahip. Kemik iletim teknolojisi son derece etkin olduğu gibi, aynı zamanda gürültülü ortamlarda bile konuşmayı metne dönüştürme ve sesli asistan özelliklerini mümkün kılıyor. Mobilus, sayısız endüstride iletişimi dijitalleştirme potansiyeline sahip. Bu olağanüstü ürün ve vizyoner ekiple çalıştığımız için çok heyecanlıyız. Chevron'un da bu yolculuğa katılmasıyla Mobilus her zamankinden daha da güçlü ve büyümeye hazır" dedi.