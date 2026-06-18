5 bin kuruma siber güvenlik şemsiyesi

Türk Telekom, yaklaşık 5 bin kuruma 50’den fazla ürün ve servisle hizmet sunuyor. Yapay zeka destekli çözümlerle her ay binlerce oltalama, DDoS ve zararlı yazılım saldırısını engelliyor.

Dünya genelinde her gün milyonlarca DDoS saldırısı gerçekleşiyor. Yapay zeka destekli hacker teknikleri bu saldırıları daha da artırmış durumda. Saldırılar arttıkça küresel siber güvenlik harcamaları da katlanıyor. 2026'da küresel bazda yıllık 520 milyar doları aşması bekleniyor. Türkiye'de de siber güvenlik harcamalarının 2029'a kadar yaklaşık 285,8 milyon dolara ulaşması bekleniyor. Artan siber güvenlik tehditlerine karşı Türk Telekom, 5 binden fazla kuruma 50'den fazla ürün ve servisle hizmet sunuyor. Yapay zeka destekli çözümlerle her ay binlerce oltalama, DDoS ve zararlı yazılım saldırısını engelliyor.

İNSAN KAYNAĞI DA YETİŞTİRİYOR

Türk Telekom, müşteri verilerinin korunmasında GDPR ve KVKK'ya tam uyum sağlıyor; şifreleme teknolojileri, erişim kontrol mekanizmaları ve veri sızıntısını önleme çözümleri bu uyumun teknik altyapısını oluşturuyor. Öte yandan şirket, insan kaynağı yetiştirme konusunda da adım atıyor. Türk Telekom, siber güvenlik alanında hem portföyünü genişletiyor hem de yapay zeka teknolojilerini bu alana entegre ederek kurumsal müşterilerine yönelik korumayı derinleştiriyor. 2025 yılında Türkiye'nin ilk telco SASE altyapısını hayata geçirdi. Uzaktan çalışma trendine uyumlu son kullanıcı güvenliği, kimlik ve erişim yönetimi ile xOT güvenliği çözümleriyle farklı sektörlerde hizmet sunuyor. Olay yönetimi, uç nokta olay algılama ve tespit, müdahale ve istihbarat alanlarında yapay zekanın kabiliyetlerinden yararlanarak yanıt verme sürelerini kısalttı.

KASAYA ARTIK ROBOTLAR DA GİRİYOR



Eskiden o kasaya sadece insanlar giriyordu; çalışanları, yöneticileri takip etmek yeterliydi. Artık kasaya robotlar, otomatik sistemler ve yapay zeka ajanları da giriyor. Kron Teknoloji Ürün ve Çözümlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Ilgaz, kurumların altyapılarında makine kimliklerinin sayısının insan kimliklerini 100 kat geçtiğini belirtti. Yapay zeka ajanları, servis hesapları, bulut iş yükleri bu ekosistemin yeni üyeleri. Üstelik kurumların büyük çoğunluğunun henüz bu robotlara kim olduklarını sormaya bile başlamadığı vurgulanıyor. Kron tam bu boşluğu doldurmaya odaklanmış durumda. Şirketin PAM çözümünün yanı sıra İnsan Dışı Kimlik Yönetimi (NHI) ürünleri de insan ya da robot kasaya giren her varlığı tek platform üzerinden denetim altına alıyor.



7/24 HİZMET SUNUYOR



CCNA, CCNP, SANS ve CEH sertifikalı 130'a yakın mühendisten oluşan kadrosuyla TF-CSIRT tarafından akredite edilen siber güvenlik merkezinden 7/24 hizmet sunuluyor. Yerli ve milli ürün stratejisi doğrultusunda hem yerli üreticilerin ürünleri hem de Türk Telekom mühendisleri tarafından geliştirilen çözümler portföyde yer alıyor. Hizmet yelpazesi ağ güvenliğinden uygulama katmanına, uç noktadan bulut altyapısına uzanıyor; DDoS önleme, zero-day saldırılara karşı sandbox teknolojisi, web uygulama güvenlik duvarı ve veri sızıntısı önleme sistemleri portföyün temel bileşenlerini oluşturuyor.

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TÜRKİYE'NİN DİJİTAL ANAHTARCISI KÜRESEL PAZARLARA AÇILIYOR

Türk Telekom, kamu bankaları, devlet kurumlarının dijital anahtarlarını yerli milli teknolojilerle geliştiren Kron, küresel yolculuğunu büyütmeye hazırlanıyor. Şirket, Asya ve Körfez'den sonra gözünü Avrupa'ya dikti. Önümüzdeki dönem bu pazarda büyüyecek. Türk Telekom başta olmak üzere telekom şirketlerine, kamu bankalarına ve devlet kurumlarına hizmet sunan, 2007'de İstanbul'da kurulan, 2011'den bu yana Borsa İstanbul'da işlem gören Kron, 35 ülkede 400'ü aşkın kurumsal şirkete hizmet vermeye başladı. Kimlik ve veri güvenliği alanında faaliyet gösteren şirket, geçtiğimiz dönemde Gartner Magic Quadrant'a giren ilk Türk firması unvanını aldı. Gelirlerinin yaklaşık yüzde 30'unu uluslararası pazarlardan elde eden şirket, 8 ülkede faaliyet gösteren 175 kişilik ekiple çalışıyor. Şirketin Türkiye'deki üç Ar-Ge merkezinde 113'ten fazla mühendis görev yapıyor. Kron Teknoloji, Asya-Pasifik, Kuzey Amerika, Orta Doğu-Afrika ve Avrupa'daki ekip yapılanması ve iş ortaklığı ağlarıyla uluslararası pazarlardaki büyümesini artırmayı hedefliyor.

SALDIRILARIN HEDEFİ ANAHTAR



Kron Teknoloji, 2025'i finansal hedeflerinin üzerinde tamamladı. Şirketin paylaştığı verilere göre UFRS bazlı gelirler reel olarak yüzde 31 artarken, yıllık yinelenen gelir olarak takip edilen ARR yüzde 43 büyüdü. Dolar bazında faturalandırılan gelirlerde yüzde 25 artış kaydedildi. 2026'nın ilk çeyreğinde ise konsolide gelirlerde çift haneli artış yaşayan şirket, yurtdışı gelirlerinde yaklaşık yüzde 30 büyüme ve yüzde 50'nin üzerinde FAVÖK marjı elde etti. Kron Teknoloji Eş Genel Müdürü Ayşe Yenel, Türk Telekom gibi kritik altyapı operatörlerinin bu sistemlere ihtiyaç duyduğunu vurguladı. Kron Teknoloji Eş Genel Müdürü Zeynep Yenel Onursal da şirketin yüzde 30'a varan yurtdışı satışlarını küresel büyüme hedeflerini daha yukarı taşıyacaklarını vurguladı. Kron, Nisan 2025'te Türk Telekom ile yeni bir iş birliği sözleşmesi de imzaladı. Buradaki kritik ayrıntı şu: Türk Telekom'un kasasının anahtarcısı yerli yapım. Yabancı bir tedarikçiye güvenmek, kasanızın anahtarını başka ülkenin kilit ustasına teslim etmek demek.

YENİ NESİL ASİSTAN TÜM CİHAZLARI KONUŞTURACAK



Apple, merakla beklenen WWDC 2026 etkinliğinde "Siri AI" adını verdiği yeni nesil asistanını ve Apple Intelligence'ın en güncel versiyonunu tanıttı. iOS 27, iPadOS 27, macOS 27 ve visionOS 27 ile gelen bu yenilikler, yapay zekayı günlük kullanıcı deneyiminin merkezine yerleştiriyor. Akıllı telefondan tabletlere tüm cihazlar yapay zeka döneminin yeni yetenekleriyle değişiyor. Google Gemini ile platformunun yenilikleri rakiplerine de taşınıyor. Apple'ın temelden yeniden tasarladığı Siri, artık "Siri AI" olarak adlandırılıyor. Geliştirilen yeni Apple temel modelleriyle desteklenen Siri AI, çok daha akıllı, bağlamın farkında ve sohbet yeteneği yüksek bir asistan haline geldi. Kişisel bağlam ve ekran farkındalığı sayesinde Siri AI, mesajlar, e-postalar ve fotoğraflar gibi uygulamalar arasında çapraz aramalar yapabiliyor. Ayrıca kullanıcının ekranındaki içerikleri algılayarak buna uygun yanıtlar verebiliyor ve sistem genelinde eylemler gerçekleştirebiliyor. Örneğin Türk Telekom'dan aldığınız iPhone 11 sonraki nesil telefonlar ve iPad ürünleri Siri AI yeteneklerini güncelleme sonrası kullanılabilecek.

METİN OLUŞTURULUYOR



İlk defa kendine ait bağımsız bir uygulamaya kavuşan asistan, iCloud üzerinden cihazlar arası senkronize olarak Mac üzerinde başlatılan bir sohbetin iPhone veya Apple Watch üzerinden kesintisiz devam ettirilmesine olanak tanıyor. Daha önce iPhone'da bulunan Görsel Zeka (Visual Intelligence) özelliği ise artık iPad, Mac ve Apple Vision Pro'ya da genişliyor. iPhone'daki yeni "Siri Modu", kamerayı bir nesneye yönelterek yemeğin besin değerleri veya hesabı bölüştürme gibi konularda anında bilgi almayı sağlıyor. Sistem genelinde sunulan akıllı yazma araçları (Writing Tools) sayesinde de metinleri sıfırdan oluşturabiliyor, düzenleyebiliyor ve kullanıcının alıcıya özel iletişim tonunu kolayca taklit edebiliyor.

YÜZDE 70'E VARAN HIZ ARTIŞI



WWDC 2026'da öne çıkan bir diğer detay ise işletim sistemlerinin genelindeki performans ve tasarım iyileştirmeleri oldu. Geçtiğimiz yıl tanıtılan "Liquid Glass" tasarım dili, yeni şeffaflık ayarları ve daha tutarlı menü çubuklarıyla güncellendi. Apple, uygulama açılış hızlarında yüzde 30, fotoğrafların yüklenmesinde ise yüzde 70'e varan hız artışları sunuyor. Eski cihaz kullanıcılarını da sevindirecek şekilde, iPhone 11 ve üzeri modellerde performansı artırmak için işlemci zamanlayıcısı yeniden optimize edildi. Gelişmiş uygulamalar tarafında ise Safari'de yapay zeka destekli akıllı sekme gruplandırma ve sayfa değişim bildirimleri öne çıkarken; Mail ve Mesajlar uygulamalarındaki "Akıllı Yanıt" özellikleri, kullanıcının kişisel yazım tarzına göre kendini kusursuzca uyarlıyor.