Türkiye’de ilk çeyrekte girişim ekosistemine 64 milyon $ yatırım

Türkiye girişim ekosistemine ilişkin 2026 yılının ilk çeyrek verileri Startups.watch tarafından açıklandı. 2026 yılının ilk çeyreğinde 39 yatırım turunda toplam 64 milyon dolar yatırım gerçekleşti. Dönemin en çarpıcı gelişmesi oyun sektöründen geldi ve Loom Games, Scopely tarafından milyar dolar değerlemeyle satın alındı. Bu çıkışla birlikte Türkiye kaynaklı unicorn sayısı yediye yükseldi ve oyun sektörünün ülkenin teknoloji ekosistemi için taşıdığı stratejik önem bir kez daha gözler önüne serildi.

ERKEN EVRE YAPAY ZEKA

Yapay zeka cephesinde de erken aşama yatırımlarda hareketlilik dikkat çekiyor. Her ne kadar yatırım tutarı henüz büyük rakamlara ulaşmasa da yapay zeka, çeyrekte yatırım anlaşması sayısı sıralamasının zirvesinde yer aldı. Alandaki yatırımların tamamının pre-seed ve seed aşamasında yoğunlaşması, önümüzdeki yıllarda olgunlaşacak güçlü bir pipeline'ın oluştuğuna işaret ediyor. Uzmanlar, bu girişimlerin Seri A ve B turlarına taşındığı dönemde yapay zekanın ekosisteme olan katkısının belirgin biçimde artacağını öngörüyor. Oyun sektörü yatırım hacminde de liderliğini korudu. Çeyreğin en büyük turu olan TaleMonster Games'in 30 milyon dolarlık yatırımı ile Vento Games'in aldığı finansman, sektörün yatırımcı ilgisini canlı tutmayı sürdürdüğünü gösterdi. Toplam 39 yatırım turunda 64 milyon dolarlık finansman sağlandı.

TÜRK DİASPORA BÜYÜDÜ

Türk diasporası da güçlü bir çeyrek geçirdi. 18 turda toplam 630 milyon dolar toplandı. Bunun 550 milyon dolarlık büyük bölümü uzay teknolojileri şirketi Sierra Space'e aitti. Kuzu'nun Apple tarafından satın alınması ise çeyreğin diasporadaki en önemli çıkış haberi oldu. Finans teknolojileri alanında Paribu'nun Clave'i bünyesine katması, önceki yıl yavaşlayan fintech içi birleşme trendinin yeniden canlanabileceğine işaret ediyor. Girişim sermayesi fonlama tarafında 21 yeni GSYF kuruluş izni aldı ve aktif fon sayısı 570'e ulaştı. Bu büyüme, orta ve uzun vadede ekosisteme aktarılacak sermayenin genişlediğine işaret ediyor. Küresel tablo ise Türkiye için hem bir bağlam hem de bir motivasyon sunuyor. Avrupa'da yapay zeka girişimleri toplam yatırımların yüzde 62'sini çekti. İngiltere 7 milyar, Fransa 2.9 milyar, Almanya 1.9 milyar dolara ulaştı. Türkiye, 64 milyon dolarlık hacmiyle Avrupa sıralamasında "2. Lig" kategorisinde yer alıyor. Ancak oyun sektöründeki unicorn çıkışları ve yapay zekadaki erken evre birikimi, önümüzdeki dönemler için olumlu sinyaller veriyor.

YAPAY ZEKA İHRACATTA DİL BARİYERİNİ AŞIYOR

İnternet üzerinden satışlarda e-ihracat kapısını yapay zeka teknolojisi açıyor. Sadece dil değil, farklı lehçelerde sunulan destekle pek çok üretici ihracat olanaklarını artırıyor. Trendyol Satış ve İş Geliştirme Direktörü Gökhan Kurtuluş, yapay zekanın e-ticaret platformları için artık sadece destekleyici bir unsur değil, operasyonların omurgası haline geldiğini vurguladı. Gelişmiş Yapay Zeka teknolojisi desteğine dikkat çeken Kurtuluş, şöyle konuştu: "Trendyol, Türk satıcıların ürünlerini yurt dışı pazarlarına açarken klasik çeviri araçları yerine, arka planda çalışan ve lehçe farklılıklarını bile çözen örneğin Suudi Arabistan ve Katar Arapçası arasındaki farkları ayırt edebilen bir yapay zeka dil altyapısı kullanıyoruz. Satıcılar tüm bunları yaparken Türkçe olarak girişleri yapıyor. Yapay zeka bu veriyi kullanıcının ülkesine ve diline uygun şekilde anında çeviriyor."

GELECEĞİN MİMARI OLACAK

Cerebrum Tech kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Erdem Erkul, yapay zekanın sadece bir teknoloji değil, sanayiyi dönüştürecek temel bir vizyon olduğunu vurguladı. Güney Kore'de gerçekleştirdiği "karanlık fabrika" ziyaretinde, üretimin geleceğine ışık tutan çarpıcı detayları Erkul şöyle anlattı: "Normalde 5 bin kişinin çalışması gereken devasa bir otomotiv fabrikasında üretimi tamamen robotlar yaparken, fabrikanın yalnızca 50 çalışanı bulunuyor. Makinelerin yarıştığı fabrikada her 100 metrede bir yer alan ekranlarda üretim hızı gösteriliyordu. Yani yarışanlar insanlar değil, hattın kendisi ve makineler oluyor. Ekran başında süreci izleyen 50 çalışanın uyuyakalmaması için fabrikada dakikada bir müzik çalınıyor." Gelecekte insanların rolünün orkestrasyon olacağını vurgulayan Erkul, dijital altyapı ile insan yeteneğinin eş zamanlı yürümesi gerektiğini belirterek, gelecekte insanoğlunun üretim bandında değil, "orkestranın başında" süreci yöneten tarafta olacağını söylüyor.

KÜRESEL BÜYÜMEYE HAZIRLANAN GİRİŞİMLERE PİLOT PROGRAMI ŞANSI

Türk Telekom Ventures PİLOT'un 14'üncü dönemi için başvurular açıldı: Yapay zeka, finans teknolojisi ve sağlıkta çözüm üreten girişimler bekleniyor

PİLOT'un 14. dönemi, Türkiye'nin teknoloji ekosisteminde köklü değişimlerin yaşandığı bir dönemde kapılarını açıyor. Yapay zeka uygulamalarının hızla yaygınlaştığı, küresel yatırımcıların Orta Doğu ve Türkiye'ye olan ilgisinin arttığı bu konjonktürde PİLOT, seçilmiş girişimler için güçlü bir sıçrama tahtası olmaya hazırlanıyor. Türkiye'nin ilk kurumsal girişim hızlandırma programı PİLOT, 14. dönem başvurularını şubat ayında açtı. Başvurular kadar ttventures.com.tr adresi üzerinden alınacak. Mayıs sonuna kadar sürecek başvuru süreciyle program, Türk startup ekosistemini Stanford işbirliği ve Silikon Vadisi köprüsüyle küresel ölçeğe taşıma misyonunu kararlılıkla sürdürüyor. Türkiye'de bir özel şirket bünyesinde hayata geçirilen ilk hızlandırma programı olan PİLOT, bu dönemde de teknoloji odaklı erken aşama girişimleri seçerek onları uluslararası pazarlara taşımayı hedefliyor.

12 HAFTALIK PROGRAM

Program 12 haftalık yoğun bir hızlandırma sürecini kapsıyor. Bu süre zarfında seçilen girişimler 450'yi aşkın yatırımcı, sektör profesyoneli ve Türk Telekom yöneticisinden oluşan geniş bir ağdan birebir mentorluk alıyor. İstanbul'da Tahtakale Santral binası ile Atatürk Kültür Merkezi'ndeki ofisler, girişimlere ücretsiz çalışma alanı sağlıyor. Bunlara ek Türk Telekom'un teknoloji altyapısı, bulut hizmetleri ve mobil iletişim desteği de girişimlerin hizmetine sunuluyor. 12 haftalık süreci başarıyla tamamlayan ekipler, TT Ventures'tan yatırım alma hakkı kazanıyor ve Demo Day etkinliğinde seçkin yatırımcılara ürünlerini sunma fırsatı buluyor. PİLOT'u diğer hızlandırma programlarından ayıran en önemli unsurlardan biri, Stanford Üniversitesi ile kurulmuş olan uluslararası iş birliği. Son üç yıldır aralıksız sürdürülen bu ortaklık sayesinde programı tamamlayan girişimler, Stanford Global Eğitim Merkezi'nde özel olarak tasarlanmış eğitimlere, çalıştaylara ve yatırımcı sunum etkinliklerine katılma imkânı buldu. Bu program dahilinde düzenlenen birebir yatırımcı görüşmeleri, girişimlerin Silikon Vadisi ekosistemine entegre olmasına zemin hazırlıyor. TT Ventures'ın San Francisco'daki ofisi ise Türkiye'den çıkan fikirlerin küresel pazarlara açılmasında işlevsel bir köprü görevi üstleniyor.

GİRİŞİMLERİN DEĞERİ 600 MİLYON DOLARI AŞTI

Programın 14 yıllık geçmişi, somut rakamlarla destekleniyor. Bugüne kadar 131 girişime 3.2 milyon dolarlık nakit ve yatırım desteği sağlandı. Bu girişimlerin 78'i yurt içi ve yurt dışı kaynaklardan toplam 58 milyon dolarlık yatırım alarak büyüme yolculuklarına devam etti. PİLOT mezunu tüm girişimlerin portföy değeri ise 600 milyon doları aştı. Türk Telekom Ventures Genel Müdürü Muhammed Özhan, programın yalnızca finansal destek sunmakla sınırlı kalmadığının altını çiziyor: Özhan'a göre girişimler, kurumsal bağlantılar ve mentörlük ağı aracılığıyla iş modellerini olgunlaştırıyor; Türk Telekom'un geniş müşteri tabanıyla doğrudan temas kurarak ürünlerini gerçek pazar koşullarında test etme fırsatı yakalıyor. Programa katılan girişimlerin küresel yatırımcı ağına erişimini de sağlayan bu yapı, Türkiye'den dünyaya açılacak yeni unicorn'lar çıkarma hedefini somutlaştırmaya devam ediyor.

İNSANSI ROBOTLARLA SAP İNOVASYON ÖDÜLÜNE ADAY OLDU

Türkiye'nin otomotiv koltuğu üretimindeki küresel öncü şirketi MarturFompak, üretim hatlarına entegre ettiği insansı (humanoid) robot teknolojisiyle küresel arenada bir kez daha dikkat çekiyor. SAP İnovasyon Ödülü'nü daha önce dört kez kazanan şirket, bu kez de en güçlü adaylar arasında gösteriliyor. SAP Connect Day etkinliğinde şirketin yeni yapay zeka çözümlerini tanıtan SAP Türkiye Genel Müdürü Uğur Candan, Türkiye'den bir şirketin binlerce kurum arasından finale kalmasından dolayı memnuniyetini belirtti. MarturFompak International Grup Akıllı Teknolojiler Direktörü (Group Intelligent Technologies Director) Özlem Altınışık da 80 kişilik teknoloji ekibiyle yapay zekâ, veri analitiği, otomasyon ve ileri teknolojiler alanında yeni nesil startup gibi sektöründe çözümler geliştiriyor. Yapay zeka ile otomobil koltuğu kumaşı tasarımı yapmaya başladıklarını belirten Altınışık, hizmet verdikleri kurumların müşterilerinin tercihlerini takip ederek bir kaç yıl sonrası için doğru tahminlerde bulunmaya çalıştıklarını söyledi.

MONTAJ VE KALİTE KONTROL

İnsan hareketlerini taklit edecek biçimde tasarlanan humanoid robotlar, MarturFompak'ın montaj ve kalite kontrol süreçlerinde kritik görevler üstleniyor. Geleneksel endüstriyel robotların erişemediği alanlarda hareket edebilen bu sistemler, hem verimliliği artırıyor hem de iş gücü güvenliğini önemli ölçüde güçlendiriyor. Şirket, söz konusu robotları mevcut üretim altyapısıyla kusursuz bir biçimde entegre ederek sektörde nadir görülen bir operasyonel olgunluğun örneğini ortaya koyuyor. MarturFompak'ın bu alandaki başarısı yalnızca teknolojik bir atılımın ötesine geçiyor; aynı zamanda SAP ekosistemiyle sürdürdüğü derin entegrasyonun da bir ürünü. Şirket, kurumsal kaynak planlama ve tedarik zinciri yönetimindeki dijital dönüşümünü SAP platformları üzerine inşa etmiş durumda. Bu yaklaşım, humanoid robotlardan elde edilen verilerin anlık olarak analiz edilmesini ve üretim kararlarının çok daha hızlı alınmasını mümkün kılıyor. SAP İnovasyon Ödülü, yazılım dünyasının en saygın tanınırlıklarından biri olarak öne çıkıyor. MarturFompak, bu ödülü daha önce dört kez kazanarak SAP ekosistemindeki en yenilikçi kullanıcılar arasında bulunuyor.