Türk Telekom girişimleri Silikon Vadisi’ne taşıyor

Yeni nesil teknolojilerde uzmanlık kazanan ve küresel büyüme potansiyeli olan Türk girişimler Türk Telekom TT Ventures desteğiyle Silikon Vadisi’ne adım atıyor. 2 hafta süren programla girişimler yapay zeka girişimlerinin en hızlı büyüdüğü arenada eğitimler alıyor

Yapay zekâ ve bulut gibi yeni nesil teknolojilerde konusunda uzmanlaşan girişimlerin küresel arenaya taşınması için kurumlar önemli adımlar atıyor. Girişim hızlandırma programları ve girişim sermayesi fonları bu konuda önemli rol üstleniyor. Türk Telekom, milli teknoloji hamlesine güç katma vizyonuyla desteklediği teknoloji girişimlerini ABD'nin Silikon Vadisi'ne taşıyor.

Şirketin girişim sermayesi kolu TT Ventures, Stanford Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Küresel ve Uzaktan Eğitim Merkezi iş birliğiyle "Ölçeklenme ve Küreselleşme" odaklı özel bir programı San Francisco'da, Silikon Vadisi'nin tam kalbinde hayata geçirdi. TT Ventures portföyünden dokuz girişim, iki hafta süren program boyunca Stanford akademisyenleri eşliğinde atölye çalışmalarına ve mentorluk oturumlarına katıldı, Silikon Vadisi'ndeki çeşitli toplantı ve etkinliklere iştirak etti ve demo day sunumları gerçekleştirdi. Girişimler, TT Ventures'ın güçlü küresel bağlantıları sayesinde yatırımcılarla ve dünyanın önde gelen teknoloji şirketlerinin liderlerinden oluşan uluslararası bir ağla buluşma fırsatı da buldu. Programa yapay zekâ tabanlı çözümler geliştiren Refabric, Priam AI, Homster, Zuzzuu, Werover, Milvus ve Macellan Super App gibi girişimler katıldı.

10 YILDAN FAZLA DESTEK

Bu yurt dışı programı, Türk Telekom'un 10 yılı aşkın süredir yürüttüğü hızlandırma programı TT Ventures PİLOT'un bir uzantısı niteliği taşıyor. PİLOT kapsamında girişimlere mentorluk, nakit ve yatırım desteği, ofis ve altyapı desteği ile geniş bir müşteri ağına erişim sağlanıyor; ayrıca stratejik yönetim danışmanlığından iş geliştirmeye kadar uzanan kapsamlı bir destek sunuluyor. TT Ventures Genel Müdürü Muhammed Özhan, girişimlere yalnızca yatırım yapmakla yetinmediklerini, onların küresel arenada söz sahibi olması için stratejik adımlar attıklarını vurgulayarak, Stanford iş birliğiyle tasarladıkları programın girişimlerin büyümesi ve küresel çapta değer yaratması açısından büyük önem taşıdığını belirtti.

PORTFÖY DEĞERİ 600 MİLYON DOLARI AŞTI

Türk Telekom'un bu yöndeki çabaları somut sonuçlar da veriyor. PİLOT programından mezun olan girişimlerin toplam portföy değeri 600 milyon doları aşarak, şirketin Türkiye'yi yüksek teknoloji üreten ve ihraç eden bir ülke haline getirme vizyonuna önemli bir katkı sağladığını ortaya koyuyor.

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EN ÇOK HEDEF ALINAN SEKTÖRLER ULAŞIM VE BİLETLEME PLATFORMLARI

Seyahat ve hava yolu şirketlerini taklit eden siber saldırganlar kullanıcıların kart ve banka bilgilerine ulaşmaya çalışıyor. Siber saldırganlar en çok uygun fiyatlı biletler üzerinden kullanıcıları tehdit ediyor

Günümüzde bir seyahat planlamak; araç paylaşım uygulamaları, hava yolu şirketleri ve çevrim içi seyahat acenteleri arasında mekik dokumak anlamına geliyor. Bu süreç genellikle çok sayıda sekme ve cihaz üzerinden, üstelik avantajlı teklifleri kaçırmama telaşıyla yürütülüyor. İşte bu aciliyet hissi, tanıdık markalara duyulan güven ve platformlar arası yoğun trafik; meşru ulaşım ve seyahat hizmetlerini taklit ederek oltalama sayfaları, sahte uygulamalar ve dolandırıcılık odaklı teklifler sunan siber korsanlar için biçilmiş kaftan oluşturuyor.

Kaspersky araştırmacıları, önde gelen ulaşım markalarının adı kullanılarak yayılan siber tehditleri mercek altına aldı. 2025'in ikinci çeyreği ile 2026'nın ilk çeyreği arasında Kaspersky çözümleri, bu markalarla ilişkilendirilen 262.663 engelleme kaydetti. Emirates markası taklit edilerek yapılan saldırılar, ulaşım kategorisindeki tüm tespitlerin yüzde 61'ini oluşturarak ilk sırada yer alırken; bunu yüzde 37 ile Uber takip etti. Bu kategoride gözlemlenen hareketliliğin ezici bir çoğunluğunun sektör lideri iki marka üzerinden yürütülmesi, saldırganların çabalarını geniş kitlelere ve yüksek ödeme trafiğine sahip tanınmış hizmetler üzerinde yoğunlaştırdığını gösteriyor.

TRUVA ATI SALDIRILARI ARTIYOR

Ulaşım markalarıyla ilişkilendirilen dosya ve nesneler arasında en yaygın tespit edilen tehdit türü yüzde 30,5 ile Truva atları (Trojan) olurken, bunu yüzde 22,5 ile Bankacılık Truva Atları (Trojan-Banker) izledi. Bu kötü amaçlı yazılımlar doğrudan banka giriş bilgilerini ve ödeme verilerini çalmak üzere tasarlanıyor. Kaspersky araştırmacılarının tespit ettiği dolandırıcılık yöntemlerinden biri, Ryanair'i taklit eden ve mağdurlara "tazminat almaya hak kazandıklarını" söyleyen klasik bir dolandırıcılık senaryosu. Mağdurlara, uçuşları nedeniyle tazminat ödemesi almaya hak kazandıklarını belirten bir mesaj gönderiliyor. Ardından hesap bilgilerini girmeleri veya paranın ödenmesi için küçük bir "işlem ücreti" ödemeleri isteniyor. Dolandırıcılık, kurbanları harekete geçmeye zorlamak için yoğun bir aciliyet duygusu yaratıyor.

YAZIŞMALARI TAKİP EDİYORLAR

Kaspersky, seyahat ve konaklama hizmetlerini taklit eden tehditleri de inceledi. Bu markalarla ilişkili 5 bin 414 saldırı girişimi tespit edildi. Bu hizmetlerin adı altında en sık dağıtılan tehditler ise yüzde 54.6 ile yine Truva atları oldu. Seyahat hizmeti hesapları; ödeme bilgilerini, kişisel verileri, geçmiş rezervasyonları ve konaklama/ etkinlik sağlayıcılarıyla yapılan yazışmaları içerdiğinden siber suçlular için cazip birer hedef haline geliyor. Güvenilir platformları taklit eden kötü amaçlı dosyalar veya sayfalar; kimlik bilgilerini çalmak, ödeme verilerini ele geçirmek, cihaza ek kötü amaçlı yazılımlar yüklemek amacıyla tasarlanabiliyor.

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TÜRK YAPAY ZEKÂ GİRİŞİMLERİ DEVLER LİGİNE YÜKSELİYOR

Türk girişimcilerin kurduğu yapay zekâ girişimleri unicorn olmayı başardı. Yapay zekâ girişimleri fal.ai ve Periodic Lab son aldıkları yatırımlarla milyar dolar barajını aşmayı başardı

2025 Türk Yapay Zekâ Ekosistemi ve Global Etki Raporu, Türk yapay zekâ girişimciliğinin artık yalnızca yerel bir hikâye olmadığını ortaya koyuyor. Rapora göre Türkiye sınırları içinde 1.188 aktif yapay zekâ girişimi faaliyet gösteriyor; yurt dışında kurulan ve Türk kökenli girişimcilerin liderliğindeki diaspora şirketleri de dahil edildiğinde bu sayı bin 400'ü aşıyor. Raporun altını çizdiği en kritik nokta, Türk yapay zekâ ekosisteminin artık sınırlarıyla tanımlanamayacağı. Startups.watch verileri, İstanbul'da kurulan girişimlerle San Francisco'da kurulan ama kurucuları Türk olan şirketleri aynı bütünün parçası olarak ele alıyor ve bu yaklaşım, tablonun gerçek boyutunu gösteriyor.

YURTDIŞINDA TÜRK GİRİŞİMCİLER

Ancak asıl dikkat çeken hikâyeler, ABD'de kurulan diaspora girişimlerinden geliyor. 2021 yılında Burkay Gür ve Görkem Yurtseven adlı iki Türk mühendis tarafından San Francisco'da kurulan fal.ai, ses, video ve görsel üretimine yönelik yapay zekâ modellerini geliştiricilere API üzerinden sunuyor. Son olarak da Aralık 2025'te Seri D turunda 140 milyon dolarla 4.5 milyar dolarlık değerleme geldi. Diğer çarpıcı örnek ise Periodic Labs. Eski Google DeepMind araştırmacısı Ekin Doğuş Çubuk'un OpenAI'ın eski başkan yardımcısı Liam Fedus ile birlikte kurduğu şirketin değerlemesi Mart 2026 itibarıyla beş kattan fazla artarak 7 milyar dolara, yani "decacorn" eşiğine yaklaştı.

BÜYÜMEYE DESTEK VERİLER

Startups.watch verileri, 2025 itibarıyla dünya genelinde yapay zekâ yatırım işlemi sayısının azalmasına karşın toplam yatırım hacminin tarihî zirveye çıktığını gösteriyor. Bu, yatırımcıların çok sayıda erken aşama girişime küçük çekler yazmak yerine, pazar liderliği potansiyeli taşıyan daha olgun şirketlere büyük sermaye ayırdığı anlamına geliyor.