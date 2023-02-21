Teknoloji girişimleri barınma sorunlarını çözüyor

Deprem felaketinin olumsuz sonuçlarını ortadan kaldırmak için teknoloji girişimleri de dört koldan çalışıyor. Bu kapsamda birçok girişim eğitimden istihdama, sağlıktan e-ticaret ve barınmaya kadar birçok konuda çözüm üretiyor

Türkiye depremin yaralarını teknoloji girişimlerinin yetenekleri ile sarmaya çalışıyor. Girişim ekosistemi barınma, istihdam, eğitim başta olmak üzere pek çok soruna hızlı çözüm üretiyor. Sahibinden.com, emlakjet, hepsiemlak girişimleri barınma problemine ilişkin başvurulara ulaşmak için köprü olurken, kariyer.net, eleman. net gibi platformlar istihdam ve gönüllü çalışacak insanların yönlendirilmesinde destek oluyor.



HEDEF TİCARETİ CANLANDIRMAK

Uzaktan çalışma olanakları, veri odaklı çözüm bulma yetenekleri teknoloji girişimlerinin deprem sonrası oluşan istihdam ihtiyacını gidermek için çok önemli. Ticaretin yeniden canlanması için elektronik pazar yerlerinde deprem bölgesindeki küçük esnafın ürünleri satışa sunuluyor. Tüketicilere depremin yaşandığı bölgelerde üretime devam eden çifçi ve esnaftan alışveriş yapılması için fırsatlar sunuluyor.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, TÜBİTAK, KOSGEB, Teknoparklar uzaktan çalışma seçeneğini de öne çıkararak çözüme katkı sağlıyor. Ayrıca sivil toplum kuruluşları da çözüme katkı sunuyor. Depremde büyük yıkımın oluştuğu şehirlerin Ticaret Odaları çözüm için dayanışma halinde ticareti ayağa kaldırmaya ve yaraları sarmaya çalışıyorlar. Üretimin için farklı alternatifler, atıl fabrikalar ve atölyeler kullanıma sunuluyor.



YAZILIMCILAR HAREKETE GEÇTİ

Uzaktan çalışma yetenekleri, eğitimle mevcut işgücünü daha dönüştürme şansı yüzünden yazılım ve oyun girişimleri için de harekete geçiyor. Açık kaynak yazılımcıları bir araya geldiği Açık Yazılım Ağı (AYA) platformu insan kaynağı konusunda önemli katkılar sunmayı hedefliyor.

AYA ile ilgili soruları kişisel blogunda yanıtlayan Eser Özvataf, 23 bin 950 yazılımcının katkı sağlağı platformda geliştirilenleri şöyle özetliyor: "İlk olarak afetharita. com ile çıktık. Daha sonra yeni fikirler geldikçe (Apache Foundation, CloudNative Computing Foundation, Free Software Foundation, Linux Foundation, Mozilla Foundation v.s.) yine açık kaynak bir yazılım vakfı gibi gelen projeleri değerlendirip, bunlara gönüllü ekipler kurup ilerlemelerinin önündeki engelleri kaldırmaya çalıştık. Bir proje listesi üzerine çalışıyoruz, çok yakın zamanda iç süreçlerimiz daha da düzene girmiş olacak. Ancak bugünlük 'yayına hazır' projeleri https://afet.org/ adresi altından görüntüleyebilirsiniz."







HAYIRSEVERLER EVLERİNİ AÇABİLECEK

Kışın zor günlerinde depremzedeler için en önemli sorun barınma oldu. Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 11 ilimizi etkileyen büyük deprem felaketinden etkilenen vatandaşlarımız için 'Evim Yuvan Olsun' kampanyası başlatıldı. Kampanya ile hayırseverlerin evlerini depremzedelere bedelsiz ya da uygun şartlarda kiralayabileceklerini açıklandı. Başvurular "Evim Yuvan Olsun.org" adresi üzerinden alınacak. Böylece hayırseverlerin güvenilir bir uygulamayla evlerini bedelsiz olarak ya da indirimli kira bedelleriyle ihtiyaç sahiplerinin kullanımına sunabilecekleri bir sistem devreye alındı.







EMLAK GİRİŞİMLERİ PROJE PAYDAŞI OLDU

"Evim yuvan olsun" kampanyasına sahibinden.com, emlakjet, hepsiemlak girişimlerinin paydaş olarak destek veriyor. Konuyla ilgili yapılan yazılı açıklamada, "6 Şubat 2023'te yaşanan Kahramanmaraş depremlerinden etkilenen vatandaşlarımızın barınma sorununun çözümüne katkı sağlamak üzere 'Evim Yuvam Olsun' uygulaması hayata geçirilmiştir. Ülkemizin dört bir yanında, kullanmadıkları evlerini depremzedelere açmak ve onları misafir etmek isteyen vatandaşlarımızın olduğunu biliyoruz. Bu nedenle hayırsever insanlarımızın güvenilir bir uygulama ile evlerini bedelsiz olarak ya da indirimli bir bedelle kiralayarak ihtiyaç sahiplerine sunabilecekleri bir sistem hayata geçiriyoruz. Ev tahsis etme imkânı olmayan vatandaşlarımıza ise nakdi bağış yolu depremzedelere barınma desteği verme olanağı tanıyoruz. Bu sayede oluşan konaklama imkânlarını, depremden etkilenen vatandaşlarımızın istifadesine sunuyoruz" denildi.



BOŞ EVLERE DEPREMZEDE

Evini bedelsiz depremzedelere açanlarda sistem şöyle işliyor: Boş/ kullanmadığı evini depremzedeler için en az 3 ay süre ile açanların başvurusu alınıyor. Başvurular, evin bulunduğu ilçenin Kaymakamlığı tarafından yerinde inceleniyor. Kaymakamlığın uygun bulduğu evler bedelsiz olarak Kampanyaya dahil ediliyor. Kaymakamlık ile ev sahibi arasında 'Ödünç Sözleşmesi' imzalanıyor. Belirlenen depremzede aile eve Kaymakamlık tarafından yerleştiriliyor. Ev için belirlenen kira bedeli, AFAD hesabında toplanan kira bağışlarından karşılanıyor.

Nakdi kira yardımı yapmak isteyenlerde ise süreç şöyle: Depremzede ailelerin kullanımı için evi ile kampanyaya katılmayan vatandaşlar, nakdi kira desteğinde bulunabiliyor. Bu destekler, bu kampanya kapsamında 'indirimli olarak kiralanacak' evlerin ödemelerinde kullanılıyor. Kampanyaya katılım için evin tahsis süresi de şu şekilde ilerliyor: Depremzedelere evlerini bedelsiz tahsis etmek isteyenler en az 3 aylık bir taahhüt ile kampanyaya katılabiliyor. İsterlerse bu süreyi 12 aya kadar uzatabiliyorlar. Evini indirimli bir bedelle kiraya vermek isteyenlerin ise standart 1 yıl süre ile evlerini açmaları gerekiyor.







KİRA DESTEĞİ VERİLİYOR

Evini piyasa koşullarına göre uygun bir bedelle depremzedelerin kullanımı için 1 yıllığına kiraya vermek isteyenler ya da depremzedelere nakdi barınma desteği vermek isteyenler Evim Yuvan Olsun kampanyasına başvuru yapabilecek. evimyuvanolsun.org internet adresinden detayların açıklandığı kampanyada, bu evler için belirlenen kira bedeli, AFAD hesabında toplanan kira bağışlarından karşılanacak. 'Tek Yürek Bina ve Eşya' Sigortasıyla depremzedelere evini açan vatandaşlarımızın konutları, sigorta primleri Türkiye Sigorta tarafından karşılanacak. Depremzedelerin kullanımı için tahsis edilen evlere özel hazırlanan Tek Yürek Bina ve Eşya Sigortası; evde bulunan eşyalarla bina ve binanın ayrılmaz bütün tesisatı risklere karşı 25 bin TL'ye kadar bir yıl süreyle teminat sunuyor. "Boş bir evim yok ama depremzedelere barınma desteği vermek istiyorum" diyenler de kiraya verilen evlerin depremzedelerle buluşturulabilmesi için AFAD'ın ilgili bağış hesabına nakdi bağışta bulunabilir.

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UZAKTAN EĞİTİM İÇİN DESTEK HAZIR

Türk Telekom'un ortak olduğu oyunlaştırılmış eğitim platformu MentalUP, hizmetlerini yeni pazarlara sunmaya devam ederken uzaktan eğitim için de depremzedelerin ihtiyacını giderecek



Türkıye'nin en başarılı eğitim girişimleri arasında gösterilen MentalUP, 2022 yılında 15 farklı pazarda 5 milyon yeni kullanıcı edindi. Ürün portföyüne çocuklar için güncel etkinlik ve yarışmaların bulunduğu 'Event Center' isimli yeni bir modül de eklendi. Uzaktan eğitim konusunda çözüm sunan MentalUp, depremzedelerin eğitim konusundaki sıkıntılarına çözüm üretebiliyor. Türk Telekom'un kurumsal girişim sermayesi şirketi TT Ventures ile ortağı olduğu MentalUP, hizmet verdiği ülkelere yenilerini ekleyerek, 2022'de çocukların eğlenirken öğrenmesine katkıda bulundu.







5 MİLYON YENİ KULLANICI

TT Ventures Genel Müdürü Muhammed Özhan, "Oyunlaştırılmış eğitim platformu MentalUP'ın dünya genelindeki kullanıcı sayısı günden güne artıyor. MentalUP, 2022'de ABD, Avustralya, Kanada, İngiltere gibi ülkelerin de aralarında bulunduğu 15 farklı pazarda 5 milyon yeni kullanıcıya hizmet vermeye başladı. Türk Telekom'un 2016'da PİLOT programıyla desteklediği ve ardından TT Ventures ile ortak olduğu girişimin, eğitim alanında fark yaratan çalışmalarına destek olmaktan gurur duyuyoruz" dedi.



HEDEFTE AFRİKA VAR

MentalUP Kurucu Ortağı Emre Özgündüz de, MentalUP'ın 2022'de iç pazarda kendi yaş kategorisinde en çok kullanıcıya sahip uygulamalardan biri olduğunu söyledi. Özgündüz, "Türkiye özelindeki deneyimlerimizi global pazarlara açmak amacıyla 2022'de farklı pazarlarda büyüme çalışmalarına ağırlık verdik. Bu doğrultuda, dünya genelinde 5 milyon yeni kullanıcı kazanarak toplamda 15 milyon kullanıcıya ulaştık. Hedefimiz, 2023 yılı sonunda Afrika ve Orta Avrupa ülke pazarlarında da göstereceğimiz büyümeyle birlikte toplam 30 milyon kullanıcıya ulaşmak" diye konuştu.



EVENT CENTER MODÜLÜ

4-13 yaş arası çocukların dikkat, hafıza gibi zihinsel becerilerini geliştiren Türkiye'nin ilk oyunlaştırılmış eğitim platformu MentalUP, içerisinde 150'den fazla oyunlaştırılmış beyin egzersizi ve animasyon tabanlı 210'u aşkın fitness egzersizi bulunan 'Event Center' adını verdiği yeni bir modülü kullanıcıların hizmetine sundu. Çocuklar, süreli etkinlik ve yarışmaların yer aldığı 'Event Center' üzerinden öğrenerek eğlenceli vakit geçirirken birbirleriyle yarışma imkânı buldu. 'Event Center' bünyesindeki etkinliklere toplamda 500 binden fazla çocuk katılım gösterdi. ABD özelinde Apple App Store platformun'da 6-8 Yaş Çocuk Kategorisi'nde en çok indirilen 10 uygulamadan biri olan MentalUP, 'MentalUP Fitness For Kids' projesiyle TÜBİ- TAK ve Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın spor alanındaki teknolojileri teşvik etmek amacıyla başlattığı 'BiGG Spor Ödülleri' sıralamasında ilk 10 proje arasında yer aldı.