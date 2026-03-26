Patent başvurusunda zirve Türk Telekom’un

Küresel telekom pazarında Çinli şirketlerin hakim olduğu 5G patent liginde Türk Telekom yerli pazarda iki yıldır ilk sıradaki yerini koruyor. Şirket 921 patent başvurusuyla yükselişini devam ettirdi

Huawei, Qualcomm ve Ericsson'ın hâkimiyetindeki küresel 5G patent liginde en önde gelen üç şirketin ilk üç sırayı paylaştığı ve Çin merkezli firmaların beyan edilen 5G patent ailelerin yüzde 40'ından fazlasına sahip olduğu bir ortamda, Türkiye'den Türk Telekom bu rekabetin giderek daha anlamlı bir figürü haline geliyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın açıkladığı 2025 yılı verilerine göre Türk Telekom, 921 patent başvurusuyla yurt içi sıralamada liderliğini ikinci kez üst üste sürdürdü ve Ar-Ge ile inovasyondaki yükselişini istikrarlı biçimde devam ettirdi.

5G VE 6G'DE YOĞUNLAŞIYOR

Şirket, patent çalışmalarını 5G ve 6G haberleşme sistemleri, uydu bağımsız iletişim teknolojileri, karasal olmayan ağlar (NTN), yapay zekâ tabanlı ağ yönetimi ile sinyal işleme ve fiber-optik altyapı gibi kritik teknoloji eksenlerinde yoğunlaştırıyor. Patent sayısının ötesinde Ar-Ge çıktılarında da dikkat çekici bir ivme yakalanıyor: Türk Telekom'un uluslararası standartlara katkısı yüzde 237, akademik yayın sayısı ise yüzde 129 oranında arttı. Şirket aynı zamanda Uluslararası Telekomünikasyon Birliği- Telekomünikasyon Standartlaştırma Birimi'ne (ITU-T) en fazla katkı sağlayan Türk firması olurken, 3GPP ve ETSI bünyesindeki 6G çalışmalarında da aktif rol oynayarak küresel teknoloji ekosistemindeki konumunu genişletti.

TEKNOLOJİ ÜRETEN ŞİRKET

Türk Telekom Network Genel Müdür Yardımcısı Zafer Orhan, başarının arkasındaki itici gücü şöyle özetledi: "2025 yılında milli patent başvuru sayımızı 921'e ulaştırdık ve liderliğimizi bu yıl da sürdürdük. Bu başarı, inovasyonu kurum kültürümüzün merkezine alan yaklaşımımızın ve güçlü mühendislik kabiliyetimizin bir sonucudur. Teknoloji üretmenin ötesine geçerek geliştirdiğimiz çözümleri küresel ölçekte değer yaratan ürünlere dönüştürüyoruz. Türk Telekom olarak, teknoloji üreten ve ihraç eden Türkiye vizyonu doğrultusunda milli teknolojiler geliştirmeye ve bu teknolojileri hayatın her alanına entegre etmeye kararlılıkla devam edeceğiz."

GÜÇLÜ AR-GE ALTYAPISI

Güçlü Ar-Ge altyapısı ve küresel iş birlikleriyle Türk Telekom, geliştirdiği teknolojileri dünya pazarlarına taşıyarak Türkiye'nin yüksek katma değerli teknoloji üretim kapasitesini artırmayı sürdürüyor. 5G alanında çevrimiçi uzaktan ameliyattan akıllı tarıma, limanlarda akıllı taşıt takibinden dokunsal eldivenli VR kukla tiyatrosuna, canlı maç yayınından milli endüstriyel 5G şebekeye ve Atatürk Kültür Merkezi'nde VR gözlükle sunulan sanat deneyimine kadar pek çok öncü uygulama hayata geçirildi.

17 FARKLI KULLANIM

Ar-Ge gücünü somutlaştırmak amacıyla Gayrettepe Genel Müdürlük yerleşkesinde 600 metrekarelik bir alanda kurulan Türk Telekom Teknoloji ve İnovasyon Merkezi, 5G odağıyla tasarlandı. Türk mühendisler tarafından geliştirilen 17 farklı kullanım senaryosunu bünyesinde barındıran merkez; endüstriyel dönüşümden akıllı şehir uygulamalarına, simülasyon teknolojilerinden artırılmış gerçekliğe kadar geniş bir yelpazede 5G'nin yüksek hız, düşük gecikme ve yüksek kapasite avantajlarını gerçek zamanlı olarak deneyimleme imkânı sunuyor. IoT tarafında görüntü işleme çözümleri, alçak seviye uydu iletişim sistemleri ve kestirimci bakım çözümleri de merkezin öne çıkan bileşenleri arasında yer alıyor.

***



AB'DEN APPLE VE GOOGLE'A TARİHİ KISKAÇ

Avrupa Birliği'nin dijital piyasaları yeniden düzenleme girişimi olan Dijital Pazarlar Yasası (DMA), Mart 2026 itibarıyla meyvelerini vermeye başladı. Apple AppStore mağazası, Google ise arama sonuçları yüzünden milyarlarca dolarlık ceza ödeme riski ile karşı karşıya

Yıllardır kendi ekosistemlerini "kapalı bahçeler-walled gardens" olarak kurgulayan ve bu alanın mutlak hakimi olan Apple ve Google, Avrupa Komisyonu'nun tavizsiz denetimleri karşısında savunma duvarlarını birer birer indirmek zorunda kalıyor. Komisyonun son başlattığı geniş kapsamlı soruşturma, sadece teknik bir uyumluluk süreci değil, bu devlerin yıllardır süregelen iş modellerine yönelik radikal bir operasyon niteliği taşıyor.

TEKELİ SARSILIYOR

Soruşturmanın Apple kanadındaki en büyük odak noktası, şirketin kullanıcıları ve geliştiricileri kendi ödeme sistemine mahkum etme politikası. Komisyon, Apple'ın dışarıdan uygulama yükleme (sideloading) izni verirken getirdiği "Temel Teknoloji Ücreti" gibi ek maliyetlerin, aslında alternatif mağazaların gelişimini engellemek için tasarlanmış bir "bariyer" olduğunu savunuyor. Apple her ne kadar güvenlik ve gizlilik argümanlarını öne sürse de, AB yetkilileri kullanıcılara sunulan "varsayılan seçim ekranlarının" yeterince özgürleştirici olmadığı görüşünde. Özellikle Safari dışındaki tarayıcıların ve App Store dışındaki uygulama marketlerinin sisteme entegrasyonu, Apple için milyarlarca dolarlık hizmet gelirinin risk altına girmesi anlamına geliyor.

ARAMADA EŞİTLİK

Google cephesinde ise savaş, şirketin arama motoru üzerindeki hakimiyetini kendi yan servislerini (Google Shopping, Flights, Hotels) öne çıkarmak için kullanması üzerinden yürüyor. "Kendini kayırma" (self-preferencing) olarak adlandırılan bu durum, rakip platformların görünürlüğünü neredeyse imkânsız hale getiriyor. Mart 2026 soruşturmasıyla birlikte Google, arama algoritmasını rakiplerine daha fazla alan açacak şekilde şeffaf hale getirmeye zorlanıyor. Ayrıca, Android işletim sistemindeki veri taşınabilirliği zorunlulukları, Google'ın kullanıcı verilerini bir "kilit" olarak kullanmasını engellemeyi hedefliyor.

KARTLAR DAĞITILIYOR

Bu hukuki ve teknolojik kuşatma, teknoloji dünyasında yeni bir dönemin kapısını aralıyor. Eğer Apple ve Google, Komisyonun belirlediği "adil ve ayrımcı olmayan" şartlara tam uyum sağlamazlarsa, küresel cirolarının yüzde 10'una kadar ulaşabilen ve milyarlarca euroyu bulan rekor para cezalarıyla karşı karşıya kalacaklar. Analistler, bu baskının teknoloji devlerini Avrupa özelinde farklı, daha açık bir işletim sistemi ve hizmet modeli sunmaya itebileceğini öngörüyor. "Kapalı bahçelerin" yıkılmasıyla birlikte, küçük ölçekli geliştiriciler ve yerel teknoloji girişimleri için pazarda ilk kez bu kadar geniş bir rekabet alanı doğmuş durumda.

***



FİNANSAL DALGALAR UYGULAMALARA İLGİYİ ARTIRDI

Körfez'de yaşanan savaş küresel piyasalarda dalgalanmaları artırdı. İnsanlar kolay hızlı ulaşılan güvenilir yatırım aracı bulmakta zorlanıyor. Tüketiciler kolay kullanılan, maliyeti düşük, finans uygulamalarını tercih ediyor

Küresel ölçekte fintech yatırımları, yüksek faiz ortamı ve değerleme düzeltmeleri nedeniyle daha seçici bir döneme girerken, Türkiye ekosistemi özellikle "gömülü finans" (embedded finance) ve "şimdi al, sonra öde" (BNPL) modellerinde yerel pazarın ihtiyaçlarına yönelik çözümlerle bu genel yavaşlamadan ayrışmayı başarıyor. CB Insights'ın "Fintech 250" raporlarında öne çıkan "platformlaşma" eğilimi, Türkiye'deki finans uygulamaları Midas, Turan, Colendi, Param gibi girişimlerin hızla büyümesiyle yerel pazarda somut bir karşılık buluyor.

FİNANSAL OKURYAZARLIK

CB Insights verileri, küresel fintech dünyasında "Üretken Yapay Zeka" (GenAI) kullanımının dolandırıcılık tespiti ve kişiselleştirilmiş finansal danışmanlıkta devrim yarattığını gösterirken, Türkiye ekosisteminde bu trendin yansıması daha çok operasyonel verimlilik ve müşteri deneyimi odaklı gelişiyor. Küresel devler karmaşık risk modellerine odaklanırken, Türkiye'deki fintech'ler Startups.watch verilerine göre "finansal kapsayıcılık" (financial inclusion) misyonunu önceliklendiriyor. Özellikle bankasız veya banka kullanımı düşük olan nüfusun dijital cüzdanlar aracılığıyla sisteme dahil edilmesi, Türkiye'yi CB Insights'ın "Gelişmekte Olan Pazarlar" analizlerinde dijital ödeme penetrasyonu açısından üst sıralara taşıyan temel itici güç oluyor.

KOBİLERE YÖNELİK ÇÖZÜMLER

Son dönemde her iki veri setinin de birleştiği en kritik nokta, "B2B Fintech" çözümlerinin yükselişidir. CB Insights, küresel yatırımın tüketici odaklı (B2C) modellerden, kurumların dijitalleşmesini sağlayan altyapı servislerine (SaaS, BaaS) kaydığını belirtirken; Türkiye'de de açık bankacılık lisanslarının artmasıyla birlikte mikro işletmelere ve KOBİ'lere yönelik finansal yönetim araçları geliştiren girişimlerin yatırım turları hız kazanıyor. Bu durum, ekosistemin artık sadece bir "ödeme aracı" olmaktan çıkıp, ekonominin dijital omurgasını oluşturan kapsamlı bir teknoloji katmanına dönüştüğünü ve küresel trendlerle yapısal olarak tam uyumlu hale geldiğini kanıtlıyor.

***



YATIRIM YAPMAK ARKADAŞ BULMAK KADAR KOLAY VE ANAHTARI ELİNİZDE

Finans uygulamalarının çoğu hâlâ "karmaşık grafikler ve işlem ekranları" üzerine kurulu klasik bir deneyim sunarken, GRAND bu yaklaşımı kökten değiştirerek pazara giriyor. Henüz çok yeni olmasına rağmen rakiplerinden ayrışmasının temel nedeni, yalnızca ne sunduğu değil, nasıl sunduğu öne çıkıyor. Öncelikle en dikkat çekici yanı farkı kolay kullanılan arayüzü. GRAND kendini açıkça "Tinder for Finance" olarak konumlandırıyor ve yatırım deneyimini kaydırma (swipe) üzerine kuruyor. Kullanıcı sağa kaydırarak yatırım yapıyor veya sola kaydırarak pas geçiyor. Bu, klasik yatırım uygulamalarındaki grafik okuma, emir girme gibi bariyerleri ortadan kaldırarak özellikle yeni nesil kullanıcı için giriş eşiğini ciddi şekilde düşürüyor.

VARLIK TEK EKRANDA

İkinci kırılım noktası ise "tek ekranda çoklu varlık" yaklaşımı. GRAND, kripto, hisse senedi, ETF, emtia ve hatta prediction market'ları tek uygulama içinde birleştiriyor. Tokenize edilmiş hisselerden altına kadar geniş bir ürün yelpazesi sunması, onu yalnızca bir kripto uygulaması olmaktan çıkarıp "hepsi bir arada yatırım platformu" haline getiriyor. Üçüncü önemli fark: gasless (işlem ücreti olmayan) deneyim. Blockchain tabanlı işlemlerde kullanıcıların en çok zorlandığı konulardan biri olan ağ ücretleri, GRAND tarafından kullanıcıdan alınmadan karşılanıyor. Kullanıcı doğrudan USDT ile işlem yapabiliyor ve köprüleme (bridging) gibi teknik süreçlerle uğraşmıyor. Bu da özellikle Web3'e yeni giren kullanıcılar için ciddi bir sadeleşme anlamına geliyor.

ANAHTAR KULLANICIDA

Ancak en stratejik ayrışma noktası self custody. GRAND, kullanıcıya "anahtar senin" diyerek varlık kontrolünü tamamen kullanıcıya bırakıyor. Bu, klasik yatırım uygulamalarından radikal biçimde ayrışıyor. Ama tüm bu avantajların ortasında kritik bir denge var: Kullanımı Facebook kadar kolay hale getirmek, finansal kararları da aynı hızda aldırabilir. Bu da özellikle self custody ile birleştiğinde, kullanıcıyı hem özgür hem de tamamen sorumlu bir noktaya taşıyor. Buna ek olarak uygulamanın "davranışsal yatırım motoru" diyebileceğimiz bir yaklaşımı var. Kullanıcıya karmaşık veri yerine, ilgi alanına göre kişiselleştirilmiş fırsatlar sunan bir feed yapısı kuruyor.