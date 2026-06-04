Öğrenciler sınav provası yapacak

Sebit’in üniversiteye hazırlık çözümü Raunt, 20-21 Haziran tarihlerinde yapılacak YKS sınavına girecek öğrencilere büyük bir fırsat sunuyor. Öğrenciler, Raunt’la hem gerçek sınavı deneyimleme hem de zamanını en verimli şekilde yönetme fırsatı bulacak

Türk Telekom iştiraki Sebit'in üniversiteye hazırlık çözümü Raunt, 20-21 Haziran'da gerçekleştirilecek Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) öncesinde öğrencilere son kez kendilerini deneme fırsatı sunuyor. 6-7 Haziran tarihlerinde ülke genelinde düzenlenecek "Türkiye Geneli Ücretsiz Raunt YKS Provası" hem TYT hem de AYT oturumlarını kapsayarak adayların gerçek sınav atmosferi yaşamalarına, zaman yönetimini deneyimlemelerine ve eksiklerini yapay zekâ analizleriyle gidermelerine olanak tanıyor.

EKSİKLERİ TAMAMLAMA FIRSATI

Sınav öncesindeki son büyük prova, öğrencilerin Türkiye sıralamalarını görmeleri açısından da kritik önem taşıyor. Türk Telekom iştiraki ve Türkiye'nin öncü eğitim teknolojileri şirketi Sebit, geliştirdiği eğitim çözümleriyle milyonlarca öğrenciyi eğitim hayatları boyunca desteklemeyi sürdürüyor. Eğitim çözümleriyle gençlerin sınav yolculuğuna eşlik eden Sebit, 20-21 Haziran'daki sınav öncesinde adaylar için kritik bir genel değerlendirme ve son prova fırsatı sağlıyor. Öğrencilere gerçek bir sınav deneyimi yaşatmak amacıyla hazırlanan son prova, tamamen YKS formatına uygun olarak tasarlanıyor. Üniversite adaylarının sınav öncesinde eksik konularını tespit edip nokta atışı çalışmalar yapabilmesi için deneme, en güncel ve en kritik veri kaynaklarından biri olarak öne çıkıyor. Öğrencilerin Türkiye genelindeki sıralamalarını görmeleri ve sınav stresini yönetmeleri açısından büyük önem taşıyan bu adımla adaylar, eksiklerini kapatarak gerçek sınava en hazır şekilde girme imkânı buluyor. Ayrıca Raunt'un sunduğu iki haftada bir rehberlik uzmanlarıyla bire bir ve online görüşme fırsatı, öğrencilerin sınav öncesinde zaman yönetimi konusunda kendilerini geliştirmelerine ve sınav kaygılarını gidermelerine de destek oluyor. Raunt'un canlı dersleri ve YKS kampları da öğrencilerin eksiklerini hızla tamamlamalarını ve netlerini artırmalarını sağlıyor.

YAPAY ZEKÂ TEKNOLOJİSİ

Yapay zekâ teknolojileriyle desteklenen soru çözüm ve çalışma planı oluşturma sistemine sahip Raunt, öğrencilerin performansını anlık olarak takip ediyor. Deneme sınavlarına katılan öğrencilerin testlerdeki yanlışlarını analiz eden yapay zekâ sistemi, onların en çok ihtiyaç duyduğu konuları tespit ederek kişiselleştirilmiş yeni bir çalışma planı sunuyor. Raunt'un yapay zekâ sistemi; öğrencinin seviyesine göre "Sorulara Yüklen", "Eksiklerini Gider" veya "Sıfırdan Çalış" yönlendirmeleriyle doğru çalışma stratejisinin belirlenmesini destekliyor. Öğrenciler bu son prova sayesinde, Raunt'un teknolojik altyapısından da faydalanarak kalan kısıtlı zamanı en verimli şekilde değerlendirme ve sınav stratejilerini geliştirme şansı elde ediyor.



TÜRKİYE'DE ÜRETİMİN ÇIKIŞ YOLU TEKNOLOJİ VE MARKA YATIRIMI OLDU

Türkiye sanayisi küresel ekonomilerde yaşanan daralmalara rağmen yatırımlarına ara vermiyor. Son yatırım Şölen'den geldi. Açılışta konuşan Bakan Kacır, "Mevcut tabloyu doğru okuduk" dedi

Şölen Gıda gibi gıda ve şekerleme üreticileri, milyonlarca euroluk "karanlık fabrika" yatırımlarıyla kapasite artırıp küresel pazarda vites büyütüyor. Şölen Çikolata'nın sürdürülebilirlik, verimlilik ve inovasyonu odağına alan bu stratejik yatırımının açılış töreni dün, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Gaziantep Valisi Kemal Çeber, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Şölen Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Çoban, Şölen Çikolata Yönetim Kurulu Üyesi ve CEO'su Erdoğan Çoban, Şölen Çikolata Yönetim Kurulu Üyeleri, Şölen'in bayileri, iş ortakları ve çalışanlarının katılımıyla gerçekleştirildi.

GÜÇLENEREK ÇIKACAĞIZ

Yeni fabrika, tamamı özkaynaklarla karşılanan yaklaşık 100 milyon dolarlık yatırımla hayata geçirildi ve 500 kişilik ek istihdam sağlandı. Bu tesisle birlikte Şölen Çikolata, Gaziantep'teki toplam üretim alanını yüzde 70 genişletti ve büyüklük olarak 27 futbol sahasına denk gelen 172 bin 500 metrekarelik üretim sahasına ulaştı. Küresel ekonomilerin akışının değiştiği ticaretin yeni yollar aradığı bir dönemden geçtiğimizi belirten Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, "Küresel ticarette mevcut tabloyu doğru okuduk, kalıcı yatırımın ve istihdamın önünü açtık. Dönüşümden güçlenerek çıkacağız" dedi.

YAPISAL DÖNÜŞÜM

Şölen Çikolata CEO'su Erdoğan Çoban da "Son 10 yılda 500 milyon doları aşan yatırımın tamamını Gaziantep'e yaptık. 36 yılda ise yatırımlarımızın tamamı toplamda 1 milyar doları aşmış durumda. Bugün 5 kıtada 120'den fazla ülkeye ihracat yapıyor, milyarlarca tüketiciye ulaşıyoruz. Tüm gıda kategorilerinde ihracat lideriyiz. Ar-Ge merkezimizde 35 patentle geleceği tasarlıyoruz. Yeni fabrikamızla birlikte 3 üretim tesisimizde 300 bin metrekareye ulaşan üretim alanımızla dünyanın en büyük çikolata üretim merkezlerinden biri olduk. Hedefimiz dünyada kendi sektörümüze ilk 10'a girmek, 2030'da1.2 milyar dolar ciro" diye konuştu. Şölen'in cirosunu son 5 yılda 300 milyon dolardan 650 milyon doların üzerine çıkarak iki kat büyüme elde ettiklerini belirten Çoban, hedeflerle ilgili olarak şu bilgileri verdi: "Beş yıl içinde tonajda yüzde 40 büyüme sağladık. 2025'te ise bir önceki yıla göre çift haneli büyümeyle 360 milyon dolarlık ihracata ulaştık. Bu yıl, yeni fabrikamız, ileri teknoloji, inovasyon ve Ar-Ge odaklı üretim anlayışımız, çevik yönetim yapımız ve başarısını kanıtlamış markalarımızdan aldığımız güçle yatırımlarımızı ve istikrarlı büyümemizi sürdürüyoruz.Yeni ürünler de gelmeye devam edecek. İhracatta ise dolar bazında yaklaşık çift haneli büyüme ve 386 milyon dolar ciro öngörüyoruz. Dünyada kendi sektörümüzde ilk 10'a girme hedefimize kararlılıkla yürüyoruz." Bu noktada Şölen Gıda'nın Gaziantep'teki Endüstri 4.0 altyapılı yatırımları, ezber bozan bir vaka analizi olarak karşımıza çıkıyor.



SİBER SALDIRILAR PAROLA TAHMİNİ İLE YAPILIYOR

"SİBER Dünyanın Anatomisi" raporu, siber suçluların strateji değiştirdiğini ortaya koydu. Saldırganlar artık güvenlik sistemlerine takılan gürültülü zararlı yazılımlar yerine, meşru kimlik bilgilerini ele geçirerek sistemlere sızmayı tercih ediyor. Kaspersky'nin MDR, IR ve SOC danışmanlık birimlerinin verilerine dayanan rapora göre; tespit edilmemek için yasal erişim haklarını kullanan siber korsanların en başarılı olduğu alanların başında parola tahmini ve yetkili hesapların suistimali geliyor. Ele geçirilen geçerli kimlik bilgileriyle normal bir kullanıcı gibi hareket eden saldırganlar, tespiti ciddi şekilde zorlaştırıyor. Uzmanlar, şirketleri hatalı güvenlik alarmlarıyla zaman kaybetmemeleri konusunda uyarıyor. Etkili bir siber savunma için MITRE ATT&CK gibi geniş listelere boğulmak yerine, şirketlerin doğrudan kötü niyetli olma olasılığı en yüksek davranışlara ve kimlik yönetimi süreçlerine odaklanması gerektiği vurgulanıyor.



5G İLE 'KARANLIK FABRİKA' DÖNEMİ BAŞLADI

Türk Telekom, 5G ve Nesnelerin İnterneti (IoT) ekosistemine yaptığı dev yatırımlarla sanayide "karanlık fabrika" döneminin kapılarını aralıyor. Şebeke gecikmelerini milisaniyelere indiren 5G altyapısı otonom üretim tesislerini gerçeğe dönüştürüyor

Dijitalleşmenin ivme kazandığı yeni endüstriyel çağda, telekomünikasyon altyapısı artık sadece bir iletişim aracı değil, aynı zamanda üretim tesislerinin sinir sistemini oluşturuyor. Türk Telekom, son dönemde 5G şebekesi ve Nesnelerin İnterneti (IoT) alanında hayata geçirdiği stratejik yatırımlarla, Türkiye sanayisini Endüstri 4.0 ve tam otonom çalışan "karanlık fabrika" vizyonuna hazırlıyor. Geleneksel fabrikaların aksine aydınlatmaya veya insan gücüne ihtiyaç duymadan, tamamen algılayıcılar ve makineler arası iletişim (M2M) ile çalışan karanlık fabrikaların en büyük ihtiyacı kesintisiz ve ultra düşük gecikmeli bağlantı.

1 MİLİSANİYENİN ALTI

Türk Telekom'un 5G şebeke testlerinde ve Clear5G (Güvenilir 5G MTC) gibi uluslararası konsorsiyumlarda yürüttüğü Ar-Ge çalışmaları, veri iletimindeki gecikmeyi 1 milisaniyenin altına düşürmeyi başarıyor. Bu kapasite, IoT cihazlarının ve endüstriyel robotların eşzamanlı ve hatasız bir şekilde çalışmasına olanak tanıyarak üretim bantlarında esnekliği ve verimliliği maksimum seviyeye çıkarıyor. Türk Telekom, bu vizyonu Türkiye'nin dinamik girişimcilik ekosistemiyle birlikte şekillendiriyor. OSTİM'de hayata geçirilen Türkiye'nin ilk yerli endüstriyel 5G mobil şebeke projesi bunun en somut örneği. Şirket; i2i Systems, NaraXR ve IQVizyon gibi yerli girişimlerin yazılım ve yapay zeka entegrasyonlarını destekleyerek, KOBİ'ler ve büyük sanayi kuruluşları için AR/VR kontrollü drone teknolojileri ve yapay zeka destekli IoT sistemleri geliştiriyor. Bu adım, hem yerli donanım ve yazılım ekosistemini büyütüyor hem de verinin ülke sınırları içinde işlendiği güçlü bir veri ekonomisi (veri etkisi) yaratıyor. GSMA Mobil Dünya Kongresi'nde, Nokia iş birliği ile 5G destekli akıllı fabrika uygulamaları ve MX Industrial Edge platformu dünya sahnesine çıkarıldı. Canlı üretim ortamında yapılan Endüstri 4.0 denemeleri, gerçek zamanlı video analitiği ve IoT sensörleri ile çalışan güvenliğini nasıl artırdığını ve hatalı üretimleri anında nasıl tespit edip otonom olarak düzelttiğini ortaya koydu.



TEKNOLOJİ DEVLERİ SIRAYA GİRDİ AWS TÜRKİYE'YE İLK ADIMI ATTI

Dünyanın en büyük bulut bilişim sağlayıcılarından Amazon Web Services (AWS), Türkiye'deki müşterileri için kritik bir adım atarak İstanbul'daki "Local Zone" (Yerel Bölge) altyapısını yeni özelliklerle tam erişime açtığını duyurdu. Sultan Ahmet Camii (Mavi Cami) manzaralı İstanbul paylaşımı ile duyurulan yerel bölge açıklaması Türkiye'deki küresel rekabeti artıracak. Google Cloud'un kısa süre önce Türkiye'de tam teşekküllü bir "Cloud Region" (Bulut Bölgesi) açtığını duyurmasının ardından AWS'den gelen bu açıklama, Türkiye pazarındaki "Bulut Savaşları"nın resmen başladığının göstergesi. İstanbul Local Zone bu hedefe giden yolda önemli bir adım olsa da, Türkiye'nin kendi yapay zeka altyapısını kurması açısından son nokta değil. Daha çok küresel bulut sağlayıcılarının Türkiye pazarına olan ilgisinin arttığını gösteren stratejik bir ara aşama. Bu yatırım, İstanbul'u AWS'nin Avrupa, Ortadoğu ve Afrika (EMEA) pazarında Amazon S3 (veri depolama) ve Amazon EBS Yerel Anlık Görüntü (yedekleme) hizmetlerini destekleyen ilk yerel bölgesi konumuna taşıdı. Google, Türkiye'de bir Region (Bölge) açarak özellikle bankacılık, finans, sağlık ve kamu gibi "verisini yurtdışına çıkaramayan" sektörler için devasa bir avantaj elde etmişti. AWS, Türkiye'de henüz dev bir "Region" kurmamış olsa da, Local Zone (Yerel Bölge - Frankfurt'a bağlı bir uydu merkez) altyapısına ilk kez S3 (depolama) özelliğini ekleyerek Google'a doğrudan cevap veriyor.

TÜRKİYE İSTİSNA OLDU

Bu yeni altyapı, Türkiye'deki AWS müşterilerine ve son kullanıcılara bulut hizmetlerini fiziksel olarak çok daha yakın bir noktadan sunuyor. Duyurudaki "EMEA'da S3 destekleyen ilk Local Zone" detayı çok kritiktir. AWS normalde Local Zone'larda ağır depolama hizmetleri sunmaz; bunları sadece büyük 'Region'larda tutar. Ancak Türkiye'deki veri yasalarının katılığı ve Google'ın pazara agresif girişi, AWS'yi standart prosedürlerinin dışına çıkarak İstanbul'daki merkezini özel olarak güçlendirmeye itmiştir. Google Cloud Region tam bağımsız, devasa bir veri merkezi kümesi olarak ortaya çıktı. AWS'nin Local Zone'u ise Frankfurt'a bağlı ama Türkiye'de fiziksel varlığı olan, en çok ihtiyaç duyulan (compute ve storage) hizmetleri barındıran daha butik bir yapı. AWS bu hamleyle hem müşterilerinin altyapı göçünü (migration) engellemeyi hem de yüksek gecikme (latency) sorunlarını çözerek yerel pazardaki rekabet gücünü korumayı hedefliyor.