Kafes dövüşü başladı

Musk ve Zuckerberg’in sosyal medyada başlayan ‘kafes dövüşü’ atışması ringe çıkmadan sahada başladı. Twitter, Zuckerberg’in uygulaması Threads’i davayla tehdit ediyor

İki teknoloji devinin milyarder sahipleri arasında sosyal medyadaki atışmayla başlayan 'kafes dövüşü' ringe çıkmadan sahada başladı. Twitter'ı alan Elon Musk, Threads adlı yeni bir sosyal medya platformu kurarak kendisine rakip olan Meta'nın sahibi ve Facebook'un kurucusu olan Mark Zuckerberg'i dava etmekle tehdit etti.



MUSK TEPKİ ÇEKTİ

Elon Musk, geçtiğimiz yılın sonlarında Twitter'ı 44 milyar dolar karşılığında satın aldı. O günden bugüne kadar Twitter'da birçok değişiklik oldu. İlk etapta Musk Twitter'da işten çıkarmalar için harekete geçti. Sonra rakip sosyal medya platformlarının reklamını yapan hesapların silineceğini duyurdu. Kendisine eleştiride bulunanların hesaplarını askıya aldı.







META FIRSATA ÇEVİRDİ

Twitter'ın reklam erişimi geçen yıldan bu yana yüzde 19.8 geriledi. Musk'ın hesaplara gönderi limiti koyması ise eleştirileri artırdı. Twitter'ın bu tepetaklak gidişi rakiplerinin iştahını kabarttı. Twitter'ın rakipleri türemeye başladı. En ciddi hareketlenme ise Facebook ve Instagram'ın sahibi Meta'dan geldi. Şirketin sahibi Mark Zuckerberg, Twitter benzeri uygulaması Threads'i duyurdu. Birkaç gün içinde kullanıcı sayısının 50 milyona yaklaşması ise Musk'ı kızdırdı. Twitter'in avukatı Alex Spiro, Meta CEO'su Mark Zuckerberg'e gönderdiği mektubu yayımladı. Söz konusu mektupta Spiro, Meta'nın Twitter'in ticari sırlarını ve diğer fikri mülkiyetini sistematik, kasıtlı ve yasa dışı bir şekilde kötüye kullandığına dair ciddi endişe duyulduğunu aktardı. Meta'nın geçen yıl eski Twitter çalışanını işe aldığına işaret eden Spiro, şirketin kasıtlı olarak bu çalışanları birkaç ay içinde Meta'nın "taklit" Threads uygulamasını geliştirmeleri için görevlendirdiğini iddia etti. Şimdi iki sosyal medya devi arasındaki kavganın nereye varacağı merak ediliyor.



FARKLILIK VAR MI?

İki uygulama arasında en göze çarpan farklılık doğrudan mesajlaşma veya DM'ler… Instagram gibi, Threads de gönderileri kronolojik sırayla sunmuyor. İçerik algoritmik olarak sıralanıyor ve ne zaman yayınlanırsa yayınlansın kullanıcılara sunuluyor. Threads'te henüz ücretli reklam yok. Gönderilere hashtag ekleme yeteneği de bulunmuyor. Hashtag'ler, Twitter'ın temel bir özelliği. Kullanıcıların belirli bir konu altındaki gönderileri keşfetmesini ve trend olan içeriği tek bir yerde göstermesini kolaylaştırıyor. Benzer şekilde, kullanıcıların belirli metin veya ifadeleri aramasına izin veren bir özellik de yok. Threads, bir masaüstü web sitesine sahip değil. Bu nedenle hizmete yalnızca iOS veya Android uygulamaları aracılığıyla erişebiliyorsunuz. Kullanıcılar, uygulamadan çıkmak isterse Instagram hesabının da silinmesi tehlikesini gündeme getiriyor.







TWITTER MI THREADS MI

Threads, Twitter'a çok benziyor ve otomatik olarak bir kullanıcının Instagram hesabına bağlanıyor. Kullanıcıların Threads'i kullanabilmeleri için bir Instagram hesabına sahip olmaları gerekiyor. Uygulamayı indirdikten sonra, Instagram hesabınızı kullanarak giriş yapmanız isteniyor. Kullanıcılar, Instagram hesapları üzerinden kaydoluyor ve aynı kullanıcı adını, şifreyi ve hesap adını kullanıyor, ancak özgeçmişlerini Threads'e özgü olacak şekilde düzenleyebiliyor. Kullanıcılar her biri 500 karakterle sınırlı metin tabanlı mesajlar veya "mesaj dizileri" gönderebiliyor. Kullanıcı adlarının önündeki @ sembolünü kullanarak belirli kullanıcıları bir mesaj dizisinde etiketleyebiliyor. Kullanıcılar, başlıklarındaki yanıtları yalnızca takipçileriyle veya gönderide etiketledikleri kişilerle sınırlayabiliyor. Bir konuya fotoğraf veya video da ekleyebiliyor. Threads, lansmanından bu yana 50 milyondan fazla yeni abone aldığı için Twitter'ın potansiyel ölümü artık bir gerçek. Buradaki püf nokta, Zuckerberg'in Instagram'daki kişilerin aynı tanıtıcıyı Threads'e aktarmalarına izin vermesi… Popüler sosyal ağ yaklaşık 2.4 milyar aboneye sahipken, Twitter 350 milyonu zar zor geçiyor.



KARŞILIKLI ATIŞTILAR

Elon Musk ile Mark Zuckerberg arasında gerçekleşecek dövüş son zamanlarda sosyal medyanın dilinden düşmüyordu. Elon Musk, Meta'nın sahibi ve Facebook'un kurucusu olan Mark Zuckerberg'e kafes dövüşü teklifinde bulunmuştu. Zuckerberg'ten gelen kabul mesajından sonra iki milyarder antremanlara başlamıştı. İki devin kapışması aslında yeni değil… Musk'ın SpaceX roketleri, Meta'daki veri gizliliği skandalları ve daha fazlası dahil olmak üzere yıllar boyunca birbirlerini eleştirdiler.



KURUCU DORSEY DE RAKİP OLDU

Merkezi olmayan mesajlaşma uygulaması Mastodon ve Twitter'ın kurucu ortağı Jack Dorsey tarafından desteklenen Bluesky de dahil olmak üzere son aylarda bir dizi Twitter alternatifi ortaya çıktı. Ancak hiçbir platform Twitter'ın kullanıcı tabanına ve popülaritesine ulaşamadı.