Gelire göre az ceza alıyorlar

Teknoloji şirketlerine kesilen veri ihlali cezaları ‘devede kulak’ kalıyor. Dev şirketlerin elde ettikleri güç ve gelir düşünüldüğünde, bu cezalar hem Avrupa Birliği’nde hem de Türkiye’de yetersiz...

Dünyada ve Türkiye'de veri odaklı ekonominin hızı pandemi döneminde arttı. Dönüşümden olumsuz etkilenen sektörleri, tekel haline gelen veri şirketlerini denetlemek üzere harekete geçen regülasyon otoritelerinin cezaları büyüyen ekonomi karşısında yetersiz kalıyor. Rekabet Kurumu'ndan KVKK'ya, BTK'dan BDDK'ya, mobilite ve teknoloji etkisiyle büyüyen enerji sektöründe EPDK çalışmalarını sadece ceza değil, girişim ekosistemini büyütmek için daha akılcı hareket etmek zorunda. Sonuçta büyüyen adil bir ekosistem oluşturmak her tarafın ortak amacı.







BÜYÜKLERE BÜYÜK CEZA

İrlanda'nın Veri Koruma Kurumu (DPC), platformda aktif olan çocukların verilerini yanlış işleyerek Avrupa Birliği Veri Koruma Yönetmeliği'ni (GDPR) ihlal ettiği için Instagram'a 405 milyon euro para cezası vermeye karar verdi. Statista tarafından yayınlanan, Veri Analisti ve Gazetecisi Florian Zandt'ın haberine göre Instagram'ın ana şirketi Meta, karara itiraz edeceğini zaten duyurdu. Önemli bir miktar gibi görünse de, GDPR tarihinde bir şirketin ödemek zorunda olduğu en önemli miktar değil. Yani aslında elde edilen güç ve gelir düşünüldüğünde Avrupa Birliği ölçeğinde küçük. Türkiye'de de enflasyon etkisiyle regülasyon cezaları yetersiz kalıyor.



H&M, GOOGLE, AMAZON

Statista grafiğinde yer aldığı gibi Amazon da ceza alan şirketlerden biri. 2021'de Lüksemburg'un veri gözlemcisi, milyarlarca dolarlık teknoloji firmasının Avrupa şubesine, AB yönetmelik ve yasalarına aykırı şekilde, "genel veri işleme ilkelerine uyulmaması" nedeniyle cari fiyatlarla yaklaşık 740 milyon dolar para cezası verdi. En yüksek cezalar listesinde üçüncü sırada WhatsApp, ardından GDPR, Facebook ve İsveçli moda şirketi H&M'i ihlal eden üç Google hesabı yer alıyor. Cezalar konusunda perakende kurumları da kendilerini göstermeye başladı. Pandemi döneminde her kurum veri ihlallerini göze alarak adımlar atmış görünüyor. GDPR'nin düzenleyici çerçevesi, kullanıcılara verileri üzerinde daha fazla kontrol sağlamayı amaçlıyor ve AB'de hizmet sunan şirketlere, maddelerini ihlal etmeleri nedeniyle ceza verilmesi için zemin hazırlıyor.







ÇENTİĞİ "DİNAMİK ADA" YAPAN İPHONE 14 SERİSİ SAHNEYE ÇIKTI

Telefon ekranındaki çentiği Dinamik Ada'ya dönüştüren Apple iPhone 14 serisi 23 Eylül'de dört farklı modelle satışa çıkıyor. Telefon 31 bin TL'den başlayan etiketle sunuluyor

Apple'ın yeni iPhone 14 serisi 4 farklı modelle ilk kez sahneye çıktı. iPhone 14'ün satış fiyatı vergiler dahil 31 bin TL, iPhone 14 Pro serisi de 40 bin TL'den başlayan fiyatla 23 Eylül'de satışa sunulacak. Yine sahip olduğu sensörlerle aracın kaza yaptığını algılayan ve sıcaklık sensörüne sahip Apple Watch Series 8, Apple Watch SE ve Apple Watch Ultra serisi 3 yeni akıllı saat modeli de etkinlikte tanıtıldı. Apple Watch Series 8 satış fiyatı 9 bin 300 TL, yeni nesil Watch SE 6 bin TL, ilk kez tüketici karşısına çıkan Apple Watch Ultra da 28 bin TL etiket fiyatıyla satışa sunulacak. Türk Telekom online mağazada ve bayi kanalında iPhone 14'ün yeni modelleri, Apple Watch Series 8 ve Apple Watch ve yeni nesil AirPods Pro satışa sunulacak. Yeni Apple arzu nesnesi olmaya devam ettiği sürece Türk Telekom gibi operatörler ürünleri desteklemeye devam edecek.



TRAFİK KAZASI ALGILIYOR

En hızlı çip olan A16 Bionic'ten alan iPhone 14 Pro, pro kamera sistemini yeni bir seviyeye taşıyor. Yeni sistemde iPhone'da ilk kez sunulan ve bir dört pikselli sensöre sahip 48 MP ana kamera ve loş ışıkta çekilen fotoğrafları çarpıcı bir şekilde iyileştiren geliştirilmiş bir görüntü kanalı olan Photonic Engine bulunuyor. Uydu üzerinden Acil Yardım (SOS) ve Trafik Kazası Algılama gibi özelliklerle acil durumlarda vazgeçilmez hale getiriyor. Bu özellik şimdilik ABD ve Kanada'da kasım ayından itibaren kullanılacak. iPhone 14 Pro ve iPhone 14 Pro Max dört yeni göz alıcı renk seçeceğiyle sunuluyor: Koyu mor, gümüş rengi, altın rengi ve uzay siyahı. Ön siparişler 9 Eylül Cuma günü başlayacak ve her iki model de 16 Eylül Cuma gününden itibaren satışta olacak. Apple çentiğin olumsuz etkisini ortadan kaldıracak hem çözüm hem de yeni bir isim bulmuş. Örneğin, telefonunuz çalarken dikkatinizi çekmek için önce akıcı bir şekilde genişliyor, sonra da ilk haline dönüyor. Parmağınızı basılı tutarak müziğinizi kontrol edebiliyor veya kolaylıkla zamanlayıcıya göz atabiliyorsunuz. Arkadaşlarınızla mesajlaşırken bir yandan da harita uygulamasındaki yol tarifini takip edebiliyorsunuz. Kolay, kullanıcı dostu ve eğlenceli... Gelişmiş ekran algoritmalarıparmağınızı dokundurduğunuzda, kaydırdığınızda veya basılı tuttuğunuzda Dynamic Island'ın tepki vermesini sağlıyor. Üstelik üçüncü parti uygulamalar tarafından da kullanılabiliyor.



MİNİ MODEL YOK PLUS VAR

Apple iPhone 14 serisinde mini modelini kaldırıyor. Ailenin diğer üyeleri Phone 14 ve iPhone 14 Plus, yeni ana kamera ve ön TrueDepth kamera, benzersiz perspektiflere olanak veren Ultra Geniş kamera ve geliştirilmiş bir görüntü kanalı olan Photonic Engine'dan oluşan kamera sistemiyle büyüleyici fotoğraf ve videolar çekiyor.



DALIŞ BİLGİSAYARI ATEŞ ÖLÇER KOLUNUZDA

Yeni akıllı saat serisinde en çok dikkat çeken Apple Watch Ultra modeli oldu. Amatör ya da profesyonel sporcuları hedefleyen Watch Ultra sağlam titanyum kasaya 36 saat normal kullanım pil ömrüne sahip Apple 7 Eylül'de düzenlenen etkinlikte 3 yeni Apple Watch modelini tanıttı. Sağlam titanyum kasa, çift frekanslı hassas GPS, 36 saate kadar pil ömrü, hücresel bağlantı özelliği,üç farklı kayış bulunan Apple Watch Ultra büyük ilgi gördü. Apple Watch Series 8 ve Apple Watch SE güncel modelleri de tanıtıldı. Apple Watch Ultra, şimdiye kadarki en büyük ve en parlak Apple Watch ekranını ortaya çıkaran 49 mm titanyum kasa ve düz safir ön kristal ile geliyor... Apple Watch Series 8, uyku sırasında vücut sıcaklığınızla ilgili doğru ölçümler yapan inovatif bir sensöre sahip.



DİNLEME SÜRESİ UZUN SESE DAHA HASSAS

Yeni H2 çipten güç alan AirPods Pro, Aktif Gürültü Engelleme ve Şeffaf Mod özellikleriyle daha farklı bir Uzamsal Ses deneyimi yaşatmayı hedefliyor. AirPods Pro (2'nci nesil) bugünden itibaren online olarak ve Apple Store uygulamasından sipariş edilebilecek ve 23 Eylül Cuma gününden itibaren Türk Telekom mağazalarından satışa sunulacak. Hafif ve kompakt bir gövdeye yerleştirilen yeni H2 çipin gücü olağanüstü bir akustik deneyim sağlıyor ve bir önceki nesil AirPods Pro'ya oranla iki kata kadar daha fazla gürültüyü engelliyor. AirPods Pro yeni bir ekstra küçük kulaklık ucuyla geliyor. Böylece AirPods Pro deneyimi daha da fazla kişiye ulaşıyor. Şeffaf mod sayesinde kullanıcılar çevreleriyle bağlantıda kalabiliyor ve etraflarındaki sesleri duyabiliyor. Her ortama uyum sağlayan Şeffaf Mod özelliği şimdi daha da ileriye taşıyor. AirPods Pro birinci nesle göre 1.5 saat daha uzun dinleme süresi sunuyor ve bu süre Aktif Gürültü Engelleme özelliğiyle toplam altı saate kadar ulaşıyor. Kullanıcılar şarj kutusunu dört ek şarj için kullanarak Aktif Gürültü Engelleme özelliğiyle toplam 30 saate kadar, yani bir önceki nesilden tam 6 saat daha fazla dinleme süresinden yararlanabiliyor.