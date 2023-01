Dijital dönüşüme güçlü uyum sağladık

Halkbank Bireysel ve Dijital Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı Altan Taşkıran, dijital dönüşüme güçlü bir şekilde uyum sağladıklarını söyledi. Taşkıran, “Günlük 6 milyon işlem hacmimiz var. Bunun % 87’si mobil ve internet şubesinden yapılıyor” dedi

Dijital bankacılık lisansıyla birlikte bankalar da artık finans teknolojisi girişimleri kadar çevik olmak zorunda kalıyor. Dijital bankacılığın rekabete açılmasıyla müşterilerinin dönüşümünde deneyime odaklanan bankalar, bu kapsamda yatırımlarını da artırıyor. Günlük 6 milyonluk işlem hacmiyle önemli bir dönüşümü başardıklarını söyleyen Halkbank Bireysel ve Dijital Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı Altan Taşkıran, dijital bankacılığa hızlı adapte olduklarını kaydetti. Taşkıran, "Rakamlar dönüşüm konusunda attığımız adımların karşılığını aldığımızı gösteriyor. Artık gerçekleşen tüm işlemlerin yüzde 87'si mobil ve internet şubesinden, yüzde 97'si dijital servisler üzerinden gerçekleşiyor. Başka bir deyişle milyonlarca işlemlik kaslarımızla dijital dönüşüme uyum sağlıyoruz. Şubelerin işlem hacmi hâlâ yüksek. Adet olarak azalsa bile pek çok müşteri kredi taleplerini ve yüksek hacimli işlemleri banka şubesinden çözmeyi tercih ediyor. Dijital çözümlerle müşteriye dokunduğumuz her yerde sorun çözmeye odaklanıyoruz" diye konuştu.



KOBİ'YE DİJİTAL KREDİ

Dijital Bankacılık konusunda rekabetin çok boyutlu hale gelmesine yönelik değerlendirme yapan Altan Taşkıran, finans teknolojisi girişimleriyle işbirliği yaptıklarını, bankaların sahip olduğu güven ve yaygınlığı kaslarını doğru kullanması gerektiğini vurguladı. Taşkıran, sözlerine şöyle devam etti: "Fintekler mikro pazara gidiyor. Dünyada finans teknolojisi bankalara iş ortağı olarak geliyor. KOBİ'lere dijital kredi ihtiyacını karşıladık. İşlerini daha iyi idare ettiremelerini sağladık. Banka olarak müşterilerimizin ihtiyaçlarına doğru zamanlama ile yanıt vererek etkinliğimizi artırmaya devam ettik. Girişimlerin çevik yapısının pazarın büyümesine de katkı sağlayacağına inanıyoruz."







DENEYİM ÖNE ÇIKIYOR

Mobil uygulamada müşteri deneyimi için önemli yatırımlar yaptıklarını belirten Altan Taşkıran, geliştirme sürecini ise şöyle anlattı: "Yeni mobil uygulamamızı yakında devreye alıyoruz. İnsanların kabul ettiği çözüm olması gerekiyor. Uygulamayı daha basit ve güçlü bir deneyimle kurgulamak için müşterilerimizin geri bildirimlerini dikkate aldık. Halkbank müşterileri ve müşteri olmayanların beğendikleri ya da beğenmediklerini öğrendik. Sonra beğendikleri detayları öne çıkararak kullanıcı deneyimi odaklı yeni bir tasarıma geçtik. Mobil ekranlar dışında şube yoğunluğunu da yönetmek zorundayız. Anlık olarak şubelerimizdeki yoğunluğu da takip edebiliyoruz."



ÜNİVERSİTELERİN YEMEKHANESİNE BİLE GİRDİK

HER yaş ve meslekte insanlara hizmet verdiklerini belirten Altan Taşkıran, buna ilişkin sundukları çözümlerle ilgili şu örnekleri verdi: "Üniversitelerde öğrencilerin her türlü ihtiyacına çözüm üretiyoruz. Yemekhane yoğunluklarını bile uygulamamız üzerinden görebiliyorlar. Öğrencilere askıda yemek desteğiyle farklı sorumluluklar da üstleniyoruz. Sadece gençlere değil, yaşlı ve çocuklar için de özel çözümler sunuyoruz. Her yaştan kullanıcımızın ihtiyaçlarına yanıt vermeliyiz. 1.000 tane şubemiz var. Şubelerin sayısını azaltmak yerine daha etkin kullanacağımız modeller geliştiriyoruz."

***



LONCA BİGG'DEN GİRİŞİMLERE 450 BİN TL DESTEK

Lonca BİGG'e başvuru yapan girişimciler, TÜBİTAK'ın 450 bin liraya kadar sermaye desteğini alabiliyor. Lonca Girişimcilik Merkezi, inovatif iş fikirlerini destekliyor

Türkıye'nın öncü katılım finans kuruluşu Kuveyt Türk'ün teknoloji odaklı inovatif fikirlerin ortaya çıkartılması ve desteklenmesi amacıyla 2017 yılında kurduğu Lonca Girişimcilik Merkezi, TÜBİTAK'ın girişimcilere geri ödemesiz destek sağladığı 1.512 Bireysel Genç Girişim (BİGG) Programı için yeni dönem başvurularını kabul etmeye başladı. İTÜ Çekirdek ile yapılan işbirliği kapsamında yürütülen Lonca BİGG sürecinde girişimciler hem Lonca Girişimcilik Merkezi'nin hem de İTÜ Çekirdek'in networkünün yanı sıra gelişim gösteren projeleriyle Lonca'nın diğer desteklerinden de yararlanabiliyor. Lonca BİGG fırsatlarından yararlanmak isteyenler için 2023 yılı birinci grup başvuruları 19 Ocak'a kadar devam edecek.







YENİLİKÇİ FİKİRLER

Genç girişimcilere ve yenilikçi fikirlere verdikleri desteği her geçen yıl artırdıklarını belirten Kuveyt Türk Strateji ve İnovasyon Grup Müdürü Dr. Selman Ortaköy, "Türkiye'de çok parlak fikirlere sahip girişimci gençlerimiz var. Lonca Girişimcilik Merkezi ile gençlerimizin yenilikçi fikirlerini destekleyip geliştirerek ülke ekonomisine kazandırmak, gençlerimizin önünü açmak için çalışıyoruz. Bugüne kadar verdiğimiz desteklerle yüzlerce girişim gelişim imkânı yakaladı. TÜBİTAK'ın BİGG Programı için uygulayıcı kuruluş olarak başvuruları kendi platformlarımız üzerinden kabul ediyoruz. Verilecek 450 bin TL'ye kadar sermaye desteği ile umuyoruz yenilikçi fikirler daha da büyümeyi başarır. Tüm genç girişimcileri Lonca BİGG'e başvurmaya davet ediyoruz" ifadelerini kullandı.

***



OYUN DÜNYASI DİGİAGE KAMPINDA BULUŞUYOR

Dijital Animasyon ve Oyun Kümelenme Merkezi 8-14 Şubat'ta oyun meraklılarını Bilişim Vadisi'nde ağırlayacak. 300'den fazla katılımcıya ev sahipliği yapacak olan kamp, oyun tasarımcısı, yazılımcı ve sanatçıları buluşturacak

Türkıye'nin teknoloji ve inovasyon üssü Bilişim Vadisi, dijital oyun dünyasına yönelik önemli bir etkinliğe ev sahipliği yapacak. Dijital Animasyon ve Oyun Kümelenme Merkezi (DIGIAGE) 8-14 Şubat tarihleri arasında 50 ilden aldığı başvuru sonucu katılımcıları vadide ağırlayacak. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın himayelerinde gerçekleşecek olan DIGIAGE Uluslararası Kış Kampı 2023 etkinliğine Dışişleri Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Türk Devletleri Teşkilatı başta olmak üzere birçok kurum ve kuruluş katkı sağlıyor. 300'den fazla katılımcının geleceği DIGIAGE Oyunla Gelecek Kış Kampı'nda oyun geliştiriciler hem üretim yapacak hem eğlenecek. Çevrim içi katılımın da yapıldığı kamp oyun tasarımcıları, yazılımcılar, sanatçılar, dijital sinema ve animasyon film üreticileri, senaristler gibi ekosistemin birçok bileşenini buluşturacak. DIGIAGE'in yılda 2 defa düzenlediği kamplardan biri olan kış kampının odağı ekip halinde üretim yapabilen veya şirketleşip doğru büyüme için yatırım seçeneklerini değerlendiren start-uplar oluyor. Yaz kampı ise daha çok sektöre girmek ve teknik becerisini ilerletmek isteyen bireysel katılımcılarla yeni ekip olan katılımcılara hitap ediyor.







BÜYÜK FIRSAT SUNUYOR

Bilişim Vadisi Genel Müdürü Serdar İbrahimcioğlu, "DIGIAGE oyun geliştirme kamplarımızda bugüne kadar 70'in üzerinde takım oyun geliştirdi. Türkiye, dünya oyun pazarında henüz yüzde 1'lik paya sahip olsa da her geçen gün artan bir ivmeye sahip olduğunu söyleyebiliriz. Bu açıdan baktığımızda, DIGIAGE hem ülke ekonomisine hem de gençlere büyük bir fırsat sunuyor. Türkiye'nin her şehrinden ve her kasabasından, çok farklı kültür ve yaştan gençler, hayallerini gerçekleştirmek için Bilişim Vadisi'ne geliyor" diye konuştu.



OYUN GİRİŞİMLERİNE YENİ FON

PROGRAMI başarı ile tamamlayan girişimler doğrudan APY Ventures'ın yönettiği Bilişim Vadisi GSYF'den yatırım alarak büyümelerini sürdürecek. Programın iş ortağı olan APY Ventures ekibi mentor, eğitmen ve yatırımcı perspektifinden katkı sunacak. GSYF kuruluşları da hız kazandı. Sadece oyun değil farklı alanlarda fon talebine karşılık veriyor. Türk Telekom iştiraki olan TT Ventures Girişim Sermayesi Yatırım Fonu'nu büyüme potansiyeli yüksek, teknoloji odaklı girişimlere yatırım yapmayı hedefliyor. Fonun yatırımcılarına da stratejik ve finansal fayda sağlamayı amaçlıyor

***



GİRİŞİMLERİ BÜYÜTEN HIZLANDIRMA PROGRAMI

Türk teknoloji girişimlerini İsrail ekosistemine açacak hızlandırma programı başlıyor. Reichman müfredatı ile hem online hem de fiziken Türkiye ve İsrail'de gerçekleşecek olan program, girişimcileri Amerika ve dünyaya açacak

TÜRK teknoloji girişimlerini İsrail ekosistemine açacak ilk ve tek hızlandırma programı başlıyor. Dünyanın en büyük teknoloji şirketlerinden olan Amazon, Türkiye'nin önde gelen girişim sermayesi fonlarından Boğaziçi Ventures, mezunları birçok unicorn şirket kurmuş olan Reichman Üniversitesi, teknoloji alanında uzmanlaşmış Turunç Hukuk Bürosu ve bir Türk-İsrailli girişimci tarafından yönetilen İsrail yatırım grubu GN-Z 11'in vizyon ve deneyimlerinin birleşmesi ile tasarlanan hızlandırma programında girişimciler hem online hem de Türkiye ve İsrail'de yüz yüze eğitim alacaklar.









13 UNICORN ÇIKARDI

Mezunları bugüne kadar 13 unicorn kurmuş Reichman Üniversitesi, UP Tel Aviv programına katılan girişimcilere program kapsamında sağlayacağı eğitimlerin yanı sıra Reichman EXED Katılım Sertifikası da verecek. Reichman Üniversitesi ve program ortaklarından GN-Z11, programa dahil olan Türk girişimcileri İsrail'in daha geniş girişimcilik ekosistemi ile buluşturmak için bir köprü görevi görecekler.



AWS AĞINDAN YARARLANACAKLAR

Program çerçevesinde aynı zamanda Reichman Üniversitesi'nin staj programı aracılığıyla, katılımcı girişimler, üniversite tarafından yönlendirilen öğrenci stajyerler ile birlikte İsrail ekosistemine ilk elden bakış açısını elde etme fırsatına sahip olacak. Katılımcılar tüm bunlara ilave olarak sektör liderleri, teknoloji uzmanları, seri girişimciler, yatırımcılar, startup organizasyonları, danışmanlar ve iş ortaklarından oluşan kapsamlı Amazon Web Services (AWS) ağından yararlanma fırsatı bulacaklar. UP Tel Aviv programına katılan her girişim, Activate programına da katılmaya hak kazanacak.