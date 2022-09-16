Kamyonculara iş, lojistik sektörüne akıl üreten veri

Avrupa, Çin ve Afrika arasındaki lojistik hareketin en önemli dijital HUB’ı haline gelmeyi ve pazaryeri olmayı hedefleyen TIRPORT, 1.5 milyonu aşkın uluslararası kamyoncuya ev sahipliği yapmayı hedefliyor

Türkiye'de 1 milyondan fazla kamyoncunun dijitalleşmeden uzak hizmet verdiği lojistik sektörü, dönüşüm projelerine ciddi oranda ihtiyaç duyuyor. Artan girdi maliyetleriyle başa çıkmak ve yeni müşteri bulmak isteyen kamyonculara sürdürülebilir iş fırsatı, yükünü taşıtmak isteyenlere de güvenilir lojistik hizmeti sunan TIRPORT, veri biliminin etkin çözümleriyle sorunları çözmeye odaklanıyor. Şirketin kurucu ortağı ve CEO'su Akın Arslan, 10 yıl içinde Türkiye-Avrupa arasındaki LTL ve parsiyel trafiğinin yüzde 20'sini çekmeyi hedeflediklerini söyledi. Arslan, "TIRPORT olarak, Avrupa'ya gidip dönüş yükü organizasyonunu zamanında yapamadığı için boş dönmek zorunda kalan binlerce TIR'ı da doğru yük ile buluşturarak, hem milyonlarca dolarlık döviz kaybını önleyeceğiz hem de doğaya salınacak binlerce ton CO2'nin önüne geçilmesine katkı sağlayacağız" dedi.



DEVLERE HİZMET VERİYOR

Afrika pazarına da odaklandıklarını anlatan Arslan, "Orada rakiplerimizden hem teknoloji hem de iş modeli olarak üstünüz. Dubai merkezli bir operasyon yönetimi ile 2025'e kadar Afrika'nın bir numaralı dijital operatörü olma arzusundayız. Avrupa-Çin-Afrika arasındaki lojistik hareketin dijital HUB'ı haline gelmeyi ve pazaryeri olmayı, 1.5 milyonu aşkın uluslararası kamyoncuya da ev sahipliği yapmayı hedefliyoruz" diye konuştu. Arslan, sahip oldukları ana iş modelini ise şöyle tarif etti: "Lojistik firmalara ve düzenli yük sahibi üreticilere lojistik operasyonlarını uçtan uca yönetmelerine imkân verecek TMS (Transport Management System) olarak çalışıyoruz. Bu firmalara aynı zamanda POD (Proof Of Delivery), şoför dijital veri tabanı yönetimi, akıllı operasyon yönetimi hizmetleri veriyoruz. Kamyon ihtiyacı olan KOBİ'lere ve Henkel, Kale, DSV, DB Schenker Arkas gibi firmalara sistemimiz üzerinden güvenilir ve uygun kamyon tedarik ediyoruz."







SEKTÖRE RAPOR HAZIRLIYOR

Ellerindeki verileri anonim hale getirip raporlaştırdıklarını anlatan, Akın Arslan sundukları raporlarla ilgili şu bilgileri verdi: "Avrupa'da karayolu taşımasının en yüksek olduğu ülke Türkiye. 2021 yılı Ocak ayı itibariyle üzerimizden geçen lojistik datasını anonimleştirerek TIRPORT Insights'dan TIRPORT Insights Lojistik Sektörüne Analitik Bakış yayınlıyoruz. Aynı zamanda lojistik sektörüne ilişkin yüzlerce güncel istatistiği de paylaşıyoruz. Türkiye'de yollarda 930 bin civarı 16 ton ve üzeri kamyon var. Bunların yaklaşık 550 bini ticari taşıma yapıyor. 450 bini ise FTL (Full Truck Load) taşıma yapılıyor. 450 bin FTL yükün 300 bini spot pazarda, bireysel kamyon sahipleri tarafından tanışıyor. 300 bin yük OSB ve kümeleşmiş üretim bölgelerinden çıkan KOBİ yüklerinden oluşuyor."



YATIRIMLARLA DİKKAT ÇEKTİ

Türkiye'de lojistik sektöründe taşımacılığın yüzde 90'ı karadan yapılıyor. Yollarda ticari yük taşımacılığı yapan kamyonların yaklaşık yüzde 90'ı şahıslara ait. Türkiye'de belgeli bir şekilde yurt-içi ve dışı taşımacılık yapan lojistik firması sayısı 8 bin civarında. Her gün 5 bine yakın kamyon yurtdışına çıkıyor. Aldığı yatırımlarla dünyanın sayılı lojistik girişimlerinden biri haline gelmeye çalışan Tırport, Re-Pie Portföy, bünyesinde bulunan Birinci Karma Teknoloji GSYF üzerinden, yatırım almayı başardı. Yatırım turuna Avrupa'dan Encore Holding de katıldı. Tırport 2 yılda sahada eriştiği büyük penetrasyonla önümüzdeki 3 yıl içinde spotta çıkan günlük 30 bini bulan taşımayı, teknolojileri, network ve data işleme gücüyle kendi üzerinden Uber Freight mantığında geçirmeyi hedefliyor.

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5G'DE YENİLİKÇİ HAMLELER DÖNÜŞÜME KATKI SAĞLIYOR

Türk Telekom mühendisleri ile Net Insight'ın birlikte geliştirdiği Zaman Senkronizasyonu İletimi Çözümü'nün test süreci başarıyla tamamlandı. Yeni teknoloji, 5G'de senkronizasyon servisi sunacak

Türk Telekom, geleceği, 5G ve yeni nesil teknolojilerle şekillendirmek üzere çalışmalarını sürdürüyor. Türk Telekom, dünyanın önde gelen teknoloji şirketlerinden Net Insight işbirliği ile hayata geçirdiği 'Zaman Senkronizasyonu İletimi Çözümü'nü dünyada ilk kez şebekesinde uygulayan operatör oldu. Türk Telekom ve Net Insight'ın geliştirdiği bu patentli teknoloji çözümü, şebeke teknolojilerinde stratejik üstünlük sağlayacak.

Türk Telekom'un 5G için dünyadaki tüm mobil operatörlerin ihtiyaç duyduğu GPS'den bağımsız stabil senkronizasyon servisini sunma hedefiyle başlattığı çalışmaların test süreci tamamlandı. Türkiye'de 20 noktada kurulumları gerçekleştiren Türk Telekom, zaman doğruluğu yüksek, merkezi bir senkronizasyon şebekesine sahip olurken, 5G baz istasyonlarına da senkronizasyon servisi sunabilecek. 5G için en yüksek zaman sapma değeri 1500 nano saniyeyken, Türk Telekom canlı şebekesinden elde edilen ilk verilere göre, bu değer Türkiye'nin iki farklı bölgesinde 5 ile 45 nanosaniye arasında ölçüldü.







VERİMLİLİK VE TASARRUF

Türk Telekom Teknoloji Genel Müdür Yardımcısı Yusuf Kıraç, "Dünyadaki operatörler ve standardizasyon kuruluşları için uydu bağımsız çözümler geliştirmekten gurur duyuyoruz. Bu proje kapsamında, Türk mühendislerin geliştirme takımında olmasını önemsiyor ve yerli üretim fırsatını da yakalamayı hedefliyoruz. Mühendislerimizin büyük başarısını yeniden tüm dünyaya göstererek, ülkemizi uluslararası arenada da en iyi şekilde temsil etmeyi hedefliyoruz" dedi.



DÜNYADA BİR İLK OLACAK

Net Insight CEO'su Crister Fritzson ise, Türk Telekom ile mobil operatör ağlarına uyarlanacak teknolojiler geliştirme konusunda uzun ve faydalı bir iş birliğine imza attıklarını dile getirerek, "Net Insight ve Türk Telekom'un 5G ağları ve zaman senkronizasyonu alanında güçlü ve benzersiz bir yetkinlik ve deneyime sahip olduğunu belirtmek isterim. Dünyada ilk kez Türk Telekom şebekesinde çalıştırılan bu çözümün 5G'de çığır açacağına, küresel ölçekte büyük ve önemli bir pazar potansiyeline sahip olacağına inanıyoruz" diye konuştu.

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ELEKTRİKLİ ARAÇ SATIŞI TÜRKİYE'DE % 154 ORANINDA ARTTI

Elektrikli araç kullanımı her yıl büyümeye devam ediyor. Türkiye'de TOGG'un yarattığı heyecan ve devlet teşvikleriyle şarj istasyonlarının sayısı hızla artarken mobilite girişimlerinin aldığı yatırımlar yükseliyor. Strategy& ve PwC Autofacts iş birliğiyle gerçekleştirilen "Elektrikli Araç Satışları İncelemesi" raporunda, elektrikli araçların küresel çaptaki satışlarıyla ilgili analizlere yer verildi. İncelemenin 2022'nin ikinci çeyreğine dair sonuçları yayınlandı.

Bataryalı elektrikli araçlar, bu yılın durgun araç piyasasında en çok tercih edilen araç türü oldu. 2022'nin ilk yarısında küresel bataryalı elektrikli araç (BEV) satışları, önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 81 artarken, Çin bu artışın büyük kısmında pay sahibi oldu.

Çin'deki BEV satışları, 2022'nin birinci yarısında 2021'in aynı dönemine göre iki katını aşarak 2 milyona ulaştı. PHEV satışlarında büyüme Çin'de daha da hızlı ilerleyerek, 2021'in ilk yarısına kıyasla, 2022'nin ilk yarısında yüzde 170 arttı.







TÜRKİYE'DE ARTIŞ DAHA HIZLI

Strategy& Şirket Ortağı Kağan Karamanoğlu, elektrikli araç satışlarıyla ilgili şu değerlendirmeyi yaptı:

"Türkiye'de toplam elektrikli araç satışları 2022'nin ilk yarısında önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 9 artarak yüzde 8 pazar payına erişti. Geleceğin bataryalı elektrikli araç üreticilerindeny biri olan Türkiye, BEV pazarının önde gelenlerinden biri olma konusunda iddialı. Türkiye'de 2022'nin ilk yarısında BEV satışları, önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 154 artarak 2.263 birime yükseldi."

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OYUN UYGULAMA AKADEMİSİ BAŞLIYOR

Google Türkiye, Girişimcilik Vakfı ve T3 Girişim Merkezi iş birliğinde, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi destekleriyle Teknofest 2021'de hayata geçirilen Oyun ve Uygulama Akademisi'nin ikinci dönemine 1 Aralık 2022'de başlıyor.

Akademi, dijital ekonominin büyümesi, 18-29 yaş arası üniversite öğrencisi veya mezunu gençlerin dijital becerilerinin gelişmesi, teknoloji sektöründe istihdamın artması ve teknoloji odaklı girişimlerin çoğalmasına katkı sağlamayı hedefliyor.



2 BİN GENÇ BURSİYER

İlk yılında Türkiye'nin 76 şehrinden katılan 2 bin bursiyerle yola çıkan Akademi'de, 260'tan fazla oyun ve uygulama geliştirildi. Akademi yeni döneminde de tamamen ücretsiz ve online olarak 2 bin genç bursiyere yeni bir kariyer yolculuğuna başlamaları için ilham, bilgi ve geniş bir topluluğa katılma imkânı sunacak. Başvuru süreci, bu yıl 30 Ağustos'ta Samsun'da gerçekleşecek olan Teknofest ile başladı, 16 Ekim tarihine kadar devam edecek.



YÜZDE 50'Sİ KADIN

Akademi ikinci yılında da yüzde 50'si kadın adaylardan belirlenecek 2 bin bursiyeriyle yeni eğitim dönemine 1 Aralık'ta başlayacak. Bursiyerler, alanlarında uzman eğitmen kadrosu ile Flutter, Unity ve Oyun Sanatı (Game Art) gibi oyun ve uygulama geliştirme eğitimlerine ücretsiz erişim imkânı sunacak. Ayrıca, Coursera'da yer alan tamamen Türkçe Google Proje Yönetimi Sertifika Programı'na tam burslu dahil olabilecek. Yazılımcılar, İngilizce, temel girişimcilik, hukuk, finans ve insan kaynakları eğitimlerinden oluşan teknoloji girişimciliği eğitimlerine ve kariyer hızlandırma etkinliklerine de katılabilecek.