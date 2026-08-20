22 girişim pilot koltuğu için yarışa girdi

Türk Telekom Ventures’ın PİLOT programının 14’üncü dönem seçmeleri yapıldı. Online olarak düzenlenen etkinlikte 22 girişim yarıştı. 12 haftalık süreci tamamlayan ekipler TT Ventures’tan yatırım alabilecek, ABD’de tamamlayıcı programa katılma fırsatı bulacak

Türk Telekom'un her yıl düzenlediği PİLOT hızlandırma programı 14'üncü dönemde seçim için 22 girişim online olarak jüri üyelerine sunum yaptı. 10 kişilik PİLOT koltuğuna girişimci seçmekte jüri üyeleri zorlandı. Listeye şöyle bir göz atmak bile, kapsamın ne kadar geniş olduğunu gösteriyor. Fiziksel perakendeyi otonom robotlarla dijitalleştiren bir platformdan, savunma sanayii gibi regüle ve internete kapalı ortamlarda çalışan eski yazılım sistemlerini modernize eden bir AI-native IDE'ye kurumsal hukuk süreçlerini hızlandıran bir hukuk teknolojisinden, kritik altyapılar için post-kuantum kriptografi geliştiren bir siber güvenlik çözümüne kadar uzanan bir yelpaze söz konusuydu. Sağlık, tarım, eğitim, HoReCa, e-ticaret, finans operasyonları, veri altyapısı ve operasyonel süreç otomasyonu gibi birbirinden farklı sektörlerden gelen girişimler, aynı masada aynı kriterlerle kıyaslanmak zorunda kaldı.Bu da değerlendirme sürecini olağan seçim günlerinden çok daha zorlu kıldı.

ORTAK PAYDA YAPAY ZEKA

Ancak bu çeşitliliğin altında, gözden kaçmayan tek bir ortak payda vardı: Yapay zeka. Değerlendirilen girişimlerin neredeyse tamamı, iş modelinin merkezine yapay zekayı yerleştirmiş durumda. Kimi, uyumluluk sertifikasyon süreçlerini yapay zeka ile saatler içine sıkıştırıyor kimi, ERP sistemleri üzerinde çalışan finansal kapanış ve talep tahmini süreçlerini otomatikleştiriyor kimi de üretim hatalarının kök nedenini saniyeler içinde tespit eden otonom karar mekanizmaları kuruyor. Bu tablo, jüri için bir anlamda işi daha da zorlaştırdı. Artık "yapay zeka kullanıyor mu" sorusu ayırt edici bir kriter olmaktan çıkmış, "yapay zekayı ne kadar derinlikte ve ne kadar somut bir iş sonucuna dönüştürdüğü" sorusu ön plana geçmişti. Bir başka deyişle, yapay zeka artık bir farklılaşma unsuru değil, girişimcilik dünyasının vazgeçilmez bir zemini haline gelmiş durumda. Asıl rekabet bu zeminin üzerinde kimin daha derin ve daha uygulanabilir bir değer önerisi kurduğunda yaşanıyor.

BUGÜNÜN İŞ YAPMA ANLAYIŞI

Gün boyunca süren tartışmalarda jüri üyeleri, teknik olgunluk, pazar büyüklüğü, ekip gücü ve Türk Telekom'un kurumsal ekosistemiyle kurulabilecek sinerji gibi kriterleri bir arada tartıp 10 girişimi PİLOT programına dahil etmeye hak kazandırdı. Ortaya çıkan liste, sadece bir seçim sonucu değil aynı zamanda yapay zekanın artık "gelecek teknolojisi" değil, bugünün iş dünyasının işleyiş biçimi olduğunun da bir kanıtı niteliğinde. 14'üncü dönemin seçilen girişimleri, önümüzdeki aylarda Türk Telekom'un kurumsal gücüyle buluşarak bu dönüşümü sahada test etme fırsatı bulacak. TT Ventures PİLOT hızlandırma programına kabul edilen teknoloji odaklı girişimler; nakit desteği, Türk Telekom'un iş bağlantılarının ve yatırımcı ağının da dahil olduğu 450'nin üzerinde alanında uzman mentorla görüşme imkânı, ücretsiz ofis alanları ve teknoloji altyapısından faydalanacak. 12 haftalık süreci başarıyla tamamlayan ekipler ise TT Ventures'tan yatırım alma ve ABD'de tamamlayıcı programa katılma fırsatı elde edecek.

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FİNANSAL GÜVEN AÇIĞINI KAPATAN PROVENANCE'A 500 BİN DOLAR YATIRIM

Yapay zekânın finans ekiplerinde yaygınlaşmasıyla finansal modeller çok daha hızlı hazırlanıp değiştirilir hale geldi. Ancak bu hız, modellerin doğruluğunu ve kaynağa dayanıklılığını kontrol eden inceleme süreçlerine aynı ölçüde yansımadı. Yatırım bankaları, özel sermaye fonları ve kurumsal finans ekipleri, milyarlarca dolarlık kararların dayandığı Excel ve PowerPoint dosyalarındaki hata ve tutarsızlıkları hâlâ büyük ölçüde manuel olarak, saatler süren satır satır kontrollerle tespit etmeye çalışıyor. Tuna Üsküdar, Arda Dinç ve Chris Risio tarafından 2026 yılında kurulan Provenance ise, finansal modelleri ve sunumları kaynak dokümanlarla gerçek zamanlı olarak karşılaştırarak hata ve tutarsızlıkları tespit ediyor, verilerin kaynağına kadar izlenebilir olmasını sağlıyor. 212'den aldığı 500 bin dolarlık yatırımla Provenance, ürününü geliştirmeyi ve Orta Doğu, Amerika ile Asya'daki büyümesini ivmelendirmeyi planlıyor.





KÜRESEL ÖLÇEKTE BÜYÜME

Provenance Kurucu ve CEO'su Tuna Üsküdar, girişimin çözmeye çalıştığı soruna dikkat çekerek "Provenance olarak, yapay zekâ ile üretilen finansal çalışmalar için güven, doğrulama ve izlenebilirlik altyapısı oluşturuyoruz. Aldığımız yatırım, ürünümüzü ölçeklendirme ve finans ekipleri için yapay zekâ destekli çalışma süreçlerinde yeni bir güven standardı oluşturma hedefimiz açısından önemli bir adım" ifadelerini kullandı. 212 Yatırım Direktörü Özge Sevim, yatırım kararının arkasındaki gerekçeyi de girişimin çözdüğü problem üzerinden açıkladı: "Provenance, finansal kurumların ihtiyaç duyduğu bu güven katmanını inşa ediyor; veri odası girdilerini canlı finansal modellerle karşılaştırırken her değişiklik için açık ve denetlenebilir bir iz kaydı oluşturuyor. Erken dönemde aldığı müşteri ilgisi ve pazardan gelen talep, ihtiyacın gerçekliğini ve ekibin çözüm kapasitesini gösteren güçlü bir sinyal."