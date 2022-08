Oturduğumuz yerden veri oluşturuyoruz

2020’de insanlar her saniye 1.7 MB veri oluşturdu. Veriler alışverişten aramaya, ulaşımdan oyun ve eğlenceye kadar her şirketin sınır tanımadan büyümesine sebep oldu. 2022 sonuna kadar, dünya GSYİH’sının yüzde 70’i dijitalleşmeden geçecek

Türkiye'de pandemi döneminde veri odaklı çalışan Getir ve Trendyol gibi perakende girişimlerinin en değerli şirketler olduğuna tanıklık ettik. Er ya da geç yaşanacak değişimi, pandeminin yanı sıra kurdaki artış da tetikledi. Peki bu değişimi yaratan verilerin her gün nasıl oluştuğunu merak ettiniz mi? Ortalama bir insanın evinde, ne kadar veri kullandığını merak ediyor musunuz? Akıllı telefon ve tabletler gibi mobil cihazların kullanılması, mobil ağlar ve WiFi'deki yenilikler sayesinde, veri üretimi ve tüketimi sürekli artıyor. İnternette ne kadar veri olduğu göz önüne alındığında, kullanılan gerçek veri miktarını hesaplamak zor. Domo verilerine göre her insan 2020'de saniyede ortalama en az 1.7 MB veri oluşturdu. Ancak her gün ne kadar veri oluşturulduğundan bahsediyorsak, mevcut tahminin günde 1.145 trilyon MB olduğunu söyleyebiliriz.







MİLYONLARCA KULLANICI

Akıllı telefon, tablet ve bilgisayarlar en çok kişisel veri üreten cihazlar. Veri şirketlerini zenginleştiren veri artışına yakından bakalım. İnternet kullanımındaki artış istatistikleri bize dünyanın her yerinden insanların giderek internete erişim kazandığını söylüyor. İnternet kullanıcılarının ve arama sorgularının sayısı da artıyor. Bu etkileyici bilgi büyüme oranı sadece devam edecek. Statista'nın internet büyüme istatistikleri, Ocak 2021 itibarıyla 4.66 milyar insanın internet kullandığını gösteriyor. Bu, dünya nüfusunun yüzde 60'ına yakın bir oran. 2013'te yalnızca 2.6 milyar internet kullanıcısı olduğu düşünüldüğünde, şaşırtıcı bir büyüme olduğu söylenebilir. En çok veri üreten akıllı telefonlar, 4.28 milyar kullanıcıyla diğer cihazlardan daha popüler. Mobil uyumluluğun günümüzde çoğu internet sitesi için en önemli özellik olmasının altında yatan sebep hızla artan mobil internet kullanıcıları oldu. 2022'ye kadar, dünya GSYİH'sının yüzde 70'i dijitalleşmeden geçmiş olacak. Her gün 306.4 milyar e-posta gönderiliyor ve 500 milyon Tweet atılıyor. Raconteur verilerine göre 2025 itibarıyla kişiler her gün 463 exabyte veri üretecek. Kullanıcılar tarafından sosyal medya, video paylaşımı ve iletişim yoluyla her gün ne kadar veri üretildiğine bağlı olarak sayı artacaktır.



DEPOLAMAYA DEVAM

Siz bunu okurken bile cihazınız pek çok kullanılamaz veriyi depoluyor. Biraz yer açmak ve gereksiz dosyaları kaldırmak için bir araç kullanmayı düşünebilirsiniz. Veri Raporu'na göre 2020'de 319 milyon yeni internet kullanıcısı vardı. İnternet istatistiklerinin büyümesine göre 2020'de 300 küsur milyon yeni kullanıcı internete katıldı. 2021 itibarıyla yüzde 7 olan büyüme oranı günde yaklaşık 875 bin yeni kullanıcı anlamına geliyor. 2021'in sonunda iki trilyon Google araması görebilir.