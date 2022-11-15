Uzay araştırması yapan girişimlere dev yatırım

2014’ten bu yana uzay araştırmalarına yönelik startuplara yapılan yatırımlar 265 milyar doları buldu. İlk sırada 46.3 milyar dolarla ABD, ikinci sırada 29.8 milyar dolarla Çin bulunuyor. Küçük bir ada ülkesi olan Singapur ise 5.2 milyar dolarla üçüncü sırada yer alıyor

Girişim ekosistemi, uzay araştırmaları konusunda önemli yatırımlar yapıyor. Elon Musk ise Space X girişimiyle bu alanda yatırım yapan en popüler girişimci olarak öne çıkıyor. Ancak tüm dünyadaki uzay yarışına girişimcilerin son 10 yılda daha çok dahil olduğunu söyleyebiliriz.

Space Capital verilerine göre 2014 yılından bu yana uzay teknolojilerine yönelik startuplara 8 yılda 265 milyar dolar harcandı. Statista paylaşımındaki grafiklere göre uzay yarışında 46.3 milyar dolar yatırımla ABD ilk sırada yer alıyor. İkinci sırada da 29.8 milyar dolar yatırımla Çin yer alıyor. Üçüncü sırada ise 5.2 milyar dolarla minik ada ülkesi Singapur'un olması şaşırtıcı. Ancak rakamlar özel şirketleri ve startupları kapsadığı için devlet kurumları araştırmada yer almıyor.

Uzay teknolojilerinde en popüler olan araçların birden fazla ve kısa zamanda üretilmesi dikkat çekiyor. Sürdürülebilir projeler tasarlamak uzay teknoloji girişimlerinde en kritik nokta. En dikkat çekici uzay teknolojisi girişimlerinin başında 3D yazıcı kullanarak yeniden kullanılabilir roket üreten Relativity Space girişimi geliyor. 2016 yılında Silikon Vadisi'ndeki Nasa kampüsü ziyaretimde Made in Space girişimi ile tanışmıştım.







GİDEREK ARTIYOR

Nasa, Silikon Vadisi'ndeki dev hangarlarını uzun dönemli kiralayarak elde ettiği gelirle uzay teknolojileri konusundaki startuplara yatırım yapıyordu. Kamu kurumlarının uzay teknolojisi destekleri için iyi bir örnekti. Şu anda uzay teknolojisi startuplarına yapılan yatırımlar giderek artıyor. Uzay teknolojisinde en çok roketler dikkat çekiyor. Ayrıca yeni nesil roketler ilginç projeleri de beraberinde getiriyor.