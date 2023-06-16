Türkiye’den Startuplar Paris’te teknoloji sahnesine çıktı

Türkiye’den 16 girişim Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi, 3 sağlık girişimi de Sanofi desteğiyle Paris’te fuara katıldı. Başkan Dağlıoğlu, “Uluslararası yatırımcıları ülkemize davet ediyoruz” dedi

Uluslararası Startup ve Teknoloji Fuarı VivaTech, Paris Expo Porte Versailles'te gerçekleşiyor. Fuar yarına kadar sürecek. Sanofi, PharmLab adlı girişimcilik programına katılan 3 startup ile fuara katılıyor. Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi'nin "Invest in Türkiye" standında da 16 tane Startup yer aldı. Fransız ve Türk iş dünyası temsilcilerinin katıldığı resepsiyonda konuşan Paris Büyükelçisi Ali Onaner, "Türkiye'nin, sunduğu imkânlarla yabancı yatırımcılar için ne kadar çekici olduğunu Fransız iş insanlarına göstermek amacıyla Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi yöneticilerimizle birlikte, ev sahipliği yapmaktan memnuniyet duyuyoruz. Bugünkü buluşmanın, Türkiye'deki en büyük yatırımcılar arasında yer alan Fransız şirketlerinin ülkemize olan ilgilerini daha da artırmasına vesile olmasını temenni ediyoruz" dedi.







19 MİLYAR DOLARLIK HACİM

Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Burak Dağlıoğlu ise 2022'de Fransa'nın Türkiye'nin en büyük yedinci ihracat, sekizinci ithalat ortağı olduğunu belirterek, "İkili ticaret hacmi 19 milyar doları buldu. 2002'den beri Fransa'dan Türkiye'ye 8 milyar doları aşan doğrudan yatırım girişi oldu ve yaklaşık 1.700'e yakın Fransız şirket ülkemizde faaliyet göstermeye devam ediyor. Cumhurbaşkanımız liderliğinde Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılına, Türkiye Yüzyılı'na girerken Fransa başta olmak üzere uluslararası yatırımcıları ülkemize davet çalışmalarımızı tüm enerjimizle sürdürüyoruz" açıklaması yaptı.



SAĞLIK GİRİŞİMLERİ PARİS'TE

Sanofi'nin PharmUp Girişimcilik Programı'na kabul edilen 3 sağlık girişimi VivaTech Girişimcilik ve Teknoloji Fuarı'na katıldı. Ailelerin çocuklarının sağlık verilerinin tutmasını sağlayan uygulama ve ateşli hastalık geçirdiğinde ateş ölçen kıyafet geliştiren Hekimanne girişimi, devlet hastanelerindeki kan tahlili laboratuvarlarında kuyrukları önleyen robotu geliştiren Labenko girişimi ve Türkiye'de ilaç keşif çalışmalarında kullanılmak üzere geliştirilen molekül, simülasyon teknikleri geliştiren Meddenovo girişimi Paris VivaTech'e katılma fırsatı yakaladı. Potansiyel yatırımcılarla tanışmak, küresel pazarda çalışan diğer girişimcileri takip etme şansı sunan etkinlikte yer alan sağlık startupları dikkat çekti. Türk Telekom, kurumsal girişim sermayesi şirketi TT Ventures ile yapay zekâ temelli çözümler üreten Syntonym girişimi de VivaTech'e katılan girişimler arasında yer aldı.