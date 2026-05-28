9 Pilot girişimi küresel vitrine çıktı

Silikon Vadisi pek çok teknoloji girişimi için küresel adımların en iddialı yeri olmaya devam ediyor. Finansa kolay ulaşım, bulut kredileri, yüksek teknoloji adaptasyonu ve küresel şirketlerle buluşma TT Ventures’ın desteklediği 9 Pilot girişimini de Silikon Vadisi’ne taşıdı

Teknoloji dünyasının nabzı, her sabah San Francisco'nun güneyindeki o dar yarımadada tutulmaya devam ediyor. Onlarca yıldır tartışılan soru hâlâ yanıtsız: Silikon Vadisi'nin büyüsü neden bitmek bilmiyor? Rakamlar, bu soruya çarpıcı bir yanıt veriyor. 2024 yılında Bay Area merkezli girişimler, Amerika'da risk sermayesine yatırılan her 100 doların 57'sini çekerek toplamda 90 milyar dolar finansman elde etti. Bu rakam, dünyanın başka hiçbir coğrafyasının tekil olarak ulaşamadığı bir büyüklüğü temsil ediyor. 2025 yılında ise PitchBook verilerine göre büyük ölçekli listelenmemiş şirketlerin finansmanı rekor kırarak önceki zirve olan 92 milyar doların çok ötesine geçti, risk sermayesi firmaları başta OpenAI ve Anthropic olmak üzere yapay zeka devlerine akın etti.

FİNANS VE BULUTA KOLAY ERİŞİM

Bir garaj, bir fikir ve sınırsız bir iştah. Bu mit hâlâ yaşıyor. Ama bugün o garajın kapısı artık yalnızca San Jose'ye değil, Seoul'e, Varşova'ya, İstanbul'a ve ötesine açılıyor. Küreselleşmeyi zorunluluk olarak gören girişimler, Silikon Vadisi'nin sunduğu ağı ve finansmanı gerçek bir kaldıraca dönüştürebiliyor. Dönüştüremeyenler ise o efsanevi bagaj bantında yatırımcı aramaya devam ediyor. Silikon Vadisi, Amerika'daki büyük teknoloji mühendislerinin yüzde 49'una ve tüm girişim mühendislerinin yüzde 27'sine ev sahipliği yapıyor. Bölgede 1.8 milyon teknoloji profesyoneli istihdam ediliyor. Bu, toplam işgücünün yüzde 23'üne karşılık geliyor. Ortalama teknoloji maaşı ise 175 bin dolarla, ABD ortalamasının yüzde 40 üzerinde seyrediyor. Ama asıl hikâye sayılarda saklı değil kültürde saklı... Silikon Vadisi, başarısızlığı pek az iş ortamının kabul ettiği bir biçimde normalleştirdi. Girişiminde başarısız olmuş girişimciler çoğu zaman ilk kez başlayanlara kıyasla bir sonraki finansman turunu daha kolay buluyor.

PORTFÖY DEĞERİ 600 MİLYON DOLAR

Hedeflerinin Türkiye'den yeni 'unicorn'lar çıkarmak olduğunu vurgulayan TT Ventures Genel Müdürü Muhammed Özhan, girişimlerin küresel arenada söz sahibi olması için stratejik adımlar attıklarını belirtti. Bugüne kadar 131 PİLOT mezunu girişime toplam 3.2 milyon dolar nakit ve yatırım desteği sağlandığını belirten Özhan, bu girişimlerden 78'inin yerli ve uluslararası yatırımcılardan 58 milyon dolar yatırım aldığını ifade etti. Ayrıca, 2025 yıl sonu itibarıyla PİLOT mezunlarının portföy değerinin 600 milyon doları aştığı da paylaşılan veriler arasında yer aldı.

HANGİ GİRİŞİMLER VAR?

Silikon Vadisi'ndeki bu özel programa katılan dokuz yenilikçi ekip, farklı alanlardaki teknolojik çözümleriyle küresel vitrine çıktı. Tekstil sektörüne yapay zeka çözümleri sunan Refabric, güvenlik operasyonları odaklı Priam AI ve 3D iç mimari tasarım uygulaması Homster programda yer alan dikkat çekici girişimlerdendi. Bunların yanı sıra, veriyi gelire dönüştüren Zuzzuu, rüzgar türbinleri için yapay zeka tabanlı izleme teknolojisi geliştiren Werover ve otonom mobil robot (AMR) çözümleri sunan Milvus da küresel ekosistemle buluştu. Ekipte ayrıca dijital cüzdan pazaryeri Macellan Super App, ultrason görüntülerini gerçek zamanlı yapay zeka ile basitleştiren Smart Alpha ve güvenli bağlanma özgürlüğü sunan Pocket E-Sim de yer alarak uluslararası ağlara erişim sağladı.