Türk Telekom Teknoloji ve İnovasyon merkezi açıldı

Türk Telekom Teknoloji ve İnovasyon Merkezi’ni açtı. Türkiye’nin ilk ve en kapsamlı 5G deneyim alanını sunan merkez bu teknolojinin sunduğu düşük gecikme, yüksek hız ve gelişmiş bağlantı kabiliyeti uygulamalı örneklerle tanıtıyor

Türk Telekom, Türk mühendisler tarafından geliştirilen, milli teknolojilerin yer aldığı Türkiye'nin ilk ve en kapsamlı 5G deneyim alanı Teknoloji ve İnovasyon Merkezi'nin açılışı Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nun katılımıyla, Türk Telekom Yönetim Kurulu Başkanı İsmail İlhan Hatipoğlu ve Türk Telekom CEO'su Ebubekir Şahin'in ev sahipliğinde gerçekleştirildi.

Akıllı üretim sistemleri, robotik uygulamalar, artırılmış gerçeklik çözümleri, uzaktan kontrol senaryoları, farklı endüstri ve sektörlerin dijital dönüşümüne yön veren yeni nesil teknolojilerin gerçek kullanım senaryolarıyla deneyimlenebileceği 'Türk Telekom Teknoloji ve İnovasyon Merkezi'nde, 5G teknolojisinin sunduğu düşük gecikme, yüksek hız ve gelişmiş bağlantı kabiliyeti uygulamalı örneklerle tanıtılıyor.

Türk Telekom Teknoloji ve İnovasyon Merkezi'nin açılışında, alandaki çözümleri deneyimleyen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, ulusal ulaşım ağının akıllandırılması çalışmaları çerçevesinde Türk Telekom'un yeni nesil teknolojilerle akıllı hale getirdiği 1915 Çanakkale Köprüsü Yönetim Merkezi'ne 5G bağlantısı üzerinden canlı bağlanarak yürütülen çalışmalar hakkında da bilgi aldı.

5G'YE HAZIR

Açılışta konuşan Bakan Uraloğlu, "Türk Telekom Avrupa'nın ve Türkiye'nin 5G'ye en hazır operatörlerinden biri konumundadır. Fiberleşme seferberliğinde öncü rol üstlenen şirketimiz, 81 ilimizi kapsayan altyapısıyla 5G'ye hazırdır. Teknoloji ve İnovasyon Merkezi de bu konumunu güçlendirecek bir adımdır. Bu merkez, 5G'nin endüstriyel dönüşümden akıllı şehirlere, simülasyon teknolojilerinden ileri dijital deneyimlere kadar geniş yelpazede nasıl değer kattığını somut senaryolarla göstermeye imkan verecektir" dedi.

Türk Telekom Yönetim Kurulu Başkanı İsmail İlhan Hatipoğlu, merkezin açılış töreninde şunları söyledi: "5G teknolojisinin hayatımıza girmesine sayılı günler kaldı. Türk Telekom olarak biz de güçlü fiber altyapımız ve teknoloji yatırımlarımızla Türkiye'nin 5G'ye en hazır operatörü olmanın sorumluluğuyla hareket ediyoruz. Herkes için 5G anlayışıyla çıktığımız bu yolculukta hedefimiz 5G'nin sunduğu imkânları ülkemizin rekabet gücü haline getirmektir. Türk Telekom Teknoloji ve İnovasyon Merkezi 5G teknolojisinin sunduğu imkânlar ışığında ülkemizin yerli ve milli teknoloji üretme kapasitesine değerli katkılar sağlayacak. Bu merkez, Türk mühendislerinin ortaya koyduğu çözümlerin test edildiği, geliştirildiği ve yeni iş birliklerinin doğduğu bir inovasyon ortamı oluşturacak."



DEĞER YARATIYOR

Türk Telekom CEO'su Ebubekir Şahin, şunları söyledi: "Türk Telekom olarak Türkiye'nin dijital dönüşümüne liderlik ediyor, geleceği şekillendirecek yeni nesil teknolojilerin hayata geçirilmesinde öncü çalışmalar yapıyoruz. Türk Telekom olarak iletişimin her çağında olduğu gibi 5G çağının da öncüsüyüz. Gayrettepe Genel Müdürlük Yerleşkemizde Ulaştırma ve Altyapı Bakanımızın katılımıyla açtığımız Türk Telekom Teknoloji ve İnovasyon Merkezi ile 5G teknolojisinin sunduğu imkanları somut kullanım senaryoları ve gerçek zamanlı uygulamalarla deneyimlenebilir hale getiriyoruz. Merkezimiz, 5G'nin sunduğu yüksek hız, düşük gecikme ve yüksek kapasite gibi avantajların, endüstriyel dönüşümden akıllı şehir çözümlerine, simülasyon teknolojilerinden artırılmış gerçeklik çözümlerine kadar geniş bir yelpazede nasıl değer yarattığını gerçek senaryolar üzerinden deneyimlemeyi mümkün kılıyor. Merkezimizde, milli teknoloji hamlesi vizyonumuz doğrultusunda Türk mühendisler tarafından geliştirilen yerli dijital çözümlerle yerli girişimlerin ürünleri yer alıyor. Uzun yıllardır devam eden 5G'ye yönelik yatırımlarımız ve farklı alanlardaki öncü çalışmalarımızla 5G'ye en hazır operatör konumundayız. Türk Telekom Teknoloji ve İnovasyon Merkezi de bu hazırlıklarımızın somut bir yansıması."



17 FARKLI KULLANIM SENARYOSU YER ALIYOR

600 metrekarelik bir alan üzerinde hayata geçirilen Türk Telekom Teknoloji ve İnovasyon Merkezi'nde toplam 17 farklı kullanım senaryosu yer alıyor. Merkezde yer alan kullanım senaryoları, Türk mühendislerin geliştirdiği yerli dijital çözümlerden oluşuyor. Merkez, 5G'nin sunduğu yüksek hız, düşük gecikme ve yüksek kapasite gibi avantajların, endüstriyel dönüşümden akıllı şehir çözümlerine, simülasyon teknolojilerinden artırılmış gerçeklik çözümlerine kadar geniş bir yelpazede nasıl değer yarattığını gerçek senaryolar üzerinden deneyimlemeyi sağlıyor. IoT uygulamaları tarafında görüntü işleme çözümleri, alçak seviye uydu iletişim sistemleri ve kestirimci bakım çözümü gibi çözümler yer alırken, deneyim alanını zenginleştiren farklı simülasyon ve etkileşim alanları da merkezin önemli bileşenleri arasında konumlanıyor.



BİLGİSAYAR VE ELEKTRONİK ENDÜSTRİSİNİN FELAKET SENARYOSU TAYVAN ÇATIŞMASI

Orta Doğu'da artan jeopolitik gerilimler ve büyük güçler arasındaki stratejik rekabet, teknoloji sektöründe en kritik kırılma noktalarından biri olarak görülen Tayvan senaryosunu yeniden gündeme taşıdı. Dünya yarı iletken endüstrisinin kalbi Asya'da küçük ada ülkesi Tayvan. Uzmanlara göre Çin'in Tayvan'a yönelik olası bir askeri hamlesi yalnızca bölgesel bir kriz değil, aynı zamanda küresel elektronik ve bilgisayar endüstrisinde büyük bir arz şokuna yol açabilecek bir gelişme olabilir.

FİYAT % 50 ARTABİLİR

Elektronik sektörünün ilk etkileneceği alanlardan biri akıllı telefon pazarı olacak. Dünyanın en büyük telefon üreticileri arasında yer alan Apple, Samsung Electronics ve Xiaomi gibi markaların kullandığı ileri teknoloji mobil işlemcilerin önemli bir bölümü Tayvan'daki üretim hatlarında geliştiriliyor. Bu üretimin aksaması durumunda yeni model telefonların piyasaya çıkış takvimleri gecikebilir ve cihaz fiyatlarında ciddi artışlar yaşanabilir. Analistler, böyle bir kriz senaryosunda üst segment akıllı telefon fiyatlarının kısa sürede yüzde 30 ila 50 arasında artabileceğini öngörüyor. Benzer bir risk dizüstü bilgisayar pazarında da görülüyor. Günümüzde birçok laptop modeli, işlemci ve grafik birimi üretiminde Tayvan merkezli üretim zincirlerine bağlı durumda. Özellikle AMD ve NVIDIA tarafından tasarlanan ve yine Tayvan'da üretilen yüksek performanslı çipler, dizüstü bilgisayarların performansını belirleyen temel bileşenler arasında yer alıyor. Bu çiplerin tedarikinde yaşanacak bir aksama, hem üretim adetlerini düşürebilir hem de laptop fiyatlarında hızlı yükselişlere yol açabilir. Masaüstü bilgisayar segmentinde ise özellikle oyuncu bilgisayarları ve yüksek performanslı sistemler en hızlı etkilenecek alanlardan biri olarak görülüyor.

PANDEMİ BENZERİ

Grafik kartı üretiminde önemli paya sahip olan NVIDIA ve AMD'nin GPU'ları büyük ölçüde Tayvan'daki üretim hatlarında üretiliyor. Küresel çip krizinin yaşandığı pandemi döneminde ekran kartı fiyatlarının iki katına kadar yükselmesi, benzer bir arz sıkıntısının masaüstü bilgisayar pazarında nasıl bir fiyat dalgası yaratabileceğine dair önemli bir örnek olarak gösteriliyor.



KISA VADEDE ALTERNATİFİNİ BULMAK ÇOK ZOR

Uzmanlar, Tayvan'daki bir kriz durumunda teknoloji şirketlerinin alternatif üretim merkezlerine yönelmeye çalışacağını belirtiyor. ABD'de üretim kapasitesini artırmaya çalışan Intel ve Güney Kore merkezli Samsung Electronics gibi üreticiler bu boşluğu kısmen doldurabilir. Ancak ileri üretim teknolojilerinde Tayvan'ın sahip olduğu kapasitenin kısa vadede telafi edilmesi oldukça zor görünüyor. Sonuç olarak Tayvan'da yaşanabilecek bir jeopolitik kriz, yalnızca teknoloji şirketlerini değil, akıllı telefon kullanıcılarından veri merkezi yatırımcılarına kadar uzanan geniş bir ekonomik ekosistemi etkileyebilir. Küresel teknoloji sektöründe üretim zincirlerinin büyük ölçüde tek bir coğrafyada yoğunlaşmış olması ise bu tür krizlerin elektronik ürün fiyatlarını artırabilir.



YENİ NESİL TEKNOLOJİLER DEV PİLLLERİ TELEFONA YERLEŞTİRECEK

Akıllı telefonların pil sorunlarını kökten çözecek teknoloji 2027 yılına kaldı. Akıllı telefon markaları, tedarik zincirine 2027 yılında sokacakları yeni pil teknolojileri için testleri tamamlıyor. Çinli telefon markaları bu konuda daha hazır. Temel sorun yüksek pil kapasitesini ince bir tasarıma güvenli şekilde sıkıştırmak. Geleneksel grafit anotlara kıyasla çok daha fazla lityum iyonu depolayabilen bu yapı, cihaz kalınlığını artırmadan pil kapasitesini ciddi biçimde yukarı taşıma vaadiyle gündemin merkezine oturdu. Güncel sızıntılara göre Samsung SDI, Galaxy S27 serisi için ikili hücreli, 5.200 mAh eşiğini aşan batarya prototipleri üzerinde test yapıyor. Hatta sızdırılan bir iç test raporunda 12.000 mAh, 18 bin mAh ve 20 bin mAh kapasiteli hücrelerin denendiği ileri sürüldü ancak bu iddiaların büyük ihtimalle nihai ürüne yansımayacağı değerlendiriliyor.

HER MARKADA FARKLI YOL

Bu tablo Çinli rakipler açısından çok daha olgun bir görünüm sergiliyor. OnePlus 15, 7 bin 300 mAh'lik bir batarya ile geliyor ve sektörde 10 bin mAh sınırına yaklaşan ince tasarımlı modeller artık sıradan bir haber sayılıyor. Çinli üreticiler bu teknolojiyi 2023'te Honor Magic 5 Pro ile ilk kez bir tüketici ürününde kullandı ve o günden bugüne kayda değer bir güvenlik sorunu yaşanmadı. Samsung ise farklı bir yol çiziyor. Şirket yöneticileri, Galaxy Note 7 patlamaları gibi geçmiş deneyimlerden ders çıkararak güvenlik, dayanıklılık ve uzun vadeli kararlılıkta son derece temkinli bir süreç izlediklerini vurguladı. Dolayısıyla şişme, ömür ve şarj döngüsü güvenilirliğine ilişkin katı iç testler uygulanıyor.

EN YAKIN 2027 YILINDA GELECEK

Samsung'un silikon karbon bataryayı önce daha dar bir üründe deneyimlemek istediği belirtiliyor. Galaxy S26 Edge ya da benzeri bir model bu teknolojinin ilk test alanı olabilir. Asıl büyük sıçramanın ise 2027'de tanıtılması beklenen Galaxy S27 serisinde gelmesi öngörülüyor. Sonuç olarak bu rekabet, yalnızca pil kapasitesi rakamlarının yarışı değil. Güvenlik, uzun ömür ve kitlesel üretilebilirlik denklemi çözüldüğünde şarj ve ince tasarım anlayışı da değişecek.



DİJİTAL AJANLAR İŞYERİNDE İŞLERİ VERİDEN KARARA TEK TIKLA ÇÖZÜYOR

İstanbul merkezli yapay zekâ şirketi Dataroid, kurumsal ekiplerin veri analizi ve müşteri etkileşimi süreçlerini kökten dönüştürmek üzere tasarladığı AI Ajanı D'yi kamuoyuyla paylaştı. Platform, saatler süren raporlama ve analiz döngülerini dakikalara indirirken insan onayını sürecin merkezine koyuyor. Böylece hız ile güvenlik aynı anda sağlanıyor. Dijital ekipler, her gün devasa veri yığınlarıyla boğuşuyor. Kullanıcı davranışlarını anlamlandırmak, KPI'ları takip etmek ve bu bulgulardan aksiyon üretmek; büyük çoğunluğunda manuel süreçler, farklı araçlar ve uzun analiz döngüleri gerektiriyor. Bu gecikme, pazardaki fırsatların kaçırılmasına ya da sorunların geç tespit edilmesine yol açıyor.

VERİYLE SOHBET EDEREK

AI Ajanı D'nin temel yeniliği, analitiği sohbet arayüzüne taşıması. Ekip üyeleri doğal dilde soru sorarak anında veri grafikleri, kullanıcı davranış analizleri ve segment karşılaştırmaları elde edebiliyor. Teknik bilgi ya da BI aracı uzmanlığı artık zorunlu değil. Sistem yalnızca içgörü üretmekle kalmıyor: Şirketin KPI'larıyla uyumlu gerçek zamanlı uyarılar gönderiyor, kullanıcı deneyimindeki aksaklıkları proaktif olarak bildiriyor ve fırsatları önceden işaret ediyor. Ekipler, reaktif değil öngörülü bir çalışma temposuna geçiyor.

İNSAN DENETİMİ ŞART

AI Ajanı D, kampanya taslakları oluşturmaktan anlık bildirim metinlerine, çok dilli içerik üretiminden analitik panel kurulumuna kadar pek çok görevi otomatik üstleniyor. Ancak bu görevlerin hiçbiri yetkili kişinin onayı olmadan hayata geçirilemiyor. Sistem, Model Context Protocol (MCP) üzerine inşa edilmiş ve net yetki sınırlarıyla çalışıyor. Dataroid Kurucu Ortak ve CRO'su Elif Parlak, "AI Ajanı D'yi kurumsal düzeyde güvenlik, şeffaflık ve gizlilik prensipleri üzerine inşa ettik. Böylece ekipler veriden karara güvenle ilerleyebiliyor" dedi. Kurucu Ortak ve CTO Can Elmas, ise teknik boyutu vurguluyor: "Agentic yapay zekâ, yalnızca kritik iş süreçleri içinde güvenli bir şekilde çalışabildiğinde gerçek değer yaratır."