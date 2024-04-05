Kuşlu sitede teknik analiz yapan kadınlar ilham kaynağı oldu

Binance Kadın Akademisi Hatay’da 81 kadını teknoloji eğitimi konusunda mezun etti. Twitter’ın önceki logosu kuşu kendi deyimiyle “kuşlu site” olarak anlatan Kamile Uray, artık orada gördüğü teknik analizleri yapabiliyor

Kadınlar iş hayatında önemli eşitsizliklere karşı koyarak ayakta kalmak zorunda. Deprem sonrasında aile bütçesine katkı sağlamak isteyen kadınlara yönelik sunulan Binance Kadın Akademisi, Hatay'da 81 kadını teknoloji eğitimi konusunda mezun etti. Hatay'ın Antakya ilçesinde gerçekleşen programda finansal okuryazarlık, blok zinciri teknolojisi, yapay zekâ, NFT, siber güvenlik gibi özenle tasarlanmış eğitimler katılımcı kadınlara Web3 dünyasında yer alabilmeleri için gereken bilgi ve becerileri kazandırıyor.



İLHAM OLDU

Ayrıca Binance İş Ortağı 3 kadının hikâyesi de mezun kadınlara ilham kaynağı oldu. Kamu kurumundan emekli Kamile Uray, özel kurumdan emekli Filiz Yalçın, şehirden köye taşınan Gülen Okumuş hayatlarını değiştirecek karar 7-8 yıl önce kripto dünyasına adım atarak başladı. Önce her meraklı insan gibi kayıplar yaşayan, aldığı eğitimden sonra Twitter'da Kamile Uray'ın deyimiyle "kuşlu sitede" paylaştıkları teknik analizlerle yol gösterici hale geldi.

Binance Teknolojide Kadın Akademisi, eğitimlerini deprem bölgesindeki kadınlara ulaştırmış durumda. Hatay'da gerçekleştirilen eğitimlere tamamı deprem bölgesinden 80 genç kadın katıldı.







KİLOMETRE TAŞI

Binance Türkiye Genel Müdürü Mücahit Dönmez, Teknolojide Kadın Derneği Kurucu Yönetim Kurulu Başkanı Zehra Öney, Binance Türkiye Pazarlama Direktörü Harika Eldoğan programda yer alan isimler arasındaydı. Ayrıca daha önce akademiden mezun olan üç kadın hikâyeleriyle mezunlara ilham kaynağı oldu.

Akademi, kripto, blokzincir ve Web 3.0 alanlarında kadınların varlığının artırılmasını amaçlıyor. Bu sayede, sektördeki cinsiyet eşitsizliğine karşı önemli bir adım atılmış oluyor. Ayrıca akademi Türkiye'nin teknolojik ve ekonomik gücünü artırmada da önemli bir kilometre taşı olmayı hedefliyor.



İSTANBUL'DAN KÖYE TAŞINAN MÜHENDİS

Ani bir kararla 7 sene önce tüm kariyerini bırakarak küçük bir köye yerleşmeye karar veren 44 yaşındaki Endüstri Mühendisi Gülen Okumuş hikâyesini şöyle anlattı: "Kurucularından olduğum bir kripto topluluğunda teknik analistlik yaparak hayatıma devam ediyorum."