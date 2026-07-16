Türk Telekom’dan insan kaynağı seferberliği

Türk Telekom, yapay zekâdan siber güvenliğe, büyük veriden dijital okuryazarlığa uzanan eğitim seferberliğini 2026 yılında da sürdürüyor. Yeni nesil teknolojilerle insan kaynağı seferberliği başladı

Türk Telekom Akademi, yalnızca genç yeteneklere değil şirket çalışanlarına da geniş bir öğrenme ekosistemi sunuyor. Mobil öğrenmeden sanal sınıflara, video tabanlı içeriklerden teknoloji laboratuvarlarına uzanan bu yapı iç eğitmenler, üniversite iş birlikleri ve LinkedIn Learning ile Udemy gibi küresel MOOC platformlarıyla destekleniyor. Türkiye'nin en büyük kurumsal okulu olarak tanımlanan Akademi, çalışanların hem kişisel hem profesyonel gelişimini teknolojiyle kişiselleştirilmiş bir deneyime dönüştürüyor.

Kodlama ve robotikten yabancı dil sınavlarına hazırlığa, Mikro MBA sertifika programlarından kariyer paketlerine kadar yüzlerce eğitim içeriği barındıran platform, çalışanların "her zaman, her yerde" öğrenme ilkesiyle yetkinliklerini güncel tutmasını amaçlıyor.

YAPAY ZEKA KAMPI

Şirketin Gelişim Üssü çatısı altında yürüttüğü Yapay Zeka Kampı'26, dijital dönüşümün hızlandığı bu dönemde nitelikli insan kaynağı yetiştirme hedefiyle genç yeteneklere kapılarını açtı. Lisans son sınıf öğrencileri ile mezuniyetinin üzerinden bir yıl geçmemiş, 25 yaşını aşmamış ve aktif olarak çalışmayan adaylara yönelik program ön değerlendirme, online sınav ve mülakat aşamalarının ardından 22 Haziran-3 Temmuz tarihleri arasında İstanbul Ataköy Konukevi'nde yüz yüze eğitimlerle taçlanıyor.

Program tamamen ücretsiz olmasının yanında katılımcıların ulaşım ve konaklama giderlerini de karşılıyor. On günlük, sertifikalı ve on eğitimden oluşan kampta gençler Türk Telekom'un İnsan Kaynakları ve Veri Bilimi ekiplerinden mentorluk desteği alarak gerçek hayattan bir problem üzerinde çalışıyor ve yapay zekâ alanındaki yeni nesil teknolojileri uygulamalı olarak öğreniyor.

BÜYÜK VERİYE ÖZEL

Yapay Zeka Kampı yalnız değil. Türk Telekom, dijital dünyadaki tehditlere karşı nitelikli insan gücü yetiştirmek amacıyla uzun yıllardır sürdürdüğü Siber Güvenlik Kampı ile siber saldırı, savunma, kriptoloji ve tersine mühendislik konularında genç yeteneklere erken dönem eğitim fırsatları sunuyor. Bu kapsamda düzenlenen "Capture the Flag" (bayrağı yakala) yarışmasında katılımcılar, sistemlerdeki güvenlik açıklarını bularak hedeflere ulaşmaya çalışıyor.

Şirket bu yıl ilk kez Büyük Veri Kampı'nı da hayata geçiriyor. Veriyi analiz etme, yorumlama ve stratejik karar alma süreçlerinde uzmanlaşmak isteyen genç yetenekler için tasarlanan program, veri biliminde iz bırakmak isteyenleri hedefliyor. Ayrıca 14 farklı üniversiteden yılda 500'ü aşkın öğrencinin katıldığı "Ustasından Telekomünikasyon" programıyla, telekomünikasyon sektörünün yetkin çalışan ihtiyacını karşılamak amacıyla üniversite- sanayi iş birliği güçlendiriliyor, öğrenciler mezun olmadan sektörü yakından tanıma imkânı buluyor.

TEKNOLOJİYİ İYİLİĞE DÖNÜŞTÜRME VİZYONU

Şirketin insan odaklı yaklaşımı, sosyal fayda projelerine de yansıyor. Ocak 2026'da tanıtılan EyeMo projesi, ALS ve felç gibi kas hastalıkları nedeniyle ellerini kullanamayan bireylerin göz hareketleriyle bilgisayarlarını ve çevre ekipmanlarını kontrol etmesine imkân tanıyan, tamamen yerli bir yapay zekâ destekli görüntü işleme çözümü olarak öne çıkıyor. Türk Telekom Bilgi Teknolojileri Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Evren, şirketin üniversitesanayi iş birlikleri ve Ar-Ge çalışmalarıyla geliştirdiği bu tür projelerin, dijital dönüşümü toplumun tüm kesimlerine ulaştırma vizyonunun bir parçası olduğunu vurguluyor.

Daha önceki yıllarda "Şimdi Senin Zamanın" mottosuyla kadınlara yönelik yürütülen ve gezici eğitim tırıyla onlarca ile ulaşan teknoloji seferberliği de, şirketin dijital okuryazarlığı toplumun geneline yayma hedefinin köklü bir örneği olmuştu.