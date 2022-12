Togg uygulamaları ‘test sürüş’ için hazırlanıyor

Togg’un tasarruflu rota çizen, gezdiren, kazandıran, mobil ödeme yaptıran Trumore uygulaması ilk kez tanıtıldı. Yeni kullanıcı deneyimi senaryolarına sadece otomobil değil tüm yolculuklar katılıyor

Herkesin heyecan içinde beklediği Togg'un otomobil deneyimi ve fabrika görüntüleri ortaya çıktı. Ancak en başından Togg'un CEO'su Gürcan Karakaş'ın akıllı cihaz olarak tanımladığı yeni akıllı elektrikli otonom aracın kullanıcı deneyimi senaryoları da hazırlanıyor. Togg senaryoları startuplarla birlikte hazırlayarak ekosistem yaratmaya çalışıyor. Eğer akıllı, elektrikli otonom hareket eden cihazı buzdağının üstü olarak kabul edecek olursak, Togg ilk kez buzdağının altında yer alan ekosistemi tanıttı.

Trumore adı verilem uygulama ekosisteminde kullanıcıların aracını kiraladığı, tasarruflu sürüş rotasını seçtiği, toplu ulaşım ve uçak yolcuğunda indirimlerden faydalandığı tek uygulama altyapısı ortaya çıkıyor.

Dijital ortamda üretim yapan sanatçılarla yola çıkmalarının tesadüf olmadığını açıklayan Togg CEO'su Gürcan Karakaş, mobilite deneyimini A noktasından B noktasına hareket ederken kullanıcının yaşayacağı tüm deneyimi şekillendirmeye çalıştıklarını söyledi.







TELEFONDA DA YAŞANDI

Togg bir süredir yaptığı işbirliği tarafında yaptığı açıklamalarla yeni nesil teknolojilerde, alışverişten blok zincirine, dijital sanattan NFT'lere pek çok konuda benzersiz bir deneyim şansı yakalıyor. Son 1 yıldır Startuplarla işbirliği yaptıklarını aktaran Gürcan Karakaş, yaşanan süreci akıllı telefon üzerindeki değişimi örnek göstererek anlattı:

"Yıllar önce cep telefonu akıllı telefona dönüşürken ne olduysa otomobil dünyasında da benzer dönüşüm oluyor. Otomobiller akıllı cihaza dönüşürken kârlılık, kullanıcı deneyimi gibi her şey değişiyor. Biz de bu değişime ayak uyduracağını düşündüğümüz senaryolarla karşılık veriyoruz."



STARTUPLARLA BÜYÜYOR

Gürcan Karakaş platformu şöyle anlattı: "Togg, mobil uygulaması Trumore ile fintek, insurtek, blokzinciri, IoT, yapay zekâ gibi yeni nesil teknolojilerle kişiselleştirilmiş, kullanıcı odaklı, akıllı ve empatik deneyim sunuyor.Trumore, kullanıcılar için kazandıran, gezdiren, eğlendiren ve sürekli gelişen bir platform. Trumore iş modeli ve teknolojisinde kullanıcı deneyimi merkezde yer alıyor. Togg, veriyi işleyip yapay zekâ ile geliştirebilen platformunu 'kullanıcı empati platformu' olarak tanımlıyor." Daha çok startuplarla işbirliği yaptıklarının aktaran Karakaş işbirliği yaptıkları girişimleri daha sonra açıklayacaklarını belirtti.







İŞ ORTAKLARI ARTIYOR

Earn.more servisleri kapsamındaki e-cüzdan ile araç içi ödeme, mobil ödeme, dijital varlık cüzdanı oluşturmak mümkün. Dijital varlık yönetimi altında da çeşitli ödül programları (Puan, NFT'ler gibi), dijital sanat koleksiyonları ve iş modeline bağlı NFT'ler kullanıcıların hizmetine sunuluyor. Earn.more'da kullanıcılar için dijital magnet kazanımı uygulaması bulunuyor. Kullanıcının oluşturduğu rotaya göre ve o zamanki yolculuk şartlarına göre kişiye ve yolculuğa özel oluşturulan bir dijital magnet bu. Go.more uygulamasının verileri ile dijital sanatçıların çalışmaları birleştirilerek ortaya çıkarılan dijital sanat eserleri, kullanıcının varacağı noktaya özel olduğu için klasik buzdolabı magnetini andıran ama tamamen yolculuk deneyimine özel bir ürün olarak ortaya çıkıyor.



EKRANLARA YANSITILIYOR

Togg uygulama ekosistemi Trumore servisleriyle zenginleşiyor. Kullanıcıyı gezdiren, kişiselleştirilmiş rota önerilerinde bulunan lokasyon bazlı akıllı hizmetler sunuyor. Karma mobilite servisleri, şarj ağı, restoran, rezervasyon işlemleri gibi hizmetler kullanıcıların mobilite deneyimini kesintisiz hale getiriyor. Kullanıcıyı eğlendiren, gündelik hayatı oyunlaştırma yoluyla daha keyifli hale getiren akıllı yaşam hizmetleri Play.more'da yer alıyor. Akıllı yaşam çözümleri, sigorta servisleri, araç içi ve mobil oyun uygulamaları, akıllı sağlık uygulamaları Play.more servislerini oluşturuyor. USE CASE Mobility kavramını evrensel bir dil olan sanatla da anlatan Togg, 'Dijital Art Mode' konseptinde duality dünyasındaki 'İnsan-Teknoloji', 'Doğu- Batı', 'Akıl-Kalp', 'BirlikÇokluk' ve 'Bugün-Yarın' kavramlarını deneyimletiyor.

İNTERNET HIZI EKONOMİK BÜYÜMENİN ANAHTARI OLDU

Pandemi dönemi genişbant internet erişiminin ekonomiye net katkısının farkedilmesini sağladı. Uzaktan eğitimden e-ticarete, sağlıktan eğlenceye her alanda internet erişiminde patlamaya sebep oldu. Altyapıda zorlanan ülkeler pandemi döneminde büyüme ivmesini yakalamakta zorlandı.







1.3 TRİLYON DOLARLIK KATKI

Yıllar süren fiber altyapı yatırımlarının karşılığı pandemi döneminde büyüme olarak geri döndü. Network On, geniş bantın Amerikan ekonomisi üzerindeki etkisinin ne kadar olduğunu daha ayrıntılı olarak incelemek için yürütülen bir araştırmayı yayımladı. Buna göre milli gelire (GSYH) 1.3 trilyon dolar katkısının olduğu hesaplanıyor.



YENİ PAKET SEÇENEKLERİ

Türk Telekom, öncülük ettiği yüksek hızda fiber internet deneyimini ileriye taşımaya devam ediyor. Türk Telekom, müşterilerinin artan yüksek hızlı internet ihtiyacını, 1000 Mbps hızına kadar çıkan yeni paket seçenekleriyle karşılıyor.

Türk Telekom Pazarlama ve Müşteri Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Zeynep Özden, "Türkiye'de sabit internet pazarının lideri olarak sunduğumuz 1000 Mbps hızına kadar çıkan limitsiz fiber internet hizmetimizi yeni reklam filmimizle de duyurduk. Türkiye'ye yüksek hızlı fiber internet hizmeti sağlama vizyonumuz doğrultusunda yaygın fiber altyapımızla ülkemizin her şehrini hızlı internetle buluştururken, yenilikçi müşteri deneyimini de bir adım ileriye taşımayı hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.