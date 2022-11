Girişim ekosistemi Lizbon’da yeni yatırımcı arayışına çıktı

Türkiye girişim ekosistemi Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi öncülüğünde dünyanın en büyük teknoloji ve girişimcilik konferanslarından biri olan Web Summit 2022 etkinliğine katıldı. Türkiye standı Intel, Siemens ve Google gibi teknoloji devlerinin ortasında yer aldı

Türkiye girişim ekosisteminin 2022 yılında aldığı rekor yatırımlar, daha fazla girişimin küresel arenada yola çıkması için cesaret veriyor. Startups.Watch verilerine göre 2022'nin ilk 10 ayında elde edilen rakamlar, oyun girişimlerine yatırımda Türkiye'nin dünyada ilk 3 arasında yer almasını sağlıyor. Türkiye'den yaklaşık 26 girişim, yatırımcılar ve teknopark yöneticileri dünyanın en büyük teknoloji konferansı Web Summit 2022 etkinliğinde Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi öncülüğünde kurulan stantta bir araya geldi. Lizbon'da düzenlenen Web Summit 2022 etkinliğinde kurulan stantta, Türkiye girişim ekosisteminin elde ettiği büyüme rakamları paylaşıldı.



3 DEVİN ARASINDA TÜRKİYE

Türkiye'nin Lizbon Büyükelçisi Lale Ülker, Varlık Fonu Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi Arda Ermut'un katıldığı etkinlikte yer alan Türkiye Girişim Ekosistemi olarak girişimci, yatırımcı, teknopark yöneticileri ve kamu kurumlarının temsilcileri bir araya geldi.

Türkiye'den 26 girişimin katıldığı Web Summit 2022 etkinliğine 6 girişim Yatırım Ofisi desteğiyle katıldı. Web Summit etkinliğinde Türkiye standı 1 numaralı salonda Intel, Siemens ve Google standlarının arasında dikkat çekici bir alanda yer alıyor. Standı ziyaret edenlerle Türkiye girişim ekosistemi hakkında araştırma rakamları paylaşılıyor. Girişimciler de kendilerini anlatma şansı buluyor. Türkiye girişim ekosisteminde oyun, e-ticaret, finans teknolojisi ve derin teknoloji girişimleri yer aldı.









50 KİŞİLİK HEYET KATILIYOR

Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi'nin öncülüğünde Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, TÜBİTAK, Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası, Türkiye Varlık Fonu ve İstanbul Kalkınma Ajansı başta olmak üzere teknoparklar, teknoloji şirketleri ve girişim sermayesi fon yöneticilerinden oluşan 50 kişilik heyet Türkiye'yi temsil etmek ve küresel paydaşları ile ağ kurmak amacıyla konferansa katılıyor.

Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı A. Burak Dağlıoğlu, "Türkiye'deki teknoloji şirketleri 2022'nin ilk 9 ayında melek yatırımcılar ve girişim sermayesi fonlarından 1.5 milyar dolar yatırım aldı. İstanbul, Avrupa'da 2022'de en çok teknoloji yatırım alan 6. şehir oldu. Önümüzdeki dönemde, yüksek teknoloji kullanımına yatkın dinamik genç nüfusumuz, yetkin ürün geliştiricilerin ve küresel şirketlere yapılan başarılı çıkışların desteği ile, çok sayıda girişimimiz milyar dolar değerlemeyi aşarak 'unicorn' olacak. Biz de, Yatırım Ofisi olarak Web Summit gibi başarılı etkinlikleri ekosistemimizin potansiyelini anlatmak için bir fırsat görüyor, küresel oyuncuları Türkiye'deki teknoloji girişimlerine yatırım yapmaya davet ediyoruz. Bu yıl 'Invest in Türkiye' çatısı altında konferansa katılıyoruz" dedi.







160 ÜLKEDEN 71.033 KATILIMCI

Bu yıl Web Summit biletleri etkinlikten 3 hafta önce her zaman olduğundan daha erken tükendi. Etkinlik organizatörleri, büyümeye uyum sağlamak için alanı 204 bin 386 metrekareye (1.046 tenis kortu) kadar genişleterek maksimum alana ulaştı. Web Summit'in Kurucusu ve CEO'su Paddy Cosgrave, "Bu yılki etkinliğin büyüklüğü olağanüstü. Etkinlik alanı maksimum kapasitede ve her zamankinden daha fazla katılımcıyı, girişimi, konuşmacıyı ve yatırımcıyı ağırlıyoruz. Tam kapasiteye geri döndüğümüz için mutluyuz ve önümüzdeki yıllarda büyümeye devam etmek için sabırsızlanıyoruz" dedi. Bu yılki etkinlikte her zaman olduğundan daha fazla girişim ve iş ortağı katılıyor. Web Summit'in sergi alanı etkinlikten altı hafta önce satıldı. 2019'a göre yüzde 57'lik bir büyüme elde etti.