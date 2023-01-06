Togg ve teknoloji girişimleri CES 2023 sahnesine çıktı

Dünyanın en büyük tüketici elektroniği ve girişimcilik fuarı CES 2023 dün kapılarını ziyaretçilere açtı. Türkiye’den 40’tan fazla firmanın katıldığı fuarda Togg, Vestel, FarkLabs destekli girişimler fuarda mobilite alanında yer aldı. Eurekapark’ta ise TÜBİTAK ve kalkınma ajansı destekli yazılım girişimleri yer alıyor

Las Vegas'ta düzenlenen, dünyanın en büyük tüketici elektroniği ve girişimcilik fuarı CES 2023, kapılarını açtı. 5-8 Ocak tarihleri arasında açık kalacak fuarda Togg akıllı aracıyla küresel işbirliği fırsatlarını, marka yatırımını ve mobilite alanındaki çözümlerini sergiliyor. TÜBİTAK ve Kalkınma ajansı desteği alan girişimlerin bir kısmı yine mobilite alanında ve girişimcilerin toplandığı Eureka Park'ta olası işbirliği, küresel pazar ve yatırım olanaklarını yakalamak için çaba harcıyor. Vestel tüketici elektroniği yerine bu kez Togg ile birlikte mobilite odaklı enerji ve şarj çözümlerini sergileyecek. Türkiye'de ZES ve Togg'un şarj istasyonu Trugo için geliştirdikleri şarj istasyonu çözümlerini bu kez CES'te tanıtacak. FarkLabs ise yine küresel büyüme odaklı girişimlerini, mobilite alanında tek çatı altında topluyor. CES 2O23'e Türkiye'den 40'tan fazla girişim ve firma katılıyor.







İNSAN GÜVENLİĞİ TEMASI

İlk kez bir temanın hayata geçirildiği CES'te, Birleşmiş Milletler İnsan Güvenliği Güven Fonu ile ortaklaşa, "Herkes için İnsan Güvenliği" (HS4A) küresel kampanyasını desteklemek amacıyla özel etkinlikler düzenleniyor. CES'i dünyanın en heyecan verici teknoloji etkinliği olarak tanımlayan Tüketici Teknolojisi Derneği (The Consumer Technology Association-CTA) Başkanı ve CEO'su Gary Shapiro, "Bu yılki fuarda binlerce yenilikçi şirketi ön plana çıkarmaktan heyecan duyuyoruz. Teknik gelişmeler dünyanın en büyük zorluklarını çözmeye yardımcı oluyor ve CES 2023, önümüzdeki yılın gündemini belirleyecek" dedi.







BOŞ YERLER DOLDU

Geçen yıl pandeminin etkileri boş alanlarla hissedilirken, bu yıl pandemiden eser yok. Geçen yıl, fuara son anda katılmaktan vazgeçen ABD merkezli şirketler salonların boş kalmasına sebep olmuştu. Bu yıl ise yeni ve genişletilmiş alanların yanı sıra Canon, Google, Hisense, Intel, LG Electronics, Nikon, Samsung, TCL ve Voxx gibi etkili markalar CES'e katıldı.







DİJİTAL MOBİLİTE BAHÇESİ KURDU

TOGG, CES'te geçen yıl dünya marka lansmanını gerçekleştirmişti. Bu yıl ise, kullanıcıların görme, koklama, işitme ve dokunma duyularına hitap eden bir deneyim alanı tasarladı. "Dijital Mobilite Bahçesi" adını verilen 910 metrekarelik alanda, sürdürülebilir ve bağlantılı bir mobilite geleceği deneyimi ziyaretçilerle buluşturulacak. Togg'un dualite dünyasındaki insan ve teknoloji, sanat ve bilim, akıl ve kalp, birlik ve çokluk gibi kavramların buluştuğu "Dijital Mobilite Bahçesi", mobilitenin yarından sonrasını dijital sanatla anlatıyor.



EN BÜYÜK MOBILİTE VE OTOMOBİL FUARI

CAS Fuarı'nda otomotiv ve mobilite alanında firmaların sayısı doruk noktasına ulaştı. Togg'un 3'üncü kez katıldığı ve ana girişinde dev ilanının olduğu fuarda dijital sanat temalı etkinliği dikkat çekiyor. BMW ve Stellantis'in küresel lansmanları ve açılış konuşmaları, en son otonom sürüş teknolojisi, elektrikli araçlar kara, hava ve deniz için kişisel hareketlilik cihazlarının yer aldığı sergilere öncülük ediyor. Diğer katılan dev markalar ise şöyle: Candela Marine Technology, GM, Italdesign Giugiaro, Magna, MobilEye, Waymo, RYSE ve Volvo Penta.



DİJİTAL SAĞLIK VE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

CES 2023, dijital sağlık inovasyonunu ve markasını daha fazla küresel sahneye taşıyarak bu pazarın ne kadar hızlı büyüdüğünü gösteriyor. CTA'nın Dijital Sağlık Stüdyosu, teşhis ve tedavi işlemlerinde en son teknolojiyi içeren erişilebilir sağlık hizmetleri için uzaktan bağlantının önemini vurguluyor. Sürdürülebilirlik konusunda John Deere, LG, Samsung ve Siemens gibi küresel markalar, inovasyonun nasıl enerji tasarrufu sağlayabileceğini ve elektrik üretimini artırabileceğini, daha sürdürülebilir tarım sistemleri yaratabileceğini, akıllı şehirleri güçlendirebileceğini ve temiz suya erişimi nasıl destekleyebileceğini gösteriyor.







GÜVENLİ SÜRÜŞ İÇİN AKILLI KAMERA

Yapay zeka tabanlı araç içi ve araç dışı kameraları geliştiren Buyutech, Gelişmiş Sürücü Asistan Sistemi (ADAS) ile yeni nesil araçlara daha güvenli ve konforlu bir sürüş için sensör, kamera ve radarlar bütününün oluşturduğu bir sistem geliştiriyor. FarkLabs girişimleri arasında yer alan Buyutech, ikinci kez CES Fuarı'na katıldı. Buyutech'in çözümleri Togg tarafından da deneniyor.



TEHLİKELERİ ALGILIYOR

ADAS, otonom sürüşe doğru ilerlemede önemli bir adım olarak kabul ediliyor. Ön tarafta yer alan ADAS kamerası, daha fazla güvenlik için gerektiğinde devreye girerek sürücülerin tehlikeleri algılamasına ve tehlikelerden kaçınmasına yardımcı oluyor. Buyutech'in yalnızca kameradan oluşan ADAS sistemi, bir aracın dünyayı algılama biçiminde devrim yaratıyor ve güvenilir nesne ve çevre tanıma işlevleri sağlıyor. GSR, EU-NCAP 2023/2025 için güvenlik işlevi gereksinimlerini karşılıyor ve Düzey 2 ve Düzey 2+ otonom sürüşü destekliyor.







TOGG'UN KAPI SENSÖRLERİNİ GELİŞTİREN SAYKAL DA KATILDI

FARKLABS tarafından desteklenen girişimlerden biri de Saykal... Bilişim Vadisi'nde otomobil kapolarında ve emniyet kemerlerinde kullanılan elektronik kapı sensörlerini üretirken çip tasarımına kadar geniş bir yelpazede araştırmalar yapan Saykal, Togg'un kapı sensörleri ve emniyet kemerlerinde kullanılıyor.



12 YILLIK FİRMA

Başta otomotiv olmak üzere, küresel ölçekte stratejik ve ölçeklenebilir sektörler için ileri teknoloji algılama, tespit, görüntüleme sistemleri, elektronik ürünler ve gömülü yazılımlar geliştirip üreten bir teknoloji şirketi olarak faaliyet gösteren Saykal Elektronik, 2010 yılında Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın teknogirişim sermayesi desteğiyle kuruldu. 12 yıldır yazılım teknoloji ve mühendislik çalışmalarına odaklandıklarını belirten Saykal Elektronik CEO'su Yücel Saykal, "Uzman yatırımcılarımızın desteği ile üretim altyapımızı güçlendirerek iş hacmimizi artırmayı ve müşteri portföyümüzü genişletmeyi hedefliyoruz" dedi.

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SİPARİŞİ TAKİP ET ROTA OPTİMİZASYONU YAP

FARKLABS girişimleri arasında yer alan ve Türk Telekom TT Ventures Pilot hızlandırma programı mezunu olan Optiyol rota optimizasyonu CES 2023'e katıldı. Sürücü uygulaması ve planlayıcılarla son müşteriler için canlı izlemeden oluşan bir teslimat yönetim çözümü sunan Optiyol, Tuba Gözbaşı ve Ozan Gözbaşı tarafından kuruldu. Optiyol, hızlı tüketim ürünlerinden perakendeye, e-ticaretten taşımacılığa, lojistik operasyonları yürüten pek çok sektöre eşsiz bir SaaS rotalama çözümü sağlıyor. İşletmelerin tedarik zinciri ihtiyaçlarına yönelik özel tasarlanmış algoritmaları ile müşterileri için hem mikro dağıtım hem de makro dağıtım operasyonlarını dijitalleştiriyor. SaaS olarak sunduğu dinamik rota optimizasyonu ile sevkiyatların zamanında ve en az maliyetle taşınmasını sağlayan Optiyol, yakıt maliyetlerinde yüzde 15-25, sefer sayılarında yüzde 5-10 oranlarında azalma sağlarken, zamanında teslimat oranlarını da yüzde 20-30 oranında artırıyor. Mobil sürücü uygulaması ile hem araçların hem de siparişlerin gerçek zamanlı olarak izlenebilmesini, gönderici, taşıyıcı ve alıcıların uçtan uca tüm nakliye süreci hakkında anlık bilgilenmesini sağlıyor.







TRUCKL İLE DE İŞ ORTAKLIĞI

Türkiye pazarında hakimiyetini artıran Optiyol'un müşterileri arasında kendi dağıtım operasyonunu hayata geçiren Beymen, büyük kargo ve e-ihracat alanında hızla büyüyen Horoz Lojistik, 80'den fazla ülkeye ihracat yapan Eczacıbaşı Tüketim Ürünleri, paketli kuruyemiş markası Tadım, yumuşak şeker üreticisi Kervan Gıda ve teknoloji ürünleri dağıtıcısı Arena Bilgisayar bulunuyor. Optiyol, California'da Bay Area, Los Angeles ve Sacramento'da online market hizmeti veren Buffalo Market ile çalışıyor. Şirket, geçtiğimiz aylarda, Texas merkezli Truckl ile de iş ortaklığı yaptı. Truckl, gelişmiş blockchain teknolojisi sayesinde değerli ürünlerin taşınmasında araçların rota takibini sağlayan bir teknoloji firması olarak CES 2023'te çözümlerini anlatıyor.

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TASARIMCILARA ZAMAN VE MALİYET TASARRUFU

Türk Telekom iştiraki TT Ventures Pilot hızlandırma programı mezunları arasında yer alan MYTH. AI girişimi de CES 2023'e katıldı. Yapay zeka tabanlı desen yazılım teknolojisi kullanan MYTH.AI, desen tasarım sürecini haftalardan saniyelere düşürüyor. Ayrıca tasarım sürecini optimize ederek şirketlere zaman ve maliyet tasarrufu sağlıyor. Tasarımcılara da sürekli ilham veren bir araç olarak tasarım süreçlerini yüzde 70 hızlandırıyor. MYTH.AI, moda, tekstil, ev tekstili, oyun tasarımı, ambalaj tasarımı, metaverse gibi tasarımın olduğu tüm sektörlerde kullanılabiliyor.







GÜÇLÜ VERİ TABANINA SAHİP OLACAK

MYTH kurucu ve CEO'su Özgecan Üstgül, yapay zeka tabanlı yazılımla değerli bir ürün tasarımı veri tabanı oluşturmayı hedefliyor. MYTH.AI girişimi kişiselleştirme özelliği sunduğu için birey kanalında da tasarım aracı olarak kullanılıyor. Hiçbir bilgiye sahip olmadan kişilerin tasarım yapmalarına imkân sağlayacak yapay zeka platformuyla, 1-3 yıl içinde trend ve beğenileri öğrenen modeliyle güçlü ve değerli bir veri tabanına sahip olmayı hedefliyor.