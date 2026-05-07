TT Ventures oyun girişimlerine stratejik yatırım yapıyor

Türk Telekom Ventures portföyünde “oyun”, “e-spor” ve “oyunlaştırma teknolojileri” odaklı girişimler yer alıyor. Şirket, yapay zeka, bulut bilişim ve 5G gibi teknolojilerle kesişen oyun sektörünün stratejik öncelikleri arasında olduğunu belirtiyor

Türk Telekom Ventures'in resmi sitesinde yer alan yatırım kategorileri arasında "Oyun ve E-Spor Teknolojileri" ile "Oyunlaştırma Çözümleri" başlıklarının bulunması, önümüzdeki dönemde bu alana özel çağrıların gündeme gelebileceğinin sinyalini veriyor. Bu ilginin somut bir örneği AppNava... AppNava, TT Ventures'ın PİLOT programının 2019 yılındaki 7. döneminde yer aldı. Girişim, mobil oyun sektöründe yapay zeka ve makine öğrenmesi tabanlı analitik çözümler sunuyor.

YÜZDE 90'I YURTDIŞINDAN

Oyuncuların segmentlerine göre oyunda kalma süreleri ve gelecekteki davranışları makine öğrenme algoritmaları ile hesaplanarak, kullanıcı özelinde reklam gösterimi ve oyun içi satış teklifleri sunuluyor. AppNava'nın müşteri tabanının yüzde 90'ının yurtdışından oluşması, Türk teknoloji girişimlerinin uluslararası oyun pazarında nasıl rekabet edebildiğini gösteren önemli bir örnek olarak öne çıkıyor. Oyun alanındaki bir diğer dikkat çekici yatırım ise Sportimec oldu. Sporcu menajerlik oyun platformu Sportimec, TT Ventures Hızlandırma Programı PİLOT'un 10'uncu döneminde yatırım almaya hak kazandı.

SPOR KULÜPLERİYLE ÇALIŞIYOR

Sportimec, kulüplerle ortaklıklar kurmakta ve oyuncuların performans jetonlarını oluşturarak kullanıma sunmakta; jetonlar, oyuncuların gerçek hayattaki oyun performansına dayanan yapay zeka destekli algoritmalar tarafından değerlendiriliyor. Yapay zeka, bulut bilişim ve 5G teknolojileriyle iç içe geçen oyun sektörü, TT Ventures'ın yatırım haritasında giderek daha belirgin bir yer edinmeye başladı. Yapı, iki ana mekanizma üzerine inşa edildi: erken aşama girişimler için PİLOT hızlandırma programı ve daha olgun girişimlere yönelik Girişim Sermayesi Yatırım Fonu (GSYF). 2022'de kurulan ve bağımsız şekilde yönetilen GSYF aracılığıyla TT Ventures, hem yerli hem de yabancı yatırımcıların katılımıyla finansal getiriler elde etmeyi hedefliyor.

EKOSİSTEMLE ÖRTÜŞÜYOR

TT Ventures'ın oyuna yönelik iştahı, Türkiye'nin oyun sektöründeki genel yükselişiyle paralel bir seyir izliyor. Peak Games, Dream Games ve Good Job Games gibi küresel ölçekteki firmalar, Türkiye'yi dünyanın en dinamik mobil oyun ekosistemlerinden birine dönüştürdü. 2024 yılında Türk oyun sektörü, uluslararası yatırımcıların ilgisini çekerek büyük başarılara imza attı. Bu tabloda TT Ventures, hem oyun stüdyolarını hem de oyun teknolojisi altyapısına hizmet eden B2B girişimleri kapsayan geniş bir yelpazede konumlanmaya çalışıyor.

***

BULUT VE YAPAY ZEKÂDA İKİ DEV EL SIKIŞTI

Yapay zekânın trilyonlarca dolarlık bir jeopolitik satranç tahtasına dönüştüğü 2026'da, Amazon Web Services ile OpenAI arasındaki genişleyen ortaklık sektörün dengeleri üzerinde derin izler bırakmaya devam ediyor

AWS-OpenAI ittifakı küresel rekabeti yeniden çiziyor. Bu işbirliği, ani bir kararın ürünü değil. Şubat 2026'da Amazon'un OpenAI'a 50 milyar dolara varan yatırım taahhüdüyle başlayan süreç, nisan sonunda ivme kazanarak somut ürünlere dönüştü. AWS ve OpenAI, GPT-5.5 ve GPT- 5.4 gibi en güncel modelleri Amazon Bedrock'a taşıdıklarını, Codex'i kurumsal yazılım geliştirme ortamına entegre ettiklerini ve OpenAI destekli Managed Agents'ı piyasaya sürdüklerini açıkladı. Her üç ürün de şimdilik sınırlı önizleme aşamasında ancak kurumsal dünyaya verilen mesaj son derece net: yapay zekânın en keskin ucu artık bulut altyapısıyla kaynaşıyor. Asıl dikkat çekici olan, bu ittifakın oluştuğu konjonktür. Yalnızca birkaç ay önce OpenAI ile Microsoft arasındaki münhasır ortaklık, teknoloji dünyasının en sağlam bağlarından biri sayılıyordu.

ÇOK ORTAKLI BİR YAPI

Ancak Amazon'un OpenAI ile imzaladığı anlaşmanın münhasırlık boyutu, Microsoft'u hukuki adım atmayı değerlendirmeye itti. Nihayetinde nisan ayında varılan yeni uzlaşmayla OpenAI, ürünlerini diğer bulutlarda da çalıştırma serbestisi kazandı. Kısacası OpenAI, Microsoft'un kucağından çıkıp çok ortaklı bir yapıya evrildi. Bu dönüşüm, tek bir şirkete bağımlılığın yarattığı kırılganlığın bilinçli olarak aşılmaya çalışıldığına işaret ediyor.

100 MİLYAR DOLAR

Peki bu tablo küresel yapay zekâ rekabetine ne anlam ifade ediyor? Rakamlar, ittifak ağlarının ne denli stratejik hesaplar üzerine kurulduğunu açıkça ortaya koyuyor. AWS ve OpenAI mevcut 38 milyar dolarlık anlaşmalarını 8 yıl boyunca 100 milyar dolar daha genişletiyor. OpenAI bu çerçevede yaklaşık 2 gigavat kapasitelik Trainium altyapısını kullanmayı taahhüt ediyor.

ANLAŞMA YAPTILAR

Öte yanda Google da boş durmuyor. Anthropic'e 40 milyar dolara kadar yatırım taahhüt eden Google, hem rakip hem de altyapı tedarikçisi konumundaki bu çift kimlikli ilişkiyi sürdürmeye devam ediyor. Dahası, Anthropic'in Google Cloud ile 200 milyar dolarlık bir harcama taahhüdü üzerine anlaştığı bildirildi. Anthropic ve OpenAI'ın sözleşmeleri artık AWS, Azure ve Google Cloud gibi büyük bulut sağlayıcılarının 2 trilyon dolarlık işlem biriktirme hacminin yarısından fazlasını oluşturuyor.

YÜZDE 800 BÜYÜDÜ

Bu rakamlar, yapay zekânın artık hangi arenada oynanacağını gösteriyor: hesaplama gücü. Üç büyük bulut sağlayıcısı olan Google, Microsoft ve Amazon, yapay zekâya olan talep sayesinde piyasa beklentilerini aştı. Google Cloud CEO'su Sundar Pichai, Google'ın yapay zekâ modelleriyle geliştirilen ürünlerden elde ettiği gelirin yüzde 800 büyüdüğünü açıkladı. Bulut, artık yapay zekanın yalnızca taşıyıcısı değil, onunla birlikte büyüyen temel ekonomik motoru haline geldi.

KURUMSAL ERİŞİM

Küresel yapay zekâ rekabeti artık tek bir şirketin ya da tek bir modelin üstünlüğüyle değil, hangi ittifak ağının daha fazla hesaplama gücü, daha geniş kurumsal erişim ve daha güçlü yönetişim araçları sunabileceğiyle şekilleniyor. AWS ile OpenAI arasındaki bu genişleme, o tablonun en güncel ve en ağır çizgilerinden birini oluşturuyor.

***

MINDTAIL, 2 MİLYON DOLAR YATIRIMLA SAHNEYE ÇIKTI

Türkiye'nin oyun ekosistemi yeni bir isimle daha tanışıyor. İstanbul merkezli mobil oyun stüdyosu Mindtail, APY Ventures öncülüğünde, Inveo Ventures ve Ak Portföy GSYF'nin katılımıyla 2 milyon dolarlık tohum öncesi yatırım turunu kapattı. Girişim, Dream Games, King, Tactile, Ace Games ve Codeway gibi sektörün küresel oyuncularında deneyim kazanmış dört ortak tarafından kuruldu: R. Tamer Özgen, Umut Yıldız, Sarper Karabağ ve Doğuşcan Öztürk. Ekibin özgeçmişi küçümsenmeyecek cinsten; Royal Match, Lily's Garden ve Candy Crush Soda gibi yüz milyonlarca kullanıcıya ulaşan yapımlarda ürün, büyüme ve geliştirme rollerinde aktif görev aldılar.

ORTAK DENEYİM

CEO R. Tamer Özgen, yatırım turunu "yıllardır birlikte inşa ettiğimiz deneyimin somutlaştığı an" olarak nitelendiriyor ve hibrit casual puzzle kategorisinde yeni bir standart koyma hedefinden söz ediyor. Kurucu ekip hizalanmasını şirketin en temel önceliklerinden biri olarak belirleyen Mindtail, çalışanlar için anlamlı bir opsiyon havuzu da oluşturduğunu açıkladı. Türkiye'nin oyun sektörü, son yıllarda Dream Games başta olmak üzere küresel çapta ses getiren çıkışlarla dünya radarına girdi. Mindtail, bu olgunlaşan ekosistemin ürettiği deneyimi ve sermayeyi yeni bir kuşak oyuna taşıma iddiasıyla yola çıkıyor.

MİLYARLIK ÇIKIŞ ŞANSI

Şirketin odaklandığı alan hibrit casual puzzle Türkiye'nin son yıllarda dünyaya pazarladığı ve milyar dolarlık çıkışlar ürettiği kategori. Mindtail'i rakiplerinden ayırt eden şey ise üretim felsefesi: yapay zeka destekli bir geliştirme altyapısını şirket kültürünün merkezine, ilk günden itibaren yerleştirmiş olması. APY Ventures Fon Yöneticisi Mustafa Keçeli bu yaklaşımı "sermaye verimliliği oyunu" olarak tanımlıyor. Yaratıcı bir disiplinin ötesinde, doğru ekonomi ve üretim mimarisiyle buluştuğunda oyun geliştirmenin gerçek bir verimlilik testine dönüştüğünü savunan Keçeli'ye göre Mindtail, AI-native modeli benimseyerek hit-driven bir kategorideki iterasyon maliyetini dezavantajdan avantaja çeviriyor. Yatırım geliri öncelikle üç alana akacak: ekip büyümesi, AI altyapısının geliştirilmesi ve pazarlama testleri. Kısa vadede ekibini üç katına çıkarmayı hedefleyen Mindtail'in ilk oyununun da yakın zamanda duyurulması bekleniyor.

***

GENÇLERE DİJİTAL DÜNYAYA ADIM ATARKEN KORUMA ŞART

META ve Türkiye Bilişim Derneği (TBD), gençlerin çevrimiçi güvenliğini güçlendirmeye yönelik "Benim Dijital Dünyam" programını Ankara'da düzenlenen Gençlerin Çevrim İçi Güvenliği Zirvesi'nde kamuoyuyla buluşturdu. Meta'nın küresel dijital okuryazarlık birikimini TBD'nin yerel uzmanlığıyla harmanlayan program, Türkiye genelinde en az 5 bin kişiye yüz yüze eğitim ulaştırmayı ve tüm içerikleri Türkçe sunan kapsamlı bir çevrimiçi portal aracılığıyla daha geniş kitlelere rehberlik etmeyi hedefliyor.

ÇOK KATMANLI

Zirvede açılış konuşmasını yapan Meta Global Güvenlik Başkanı Antigone Davis, gençleri dijital ortamda korumanın yaş doğrulamadan içerik kısıtlamalarına uzanan çok katmanlı bir yaklaşım gerektirdiğinin altını çizdi. Davis, teknolojinin bir gelişim aracı olmayı sürdürebilmesi için eğitim ve korumanın birlikte yürümesi gerektiğini vurgulayarak bu hedefe ancak teknolojiyi, net standartları ve farkındalık programlarını bir araya getiren ortak bir çabayla ulaşılabileceğini ifade etti.

KALICI BİR KÜLTÜR

TBD Başkanı Kenan Altınsaat ise programın toplumsal sorumluluğun somut bir yansıması olduğunu belirterek, yalnızca önlemler almanın yeterli olmayacağına dikkat çekti. Altınsaat'a göre asıl amaç, dijital güvenlik farkındalığını hem gençler hem de ebeveynler için kalıcı bir kültüre dönüştürmek.

HESABA KORUMA

Meta, istenmeyen iletişimi sınırlayan ve uygunsuz içeriğe maruz kalma riskini azaltan önlemleri sunmak üzere tasarlanan Genç Hesapları çerçevesini genişletmeye devam ettiklerini belirtti. Bu sistemin kullanıma sunulmasından bu yana, Instagram, Facebook ve Messenger'da yüz milyonlarca genç bu koruma önlemlerinden yararlanmaya başladı. Bu koruma önlemleri arasında, "13+" içerik ayarı da dahil olmak üzere, 18 yaşın altındaki gençlerin uygun içeriklere yönlendirilmesi yer alıyor.