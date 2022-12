Enerji krizine bulut teknolojisi

Enerji, üretim, su kıtlığı ve tedarik zinciri krizine çözüm için geliştirilen yeni bulut servisleri ve sunucularını tanıtan AWS CEO’su Selipsky, 2025’te yenilenebilir enerji kullanacaklarını söyledi

50 bin iş ortağı, müşteri ve yazılım geliştiricinin katıldığı, 300 bin kişinin online izlediği AWS re:Invent 2022 etkinliği başladı. AWS CEO'su Adam Selipsky, 2025'te tümüyle yenilenebilir enerji kullanacaklarının altını çizerek enerji, üretim ve tedarik zinciri krizlerinin çözümüne ilişkin yeni bulut servisleri, sunucu, yazılım ve iş ortaklarıyla geliştirdikleri çözümleri anlattı. "Üç yeni Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) bulut sunucusu tipini piyasaya sürmeye hazırlanıyoruz" diyen Adam Selipsky, iş ortaklarıyla birlikte enerji, su kıtlığı, tedarik zinciri ve sağlık gibi sektörlerde iş ortaklarıyla geliştirdikleri çözümlerden örnekler verdi. Adam Selipsky, veri odaklı dönüşüm için geliştirdikleri ürün ve hizmetlerin enerji, endüstriyel üretim, tedarik zinciri ve sağlık kuruluşları tarafından nasıl kullanıldığını örneklerle anlattı.



SAĞLIKTA YENİ SERVİS

2025 yılında tümüyle yenilebilir enerji kullanımına geçeceklerinin altını çizen Adam Selipsky, enerji alanında daha doğru tahminler yapmak için çaba harcayacaklarını ifade etti. Sağlık sektörüne ilişkin geliştirdikleri çözümler hakkında bilgi veren Adam Selipsky, "Amazon Omics platformuyla genetik ve biyolojik verileri geniş ölçekte depolayarak, sorgulamak ve analiz edecek yeni hizmetler sunmaya başlıyoruz. Bugün, biyobilişimcilerin, araştırmacıların ve bilim insanlarının verilerden içgörüler oluşturmasına yardımcı olmak için hazırlanan Amazon Omics'in genel kullanıma sunulduğunu duyurmaktan heyecan duyuyorum" diye konuştu.









MÜŞTERİLERİ TANIYACAK

Amazon Connect, her ölçekten şirketin daha düşük maliyetle müşteri hizmetleri sunmasına yardımcı olduklarını ifade eden AWS CEO'su Adam Selipsky, kullanımı kolay bir bulut iletişim merkezi geliştirdiklerinin altını çizdi. Adam Selipsky, "Amazon Connect'e giderek daha fazla makine öğrenimi destekli özellik eklemeye devam ediyoruz. Yapay öğrenme ve makine öğrenmesi teknolojileri Amazon Connect'i konuşmaları gerçek zamanlı olarak analiz etme, ilgili bilgileri bulma ve müşterilerin sesleriyle kimliklerini doğrulama konusunda daha akıllı hale getiriyor" şeklinde konuştu.

SU KITLIĞI SORUNUNA ÇÖZÜM

AWS CEO'su Adam Selipsky, "Su kıtlığı dünya çapında önemli bir sorun; bugünkü su pozitif olma duyurumuzla bu hızla büyüyen zorluğun çözülmesine yardımcı olmak için üzerimize düşeni yapmayı taahhüt ediyoruz. Sadece birkaç yıl içinde dünya nüfusunun yarısının su sıkıntısı çeken bölgelerde yaşayacağı tahmin ediliyor. Bu nedenle tüm insanların suya erişimini sağlamak için hepimizin bu değerli kaynağı korumaya ve yeniden kullanmaya yardımcı olacak yeni yollar geliştirmesi gerekiyor. Bulut operasyonlarımızda su yönetimine liderlik etmeye ve faaliyet gösterdiğimiz topluluklara kullandığımızdan daha fazla suyu geri kazandırmaya kararlıyız" şeklinde konuştu.



SIMÜLASYONLAR ARTIK SORUN DEĞIL

BULUTTA ve geniş ölçekte gerçek zamanlı mekansal simülasyonlar çalıştırmaya yönelik yeni bir işlem hizmeti olan AWS SimSpace Weaver'ı duyuran Adam Selipsky, sözlerine şöyle devam etti: "SimSpace Weaver ile simülasyon geliştiricileri artık donanımlarının bilgi işlem ve belleği ile sınırlı kalmayacak. Kuruluşlar, gerçek dünyada test edilmesi nadir, tehlikeli veya çok pahalı olan durumlar için simülasyonlar yürütülüyor. Örneğin, şehir yöneticileri, müdahale sistemlerini test etmek için şehirde doğal bir afet gerçekleşmesini bekleyemez. Etkinlik planlayıcıları, maçların trafik üzerindeki etkisini anlamak için büyük bir spor etkinliğine kadar beklemek istemez. Bu gibi senaryoların, planlamacıların farklı durumları test edebilecekleri ve her sistemi duruma göre ayarlayabilecekleri güvenli bir ortamda simüle edilmesi gerekir. Bugüne kadar, mekansal simülasyonlar genellikle tek bir donanım parçası üzerinde çalıştırılmakla sınırlıydı. Geliştiricilerin çok sayıda bağımsız ve dinamik varlığın olduğu daha büyük ve daha karmaşık bir dünyayı simüle etmek istiyorlarsa, daha büyük bir bilgisayar kullanmaları gerekiyordu. Simülasyon geliştiricileri, ölçek ve aslına uygunluk arasında denge kurmak, başka bir deyişle, dünyanın ne kadar büyük olacağına ve içinde kaç bağımsız varlık olacağına karar vermek zorunda kalıyorlardı. Geliştiricilerin simüle etmek istedikleri senaryolar da içinde yaşadığımız dünya gibi karmaşıktır.

***



VERİ MERKEZLERİNDE ARTIK ISI YÖNETİMİ ÖN PLANDA

Veri merkezlerinde ısı yönetimi öne çıktı. Artık veri merkezlerinde akıllı ısı yönetimi ve sıvı soğutma sistemleri için yazılım ve yapay zekâ teknolojileri kullanılıyor



TÜM dünyada veri odaklı ekonominin etkisi hissediliyor. Ekonomi büyük oranda veri merkezlerinde dönüyor. Böyle olunca artan veri merkezi projelerinde enerji tüketimi öne çıkmaya başladı. Avrupa Birliği ülkelerinin önemli bir bölümü enerji kriziyle başa çıkmaya çalışırken akıllı ısı yönetimi ve enerji tasarrufu için yazılım teknolojisinden faydalanan kurumların sayısı artıyor. ABD merkezli Vertiv Avrupa Ortadoğu ve Afrika bölgesindeki yüksek yoğunluğa sahip veri merkezleri için su ve enerji tasarrufu sağlayan sıvı soğutma çözümünü tanıttı.









ISIYI GERİ KAZANIYOR

Yeni çözümü destekleyen ürünü Vertiv Liebert XDU, atık ısı geri kazanımını ve döngüsel ekonomiyi desteklerken, yüksek performanslı bilgi işlem uygulamaları için sıvı soğutma sağlıyor. Vertiv, bugün sıvı soğutmalı sunucuları destekleyen ve sıvı kalitesi, akışı ve basıncının kontrolünü sağlayan yeni nesil termal yönetim sistemleri Liebert XDU'yu tanıttı. Veri analitiği ve makine öğrenimi gibi yüksek yoğunluklu bilgi işlem uygulamaları arttıkça raf yoğunlukları ve sıcaklıkları, geleneksel hava soğutmalı ünitelerin soğutma kapasitelerini aşıyor ve daha verimli ve sürdürülebilir çözümler gerektiriyor. Liebert XDU soğutma sıvısı dağıtım sistemi, sıvı soğutmalı sunucu uygulamalarının çekirdekten uca bilgi işlem sitelerine kadar herhangi bir veri merkezi ortamına yerleştirilmesini sağlıyor. Sistem artık Avrupa, Orta Doğu ve Afrika'da (EMEA) kullanılabilir.



YAPAY ZEKÂ ÇÖZÜMÜ

Roberto Felisi, "Yapay zeka ve artırılmış gerçeklik gibi yüksek performanslı bilgi işlem uygulamalarının popülaritesi artıyor, aynı zamanda veri merkezleri enerji tüketimini azaltmak için çalışıyor ve sektörü yeni, daha sürdürülebilir çözümler bulmaya zorluyor" dedi. termal yönetim direktörü ve EMEA iş lideri, Vertiv. "Geleneksel olarak hava soğutmaya güvenen birçok sunucu barındırma sağlayıcısı, artık sıvı soğutma gibi daha verimli ısı yönetimi çözümleri gerektiren daha yüksek güçlü işlemcilere sahip uygulamaları barındırıyor. Vertiv Liebert XDU ile müşterilerimiz, operasyonel verimliliklerini artırırken yüksek yoğunluklu bilgi işlem talebini karşılayabilir."



ISIYI YAKALAYIP SUDAN TASARRUF EDIYOR

LIEBERT XDU, 450kW ve 1368kW'a kadar kapasiteye sahip, suyu sıvı soğutmalı sunucu raflarında dolaştıran ve dönen sıcak sudan gelen ısıyı reddeden iki kapasitede sunulan yenilikçi bir sıvıdan sıvıya soğutma dağıtım ünitesiden oluşuyor. Sistem, herhangi bir atığı önlemek için kapalı bir su döngüsü kullanılıyor ve ısıyı yakalayarak yakındaki ofisleri, evleri veya çiftlikleri ısıtmak için kullanabilir ve döngüsel ekonomiyi destekliyor. Liebert XDU, besleme suyu sıcaklığını optimize etmek ve akıllı akış izleme ve alarmlar sağlamak için pompa hızını değiştirmek üzere entegre son teknoloji kontroller kullanıyor. Kompakt çözüm, soğutmakta olduğu rafın yanındaki sıraya veya odanın çevresine yerleştirilebiliyor.

***



KOBİ'LER KAPIYI SİBER SALDIRIYA KAPATACAK

Türk Telekom ve İTO, ulusal siber güvenlik stratejileri çerçevesinde siber saldırılara karşı alacakları önlemleri masaya yatırdı



TÜRK Telekom ve İTO, ekonominin bel kemiğini oluşturan KOBİ'lerin dijital dönüşümlerine liderlik etmek ve küresel rekabette avantaj elde etmelerini sağlamak üzere çalışmalarını sürdürüyor. Avrupa Birliği destekli 'Dijital KOBİ'm projesi kapsamında "KOBİ'lerde Siber Güvenlik" semineri gerçekleştirildi. Türkiye Siber Güvenlik Kümelenmesi'nin düzenlediği 'Siber Güvenlik Haftası'nda gerçekleştirilen seminerde; KOBİ'lerin dijital dönüşüm yolculuğunda veri güvenliğinin önemine ve işletmelerin dijital altyapılarının güncel sistemlerle korunması gerektiğine dikkat çekildi.







300 FİRMA KATILDI

İTO'da düzenlenen ve 300'e yakın firma temsilcisinin katıldığı "KOBİ'lerde Siber Güvenlik" semineri kapsamında KOBİ'lerin dijital dönüşüm yolculuğunda siber güvenliğin önemi, alınması gereken tedbirler ve KOBİ'leri bu alanda güçlendirecek güncel çözümler masaya yatırıldı. "KOBİ'lerde Siber Güvenlik" seminerinin gerçekleştirilmesinin ardından etkinliğe dair değerlendirme yapan Türk Telekom Kurumsal Satış Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Eser, bu tür organizasyonların işletmelerin dijitalleşmesi yolunda onlara yol gösterici olduğunu belirtti. Türk Telekom olarak, KOBİ'lere kapsamlı bir teknoloji desteği sağladıklarını da ifade eden Eser, "KOBİ'lerin mevcut teknoloji altyapılarına, iş yapış biçimlerine ve dijital dönüşüm ihtiyaçlarına en uygun yeni nesil teknolojileri; donanım, servis ve danışmanlık hizmetlerimiz kapsamında, tek bir noktadan ve uçtan uca sunuyoruz. KOBİ'lerimizi rekabette öne çıkaracak yenilikleri benimserken, siber risklere karşı kendilerini koruyabilecekleri kapsamlı çözümler sunuyoruz" dedi.



DİJİTAL ÇÖZÜM ODASI

DİJITAL KOBİ'm projesi de https://dijitalkobim. org web sayfası üzerinden güvenilir ve kapsamlı bir kurumsal yaklaşımla, İstanbul'daki üyelerin dijital dönüşüm ihtiyacını karşılamayı hedefliyor. Platform, imalat ve hizmet sektörlerindeki KOBİ'lere 9 farklı dönüşüm alanında eğitim ve danışmanlık gibi hizmetleri sunarak, işletmelerin dijital dönüşümlerini kolaylaştırıyor. Bu kapsamda, Türk Telekom, işletmelere dijital dönüşümlerini kolaylaştıracak ürün, hizmet ve çözümlerini sunarken, ayrıca uluslararası ekonomi ve rekabet koşullarında fayda sağlayacak içerik, sunum ve eğitimleriyle KOBİ'leri destekliyor.