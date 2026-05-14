Türk Telekom küresel hedefleri aştı: Türkiye fiberde Şampiyonlar Ligi’nde

Türk Telekom, 550 bin kilometreyi aşan altyapısıyla ülkedeki fiber ağın yaklaşık yüzde 80’ini taşıyarak Türkiye’yi küresel arenada devler ligine soktu. FTTH Council Europe tarafından yayımlanan güncel verilere göre Türkiye fiberleşme hızında Avrupa’nın zirvesine oynuyor

Eylül 2024-Eylül 2025 dönemini kapsayan FTTH/B Market Panorama raporu, Türkiye'nin dijital altyapıdaki küresel yükselişini tescilledi. Rapora göre Türkiye, Avrupa ülkeleri arasında Almanya'nın ardından eve ve binaya kadar fiber (FTTH/B) hane erişimi artışında ikinci sıraya yerleşti. Ayrıca fiber hane erişimi yıllık büyüme oranında Belçika, Malta, Almanya ve İsviçre ile birlikte Avrupa'nın en hızlı gelişen ilk 5 pazarı arasına girerek büyük bir başarıya imza attı. Veriler, Türkiye'nin Avrupa'daki bu dev sıçramasına en yüksek katkıyı sunan operatörün Türk Telekom olduğunu ortaya koyuyor. 2030 Küresel Hedefleri Şimdiden Geride Bırakıldı Türk Telekom'un fiber gücü sadece sabit hatlarda değil, yeni nesil mobil iletişimde de küresel standartları aşıyor. 5G teknolojisi için kritik önem taşıyan LTE mobil baz istasyonlarındaki fiberleşme oranı yüzde 62'ye çıkarılarak, dünya genelinde 2030 yılı için hedeflenen seviyenin şimdiden üzerine çıkıldı. Bu hamle, Türkiye'nin her köşesinde kesintisiz 5G deneyimi sunmak için güçlü bir altyapı oluşturuyor.

KÂR DEĞİL İNSAN ODAKLI YATIRIM

"Sadece merkeze değil herkese" hizmet anlayışıyla yola çıktıklarını belirten Türk Telekom CEO'su Ebubekir Şahin, faaliyetleriyle yalnızca bugünün ihtiyaçlarını karşılamadıklarını, aynı zamanda 5G dünyası ve yapay zeka ekosistemini destekleyecek güçlü bir dijital omurga kurduklarını ifade etti. Şahin, sözlerini şöyle sürdürdü: "Türkiye'nin dijital dönüşümüne öncülük eden Türk Telekom olarak 'insan' odaklı yatırımlarımız ve aralıksız sürdürdüğümüz çalışmalarımızla ülkemizi geleceğe taşıyoruz.

Faaliyetlerimizle yalnızca bugünün bağlantı ihtiyaçlarını karşılamakla kalmıyor, 5G dünyasının yapay zeka ekosistemini, tüm ileri teknolojileri ve milli teknoloji üretme vizyonumuzu destekleyecek güçlü bir dijital omurga oluşturuyoruz. Sadece 'merkeze değil herkese' hizmet anlayışımızla bu dijital omurgayı Türkiye'nin en zorlu coğrafyalarına kadar taşıyoruz. Türkiye, sayısal artışta eve, binaya kadar fiberde Avrupa ikincisi olurken, bu artışa en yüksek katkıyı sunmanın gururunu yaşıyoruz. Ortaya koyduğumuz vizyonun somut bir göstergesi olan FTTH Council'in raporu Türkiye'nin dijital dönüşüm yolculuğunda Avrupa ölçeğinde oyun kurucu bir güç olduğunu da kanıtlıyor. Türk Telekom olarak liderlik ettiğimiz bu yolculukta ülkemizi küresel dijital ekonominin merkez üslerinden biri yapma hedefimize kararlılıkla yürümeye devam edeceğiz."

KAPSAMA ORANI YÜZDE 99 OLDU

Bu vizyonun bir yansıması olarak Türk Telekom, yatırımlarını nüfus yoğunluğunun düşük olduğu bölgelere de taşıyor. SEGE-2022 (Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik Sıralaması Araştırması) raporuna göre sosyo-ekonomik açıdan daha az gelişmiş olarak tanımlanan 343 ilçede, 2020 yılında 671 bin olan fiber hane kapsaması 2025 itibarıyla 1.2 milyon haneye yükseltildi. Aynı bölgelerde son beş yılda 6.6 bin yeni baz istasyonu devreye alınarak mobil nüfus kapsama oranı yüzde 76'dan yüzde 99'a çıkarıldı. Türk Telekom liderliğinde yürütülen bu dev altyapı çalışmaları, Türkiye'nin dijital dönüşüm yolculuğunda Avrupa ölçeğinde bir oyun kurucu olduğunu kanıtlarken, ülkeyi küresel dijital ekonominin merkez üslerinden biri yapma hedefine emin adımlarla taşıyor.

***



KÖRFEZ'DE YANAN VERİ MERKEZLERİ TÜRKİYE'Yİ ALTERNATİF HALE GETİRİYOR

İran dronları Amazon ve Oracle'ın tesislerini vururken 500 milyar dolarlık Stargate ekosistemi savaşın gölgesinde kaldı. Türkiye, 20 yıllık vergi muafiyeti ve nükleer enerji güvencesiyle bu dev boşluğu doldurmaya çalışıyor

Türkiye körfezde yaşanan krizden etkilenen birey ve kurumlara yönelik vergi avantajlarını açıklamıştı. Şimdi savaştan olumsuz etkilenen yapay zeka veri merkezlerinin Türkiye'yi tercih etmesi için enerji sürekliliği ve vergi avantajı için hazırlıkları yapılıyor. Körfez krizi ile oluşan fırsat Türkiye'ye yapay zeka veri merkezleri yatırımlarını hızlandırabilir. İran aynı zamanda Microsoft, Google, Apple, Meta, Oracle, Nvidia dahil 11 Amerikan şirketini hedef ilan etti. Körfez ülkeleri vergi avantajları ve ucuz enerji imkânlarıyla Stargate Projesi kapsamında 2030'a kadar 500 milyar dolarlık bir ekosistem kurmayı hedefliyordu. Bölgedeki istikrarsızlık tüm hesapları altüst etti. 28 Şubat–31 Mart 2026 tarihleri arasında Dubai-Doha öncelikli olmak üzere 500 bin yabancı ailesiyle birlikte bölgeden ayrıldı, 15 bin şirket operasyonlarını askıya aldı ya da güvenli liman olan ülkelere gitti. Bölgesel yönetim merkezlerini İFM'ye taşıyan şirketlerin yurt dışı operasyonlarından elde ettikleri kazançlar 20 yıl boyunca kurumlar vergisinden muaf tutulacak. Türkiye'ye yerleşmeden önceki son 3 yılda ülkede ikamet etmemiş yabancı profesyonellerin yurt dışında elde ettikleri gelirler de 20 yıl boyunca gelir vergisinden muaf olacak. Bu adımları eğer yapay zeka veri merkezleri ile altyapı yatırımları takip ederse, Türkiye çekim merkezi oluşturabilir. İlk somut taahhüt Google Cloud'un Ankara'da temeli mayıs ayında atılacak 3 milyar dolarlık "hiper ölçekli veri merkezi" için attığı imza ile geldi. Enerji sürekliliği ve çeşitliliği, altyapıda vergi avantajları ile veri merkezleri için Türkiye çekim merkezi olmaya aday.

YENİ NESİL BULUT ŞİRKETLERİ GELİYOR

Geçtiğimiz haftalarda Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Büyük ölçekli veri merkezlerini ülkemize çekmek için yoğun bir çaba içindeyiz. Nükleer enerji yatırımlarımızın arkasındaki temel motivasyonlardan biri de bu tesislerin devasa enerji ihtiyacını karşılamak" açıklamasını yaptı. NGN Cerebrum Tech işbirliği ile kurulan yapay zeka veri merkezi yatırımı açılışında Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz benzer bir vurguyu yaptı. Aslında veri merkezleri teknoloji girişim ekosistemini doğrudan etkiliyor. Veri merkezleri yatırımlarında enerji ve su tüketimi kritik önem taşıyor. Bu yüzden veri merkezi yatırımlarında çok büyük miktarda enerji ve soğutma yapılırken su harcaması yapıyor. Hesaplama gücü dünyanın neresinde artarsa o bölgede yüz milyon dolarlık veya 1 milyar dolarlık Unicorn yapay zeka girişimlerin sayısı artıyor. Türkiye körfez krizinde insan kaynağına vergi avantajları sundu. Şimdi yapay zeka altyapısı ile yeni yatırımları çekme şansı ortaya çıktı.

HESAPLAMA GÜCÜ KİRALAMA İŞİ

CoreWeave sıfırdan 5 milyar dolar yıllık gelire ulaştı. Nebius 500 milyon dolarlık gelir büyümesiyle borsada 524 yüzde patladı. Nscale 1.3 milyar dolar topladı. Hepsinin ortak sırrı aynı: ellerinde GPU vardı ve etraflarında bir ekosistem büyüttüler. Yapay zeka tarihinin son üç yılına bakıldığında bir örüntü çarpıcı biçimde tekrarlanıyor: Hesaplama altyapısı önce kuruluyor, etrafında girişim ekosistemi sonra büyüyor. Bu sıra hiç bozulmadı. Türkiye hesaplama gücünü çekecek yatırımları körfezde ertelenen siparişlerde öncelik kazanabilir. Ancak Türkiye veri merkezlerinde enerji ihtiyacı ve soğutma ihtiyacından dolayı su tüketimi planlamasını doğru yapması gerekiyor. Yoksa canavarı beslerken su ve enerji konusunda şehirlerin ihtiyacının doğru öngörülmesi, İstanbul ve Ankara dışında yıl boyunca soğutma ihtiyacının minimum olacağı Ankara dışında Konya, Karaman, Niğde, Aksaray ve Nevşehir gibi şehirler öne çıkıyor. Su tüketimi açısından büyük şehirlerin dışına taşımak önem taşıyor.

***

GRAND GAMES UNİCORN YOLCULUĞU 1 YILDA 5 KAT BÜYÜMEYLE DEVAM EDİYOR

Türkiye'nin teknoloji ekosisteminde son yıllarda unicorn çıkaran isimlerin listesi giderek uzuyor. Grand Games, iki yılda 3 yatırım turunda 103 milyon dolar yatırım toplayarak bu listeye kısa sürede katılmaya en yakın duran adaylardan biri oldu

Türkiye'den çıkan bir mobil oyun şirketi, hem global dev yatırımcıların dikkatini çekmeyi hem de dünyanın en rekabetçi dijital pazarında üst sıralara yerleşmeyi başardı. Grand Games, kurulduğundan bu yana geçen yaklaşık iki yılda 103 milyon dolarlık yatırım toplarken, son dönemde yüzde 500'lük büyüme rakamıyla sektörün dikkat çeken ismi haline geldi. 2024 yılında Bekir Batuhan Çelebi, Mehmet Çalım ve Mustafa Fırtına tarafından kurulan Grand Games, mobil oyun dünyasında alışılagelmişin dışında bir yol izledi. Şirket, sektörde onlarca oyunun kalabalığı içinde kaybolmak yerine, henüz yeterince derinleşilmemiş bir niş olan hibrit casual puzzle segmentine odaklandı. Bugün altı aktif oyunu ve 50 milyonu aşan indirme sayısıyla şirket, ABD iOS mağazasının indirme listelerinde Magic Sort ve Block Out başlıklarıyla ilk iki sıraya kadar yükseldi. ABD pazarı, mobil oyun sektörünün en yüksek gelir elde edilen ve aynı zamanda en yoğun rekabete sahne olan coğrafyası. Burada listenin zirvesine yerleşmek; milyonlarca dolarlık pazarlama bütçeleri ve yıllarca biriken marka bilinirliğiyle omuz omuza mücadele etmek demek.

3 TURDA 103 MİLYON DOLAR

Grand Games, Mayıs 2025'te Balderton Growth Fund liderliğinde 70 milyon dolarlık Series B yatırımı aldı. Mevcut yatırımcılar Bek Ventures, Laton Ventures ve şirkete yakın isimlerden Mert Gür de bu tura katıldı. Yaklaşık bir yıl önce yine Balderton Early Fund liderliğinde tamamlanan Series A'nın ardından gelen bu yatırım, aynı yatırımcının şirkete olan inancını bir kez daha teyit etmesi açısından dikkat çekiciydi. İki yıl içinde tamamlanan üç yatırım turu ve 103 milyon dolarlık toplam kaynak, Grand Games'i Türkiye'nin en hızlı büyüyen teknoloji girişimleri arasına taşıdı. Peki bu ilginin ardındaki asıl soru şu: Bir yatırımcı, aynı şirkete neden iki kez ve giderek artan miktarlarla para koyar?

ASIL FARK OTONOMİ MODELİ

Grand Games'in hızlı büyümesinin merkezinde ürün kalitesi ve pazar seçimi kadar, şirketin organizasyon felsefesi de bulunuyor. Grand Games, oyunları fiilen geliştiren ekiplerin ürün kararlarında doğrudan söz sahibi olduğu, beş bağımsız stüdyodan oluşan bir yapı kurdu. Her stüdyo kendi oyununun tüm sorumluluğunu taşırken, altyapı, veri ve üretim süreçleri merkezi olarak paylaşılıyor. Bu model, büyük şirketlerin bürokratik yavaşlığı olmaksızın hız ve kaliteyi bir arada sunmayı mümkün kılıyor. CEO Bekir Batuhan Çelebi, bu yaklaşımın şirketin kuruluş amacının tam özünde yattığını belirtiyor: "Pek çok şirkette ekipler yalnızca uygulayıcı konumda kalırken, biz oyunları geliştiren ekiplerin ürün üzerinde gerçek söz sahibi olduğu bir model inşa ettik." Laton Ventures Kurucu Ortağı Görkem Türk de bu noktanın üzerinde duruyor: Başarılı bir hit oyun çıkarmak zaten başlı başına zorlu bir iştir; ancak bunu tekrarlanabilir bir platforma dönüştürmek çok daha istisnai bir başarıdır. Grand Games'in kısa sürede altı aktif oyuna ulaşmış olması, tek bir şansa bel bağlamadığını göstermektedir.