Türkiye veri merkezleri üssü oluyor

Dünyada dijital ekonominin omurgasını oluşturan veri merkezleri için büyük yarış var. Türkiye de sayısı 81'i bulan veri merkezleri ile bölgesel üs olma yolunda ilerliyor.

Dijital ekonomi ve yapay zekânın omurgasını oluşturan veri merkezleri konusunda küresel yarış hızlanıyor. Çevrimiçi istatistik portalı Statista ve sektör raporlarına göre 2024'te 416 milyar dolar olan küresel veri merkezi sistemleri pazar büyüklüğünün bu yıl 570 milyar doları aşması ve pazarın 2030'a kadar 620 milyar dolara ulaşması bekleniyor. Türkiye Elektrik Sanayi Birliği'nin (TESAB) "Veri Merkezleri: Küresel Gelişmeler ve Türkiye'nin Rotası" raporunda yer verilen Uluslararası Enerji Ajansı tespitlerine göre, veri merkezi sektöründe tarihi bir büyüme yaşanıyor. 2020'de yaklaşık 60 gigavat seviyesinde olan küresel veri merkezi kapasitesi, 2024'te 97 gigavata yükselerek yüzde 60'ın üzerinde artış kaydetti. Mevcut eğilimlerin sürmesi halinde küresel kapasitenin 2030'da 226 gigavata, 2035'te ise 277 gigavata ulaşması bekleniyor. Elektrik tüketiminin ise yapay zekâ kullanımının yaygınlaşmasıyla birlikte 2035'e kadar 1750 teravat/saat seviyelerine ulaşabileceği öngörülüyor.

İLK SIRADA ABD VAR

ABD'de geçen yıl sonu itibarıyla 5 bin 427 veri merkezi bulunuyor. Bunu 529 ile Almanya ve 523 ile Birleşik Krallık takip ediyor. Bu merkezlerin herhangi bir bölgeden daha fazla enerji tüketmesi, enerji ihtiyacını ABD'nin yapay zeka stratejisinin merkezine taşıyor. ABD, kişi başına veri merkezi elektrik tüketiminde de en büyük paya sahip ülkelerden biri olarak öne çıkıyor.

TELEKOM'DAN STRATEJİK HAMLE

Türkiye'deki veri merkezi projelerinde dijital dönüşümün öncüsü Türk Telekom'un tamamen yerli olarak geliştirilen yenilikçi çözümle, veri merkezlerini dünya standartlarının ötesine taşıyan stratejik hamlesi dikkat çekiyor. Yapay zekâ, video servisleri, 5G ve IoT (Nesnelerin İnterneti) gibi teknolojiler veri merkezlerindeki güç yoğunluğunu tarihin en yüksek seviyelerine getirirken; Türk Telekom, Sıvı Daldırmalı Soğutma Sistemi'ni (SDSS) Ocak 2026'da canlı işleme aldı. Büyük güç tüketen soğutma operasyonlarında başarılı sonuçlar elde etti. Tamamen yerli kaynaklarla geliştirilen SDSS, yapay zeka, video servisleri ve 5G gibi yenilikçi teknolojilerin yüksek yoğunluklu iş yüklerini en verimli şekilde yönetmek üzere tasarlandı. Şirketin İstanbul Esenyurt'taki Veri Merkezi'nde 2021'den bu yana test edilen sistem, 2026 Ocak'ta Türkiye'de ilk kez canlı işletime alınmış oldu.



ANADOLU'DA VERİ DEPOLANIYOR

Türkiye'de ise 81 veri merkezi bulunuyor. Bunların 33'ü İstanbul'da, 13'ü Ankara'da, 10'u İzmir'de, 8'i Bursa'da, 4'ü Kocaeli'de, 3'ü Denizli'de, 2'si Gaziantep'te yer alıyor. Ayrıca, Tekirdağ, Trabzon, Isparta, Antalya, Adana, Kayseri, Konya ve Samsun'da birer veri merkezi çalışıyor. Yüksek teknoloji yatırımlarını destekleyen HIT-30 Programı ve yerelde desteklenecek 303 stratejik projenin, Türkiye'nin kalkınma anahtarı olacağı öngörülüyor. HIT-30 Programı kapsamında veri merkezleri için 1,5 milyar dolarlık destek bütçesi ayrıldı.

1600 KATA VARAN VERİMLİLİK

Sunucuların elektriksel olarak yalıtkan ve ısı iletkenliği son derece yüksek sıvılar içerisinde çalıştırılması prensibine dayanan sistem, hava soğutmalı sistemlere oranla 1600 kata varan verimlilik ve yüzde 80'e ulaşan elektrik tasarrufu sağlıyor. Hava kanalları, yükseltilmiş döşeme ve yüksek hacimli iklimlendirme altyapılarının ortadan kalkması sayesinde beyaz alan ihtiyacını büyük oranda azaltan sistem, rutubet, korozyon, oksitlenme, titreşim ve akustik stres faktörlerinden tamamen arındırılmış çalışma ortamı sayesinde donanım arıza oranlarında iki kata kadar iyileşme imkânı sunuyor.

TÜRK TELEKOM WIFI AĞLARINDA 35 MİLYON GB DATA KULLANILDI

"Herkes için erişilebilir iletişim" ilkesiyle çalışan Türk Telekom'un Wi-Fi noktaları büyük ilgi görüyor. 2025 yılı verilerine göre 54 milyon kullanıcı, TT Wi-Fi noktalarında toplam 35 milyon GB data kullandı.

Küresel internet kullanımı da rekor kırmaya devam ediyor. 2025 yılı verilerine göre dünya genelinde 6,04 milyar internet kullanıcısı bulunuyor; bu rakam bir önceki yıla kıyasla yaklaşık yüzde 9,8 oranında artış anlamına geliyor. Dünya nüfusunun yüzde 96'sının internete mobil cihazlar üzerinden eriştiği göz önüne alındığında, Wi-Fi'ın bu bağlantının sağlanmasındaki kritik rolü daha da belirginleşiyor. Kültür ve sanatın kalbi AKM başta olmak üzere müzeler, kütüphaneler, stadyumlar ve toplu taşıma gibi pek çok alanda kesintisiz Wi-Fi hizmeti sunan Türk Telekom, her yerde ve herkes için erişim imkânı sağlamayı sürdürüyor. "Herkes için erişilebilir iletişim" ilkesiyle çalışan Türk Telekom'un Wi-Fi noktaları büyük ilgi görüyor. 2025 yılı verilerine göre 54 milyon kullanıcı, TT Wi-Fi noktalarında toplam 35 milyon GB data kullandı. Elde edilen veriler, kesintisiz ve erişilebilir bağlantı sunan TT Wi-Fi noktalarının önemini bir kez daha ortaya koydu.

FİBER AĞLARLA DESTEKLİ ERİŞİM

Türk Telekom Pazarlama ve Müşteri Deneyimi Genel Müdür Yardımcısı Zeynep Özden, "Müşterilerimizi çağın en modern ve yenilikçi teknolojileriyle buluşturuyor, geliştirdiğimiz dijital servislerle tüm ihtiyaçları kapsayan bir ekosistem sunuyoruz. Bu yaklaşımımızın bir sonucu olarak ülkemizi uçtan uca fiber ağlarla donatıyor ve 81 ilin tamamında yüksek hızda internet sunarak Türkiye'yi dünyaya bağlıyoruz. Dünya Wi-Fi Günü'ne özel olarak Türkiye geneline yayılan binlerce noktadaki Wi-Fi ağımızı ücretsiz hale getirerek kullanıcılarımıza sunduk" dedi.

BAĞLANTI İHTİYACI BÜYÜYOR

Dünya genelinde yaklaşık 6 milyar internet kullanıcısı Wi-Fi üzerinden bağlanırken, Wi-Fi 6 destekli cihazların kümülatif sevkiyatı 5,2 milyarı aştı. Bağlantı kalitesine yönelik artan talep ise operatörleri daha geniş ve daha hızlı altyapı yatırımlarına yöneltiyor. 2025 yılında küresel ölçekte yaklaşık 950 milyon kamusal Wi-Fi noktasına ulaşılması bekleniyor; bu sayının 2030'a kadar yüzde 27'lik bileşik büyüme oranıyla 3,15 milyara çıkması öngörülüyor. Küresel Wi-Fi pazarının değeri 2024 yılında 22 milyar dolar olarak hesaplanırken, 2030'a kadar yıllık yüzde 12'yi aşan bir büyümeyle 35-45 milyar dolar bandına ulaşması bekleniyor.

MESLEK ÖRGÜTLERİ VE REGÜLASYON BASTIRINCA İSTANBUL'DA OFİS AÇTI

Türkiye'den milyonlarca dolar kazanan ancak vergi ödemeyen küresel dijital servisler, meslek örgütleri ve regülasyon otoritelerinin baskısıyla yatırım yapmaya başladı. Ancak dijital servislerin rekabete aykırı her hareketi denetlenmeli.

Toplumun dini ve milli değerlerine aykırı içerikleriyle milyonların tepkisini çeken, İsveç'te rüşvet skandalıyla gündeme gelen, Türkiye'de Rekabet Kurulu'nun inceleme başlattığı dijital müzik platformu Spotify, Türkiye'de ofis açtı. Açılışın arka planında çarpıcı rakamlar yatıyor. Spotify'ın paylaştığı istatistiklere göre, Türkiye Top 50 listesindeki şarkıların yüzde 90'dan fazlasını tamamen yerli sanatçıların eserleri oluşturuyor. Türk sanatçıların yurtdışındaki dinlenme sayıları son 11 yılda tam 70 kat arttı ve sadece geçtiğimiz nisan ayında Türkiye dışındaki 92,5 milyon tekil kullanıcı en az bir Türk sanatçıyı listesine ekledi. Spotify MENAT+ Genel Müdürü Akshat Harbola, Türkiye'nin hem kültürel hem de ticari açıdan dünyanın en dinamik müzik pazarlarından biri olduğunu ve İstanbul'daki yeni ofisin Türkiye'ye uzun vadeli bağlılıklarının bir göstergesi olduğunu söyledi. Ancak bu açılışın salt müzik sevgisiyle açıklanamayacağını sektör çevreleri de söylüyor. Rekabet Kurulu'nun 4 Temmuz 2025'te platform hakkında çalma listelerinde ayrımcılık ve fiyat politikaları gerekçesiyle resmi inceleme başlatması üzerine MESAM Başkanı Recep Ergül "Fiyat politikalarının yol açtığı mağduriyetler çözülmeli, Spotify'ı çözüm ortağı olarak görmek istiyoruz" açıklamasını yaparak sektörel baskıyı kurumsallaştırmıştı.

FİYAT POLİTİKASINA DİKKAT

Sektör, dinleme başına ödenen birim ücretlerin uluslararası standartlara çekilmesi ve telif dağıtımında şeffaf bir havuz sisteminin kurulması gerektiğini vurguluyor. Spotify, daha önce müzik listelerini rüşvetle ve adaletsiz bir şekilde manipüle etmek iddiasıyla gündeme gelmişti. Dinlenme listelerinde uygunsuz şekilde oynama yapıldığı, müstehcen, milli ve dini değerleri aşağılayan içeriklere yer verildiği iddiası üzerine harekete geçilmişti. Skandalın ardından Spotify İsveç genel merkezi soruşturma başlatmıştı. Rekabet Kurumu da inceleme yapmıştı. Sanatçıların tepki gösterdiği rüşvet skandalının ardından, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy, Spotify Başkan Yardımcısı Gustav Gylenhammar ile Türkiye Temsilcisi Mithat Özbek ve beraberlerindeki heyetle masaya oturmuş, Spotify'ın Türkiye'de temsilcilik açacağını belirtmişti. 2020'de yürürlüğe giren yasayla sosyal medya şirketlerine Türkiye'de ofis açıp temsilcilik bulundurma zorunluluğu getirildi. Bu zorunluluk, hem hesap verebilirliği artırmak hem de yerel vergi ve hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesini güvence altına almak amacıyla tasarlandı.