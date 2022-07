Girişimciliğe Peak etkisi

Türkiye’de 1 milyar dolarlık değerlemeyi aşarak Unicorn şirketler ligine giren ilk teknoloji girişimi olan Peak, girişimcilere ilham kaynağı olmaya devam ediyor. Peak’te büyük heyecana dahil olan 80 kişi 65 girişim kurdu

Başarılı teknoloji şirketleri onlarca yeni girişimin kurulmasına ilham kaynağı oluyor. Ödeme sistemi konusunda devler arasında yer alan Paypal ABD'de girişimcilik ekosisteminde etki yaratan girişimlerin başında geliyor. Startups.Watch tarafından açıklanan verilere göre Türkiye'de benzer etkiyi yaratan girişimlerin başında ise PEAK geliyor.

Startups.Watch'un görselleştirerek açıkladığı tabloya göre girişimler ABD'de Paypal'in bulaşıcı etkisini anlatmak için "Paypal Mafia" adını koyduğu tanımın Türkiye'deki karşılığının Peak olduğunu söyleyebiliriz. Daha kuruluş aşamasında yatırımcılar Trendyol'u kuran kişilerdi. Startups.Watch tarafından hazırlanan grafikte kurucu ortak, yönetici, çalışan ve 1 aylık stajerin bile kurduğu 65 girişimde yolu Peak'ten geçen 80 kişi var. Bunların 35'i ise oyun girişimi olarak karşımıza çıkıyor. Yani Peak, sadece oyun değil, farklı dikeylerde 25 girişimi de çıkarmayı başardı. Girişim heyecanını sadece sektöre değil, çalışanlara da bulaştırıyor. Startups.Watch verilerine göre Türkiye'nin 2022'nin ilk yarısında oyun sektöründe Avrupa'nın lideri olmasında Peak'in önemli rolü olduğu görülüyor.







EN HIZLI DA ORADAN ÇIKTI

Yaşanan süreçte en önemlisi de Peak'in daha Unicorn olmadan başarılı olacağına olan inancıyla farklı girişimlerin ateşini yakması oldu. Türkiye'nin en hızlı 1 milyar dolar değerlemeyi aşan Unicorn girişimi olan Dream Games'in kurucuları Peak'in eski yöneticilerinden oluşuyor. Üstelik Dream Games'in bu başarıyı yalnızca 18 ayda elde etmesi dikkat çekici hikâyelerden biri olmasına sebep oldu. Dream Games'in daha fikir aşamasında tohum yatırım rekoru kırması dikkat çekmişti. Üstelik Peak'in üst düzey yöneticileri şirket 1 milyar dolar değerlemeye ulaşmadan 2019 yılında Dream Games'i kurdu. Girişim ilk oyunu Royal Mach ile yatırımcıların dikkatini çekmeyi başardı. Böylece Peak'in hemen ardından oyun girişimlerinin aldığı yatırımın tesadüf olmadığını kanıtladı. 2.7 milyar dolar değerlemeyle de dikkatleri üzerine topladı.



REKORLAR ESKİ ORTAKTAN

Peak'in yönetici ve ortaklarından biri olan fakat daha erken ayrılan Hakan Baş ve Rina Onur Şirinoğlu farklı oyunlarla hem girişimci hem de yatırımcı olarak ekosistemde karşımıza çıkıyor.

Peak Games kurucu ortağı ve 500 Istanbul yatırım fonundan tanıdığınız Şirinoğlu tarafından kurulan Spyke Games'i ve şirketin ilk oyunu olan Royal Riches'ı indirilmeye başlamasının ardından elde edilen rakamlar yatırımcıyı ikna etmiş görünüyor. Spike Games 55 milyon dolarla Türkiye'de şimdiye kadar en büyük tohum yatırım turuna imza attı. Tüm bu rekorlar Peak'in bulaşıcı girişim heyecanının bir parçası oldu. Hakan Baş ise Ace Games'in Kurucu ve CEO'su olarak girişimine 7 milyon dolar yatırım almayı başardı.







BULAŞICI OLDUĞUNUN KANITI OLDU

Startups.Watch Kurucu Ortağı Serkan Ünsal yaptığı araştırmanın sonuçlarıyla ilgili şunları söyledi: "Startups.Watch ikinci çeyrek etkinliğinde paylaştığımız Peak'ten doğan girişimler tablosu yoğun ilgi gördü. Aslında ABD'de en çok bulaşıcı başarılara örnek göstermek için kullanılan 'PayPal Mafia' sözü Türkiye'de 'Peak Mafia' olarak Türkiye'de karşımıza çıkıyor. Herkesin çok konuştuğu grafik, unicorn, decacorn tecrübesi edinen girişimcilerin nasıl kendine güvenin arttığını gösteriyor. Girişimlere tavsiyem; çalıştığınız şirketi okul gibi görün, konfor alanınızı da zamanı geldiğinde terk edin ve çıtayı daha yukarı taşıyın. Hatta daha da ileri gideyim. 2-3 yıl sonraki unicornların Trendyol, Getir ve Insider'dan ayrılmış birileri tarafından kurulacağını söyleyebiliriz."



KURUMLARIN YATIRIMA ETKİSİ ARTTI

Türkiye'de mobil internet ve fiber yatırımlarının artması da girişimcilik ekosistemini büyütüyor. Peak'in kuruluşunda mobil operatörler için geliştirdiği oyunlar var. Oyun girişimlerinin önemli bölümü mobil oyunlar sayesinde başarı kazanıyor. Mobil oyun geliştiren girişimlerin hızlı internet altyapısına sahip olması çok önemli hale geldi. Bir oyun girişimi kullandığı altyapıları geliştiren telekom şirketlerinden daha değerli hale geliyor. Girişim Sermayesi Yatırım şirketi TT Ventures aracılığıyla yatırım yapıyor. Türk Telekom Pilot aracılığıyla da girişim hızlandırma programları düzenliyor. Startups. Watch verilerine göre her 4 girişimden biri kurumsal girişim sermayesi fonundan yatırım alıyor.

YAPAY ELMAS ÜRETİMİ 12.5 MİLYON EUROLUK TURU TAMAMLADI



Laboratuvar ortamında elmas üreten yerli girişim Appsilon, Esas Private Equity liderliğinde 12.5 milyon euroluk yatırım turunu tamamladı. Bu yatırımla, Türkiye'den çıkan en önemli ileri malzeme teknolojileri şirketlerinden biri olan Appsilon, laboratuvar ortamında elmas üretimine odaklanıyor. Şirket, aldığı bu yeni yatırımla birlikte Ar-Ge süreçlerini hızlandırarak ve üretim kapasitesini artırmayı planlıyor. Ayrıca elmas teknolojisi alanında dünyanın önde gelen şirketlerinden birisi olmak ve ürünleriyle global bazda başarı sağlamak da girşimin hedefleri arasında yer alıyor.







ELMAS PAZARI DÖNÜŞÜMÜ

Konuyla ilgili açıklama yapan Appsilon Kurucu Ortağı ve CTO'su Taylan Erol, şunları kaydetti: "Elmas pazarının teknolojiyle dönüşümüne şahitlik ettiğimiz bir dönemdeyiz. Elmas teknolojileri geliştiren bir girişim olmanın ve geliştirdiğimiz derin teknolojileri eş zamanlı ticarileştirebilmenin heyecanını yaşıyoruz. Esas'la ortaklığımızla birlikte malzeme alanında globalde önemli ve stratejik bir konum elde etmeyi hedefliyoruz. Hollanda Delft ve İstanbul'daki ofislerimizde 30 kişilik ekibimizle dünyanın en önemli üniversiteleri ve kurumlarıyla ortak projeler geliştiriyoruz. Kuantum teknolojileri, uzay araştırmaları, biyoteknoloji, mücevher gibi birçok alanda önemli elmas tedarikçilerden biri olduk. Önümüzdeki dönemde ekibimizi genişleterek hem teknolojilerimizi hem de pazardaki konumumuzu güçlendirmek istiyoruz."



TÜRK MÜHENDİS BAŞARISI

Esas Private Equity'den yatırıma ilişkin yapılan açıklamada ise "Ülkemizdeki teknoloji tabanlı girişimlere yatırım yapma hedefimiz çerçevesinde, ileri malzeme alanında üstün başarı ortaya koymuş Türk mühendislerini ve dünyanın laboratuvar ortamında üretim yapan sayılı elmas üreticilerinden birisi olan Appsilon'u desteklemekten gurur duyuyoruz" denildi.

Ortaklık sürecinde Appsilon'un danışmanlığını Moroğlu Arseven Avukatlık Ortaklığı ve Hollandalı hukuk bürosu CORP, Esas Private Equity'nin danışmanlığını ise BTS Avukatlık Ortaklığı, uluslararası hukuk bürosu Bird&Bird ve PricewaterhouseCoopers üstlendi.

OCTOPUS GİRİŞİMİNE 750 BİN DOLAR YATIRIM



Ekrana bakan müşterileri yapay zeka modülü ile analiz eden ve doğru içeriklerin gösterilmesini sağlayan Octopus girişimi yatırım turunda APY Ventures liderliğinde 750 bin dolar yatırım aldı. Geçtiğimiz yıl mart ayında ilk yatırım turunu tamamlayan Octopus kısa süre sonra Londra ofisini açtı ve global ekip arkadaşlarını takıma kattı. Octopus, sadece endüstriyel ekran satmak üzerine kurulmuş olan Digital Signage pazarında; ekran satmaya değil bu ekranların en verimli şekilde kullanılması ve ölçümlenebilir olmasına odaklanıyor.







Kısa süre önce görüntü işleme alanında yerli girişim Cognitiwe ile iş birliğini duyuran Octopus "More than Digital Signage" mottosunu ile hayata geçirdiği ürünü canlıya almaya hazırlanıyor. Ekranlarda kimin, hangi görüntüye kaç saniye baktığını analiz ederek ekrana bakan kişiye özel içerikleri saniye içerisinde göstermekte ve dahası ekranlara bakma sıklığıyla satın alma arasında bir etkileşim kurup markalara satın alma indeksi raporlaması yapabilen Octopus bu kategoride globalde örneği çok az olan bir StartUp olarak öne çıkıyor.

İstanbul NFT Summit'te Kalao NFT market ile iş birliğini duyuran Octopus, Fırat Neziroğlu NFT koleksiyonunu ilk örnek olarak ana sahnede anlattı. NFT eser satın almak isteyen insanların evlerinde, ofislerinde ya da galerilerde sergilenmeye devam etmek üzere ekranları da bir NFT şeklinde mintleyerek bu konuda blockchain tabanlı projeler arasında da adından oldukça söz ettiriyor. APY Ventures liderliğinde gerçekleşen yatırım turuna katılan diğer yatırımcılar ise Aktif Ventures Mindvest Fonu, Finberg ve TechOne VC oldu.



KÜRESEL ADIMI ATTI

Merkez ofisini Londra'ya taşıyarak faaliyetlerine global alanda devam eden Octopus'un kurucusu Emre Yıldız, "İlk yatırım turu sonrası motivasyonumuz ürünün global pazarda yer bulabilmesiydi dedi. Yatırımla ilgili Albaraka Portföy Genel Müdürü Emin Özer, görüşlerini şu şekilde ifade etti: "Geleneksel olarak nitelendirilebilecek olan reklamcılık sektöründe kişiselleştirilmiş çözümlere duyulan ihtiyaç ve beraberinde yaşanan teknolojik gelişmeler de bizi heyecanlandırıyor" dedi.



EKRANA BAKANLARA DOĞRU ANALİZ

Aktif Ventures CEO'su Yakup Sezer ise, "2020 ve 2021 yılları dijital dönüşümü hızlandıran, tüm sektörlerde is yapış modellerini kökten değiştiren birer fenomene dönüştü. Bu değişim, dijitalleşen iş modelleriyle birlikte farklı teknolojileri bir araya getiren, tüketici ve kurumların ihtiyaçlarına hızlı cevap veren kullanıcı dostu pek çok uygulamayı da hayatımızın merkezine koydu. Değişen ihtiyaçlara bağlı olarak pek çok kanaldan gelen uygulama çözümleriyle kullanıcıların hem daha fazla ekrana maruz kaldığını hem de ekran başında geçirdikleri sürenin giderek arttığını ve bu durumun artarak devam edeceğini düşünüyoruz. Octopus geliştirdiği yazılım çözümleriyle markaların, ürünlerini ve hizmetlerini bu ekranlar vasıtasıyla en verimli şekilde sunmalarını sağlarken, yapay zeka kullanımı, reklam ağı yönetimi ve NFT çözümleriyle de sektöründe fark yaratıyor."