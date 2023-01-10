Otomobil ve mobilite şirketleri ekran rekabetine hazırlanıyor

Otonom ve elektrikli araç ekranı, klasik otomotiv ile teknoloji şirketlerinin rekabetine sahne oluyor. CES 2023’te klasik otomobil markaları ve mobilite şirketleri teknoloji girişimleriyle işbirliği projelerini açıkladı

Dünyanın en büyük tüketici elektroniği fuarı CES, dev otomotiv markalarıyla mobilite şirketlerinin ekran hakimiyeti için teknoloji girişimleri ile işbirliği yaptığı platform oldu. Artık klasik otomotiv markaları da mobilite odaklı teknoloji şirketleri de akıllı cihazların ekranı için rekabet ediyor. Bu rekabette daha çevik hareket etmek için satın alma ve işbirliği duyuruları CES 2023'ün en popüler gündemi oldu. Yeni otonom ve elektrikli otomobiller bu yıl daha çok öne çıkmış görünse bile mobilite tarafında da ekrana hakim olma yarışı devam ediyor. Ekran teknolojisi gelişirken mobilite kavramı otonom sürüşle şekil değiştiriyor. Artık sürücü dahil araçtaki herkes ekranla daha çok ilgilenecek. Yani otomobillerin eğlence ve bilgi ekranı için de yarış sürüyor. Togg'un da bu alanda farklı mobilite çözümleri CES 2023'te dikkat çekti. Ekranlar boyut ve şekil değiştirse de CES'in odak noktası olmaya devam etti. Togg özellikle yeni müşteri deneyimine odaklandı. Bunun için blokzinciri platformlarıyla işbirliği duyurusunu da CES etkinliğinde yaptı.







DAHA HIZLI, DAHA YETENEKLİ

Şimdi hem oyun, hem otomobil için daha hızlı, daha güçlü bilgisayarlara ve ekranlara ihtiyaç var. Daha çok işlem yapan cihazlar otonom sürüş için artan veri ve ekran teknolojisine yatırım devam edecek. Sesli komutlara ve ekranlara kim hakim olursa, yarışı o önde götürecek. Platform şirketleri sesli komut konusunda daha önde görünse bile, artık daha yetenekli rakipler hazırlanıyor. Bütün otomotiv firmaları kendisine yetenekli ortak arıyor. BMW i Vision Dee'de tanıtılan teknolojik yenilikler arasında gelişmiş Head-up Display bulunuyor. BMW Mixed Reality Slider ile kombine edilen bu sistemle, sürücü tarafından Shy- Tech yaklaşımı kapsamında sistemin hangi bilgileri gösterip göstermeyeceği özel olarak ayarlanıyor. 5 farklı adımdan oluşan seçenekler arasında geleneksel sürüşle ilgili bilgilere, sistemin içeriğine, akıllı cihaz bağlantısına, artırılmış gerçeklik projeksiyonuna ve Dee'nin sanal dünyasına erişilebiliyor.



SATIN ALMALAR ETKİLİ OLACAK

BMW i Vision Dee, kullanıcısı için sürüş keyfini artırmak adına sahip olduğu karma gerçeklik sayesinde camları kademeli olarak karartarak dış dünyayla bağlantıyı kesebiliyor. Otomotiv devleri teknoloji devlerine teslim olmamak için otonom sürüş konusunda yatırımlarına devam ediyor. Dünyanın önde gelen otomotiv gruplarından Stellantis, otonom sürüş yolculuğunu hızlandırmak üzere aiMotive'in satın almasını tamamladı. aiMotive teknolojisi, Stellantis'in otonom sürüş teknolojisi platformu olan STLA AutoDrive'ın orta vadeli gelişimini desteklerken Stellantis'in yan kuruluşu olarak faaliyet gösterecek ve mevcut teknoloji ürün portföyünün bir kısmını üçüncü parti müşterilere sunmaya devam edecek.



NFT AKILLI CİHAZIN EKRANINDA GÖZÜKECEK

CES'te yarından sonrasının mobilitesine ilişkin vizyonunu sergileyen Togg, kullanıcıların mobilite deneyimini üst seviyeye taşıyacak teknoloji ürünlerinin duyurusunu da yaptı. Togg, dünyada türünün ilk örneği olan akıllı cihaza entegre dijital varlık cüzdanını, Avalanche üzerine geliştirdi. Bu cüzdan ile kullanıcılar hareket halindeyken dijital varlıklarına erişme, bunları güvenli bir şekilde saklama ve aktarma dahil sınırsız sayıda kullanım senaryosuna sahip olacak. Bu ürünün yanı sıra Togg, kullanıcıların benzersiz dijital varlıkları erişebilecekleri bir NFT pazaryeri oluşturduğuna da açıkladı. Kullanıcılar, Togg NFT pazaryeri aracılığıyla akıllı cihazlarının ekranlarından NFT'leri görüntüleyebilecek ve kullanabilecekler. Bu NFT'ler özel bir 'Sanat Modu' ile kullanıcının ekranında yer alabilecek. Bu özelliklere ek olarak, Togg'un blok zinciri üzerindeki tedarik zinciri projesi de kullanıcıların cihazların servis geçmişine, değişen parçalarına ve ulaşım geçmişine kolaylıkla erişmelerini sağlayacak. Bu sayede de kullanıcılar cihazlarının bakım ve onarımı konusunda daha fazla şeffaflık ve kontrol sağlayacak.







YENİ KULLANICI DENEYİMİ

Togg CEO'su M. Gürcan Karakaş, Togg akıllı cihazlarını üçüncü yaşam alanı olarak tanımladıklarını belirterek, şunları söyledi: "Kullanıcıyı merkeze alarak, akıllı cihazımız ve dijital ürünlerimizin etrafında, herkes için açık ve erişilebilir bir ekosistem oluşturmak için çalışıyoruz. Birbirinden bağımsız ekosistemleri birbirine bağlamak ve kesintisiz akıllı yaşam çözümleri üretmek üzere blokzinciri teknolojisi üzerindeki çalışmalarımızı, ülkemizin ve dünyanın en iyileriyle iş birliklerimizi sürdürüyoruz. Bu bağlamda stratejik ortağımız Ava Labs'ın blok zinciri üzerine geliştirdiğimiz ürünümüz dijital varlık cüzdanıyla, kullanıcıların mobilite deneyimini başka bir noktaya taşımayı hedefliyoruz. Mobilite ekosisteminin bir sınırı yok, biz nereye kadar götürürsek oraya gidecek." Ava Labs'ın Kurucusu ve CEO'su Emin Gün Sirer de "Togg, geçen yıl blockchain girişimlerinin yeri olarak Avalanche'ı seçerek mükemmel bir öngörü gösterdi. Şimdi de akıllı mobiliteyi dönüştürme konusundaki cesur vizyonunu gerçekleştirme yolunda bir büyük adım daha attı" dedi.

***



ARAÇ İÇİ EĞLENCE VE BİLGİ EKRANLARI BİR ARADA

VESTEL, CES'te iki araç içi ekran çözümü ile elektronik üretim hizmetlerini sergiledi. Vestel'in tüm araç içi ekran çözümleri, müşterilerin ihtiyaçlarına göre farklı uygulamalarla kullanıcılara sunulabiliyor. Araç içi ekran çözümleri, telematik, elektronik kontrol üniteleri tasarlayıp üretebiliyor. Bu ürünlerde tüm mekanik ve elektronik bileşenleri, gerekli yazılım çözümleri ve ekranlarda kullanılan arayüzlerin tasarımları Vestel mühendisleri tarafından yapılıyor. Hem sürücüler hem de yolcular için en iyi kullanıcı deneyimini sağlamak amacıyla daha geniş ekranlar kullanılıyor. Vestel, araç içi eğlence ve bilgi ekranlarını bir araya getiriyor.









KÜRESEL ŞİRKET VİZYONU

Kullanıcılar araç içi ekranlardan Veezy ile evdeki klimayı çalıştırabiliyor, en yakın elektrik şarj istasyonunun nerede olduğunu kontrol edebiliyor. Vestel, ikinci kokpit çözümünde ise, çığır açan dijital cluster ve bilgi-eğlence ekranı ile birleştirilmiş 3D artırılmış gerçeklik HUD sistemini sunuyor. Vestel CEO'su Turan Erdoğan, CES Fuarı'nda Türkiye'yi temsil etmenin gururunu yaşadıklarını kaydederek, şunları söyledi, "Vestel olarak, deneyimimiz, vizyonumuz, entelektüel gücümüz ve teknolojik yetkinliklerimizle küresel bir oyuncu olarak varlığımızı pekiştirmeye; sürdürülebilir kârlılığa, verimliliğe ve tasarrufa odaklanarak daha iyi ve yaşanabilir bir dünyaya daha fazla katkı sunmaya devam ediyoruz. Küresel bir teknoloji şirketi olma vizyonumuzu, HCA gibi platformlar ve CES gibi teknolojiye yön veren organizasyonlar ile güçlendiriyoruz."



KİŞİYE ÖZEL BATARYA

Vestel, CES Fuarı'nda yedek akü tasarımı, çeşitli tiplerde e-bisiklet aküleri ve akü şarj cihazı çözümlerini sergiledi. Kişiye özel batarya çözümleri sunan Vestel, Ar-Ge çalışmaları sonucunda geliştirdiği tıbbi cihazlar, ev aletleri, elektrikli araçlar ve telekom endüstrisi için Li-Ion batarya paketleri sunuyor. Vestel, mobilitenin büyümesi için kritik öneme sahip olan yüksek kaliteli e-bisiklet akülerine yönelik artan talebi karşılamak için de bisiklet endüstrisindeki iş ortaklarına EN50604-1 sertifikalı akü çözümleri geliştiriyor. Enerji depolama sistemleri pazarına da giren Vestel, bu yıl, telekom sektöründe kullanılan lityum iyon yedek depolama bataryaları üretecek.

***



ASSİSTT'TEN KOBİ VE STARTUP'LARA YENİLİKÇİ ÇÖZÜM

Türk Telekom'un iştiraki AssisTT, geliştirdiği model ile müşterilerinin ihtiyaçlarını karşılarken bir yandan da büyümelerine katkı sağlayacak hizmetler sunuyor

Türk Telekom'un müşteri deneyimi şirketi AssisTT, KOBİ'lerin, startup'ların ve anlık çağrı alma konusunda ihtiyacı esneklik gösteren kurumların büyümelerine katkı sağlamak amacıyla "Anahtar Teslim Sanal Santral Modeli"ni hayata geçirdi. Çağrı merkezi ihtiyacı esneklik gösteren sektörlerin hedeflendiği bu modelle, çeşitli iletişim kanallarının entegre edilip hızla devreye alındığı yeni sanal santral altyapısı sayesinde firmalar kendi iş alanlarına odaklanabiliyor. Özel projeler dışında bu modeli talep eden müşterilere, CRM, chatbot (sohbet robotu), çoklu kanal yönetimi, bilgi yönetimi platformu (Infobox), sosyal medya yönetimi, görüntülü görüşme, konuşma analitiği, yönetici gösterge paneli (dashboard) gibi teknolojik hizmetler de sunuluyor.









VERİMLİLİK ARTIYOR

Anahtar Teslim Sanal Santral Modeli'nde, küçük ve orta ölçekli firmalar farklı ihtiyaçlara yönelik oluşturulan paketlerden dilediklerini seçerek faydalanabiliyor. Firmalar ayrıca, talep ettikleri opsiyonel hizmetleri de paketlerine ekleyerek verimliliklerini arttırabiliyor. Bu model sayesinde firmalar, altyapı ihtiyaçlarına ek olarak müşteri temsilcisi ihtiyacı söz konusu olduğunda da "kullandığın kadar öde" modeli ile esnek bir hizmet modeline sahip olabiliyor. AssisTT İş Geliştirme ve Müşteri Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı Nimet Güventepe, "Anahtar Teslim Sanal Santral Modelimiz ile müşterilerimizin hızla büyümelerine destek oluyor, ihtiyaçları doğrultusunda seçecekleri hizmetler ile verimliliklerini arttırmayı hedefliyoruz. İster anahtar teslim hizmet isterlerse de özel projelerine göre çözümler sunuyoruz" ifadelerini kullandı.



TEK NOKTADAN HİZMET

ANAHTAR Teslim Sanal Santral Modeli'nde startup'lara özel bir kurgu da bulunuyor. Startup ekosisteminin ihtiyaçları karşılanarak firmaların büyümelerine destek olan model, yurt dışına açılmak isteyen startup'lara da yabancı dil seçeneği ile tek noktadan hizmet alma imkânı tanıyor.