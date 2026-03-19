Telekom operatörlerı yapay zeka yatırımlarına hız verdi

5G hizmetinin başlamasıyla mobil veri patlaması Türkiye’deki dönüşümü hızlandıracak. Telekom şirketlerinin yapay zeka veri merkezi yatırımları da artacak. Türk Telekom da veri merkezi yatırımlarına hız verdi

İki hafta sonra, 1 Nisan'da Türkiye'nin mobil haritası değişiyor. Tam on yıl önce yine 1 Nisan'da 4.5G ile başlayan süreç, bu kez 5G ile yeni bir boyuta taşınıyor. Ama bu geçiş yalnızca daha hızlı internet demek değil. Veri merkezlerinden yapay zeka fabrikalarına uzanan büyük tabloda 5G, mobil veri hacmini patlatacak bir katalizör işlevi görecek. Büyük verinin işleneceği, depolanacağı, modellerin çalışacağı dönemde Türk Telekom'un altyapı yatırımlarının önemi daha da artacak.

MOBİL VERİ PATLAMASI

5G ihalesinde 3 milyar 534 milyon dolar gelir elde eden Türkiye, operatörlere yüzde 60'a varan oranlarda yerli malı belgeli ürün kullanım yükümlülüğü getirdi. Bu yerlilik zorunluluğu, hem ulusal yapay zeka egemenliği söylemiyle örtüşüyor hem de Türk Telekom'un üstleneceği altyapı rolünü pekiştiriyor. 5G'nin asıl etkisi hız değil, hacim. Yeni teknoloji aynı anda kilometrekare başına 1 milyon cihazın bağlanmasına izin veriyor; bu kapasite akıllı şehirler, nesnelerin interneti ve endüstriyel otomasyon için kritik bir eşik. Konser alanları, fabrikalar, akıllı tarım sensörleri, otonom araçlar, uzaktan sağlık uygulamaları; bunların hepsinin ürettiği veri aynı anda şebekeye yüklenecek. 4.5G döneminde sıkışan boru, 5G ile ciddi biçimde genişliyor. Ama genişleyen boru, beraberinde bir soruyu getiriyor: Bu verinin nerede işleneceği. Mobil veri hacmi katlanırken, bu veriyi gerçek zamanlı olarak işleyecek hesaplama altyapısına olan ihtiyaç da aynı oranda artıyor. İşte tam bu noktada telekom operatörünün veri merkezi ve yapay zeka fabrikası yatırımları, soyut bir strateji olmaktan çıkıp kaçınılmaz bir zorunluluğa dönüşüyor.



TELEKOMDA YAPAY ZEKA FORMÜLÜ

BU bağlantı Türkiye'ye özgü değil. Küresel ölçekte telekom operatörlerinin yapay zeka altyapısına yönelmesinin en çarpıcı örneği Deutsche Telekom'dan geldi. Alman operatör, Nvidia ortaklığıyla Münih'te hayata geçirdiği "Industrial AI Cloud" tesisiyle yaklaşık 10.000 Nvidia Blackwell GPU'su ve yarım eksaFLOP işlem gücü sunarken, tesisin açılışında kapasitenin üçte birinden fazlası Siemens, Perplexity ve EY gibi ödeme yapan müşterilerce kullanıma alınmıştı. Bu ticari çekicilik, projenin yalnızca siyasi bir gösteri değil, gerçek bir iş modeline dayandığını erken aşamada kanıtladı. Stratejinin özünde iki sacayağı yatıyor: veri egemenliği ve ticari ölçeklenebilirlik. Tüm verilerin AB mevzuatı çerçevesinde tutulması, özellikle ABD Bulut Yasası'nın yargı endişelerini taşıyan kurumsal müşteriler için güçlü bir rekabet avantajına dönüşüyor.



ALTYAPISINI YAPANLAR KAZANIR

1 Nisan'da açılacak 5G şalteri, mobil veri hacmini ani ve kalıcı biçimde yukarı çekecek. Bu veri hem bir iş modeli fırsatı hem de altyapı üzerinde yeni bir baskı. Türk Telekom'un veri merkezi ve yapay zeka fabrikası yatırımları, tam da bu baskıyı fırsata dönüştürmek için tasarlandı. Küresel telekom operatörlerinin deneyimi gösteriyor ki, bu yarışta kazananlar, 5G'yi salt bir bağlantı teknolojisi olarak değil, yapay zeka ekosisteminin yakıtı olarak okuyan ve altyapısını buna göre konumlandıran şirketler olacak.

ENERJİ İHTİYACI İÇİN YENİ ÇÖZÜMLER GELİŞTİRİLİYOR

Yapay Zeka'nın enerji iştahı yeni bir sektörü doğurdu. IC Holding, Mitsubishi Heavy Industries ve Future Enerji ile ortak çözüm geliştirdi. Yüksek verimli soğutma sistemleri enerji üretim çözümleriyle entegre olacak

Yapay zekanın dönüştürdüğü dünyada Körfez savaşıyla artan enerji krizini daha çok büyüten etkisi var. Uluslararası Enerji Ajansı'na (IEA) göre veri merkezlerinin küresel elektrik tüketimi 2030'a kadar iki katından fazla artarak 945 TWh'a ulaşacak. 2025 yılı boyunca yapay zeka odaklı veri merkezi altyapısına küresel ölçekte yaklaşık 580 milyar dolar yatırım yapıldığı tahmin ediliyor. Veri merkezlerinin güç altyapısına olan kritik talebin 2023-2026 arasında neredeyse iki katına çıkarak 96 gigawatt'a ulaşması bekleniyor. Yapay zeka operasyonları bu gücün yüzde 40'ından fazlasını tek başına tüketebilir.

IC Holding, Future Enerji ve Mitsubishi Heavy Industries'in (MHI) imzaladığı mutabakat tam da bu kritik boşluğu doldurmayı hedefliyor. Yapay zekanın yarattığı enerji krizinin çözümü, artık yalnızca daha fazla güç üretmekten değil, o gücü akıllıca yönetmekten geçiyor. IC Holding, bu denkleme hem inşaatçı hem üretici hem de teknoloji ortağı olarak giriyor; Türkiye ise bu hamleyle veri merkezi değer zincirinde tüketici konumundan çıkıp ihracatçı konumuna geçiyor.

SOĞUTMA REKABET SİLAHI OLDU

Yapay zeka iş yüklerinin doğası, veri merkezlerini bambaşka bir denkleme sokuyor. Geleneksel sunuculara kıyasla çok daha yüksek ısı üreten GPU yoğun mimariler, standart soğutma sistemleriyle artık yönetilebilir olmaktan çıktı. MHI, bu zorluğu karşılamak üzere yüksek verimli soğutma sistemlerini enerji üretim çözümleriyle entegre eden kapsamlı uçtan uca çözümler sunuyor. Şirket ayrıca yapay zeka için kullanılan GPU'ların ürettiği yoğun ısıyı yönetmek amacıyla hava soğutma sistemlerinin yetersiz kaldığı yeni nesil çözümler geliştiriyor. MHI, Mart 2026'da yeni nesil yapay zeka veri merkezleri için 10 megawatt sınıfı bir santrifüj chiller sistemi tanıttı. IC Holding CEO'su Can Çaka, "Geliştireceğimiz çözüm modelini geniş bir coğrafyada ihraç ederek Türk mühendisliğinin bu alandaki rekabetçi gücünü küresel arenada kanıtlamayı hedefliyoruz" dedi.

NVİDİA CEO'SU JENSEN HUANG:

Çip pazarı 2027'ye kadar 1 trilyon doları geçecek

SAN Jose'de düzenlenen Nvidia GTC 2026 konferansında konuşan Nvidia İcra Kurulu Başkanı Jensen Huang, yapay zeka çip pazarına ilişkin çarpıcı bir tahmin ortaya koydu. Nvidia, mevcut Blackwell serisi ve yakında piyasaya çıkacak Vera Rubin çipleriyle 2027 yılına kadar en az 1 trilyon dolar gelir elde edecek. Geçen yıl 500 milyar dolar olarak açıklanan hedefin iki katına çıkması, yapay zeka yatırım çılgınlığının henüz zirvesine ulaşmadığını gözler önüne seriyor. Yapay zeka çip pazarı, son iki yılda adeta balondan çıkar gibi büyüdü. Nvidia'nın veri merkezi satışları, geçtiğimiz 12 ayda yüzde 66 artışla 192 milyar dolara ulaştı. Bu rakam, şirketin birkaç yıl önceki toplam yıllık gelirine yakın bir büyüklük. Huang'ın 1 trilyon dolarlık hedefi gerçekleşirse, Nvidia tek başına tüm küresel yarı iletken pazarının yarısını oluşturacak düzeyde bir ciroya ulaşmış olacak. Analistler bu rakamı abartılı bulmakla birlikte, veri merkezlerine yapılan küresel yapay zeka yatırımlarının ivmesine bakıldığında imkânsız da saymıyor.

YENİ BİR EVREYE GİRDİ

Huang, yapay zekanın artık yeni bir evreye girdiğini belirterek, "Çıkarım dönüm noktası geldi" dedi. Yıllarca yapay zeka çipleri ağırlıklı olarak model eğitimi için kullanıldı; yani büyük dil modellerinin milyarlarca parametre öğrenmesi için devasa hesaplama gücü harcandı. Ancak artık asıl talep, bu modellerin her gün milyonlarca kullanıcıya gerçek zamanlı yanıt vermesi için gereken "çıkarım" (inference) işlemi üzerinde yoğunlaşıyor. Bu dönüşüm, hem çip tasarımlarını hem de veri merkezi mimarilerini baştan aşağı değiştiriyor. Vera Rubin mimarisinin bu bağlamda kritik bir rol üstleneceği belirtiliyor. Yeni çipler, kullanıcı sorgularını token formatına dönüştüren "prefill" aşamasını özellikle hızlandırmak için tasarlandı. Kısacası Nvidia, hem eğitim hem de çıkarım tarafında pazar liderliğini sürdürmek için donanımını köklü biçimde yeniliyor.

UYDUYA ENTEGRE EDİLECEK

Konferansta yalnızca büyük rakamlar değil, somut ürün duyuruları da gündem yarattı. Huang, geçen yıl 17 milyar dolara Groq'tan lisanslanan teknolojiyle geliştirilen Groq 3 LPU'yu tanıttı. Samsung tarafından üretilecek bu dil işleme birimi, sohbet botları ve kodlama asistanlarını Nvidia GPU'larının yanında çalıştırmak için optimize edildi. Bunun ötesinde şirket, "Vera Rubin Space One" adıyla uzayda çalışacak bir hesaplama sistemini de duyurdu. Starcloud ortaklığıyla geliştirilecek bu sistem, yıl sonunda fırlatılacak bir uyduya entegre edilecek. Öte yandan CPU geliştirme alanına giderek daha fazla yatırım yapılması, Nvidia'nın doğrudan Intel'in geleneksel sahasına girme niyetini ortaya koyuyor.

BÜYÜME İÇİN 3 FAKTÖR

Yapay zeka çip pazarı, uzun vadeli büyüme potansiyelini koruyor. Ancak Nvidia'nın 1 trilyon dolarlık hedefine ulaşması çıkarım talebinin öngörüldüğü ölçüde artması, rekabetçi baskının kontrol altında tutulması ve veri merkezi yatırımlarındaki ivmenin sürmesine bağlı. Şu an için bu faktörlerin Nvidia lehine işlediği söylenebilir; fakat büyük teknoloji şirketleri de çip pazarında yatırımlarını artırıyor.

VERİ MERKEZLERİNDE ENERJİ TASARRUFU

YAPAY zekanın devasa işlem gücü ihtiyacı, enerji tüketimi tartışmalarını da beraberinde getirmişti. Ancak teknoloji devleri, bu sorunu yine yapay zekayı kullanarak çözmeye başladı. Yeni geliştirilen "akıllı enerji yönetim sistemleri", veri merkezlerindeki soğutma ve işlem yükünü saniyeler içinde optimize ederek enerji tüketiminde yüzde 40'a varan tasarruf sağlıyor. Ayrıca, yapay zeka algoritmaları yeni nesil verimli batarya teknolojileri ve karbon yakalama sistemlerinin tasarlanmasında da başrolü oynuyor. "Yeşil AI" akımı, teknolojinin gezegenle uyumlu bir şekilde büyümesini amaçlıyor. Bu sürdürülebilirlik hamlesi, teknoloji yatırımlarının yeni rotasını belirliyor.



EKRANSIZ YAPAY ZEKA CİHAZLARI GELİYOR

AKILLI saatlerden sonra teknoloji dünyası şimdi de "ekransız" yapay zeka cihazlarına odaklandı. Yaka iğneleri, akıllı gözlükler ve yüzükler, kullanıcının sesini ve hareketlerini takip ederek asistanlık hizmeti sunuyor. Bu cihazlar, akıllı telefonlara olan bağımlılığı azaltmayı ve teknolojiyi doğrudan günlük yaşamın akışına entegre etmeyi hedefliyor. Yapay zeka destekli ürünler, çeviri yapabiliyor, e-postaları özetliyor ve kullanıcıya sağlık tavsiyeleri veriyor. Ekranın yerini sesli ve görsel komutların alması, insan-makine etkileşiminde daha doğal bir iletişim dilinin kapılarını aralıyor.