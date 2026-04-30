Türk Telekom’dan küçük ofislere ‘tak-çalıştır’ 5G

Türk Telekom, 5G altyapısını mobil modem teknolojileriyle birleştirerek küçük ofislerin kullanımına sundu. Yeni nesil 5G uyumlu taşınabilir modemler, kablo kurulumuna ihtiyaç duymadan ‘tak-çalıştır’ kolaylığıyla fiber hızında interneti KOBİ’lerin hizmetine getiriyor

Türk Telekom, 5G teknolojisinin sunduğu yüksek hız ve düşük gecikme avantajlarını kurumsal alana taşıyor. Özellikle fiber altyapı bekleme sürecini ortadan kaldıran ve esnek çalışma modellerini destekleyen bu yeni çözüm, küçük ofisler (SOHO), geçici çalışma alanları ve butik işletmeler için kritik bir boşluğu dolduruyor. Türk Telekom'un bu stratejideki en güçlü halkası, yeni nesil TurboBox 5G mobil modem serisi oldu. 5G sinyalini Wi-Fi 6 teknolojisiyle dağıtan bu cihazlar, fiziksel bir sabit hat bağlantısına gerek duymadan yüksek performanslı internet sağlıyor.

ANINDA İNTERNETE TAŞIYOR

5G şebekesi üzerinden 300 Mbps ve üzeri indirme hızlarına ulaşabilen modemler, ofis içi çoklu cihaz bağlantılarında bile performanstan ödün vermiyor. Kurumsal tarafta TP-Link TurboBox Go gibi 5G uyumlu mobil modem modelleri öne çıkarken, Wi-Fi 6 destekli Zyxel ve Huawei terminal ekipmanları da ofis içi kablosuz ağ kalitesini zirveye taşıyor. Ofis taşınmalarında veya saha çalışmalarında modemin sadece prize takılması, internet erişimi için yeterli oluyor.

HIZ VE VERİMLİLİK ARTACAK

Konuyla ilgili değerlendirmelerde, 5G'nin sadece bireysel kullanıcılar için değil, ekonomi çarklarının en önemli dişlisi olan küçük işletmeler için de bir devrim olduğu vurgulanıyor. Türk Telekom'un 5G uyumlu kurumsal tarifeleri, veri odaklı çalışan ajanslar, yazılım evleri ve tasarım ofisleri için bulut tabanlı uygulamalarda ve yüksek boyutlu dosya transferlerinde kesintisiz bir deneyim vaat ediyor. Türk Telekom, 5G altyapısına geçişi teşvik etmek amacıyla "Kurumsal 5G'ye Hoş Geldin" gibi kampanyalarla veri paketlerini genişletirken, modemlerin faturaya ek taksit seçenekleriyle de cihaz sahipliğini kolaylaştırıyor. Özellikle Nisan 2026 itibarıyla 81 ilde yaygınlaşan 5G kapsama alanı, mobil modem çözümünün erişilebilirliğini en üst seviyeye çıkarmış durumda.

***



YAPAY ZEKA OKYANUSUNDA 'SÜPER İŞLEMCİLİ BALIK' YARIŞI

Yapay zekâ rekabetinde süper çiplerin olduğu yarışta her yapay zekâ oyuncusu rekabette hız ve maliyete odaklanıyor. Süper işlemcileri geliştiren şirketler güneş balığı, zebra balığı ve balina gibi kod isimlerle karşımıza çıkıyor

Yapay zeka teknolojisinde algoritma yarışı dışında işlemci yarışı da hız kazanıyor. Open AI, Antropic, Meta, Google, Amazon Web Services gibi devler sadece algoritmalarla değil, işlemci rekabetiyle de karşımıza çıkıyor. Oyunda NVIDIA gibi çip üreticisi rakipsiz görünse de tedarik zincirinde çeşitlilik arayan devler işlemci tasarımı yaparak yatırım yapıyor. Google Cloud Next etkinliğinde eğitim odaklı TPU 8t süper çipine devasa güç ve ölçülerinden dolayı Güneş Balığı (SunFish) adını verirken, hızlı sonuç almak için tasarladığı TPU 8i süper çipine hızlı ve sürü halinde hareket eden Zebra Balığı (Zebra Fish) adını verdi. Çinli balina DeepSeek ise V4 ile yarışa tutunurken Huawei'nin binlerce Ascend çipini taşıyan Atlas mimarisinin gücüne tutundu.

OKYANUSTA İŞBİRLİĞİ ZAMANI

Yapay zeka modellerinin iki temel yaşam evresi var. Birincisi eğitim: modelin dünyadaki tüm veriden öğrendiği, aylar süren, devasa enerji tüketen süreç. İkincisi çıkarım gücü. O modelin her gün milyarlarca kullanıcının sorusuna anında yanıt verdiği süreç. Soruları yüksek doğrulukla hızla yanıtladığı süreç. Bugüne kadar her süper yapay zeka çipi yani TPU nesli bu iki işi de yapmak zorundaydı. Tıpkı hem yemek pişiren hem de masaya servis yapan bir aşçı gibi. Google 8'inci nesilde bu denklemi değiştirdi. Güneş Balığı büyük bir aşçıbaşı gibi tarifi geliştiriyor, modeli öğretiyor, aylarca çalışıyor. Zebra Balığı ise o tarifi bilen yüzlerce garson ile sipariş gelir gelmez milisaniyeler içinde masaya servis yapıyor. Asıl para nerede dönüyor? Garsonda. Yani Zebra Balığı'nda.

EĞİTİM VE YANITLAMA HIZI

Yapay zekanın asıl maliyeti artık model eğitmek değil, her gün milyarlarca kez çalıştırmak. Birkaç yıl önce şirketler yapay zeka bütçelerinin büyük bölümünü eğitime ayırıyordu. Bugün tablo tersine döndü: eğitim bir kere yapılıyor, ama çıkarım her saniye tekrar ediyor. "Yapay zekanın asıl masrafı onu öğretmek değil, her gün milyarlarca kez, milisaniyeler içinde yanıt vermek. Zebra Balığı tam bu soruna odaklandı." Bunu somutlaştıralım: Bir yapay zeka destekli müşteri hizmetleri uygulaması düşünün. Model bir kez eğitilir; ama müşteri her mesaj gönderdiğinde, her soru sorduğunda, her yanıt beklendiğinde, çıkarım çipi devreye giriyor. Bu milyonlarca istek, ayda binlerce dolar maliyet demek. Zebra Balığı'nın yüzde 80'lik verimlilik artışı, bu maliyeti doğrudan etkiliyor.

ZEBRA BALIĞI NEDEN BU KADAR HIZLI?

Teknik bir detay, sade bir dille: Zebra Balığı'nın sırrı devasa bir kısa süreli bellekte yatıyor. Bir yapay zeka modeli yanıt üretirken sürekli veri okuyup yazar. Bu veri ne kadar çipe yakın tutulursa, bekleme o kadar kısa olur. Zebra Balığı'nın çip üzerindeki önbelleği (SRAM) önceki neslin üç katı: 384 megabayt. Büyük dil modelleri için kritik olan bu veri yakınlığı, gecikmeyi neredeyse yarıya indiriyor. Üstüne bir de yeni Boardfly ağ mimarisi ekleniyor. Bu mimari, çipler arası iletişim yolunu yaklaşık yüzde elli kısaltıyor.

***

YAPAY ZEKA TALEBİ ESKİ NESİL BİLGİSAYARLARIN FİYATINI ARTIRDI

Büyük fabrikalar artık sıradan bilgisayarlara bellek üretmek yerine daha kârlı yapay zekâ veri merkezlerine bellek üretiyor. Bu yüzden eski nesil DDR3 ve DDR4 bellekler için yeni üretim neredeyse yok. Eski bilgisayarları güncellemek çok pahalı

Üç ay önce 130 dolara satın alınan 32GB'lık bir bellek kitinin fiyatı kısa sürede 440 dolara kadar çıkarak üç kattan fazla arttı. Özellikle üst segment modellerde kullanılan LPDDR4 bellek birimlerinin tedarik maliyeti, bir yıl öncesine göre tam yedi kat artış gösterdi. Bilgisayarlar için bellek üretimi yapan fabrikalar yapay zeka veri merkezleri için özel bellek (HBM) üretimine yönelince, eski nesil belleklerin (DDR3, DDR4) katlanarak arttı ve 2021 yılında çıkan DDR5 üretimi için kalan alan azaldı. Yani hem eski hem yeni nesil sıradan bilgisayar bellekleri kıtlaştı ve pahalandı. Elinde DDR3 stoku olan bit pazarı esnafı da tam bu boşluktan para kazanıyor. Çünkü fabrikalar o tarafa bakmıyor, ama ihtiyaç devam ediyor. Ama talep var eski bilgisayarını kullananlar, servise gelen makineler, sanayi ekipmanları hâlâ DDR3 istiyor.

BELLEK FABRİKASINA FİL GİRDİ

OpenAI'nin planladığı Stargate veri merkezi projesi kapsamında Samsung ve SK Hynix ile ayda yaklaşık 900 bin DRAM wafer satın almak için anlaşma yapıldığı belirtiliyor. Bu miktar, dünya genelindeki DRAM üretiminin yaklaşık yüzde 40'ına denk geliyor. Yani üretimin neredeyse yarısı tek bir projeye gidebilir. Bu durum bellek fabrikasına fil girmiş gibi her üretilen 10 bellekten 4'ünü alan bir müşteri olunca üreticiler karlı işe kaydı.

ÜRETİMİN DÖNÜŞÜMÜ

DDR3 (Üçüncü Nesil Çift Veri Hızlı Bellek) 2007'de çıktı. Artık "dede teknolojisi." 2010'ların başında satılan bilgisayarların çoğunda bu var. Hâlâ çalışıyor ama yavaş ve üretimi durmuş durumda. DDR4 (Dördüncü Nesil) 2014'te çıktı. Bugün hâlâ yaygın. Çoğu orta segment bilgisayarda bu nesil kullanılıyor. DDR5 (Beşinci Nesil) 2021'de çıktı. En yeni ve en hızlı tüketici belleği. Üst segment bilgisayarlarda görülüyor, fiyatı hâlâ yüksek. HBM (Yüksek Bant Genişlikli Bellek) tamamen farklı bir kategori. Sıradan bilgisayarlarda yok. Yapay zeka sunucularında ve güçlü grafik kartlarında kullanılıyor. Çok daha hızlı ama çok daha pahalı. Samsung ve SK Hynix gibi dev fabrikalar artık kapasitelerinin büyük bölümünü buna ayırıyor.

***



TÜRKİYE BİLGİSAYAR PAZARI 2025'TE 2.5 MİLYON ADEDİ BULDU

Türkiye bilgisayar pazarı, 2025 yılını yaklaşık yüzde 5 daralmayla kapattı ve toplam satış hacmi 2.5 milyon adet seviyesinde kaldı. Küresel trendin tersine seyreden bu tablo, sektör oyuncularının gündemine otursa da pazar liderinin beklentileri aşan performansı dikkat çekti. Dünya genelinde bilgisayar pazarı 2025'te yüzde 8.1 büyüyerek 285 milyon adet sevkiyata ulaşırken, Türkiye bu ivmeyi yakalayamadı. Küresel BİT pazarının 5.5 trilyon dolara ulaştığı ve 2026'da yüzde 11 büyümesinin öngörüldüğü bir ortamda yerel pazardaki daralma, döviz oynaklığı ve tüketici güvenindeki zayıflama gibi iç dinamiklerle açıklanıyor.

Zor bir yılda asıl öne çıkan tablo, sektör liderinin kendi oyununu nasıl kurduğuyla ilgili. IDC verilerine göre Lenovo, toplam PC pazarında yüzde 24.4, kurumsal segmentte yüzde 34.4, tüketici segmentinde yüzde 21.7 pay elde etti. Türkiye'deki liderlik 6. yılına taşındı. Lenovo Türkiye Genel Müdürü Emre Hantaloğlu, bu tabloyu sektörün gidişatı açısından da anlamlı buluyor: "Bu tablo; güçlü ekip yapımızın, sahadaki disiplinimizin, iş ortaklarımızla kurduğumuz güven ilişkilerinin ve doğru stratejik yaklaşımın bir sonucu."Hantaloğlu'nun açıkladığı iç büyüme rakamları, daralan genel pazarın altında farklı dinamiklerin döndüğüne işaret ediyor. Kurumsal satışlar yüzde 26, altyapı ve veri çözümleri yüzde 20, tablet ve monitörler yüzde 46, servis kategorisi ise yüzde 15 büyüdü. Tüketici tarafında da yüzde 10'luk bir artış kaydedildi.