Startups.watch verilerine göre 2022’nin ilk dokuz ayında 208 anlaşmayla toplam 1 milyar 495 milyon dolar yatırım yapıldı. Getir’in rakamları hariç tutulduğunda bile bu dönemde tüm zamanların yatırım rekoru kırıldı

Türkiye girişim ekosistemi 3'üncü çeyrek verileri Startups.Watch tarafından açıklandı. Oyun, e-ticaret, finans teknolojileri, yazılım ve bulut teknolojilerinin başı çektiği ilk 9 ayda tüm zamanların yatırım rekoru kırıldı. Bu yılın ilk dokuz ayında 208 anlaşmaya toplam 1 milyar 495 milyon dolar yatırım yapıldı. Getir'in anlaşmaları hariç tutulduğunda bile tüm zamanların yatırım rekoru kırılmış oldu. 2022"nin 3'üncü çeyreğinde tohum, erken ve sonraki aşamalarında 51 anlaşmada 90 milyon dolar yatırım yapıldı.



REGÜLASYON ETKİLİ

Yapılan anlaşmalara bakıldığında finans sektöründeki regülasyon kararları yatırımların artışında etkili oldu. Anlaşma sayısı açısından ise Fintech, SaaS, Game, AI ve Marketplace, 2022'nin ilk dokuz ayının sıcak konularıydı. Tüm dünyada olduğu gibi enflasyon sebebiyle alım gücünün etkilenmesi bazı girişimlerin öne çıkmasına sebep oldu. Easycep, Getmobil akıllı telefonda, Vavacars ise otomobil tarafında yenilenmiş ya da ikinci el ürünlerin satışını öne çıkardı.







OYUN SEKTÖRÜ LİDER

Bu dönemde oyun sektörü, en çok startup yaratan sektör olmaya devam etti. 2022'nin ilk 9 ayında oyun yatırımlarının sayısı azalsa da tüm zamanların yatırım tutarı rekoru kırıldı. Türkiye ilk 9 ayda oyun yatırımlarında en çok yatırım yapılan üçüncü ülke olarak öne çıktı. Söz konusu dönemde her 5 işlemden 1'ine yabancı yatırımcılar katıldı. 2022'nin ilk dokuz ayında, 208 yatırımın 73'ünde şirket veya girişim sermayesi fonları dikkat çekti. Anlaşmaların maddi boyutları ve sayıları ise birçok ülkede düşmeye devam etti. 2022'nin ilk dokuz ayında gerçekleşen 208 yatırımın 52'sinin kurucularının kadın olması ise dikkat çekti.



STARTUP YATIRIMLARINDA İSTANBUL'UN YILDIZI PARLIYOR

Teknoloji girişimlerine yatırım tarafında özellikle oyun stüdyolarının da etkisiyle İstanbul'un yıldızı parlıyor. Startups.Watch verilerine göre İstanbul, 2022'nin ilk 9 ayında Avrupa şehirleri arasında 6. sırada yer aldı. İlk 9 ayda Avrupa'da Londra'dan sonra en çok oyun yatırımı yapılan şehir olan İstandünya çapında ise dördüncü sırada yer aldı. Türkiye'deki şehirler bazında İstanbul beklendiği gibi ilk sırada yer aldı.



YENİ FONLARDA BÜYÜK ARTIŞ

2022 yılının ilk 9 ayında rekor sayıda Girişim Sermayesi Yatırım Fonu (GSYF) kuruldu. 2 yıl önce tebliğde yapılan değişiklikle 81 adet GSYF kurulduğu tahmin ediliyor. Dördüncü çeyrek beklentileri dikkate alındığında, 2022'deki anlaşma sayısının 2021'in çok gerisinde kalması bekleniyor. Startups.Watch kurucusu Serkan Ünsal, küresel yatırım ortamı ile ilgili olarak şu değerlendirmede bulundu: "2022'de tohum, A ve B Serisi'ndeki anlaşmaların sayısı muhtemelen 2021 rakamlarının gerisine düşecek. Bu düşüşü, yatırımcıların küresel kriz nedeniyle yeni girişimlere yatırım yapmaktan çekinmeye başlamasıyla ilişkilendirebiliriz. 2022'de 186 tohum yatırımından 30'u öz sermayeye dayalı kitle fonlaması olmasına rağmen, tohum yatırımlarının sayısında önemli bir düşüş yaşandı. 2022'nin ilk 9 ayında, erken aşama anlaşmalarında da (A ve B Serisi) önemli bir düşüş yaşandı. Bu düşüşün son çeyrekte toparlanması pek olası görünmüyor. B Serisi yatırım arayanlar, bu aşamada Türkiye'de seçenekleri daha az olduğu için yabancı yatırımcılara daha bağımlı hale geldi. Yurtdışı yatırımlarda da daralma olduğu için bu aşamadaki girişimlerin yatırım alma olasılığı daha düşük."

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YENİ NESİL FİNANSMAN PLATFORMU FİGOPARA 11 MİLYON DOLAR YATIRIM ALDI

Yeni nesil finansman platformu Figopara yatırımcıların gözdesi oldu. En büyük iş, finans ve girişim kuruluşları şirkete 11 milyon dolarlık yatırım yaptı

Yeni nesil alacak finansmanı platformu Figopara, Seri A yatırım turunda dünyanın ve Türkiye'nin iş, finans ve girişim alanındaki en büyük kuruluşlarının gözdesi oldu. L2G Ventures'ın liderliğinde yapılan turda Abdul Latif Jameel General Technology Ventures, Dünya Bankası Grubu üyesi IFC, Eczacıbaşı Momentum, Finberg, İş Bankası Maxis Yenilikçi GSYF, Logo Yazılım, Sabancı Ventures, ScaleX Ventures, TechOne Venture Capital ve Türkiye Kalkınma Fonu çatısı altındaki TKYB Sermaye Fonu, Figopara'ya 50 milyon dolar değerleme üzerinden 11 milyon dolar yatırımla stratejik yatırımcı oldu.

Figopara aldığı bu yatırımla iş modelini geliştirerek büyük şirketlerin tedarikçileriyle sürdürülebilir finansal ilişki kurmasına ve KOBİ'lerin işlerini ileriye taşımaları için yeni kaynaklar bulmasına aracılık etmeyi sürdürecek.



50 MİLYON $

Kurumsal şirketler için tedarikçi finansmanına aracılık etmenin yanında geliştirdiği çözümlerle KOBİ'lerin hızlı, kolay ve ucuz finansmana ulaşmasını sağlayan fintek şirketi olan Figopara, küresel olarak içinde bulunulan zorlu ekonomik durumda dahi eşsiz iş modeli ve sürdürülebilir büyümesiyle yerli ve yabancı büyük yatırımcıların gözdesi olmaya devam ediyor. Şimdiye kadar iki ayrı yatırım turunda toplam 5.6 milyon dolar yatırım alan Figopara, Türkiye'nin en büyük yerli sermayeli bağımsız portföy yönetim şirketi konumundaki İstanbul Portföy'ün kurduğu Girişim Sermayesi Yatırım Fonu L2G Ventures'ın liderlik ettiği Seri A yatırım turunu 50 milyon dolar değerleme üzerinden 11 milyon dolar yatırım ile tamamladı.

Figopara aldığı bu yatırımla KOBİ'lerin daha fazla finansmana ulaşmasına aracılık ederken, yatırımı ayrıca satın alma fırsatları ve yurt dışı büyüme hedefleri doğrultusunda da kullanacak.







AÇILIMLARIMIZ DEVAM EDECEK

Figopara'nın ilk iki yılında 5 kat büyüme hedefine ulaştığını ifade eden Figopara Kurucu Ortağı ve CEO'su Koray Bahar, "2022 yılında İzmir, Ankara ve Adana ofislerimizi açarken, KOBİ finansman tedariğimizi bir önceki yıla kıyasla 8 kat büyümeyle kapatmayı hedefliyoruz. İtalya'dan sonra Ortadoğu ve Kuzey Afrika (MENA) bölgesinde de yurt dışı açılımlarımız devam edecek" dedi. Figopara Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Bilgen ise şöyle konuştu: "Dünyada merkez bankalarının parasal sıkılaşma politikasına geçişiyle birlikte küresel ölçekte likiditenin piyasadan çekildiği bir dönemde Figopara olarak aldığımız bu yatırım ne denli doğru bir yolda olduğumuzun somut bir göstergesi. Dünyanın ve Türkiye'nin güçlü kurumlarından yatırım almaktan dolayı gururluyuz."



FİNANSMANA ERİŞİME ARACI

Koray Bahar, "Hızlı büyüyen bir şirket olarak, hali hazırda global açılımımız ve yurtdışı planlarımızla öngördüğümüz kaynağın çok üzerinde bir tutarı getirmeyi başardık" dedi. Bahar, şunları söyledi: "20'den fazla banka ve 10'un üzerinde finansal kuruluşun entegre olduğu Figopara, yeni yatırımcılarından da aldığı güçle önümüzdeki dönemde hem yurt içinde hem de yurt dışında hızlı büyümesini sürdürecek. Öte yandan hali hazırda yatırımcımız olan Dünya Bankası Grubu üyesi IFC'nin bu dönemde yatırım turuna 3. kez katılarak Figopara'ya tekrar yatırım yapması Türkiye ekonomisine ve Figopara'ya olan güveni de perçinlemiş oldu. Yine mevcut yatırımcılarımızı bu turda da aramızda görmek bizi oldukça mutlu etti. Tura katılan çok kıymetli yeni yatırımcılarımızın da bize güç katacağına olan inancım sonsuz. Bu yatırımı KOBİ'lerin vade problemini çözmek üzere finansman kaynağı olarak kullanacağız. Aslında bu, Figopara özelinde KOBİ'lere yapılmış bir yatırım."

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FİNANS TEKNOLOJİSİ GİRİŞİMLERİ SİGORTAYA DA GÖZ KIRPIYOR

Türkiye'nin en büyük fintech hizmetleri platformu Colendi, sigorta alanında da çözüm olmak için Insurtech (sigorta teknolojileri) iştiraki olan Colendi Sigorta'yı kurdu

Türkiye'nin en büyük 4 sigorta şirketi ile acentelik sürecini tamamlayıp entegrasyonuna başlayan Colendi Sigorta, platformların kullanıcılarına eforsuz şekilde sigorta sunabilmesini sağlıyor. Bu konuda yaratılacak asıl değer ise "teminat boşluğu" olarak adlandırılan sigortalanamayan alanları kapsayarak oluşacak. Bunun için siber güvenlik ve dijital varlık sigortaları gibi yeni nesil sigorta ürünlerine ve değişen müşteri davranışlarına uygun 'kullandıkça öde' ya da 'aç/kapa' gibi yeni sigorta gelir modellerine odaklanılacak.







İLK ÜRÜN SİBER GÜVENLİK

Fintech platformu olan Colendi, müşterilerinin finansal ihtiyaçlarını uçtan uca dijital olarak karşılama hedefine bağlı olarak, yeni nesil sigortacılık anlayışı ile insurtech alanında çözümler sunmak için Colendi Sigorta'yı kurdu. Colendi Sigorta, Türkiye'nin en büyük 4 sigorta şirketi ile acentelik sürecini tamamladı. Şirket, dijital platformu olan kurumlara altyapı sağlayarak sigorta alanında da çözüm ortağı olmayı ve platform kullanıcılarına yeni nesil sigortacılık hizmetleri sunmayı hedefliyor.

Insurtech girişimi olarak yeni nesil sigorta ürünlerini müşterileriyle buluşturmayı hedeflediklerini belirten Colendi Sigorta CEO'su Bülent Tekmen, "Hedefimiz, küresel insurtech girişimleri tarafında 'teminat boşluğu' olarak adlandırılan yeni bir alana odaklanmak. Bu terim değişen tüketici davranışlarından kaynaklanan ve teminat sağlanamayan bir sigorta açığını belirtmek için kullanılıyor. Örneğin Gartner'ın raporuna göre 2021 sonuna gelindiğinde 6 trilyon dolarlık siber güvenlik harcaması yapılmış olacağı öngörülüyor. Buna rağmen yine de küçük işletmeler ve bireyler siber saldırı riski altında kalmaya devam edecek. Üstelik siber riskler sadece verilerin çalınması anlamına gelmiyor. Dünya çapında 300 milyondan fazla kişi bugün kripto para sahibi. NFT'lerde de talep giderek artıyor. Bunlar gibi dijital varlıklara ilgi artmaya devam ederken kimse bu varlıkları teminat altına alamıyor. Bu alanlarda fark yaratabilmek için sadece müşteriye sunulan teminatın konusunu değiştirmek yetmiyor" diyor.

İlk ürün olarak sektörde ciddi bir eksik olarak görülen evcil hayvan ve yenilenmiş elektronik cihaz sigortası üzerine çalışan Colendi Sigorta, özellikle siber güvenlik ve sağlık gibi alanlarda önleyici hizmetlerle ilgili çalışmalar planlıyor.



POKUS GÜVENLİ ALIŞVERİŞ İMKÂNI SUNUYOR

Telekom operatörleri de ödeme sistemleri konusunda lisans aldı. Türk Telekom, yeni e-cüzdan uygulaması Pokus ile elektronik ödeme çözümlerine bir yenisini daha ekledi. Türk Telekom'un tüm operatörlerin kullanıcılarına açık olan e-cüzdan uygulaması Pokus, alışverişten oyuna, yemekten eğlenceye kadar birbirinden farklı birçok alanda, hem mağazalarda hem de internet üzerinden güvenli bir alışveriş deneyimi sağlıyor. Fatura ödemelerinden 7/24 para transferine, dijital aboneliklerden harca-bölüş özelliğine, anlaşmalı markalardan indirim ve GB kazanma fırsatına kadar pek çok hizmet, Pokus'ta aylık aidat ücreti olmaksızın sunuluyor.