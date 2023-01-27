Spor teknolojisi girişimlerine 450 bin TL’lik yeni kaynak

Teknoloji ile sporun buluştuğu BİGG Spor Ödülleri Yarışması’nda, ilk 5’e giren girişimler toplamda 1 milyon lira ödülün sahibi oldu. Yarışmaya toplamda 84 girişim başvurdu

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı arasında imzalanan "Bilimsel Araştırma, Girişimcilik ve Gençlerde Bilimsel Farkındalığın Artırılmasına İlişkin İşbirliği Protokolü" kapsamında, sporla ilişkili tüm alanlarda yenilikçi yaklaşımların geliştirilmesi amacıyla BİGG Spor Ödülleri Yarışması düzenlendi.

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, spor teknolojilerinde yenilikçiliğin önemine dikkat çekerek, "Her alanda olduğu gibi sporda da teknoloji tabanlı girişimlerimize, yerli ve milli üretimimize özel bir ehemmiyet atfetmeliyiz" dedi. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank da TÜBİTAK BİGG Spor kapsamında yakında spor teknolojileriyle ilgili yeni bir çağrıya çıkacaklarının müjdesini verdi.







Bakan Varank, Bakan Kasapoğlu'na BİGG programının yeni çağrısında destek üst limitinin 450 bin liraya çıkarılması talebini iletti. Bakan Varank, ayrıca işletmelere verilecek 200 bin TL destek tutarının 300 bin TL'ye yükseltilmesi çağrısında bulundu. Bakan Kasapoğlu bu talebi kabul etti.



YEDİ BRANŞTA 84 GİRİŞİM KATILDI

Yarışmaya, "Artırılmış ve sanal gerçeklik uygulamaları", "Yapay zekâ uygulamaları", "Giyilebilir teknolojiler", "Bireysel ve takım takip-analiz sistemleri", "Antrenman, rehabilitasyon ve sağlık teknolojileri", "İthal malzemelerinin yerlileştirilmesi" ile "Sporda yapay uzuv/protez teknolojileri" kategorilerinde toplam 84 teknolojik girişim başvurdu. TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal da törende yaptığı konuşmada "BİGG Spor Ödülleri Yarışması'nda de sporla ilgili tüm alanlarda yenilikçi yaklaşımların geliştirilmesi, teknolojik girişimlerin desteklenmesi, spor teknolojileri hakkında farkındalığın artırılmasını amaçlıyoruz" ifadelerini kullandı.







TOPA VURDUĞU NOKTAYI HİSSETTİRİYOR

Sanal ortamda futbolcuların bilişsel becerilerini test edip futbolcunun eksik yönlerine uygun antrenman önerilerinde bulunabilen bir teknoloji geliştiren Sensiball VR'den Ali Onur Cerrah, "Dünyada öncü firma olma özelliğine sahip, patentli bir teknolojimiz var. Bu teknolojimiz de sanal ortamda topun değdiği noktayı futbolcunun heptik geri bildirimle hissetmesini sağlıyor. Bu bağlamda geliştirdiğimiz bilimsel senaryolarla futbolculara bilişsel, teknik, nöron psikolojik becerilerini test edip uygun antrenman önerilerinde bulunabiliyoruz" dedi.



GOLFÇÜLERE İSTATİSTİKİ ÇÖZÜMLER

"Golf Oyunu için Mobil Atış İzleme Teknolojisi" ile ödül alan Rapsodo Yazılım'dan Ayşe Yılmaz, golfçülerin pratik kabiliyetlerini geliştirmek için projeyi hayata geçirdiklerini söyledi. Aynı işletmeden Yiğit Sevin de projeyi şu sözlerle anlattı: "Mobil uygulamada cihazdan gelen veriyi hesaplayarak topun gerçek dünyada nereye düştüğünü harita üzerinde ve video üzerinde görüntüleniyor. Böylece oyuncu kendi vuruş istatistiklerini görüyor. Dolayısıyla zayıf yönlerini ortaya çıkartıp bunlar üzerinde daha çok pratik yapabiliyor."



MİLLİ SPORCUYA PROTEZ AYAK

Ödül alan Filament Technology firmasının yöneticisi Mert Tezkan, "Kısa Mesafe Koşucuları için Karbon Fiber Takviyeli Kompozit Protezlerin Geliştirilmesi" projesiyle ampute koşucular için protez ayak ürettiklerini söyledi. Milli Sporcu Nurullah Kart'ın bu ürünü yurt dışından çok pahalıya aldığını ifade etmesi üzerine yola çıktıklarını bildiren Tezkan, "Türkiye'de bu protez ayaklar daha uygun maliyetlerle daha kısa sürelerde, kişiye özel üretilebilir mi düşüncesiyle yola çıkarak geliştirdiğimiz bir proje. TÜBİTAK desteğiyle kurulmuş bir firmayız" dedi



METE GAZOZ'UN YERLİ NİŞANGAHI

Olimpiyat Şampiyonu okçu Mete Gazoz'un yayında kullandığı yerli nişangahı üreten Navek Sportif'in yöneticisi Recep Demirkan, "Mete Gazoz'un olimpiyatlarda kullandığı, KOSGEB projemizle desteklenen bir projeydi. Avrupa, Dünya ve Türkiye Şampiyonaları'nda kullanılan çeşitli başarılara imza atan bir proje. Ben de eski milli sporcuyum, yaşadığımız sıkıntılardan dolayı biz zaten bu işe başladık. Ekip de milli takım ekibimiz, yaklaşık 45 kişilik bir ekibiz. Bunun gururunu tarif edemeyiz" dedi.

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LONCA'DAN 73 GİRİŞİME 2.5 MİLYON LİRA HİBE

Teknoloji odaklı iş fikirlerinin desteklenmesi için 2017'de kurulan Lonca Girişimcilik Merkezi, bugüne kadar 73 girişimci ekibi mezun etti

İnovatif fikirlerin ortaya çıkartılması ve desteklenmesi amacıyla Kuveyt Türk tarafından 2017 yılında kurulan Lonca Girişimcilik Merkezi, ülkemizin girişim ekosistemini geliştirmeye ve girişimcileri desteklemeye devam ediyor. Aradan geçen sürede 3 bine yakın başvuru alan ve 73 girişimi mezun eden Lonca Girişimcilik Merkezi, kısa sürede Türkiye'nin en etkin kuluçka merkezleri ve girişim hızlandırma programları arasında yer almayı başardı. Başta nakit hibe olmak üzere girişimlere 6 ay süren eğitim, mentörlük, çok lokasyonlu kuluçka, Ar-Ge, API gibi birçok alanda destek veren Lonca'nın sekizinci döneminde 9 girişim kuluçka programına kabul edildi. Girişimcilere, ürün geliştirme süreçlerinde ve acil masraflarında kullanabilecekleri hibe desteğinde bulunan Lonca, bugüne kadar girişimcilere 2.5 milyon TL'den fazla nakit hibe katkısı sundu.







Yeni dönemle birlikte startup'lara nakit hibe desteğini 80 bin TL'ye yükselten Lonca Girişimcilik Merkezi, kuluçka programına kabul edilen girişimlere 25 bin TL, programa düzenli olarak devam eden girişimlere 25 bin TL ve DemoDay'e çıkmaya hak kazanan girişimlere ise ilave 30 bin TL nakit hibe desteğinde bulunuyor. Lonca, startup'lara ayrıca 6 ay süren eğitim, proje bazlı mentorlük, kuluçka hizmeti, cihaz geliştiren girişimcilere 20 bin TL Ar-Ge desteği, özellikle fintech'ler için API ve bu konuda özel mentorlükte katkı sağlıyor. Ürünü hazır olan girişimlere Kuveyt Türk ile iş birliği yapma fırsatı da sunuluyor.



DOKUZ GİRİŞİM HAZIR

Sekizinci dönemde seçilen 9 girişim arasında yapay zekâ, otonom teknolojiler, sürdürülebilirlik ve e-ticaret gibi güncel alanlara odaklanan girişimler yer alıyor. Altı ay süren eğitim programı kapsamında proje yönetimi, strateji ve iş geliştirme, kullanıcı deneyimi ve pazarlama gibi konulardaki eğitim alıyor. Bu dönemde eğitimlerin yanı sıra girişimcilere pazarlama desteği, bulut ve özel API desteği gibi imkânlar sunuluyor.

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YENİ NESİL ŞEHİRLER'E OSMANİYE DE EKLENDİ

Türk Telekom'un Yeni Nesil Şehirler projesine Osmaniye'nin eklenmesiyle bu alandaki şehir sayısı 14'e kadar çıktı

Türk Telekom, tasarruf ve verimlilik projeleriyle donattığı Yeni Nesil Şehirler ağını yaygınlaştırıyor. Ulaşım, yaşam, sağlık, çevre, enerji, güvenlik gibi pek çok alanda çevre dostu çözümler sunan Türk Telekom, kamu kaynaklarının verimli kullanılmasını sağlamanın yanı sıra akıllı tarım teknolojileriyle verimliliği artırıyor ve maliyetlerde tasarruf sağlıyor.







YÜZDE 30 TASARRUF

Türk Telekom'un akıllı şehircilik alanındaki çözümleri; trafikte geçirilen sürede yaklaşık yüzde 35, akaryakıt tüketiminde yüzde 30 tasarruf sağlanmasında ve yüzde 25 oranında daha az karbondioksit salınımı yapılmasında etkin rol oynadı.

Türk Telekom Pazarlama ve Müşteri Deneyimi Genel Müdür Yardımcısı Zeynep Özden konuyla ilgili, şunları anlattı: "Günümüzde akıllı şehirler hem ekonomik hem de sosyal kalkınmanın temel unsurlarından biri. Sürdürülebilir ve güvenli bir hayat için kentlerin uçtan uca akıllı şehirler haline getirilmesi gerektiğine inanıyoruz. Türk Telekom olarak, iletişim ve teknolojiyle ilişkilendireceğimiz her alanda ülkemizin dijital ve teknolojik dönüşümüne öncülük ederken, yenilenebilir enerji kaynaklarının yaygınlaştırılması adına Türkiye'ye değer katacak projeler üretmeyi sürdürüyoruz. Bu projelerden biri olan Yeni Nesil Şehirler platformu ile ülkemize uçtan uca dijital çözümler sağlayan akıllı çevre, akıllı ulaşım, akıllı yaşam, akıllı ekonomi, akıllı toplum ve akıllı yönetim başlıkları altında sunduğumuz uygulamalarımızla, şehir hayatındaki yaşamı kolaylaştıracak çözümler sunuyoruz."

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CO-ONE MAXİS İLE 640 BİN EURO YATIRIM ALDI

Mert Menekşe ve Ataberk Arman Kayhan tarafından 2021 yılında kurulan ve İş Bankası'nın girişimcilik programı Workup'tan 2022 yılında mezun olan Co-one, çalıştığı firmalara yapay zekâ ekiplerinin ihtiyaç duyduğu görsel, video ve metin verileri için hızlı, doğru ve güvenilir etiketleme çözümleri sunuyor.







Co-one, sahip olduğu yönetim paneli ile firmalar için veri etiketleme süreçlerini yönetmelerini sağlarken, Kovan App ile etiketleme sürecinde yer alan 3 bin 500'den fazla kullanıcıya oyunlaştırılmış veri etiketleme aktiviteleri ile gelir elde etme imkânı da sağlıyor. İlk yatırımını 2021 yılında alan Co-one, aylık veri etiketleme hacmini 2022 yılı içerisinde 9 kat artırmayı ve aynı zamanda Avrupa pazarında ilk müşterilerini kazanmayı başardı. Girişim, Maxis Yenilikçi Fon liderliğinde aldığı 640 bin euro tutarındaki yatırımın da katkısıyla halen hizmet verdiği 30'un üzerindeki müşteri sayısını hızla artırmayı ve Avrupa yapay zekâ pazarında etiketleme alanında kilit isimlerden biri olmayı hedefliyor.

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BLOK ZİNCİRİNİN DIŞ TİCARETTE KULLANIMI YAYGINLAŞIYOR

Dış ticaret işlemlerinde birçok belge üretimi ve bu belgelerin taraflar arası paylaşımı gerçekleşiyor. Dış ticaret süreçlerinde 313 belge ve bu belgelerin kamu tarafında 24 muhatabı bulunuyor. Tüm bu belgeleri ve taraflar arasındaki süreçleri güvenli bir şekilde dijitalleştiren blok zinciri teknolojisi dış ticarette de hızla yaygınlaşıyor. KPMG Türkiye'nin Bilişim Vakfı (TBV) ile ortak çalışması sonucu, Blockchain Türkiye Platformu (BCTR) tarafından hazırlanan raporda, blok zinciri üzerinden dünyada hayata geçirilen dikkat çekici projeler paylaşıldı.







Blok zincirin dış ticarette kullanımı ile ilgili de başta tedarik zinciri yönetimi, gümrük işlemleri ve dokümanların dijitalleştirilmesi gibi alanlar olmak üzere farklı uygulamalara yönelik araştırmalar ve projeler de devam ediyor. Konuyla ilgili açıklamada bulunan KPMG Türkiye Ülke Başkanı Murat Alsan, "Dış ticaret süreçlerinde birçok tarafın bir araya geldiği bir ekosistem söz konusu. Dış ticaret süreçlerindeki aktörler; ithalatçı/üretici firma, müşteri, banka, gümrük müşavirliği, ticaret bakanlığı, nakliyeci, iç nakliyeci, antrepolar, özel antrepolar, sınır gümrük idareleri ve tek pencere sistemine dâhil olan eşyanın ticareti ile ilgili izinlerin alınmasına dâhil olabilecek tüm paydaşlardır. Dış ticaret işlemleri sırasında birçok belge üretimi ve bu belgelerin taraflar arası paylaşımı gerçekleşir. Bu belgelerin blok zinciri teknolojisi ile entegre edilmesi ve devlet tarafındaki süreçlerin dijitalleşmesi ile birlikte zaman ve maliyet etkin bir ekosistemin kurulması ticareti kolaylaştıracak ve dış ticaretteki taraflar arası güven sağlanacaktır" dedi.