Pilot’un yeni dönem girişimleri belli oldu

TT Ventures’ın Girişim Hızlandırma Programı PİLOT’un 11’inci dönem girişimleri belli oldu. Yeni döneme seçilen 7 girişimin her biri programın sonunda TT Ventures’tan 50 bin dolar yatırım alacak

Türk Telekom'un, yenilikçi fikirleri katma değer sağlayacak işlere dönüştürmek ve Türkiye girişimcilik ekosistemini globale taşımak amacıyla 2013 yılında hayata geçirdiği TT Ventures Girişim Hızlandırma Programı PİLOT'un 11. dönem girişimleri belli oldu. Girişimleri, Amerika'da girişimcilik ekosistemine yönelik global vizyona hâkim olacakları ve işlerini geliştirecekleri iki haftalık bir program bekliyor. Farklı alanlarda, teknoloji odaklı projeler geliştiren 7 ekibe program süresince Türk Telekom ile işbirliği yapma ve programı başarıyla tamamlayan her ekibe program sonunda TT Ventures'tan 50 bin dolar yatırım alma imkânı sunulacak.









DÜNYAYA BAĞLAYAN KÖPRÜ

TT Ventures Genel Müdürü Muhammed Özhan, "2013'ten bu yana PİLOT ile Türkiye girişimcilik ekosistemini güçlendirmek ve erken aşama girişimlerle iş birliği yaparak onları dünya arenasına taşıyacak katkıyı sunmak amacıyla çalışmalarımıza aralıksız devam ediyoruz. Bu kapsamda TT Ventures Girişim Sermayesi Yatırım Fonu ile PİLOT mezunları da dahil olmak üzere, girişimlere yatırım yaparken, San Francisco'da açtığımız TT Ventures Ofisi ile girişimleri dünyaya bağlayan bir köprü olmayı hedefliyoruz" diye konuştu. Türk Telekom'un girişimcilere ofis ortamı sağlayan Eminönü'ndeki Santral binasının yanı sıra ana destekçisi olduğu Atatürk Kültür Merkezi'nde yer alan Girişimcilik Merkezi ile girişimler için geleceğe yön verecek birçok fikri hayata geçirmelerini sağlayacak yepyeni bir kapı araladıklarının altını çizen Özhan, şöyle devam etti: "Desteklediğimiz girişimlerin küresel çapta başarılı projelere imza atması önceliğimiz. PİLOT'un 11. dönemine seçilen 7 ekip, iş fikirlerini başarılı bir şekilde uygulayabilmek için 12 hafta boyunca sektör profesyonelleri ile başarılı girişimci ve yatırımcılardan oluşan Türk Telekom mentor ağından destek alacak. PİLOT'tan bugüne kadar 104 girişim mezun oldu. Asya'dan Avrupa'ya, Kuzey Amerika'dan Güney Amerika'ya kadar neredeyse tüm ülkelerde faaliyet gösteren PİLOT mezunlarının 2022 yılı sonunda sağladığı istihdam 2 bine ulaştı. Destek olduğumuz girişimlerimizin, dünyanın dört bir yanında elde ettiği başarılı sonuçlar bizim için gurur verici. Türk Telekom'un yüksek teknoloji birikimi ve deneyimini TT Ventures ve PİLOT ile girişimlerimize aktararak ekosisteme destek olmaya devam edeceğiz."



FINTECH'TEN ÜRETIM VE PAZARLAMAYA KADAR HER YERDELER

Yapılan kapsamlı değerlendirmeler sonrası; egaranti, Finceptor, FINSO, F-Ray/JetScoring, Link Robotics, Medialyzer ve Sensemore programa katılmaya hak kazanan girişimler olarak belirlendi. Fintech, web3, yapay zekâ, üretim ve pazarlama teknolojileri gibi farklı alanlarda faaliyet gösteren girişimler program boyunca, Türk Telekom'un sunduğu özel imkânlardan yararlanırken, alanında uzman profesyonellerden, başarılı girişimci ve yatırımcılardan aldıkları geri bildirimler doğrultusunda girişimlerini geliştirme fırsatı yakalayacak. Girişimler aynı zamanda, Türk Telekom ile iş birliği imkânını da değerlendirecek. Programı başarıyla tamamlayan ekipler, program sonunda fikirlerini seçkin yatırımcıların katılacağı PİLOT Demo Day etkinliğinde sunma olanağı bulacak. Ayrıca ekipler, ABD'de girişimcilik ekosistemine yönelik global vizyona hâkim olacakları ve işlerini geliştirecekleri iki haftalık bir programa katılma fırsatı yakalayacak.

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PARAM, AVRUPA ÇIKARMASINA SATIN ALMALARLA HAZIRLANIYOR

Avrupa'da güçlenmek için Almanya, İngiltere, Polonya, Hollanda ve Çek Cumhuriyeti pazarına odaklanan finans teknolojisi girişimi Param, Twisto'yu satın aldı. Param, Twisto sayesinde milyonlarca yeni müşteriye ulaşacak

Türkiye'nin en değerli finans teknolojisi olma yolunda ilerleyen şirketi Param, Avrupa'nın en hızlı büyüyen finteklerinden biri olan Twisto'yu bünyesine kattı. Twisto'nun satın alınmasıyla 27 Avrupa Birliği (AB) üye ülkesine erişecek olan Param, 8 Avrupa ülkesinde faaliyet izni elde ediyor. Param, böylece yıllık 1.1 trilyon dolarlık hacimle dünyanın en büyük ikinci e-ticaret pazarı olan Avrupa'da önemli bir oyuncu haline geliyor.









ŞİMDİ AL SONRA ÖDE

Twisto, 1 milyondan fazla müşteri, toplamda 845 milyon euro işlem hacmi ve 9 binin üzerinde iş ortağıyla güçlü büyüme performansı sergiliyor. Answear, Allegro, KFC ve Pizza Hut gibi Avrupa'daki önemli markalar platformda işlem yapıyor. Twisto, güvenlik teknolojileriyle de fark yaratıyor. "Nikita" olarak adlandırılan şirket içi kredi ve fraud puanlama motoru, milisaniyeler içinde 500'den fazla faktörü analiz edebiliyor. Avrupa'nın lider "Şimdi Al Sonra Öde" platformlarından biri olan Twisto, 2013 yılında kuruldu. "Şimdi Al, Sonra Öde" dijital kredi modelini Çekya'da ilk başlatan fintek olan Twisto, 2018'den bu yana Polonya pazarında da hizmet veriyor. Ödemeler ve alışveriş için akıllı çözümler sunan Twisto, sanal kartlarla ve cüzdanla ödeme yapma, şirketler için akıllı telefonlarla ödeme alma, taksitli ödeme, fatura ödeme gibi özellikleriyle kullanıcılarının hayatını kolaylaştırıyor. Twisto'nun sanal kartları, kısa ve uzun vadeli taksit seçenekleri, hesap tabanlı kredi limiti, Apple Pay ve Google Pay entegrasyonlarına sahip. Fintek alanında yenilikçi ürünler geliştirerek büyüme yolunda çok hızlı adımlar atan marka, 2021 yılında Avustralya merkezli Zip tarafından 89 milyon dolara satın alınmıştı. Param, Twisto'yu Zip'ten satın almaya karar vererek 2023 yılının dikkat çeken yatırımlarından birine imza attı.



TWISTO, YENİ PAZARLARDAKI REKABETTE GÜÇ KATACAK

PARAM Kurucu ve CEO'su Emin Can Yılmaz, Twisto'ya yapılan yatırım hakkında şu değerlendirmeyi yaptı: "Twisto'yu satın alma kararımız, Avrupa'da büyüme stratejimize verdiğimiz önemin ve önceliğin en önemli göstergelerinden birini oluşturuyor. Satın alma stratejimiz, hızlı büyüme hedeflerimizin önemli bir parçası olmakla birlikte seçici davranıyor, aynı vizyonla hareket edebileceğimiz şirketlere yatırım yapıyoruz. Avrupa'nın lider fintekleri arasında bulunan Twisto da Param'ın yan yana yürüyebileceği güçlü bir yol arkadaşı. Başarılarından, ürünlerinden, uzman insan kaynaklarından ve potansiyelinden etkilendiğimiz Twisto'nun yeni pazarlarda ve rekabette bize güç katacağına inanıyoruz. Twisto sayesinde Avrupa'da da milyonlarca müşteriye ve on binlerce iş ortağına dokunabilir konuma geliyoruz."